Bent u op zoek naar een API voor datacommunicatie tussen webdiensten? Wilt u uw applicatie verbinden met Instagram of een ander sociaal netwerk? Zo ja, dan is het noodzakelijk om het verschil te begrijpen tussen populaire API's genaamd SOAP en REST API. Beide API's volgen zeer strikte communicatiecontracten om gegevens tussen webservices over te dragen. Voordat u een API voor uw project selecteert, moet u het verschil begrijpen tussen REST en SOAP API. In dit artikel bespreken we een API, REST API, SOAP API, de beste API om je app met webservices te verbinden, REST v/s SOAPen de beste voorbeelden van beide API's. Laten we beginnen met de introductie van API voor een webservice.

Wat is een API?

Een API (Application Programming Interface) is een technologie die twee toepassingen met elkaar verbindt om gegevens en diensten in een client-server model te overschrijden. API's stellen twee toepassingen in staat om gegevensobjecten door te geven en zijn een revolutie voor toepassingen die client-server protocollen volgen. Met behulp van een API voor webservices kunt u de IT-infrastructuur organiseren, workflows automatiseren en gegevens verzenden tussen meerdere mobiele apparaten. U vraagt zich misschien af hoe het zit met de beveiliging van de verzonden gegevens tussen de software.

Het gebruik van een API is dus een veilige en bewezen manier om webdiensten binnen enkele seconden met elkaar te verbinden. Het stelt een toepassing in staat de functionaliteit te verbeteren door informatie uit andere toepassingen te halen. Maar u maakt zich misschien zorgen over hoe een API een verzoek plaatst, gegevens laadt en in een bepaald gegevensformaat overdraagt. Het antwoord hierop is dat het afhangt van hoe u een API voor uw app hebt gebouwd. In dit artikel bespreken we de twee gemeenschappelijke API's om twee toepassingen te verbinden voor gegevensoverdracht. Laten we dieper ingaan op de details van SOAP vs REST:

Wat is een REST API?

REST staat voor Representational State Transfer en is een populaire API voor webservices. REST API's werken met het HTTP-protocol en gebruiken JSON-gegevensformaten om de compatibiliteit van browsers te vergroten. Het opvallende is dat REST API ook kan werken met SOAP protocol om soepele communicatie te bieden voor webdiensten. Je vraagt je misschien af hoe je een REST API maakt. Soms is het bouwen en schalen van een API eenvoudig, maar het kan enkele complicaties toevoegen op basis van het bouwproces. Je vraagt je misschien af bij welke scenario's het cruciaal is om een REST API te bouwen voor een webdienst. We noemen enkele redenen waarom u REST API's kunt gebruiken om gegevens te communiceren tussen toepassingen:

Beperkte middelen

Weinig behoefte aan beveiliging

Om de browser compatibel te maken met de client

Om de gezondheid van gegevens te verbeteren

Om een webdienst te schalen

Opmerking: Zoals we hierboven vermeld hebben, kun je het SOAP protocol gebruiken om een REST API te bouwen. Het opvallende is dat REST API een architectuurstijl biedt voor webdiensten, terwijl SOAP een protocol is. Het is dus aan jou of je de HTTP of het SOAP protocol wilt gebruiken om een REST API te bouwen, afhankelijk van de behoeften van je project.

We onthullen de cruciale factoren over REST API die u moet weten voordat u het selecteert voor uw webdienst:

REST staat voor Representational State Transfer en is een eenvoudige architectuurstijl die het HTTP-protocol gebruikt om gegevens te communiceren tussen webdiensten in een client-serveromgeving.

REST API's wisselen gegevens uit in een client-server omgeving waarbij de client een verzoek plaatst, en REST de server toestaat gegevens te laden. Dus het bouwen van roestige webdiensten betekent dat je wilt dat je webdiensten gegevensobjecten in JSON-gegevensformaat verzenden, waarbij een client-serveromgeving wordt ingesteld. Dit is gewoon een architectuurpatroon dat modellen voor gegevensconsistentie gebruikt voor soepele communicatie tussen toepassingen. Dus, deze API ondersteunt betrouwbare messaging-functionaliteit die een verzoek van clients ontvangt, en REST API maakt de overdracht van de gevraagde gebruikersgegevens met de stroom mogelijk.

REST API's gebruiken één enkele interface om het communicatieproces voor zowel de client als de server te vereenvoudigen.

REST API's worden gebruikt om de webdiensten te optimaliseren en gebruiken JSON dataformaat om het compatibel te maken met de browser.

Als u uw webdiensten wilt schalen, biedt REST API schaalbaarheid met verbetering van de prestaties voor zowel client als server. REST API accepteert een verzoek van de client en stuurt het door naar de server om gegevens te laden. Afgezien van de voordelen van het gebruik van REST API, kunnen de beveiligingstools op bedrijfsniveau soms de veiligheid van uw app-gegevens in gevaar brengen. Programmeertalen als GraphQL spelen dus een rol bij het verzachten van deze beveiligingsproblemen.

Wat is SOAP?

SOAP staat voor Simple Object Access Protocol. SOAP API laat toepassingen toe om berichten te communiceren, zelfs als ze geschreven zijn in verschillende programmeertalen. Het is een protocol met meer complexiteit in termen van beveiliging en datacommunicatie. Omdat dit protocol over berichten gaat, gaat het er vooral om ongeoorloofde toegang te voorkomen door middel van WS beveiliging. SOAP API gebruikt ingebouwde protocollen die het gebruik ervan complex maken.

Afbeelding bron garba.org/Author Ernesto Garbarino

Bedrijven die op zoek zijn naar meer geavanceerde beveiligingsfuncties op bedrijfsniveau kunnen implementeren SOAP voor hun webdiensten. De moeilijkheid bij SOAP API's ligt in het gebruik van verschillende programmeertalen voor berichttransmissie. SOAP gebruikt XML-formaat voor communicatie, waardoor het een complexe API is. Terwijl sommige programmeertalen vereisen dat HTTP post requests handmatig worden gebouwd, en dat is een probleem omdat SOAP API geen fouttolerantie heeft. Echter, SOAP biedt snelkoppelingen voor sommige programmeertalen, zoals .NET.

Bovendien, SOAP protocol gebruikt het bestand van een andere programmeertaal bekend als SOAP API WSDL bestand om de workflow van een webservice te definiëren. Dit bestand creëert een verwijzing via IDE om het proces te automatiseren. De complexiteit van SOAP API's hangt af van het aantal programmeertalen dat bij de gegevensoverdracht wordt gebruikt.

We onthullen dus de cruciale dingen die u moet overwegen over SOAP API's alvorens te beslissen:

U kunt gebruik maken van SOAP API wanneer er behoefte is aan strikte beveiligingsnormen met SSL ondersteuning. SOAP API gebruikt een onderliggend protocol genaamd WS-Security voor enterprise-level beveiliging van de applicaties en om te communiceren met de legacy systemen.

API wanneer er behoefte is aan strikte beveiligingsnormen met ondersteuning. API gebruikt een onderliggend protocol genaamd voor enterprise-level beveiliging van de applicaties en om te communiceren met de legacy systemen. SOAP berichten zijn een andere reden waarom u voor dit protocol kunt kiezen. SOAP API biedt betrouwbare messaging functionaliteit die de SOAP berichten succesvol door ingebouwde en end-to-end SOAP tussenpersonen.

berichten zijn een andere reden waarom u voor dit protocol kunt kiezen. API biedt betrouwbare messaging functionaliteit die de berichten succesvol door ingebouwde en end-to-end tussenpersonen. SOAP API bevat ACID compliance. ACID staat voor Atomiciteit, Consistentie, Isolatie en Duurzaamheid, en deze compliance vermindert redundanties en voegt veiligheid en integriteit toe aan de SOAP berichten. Het opvallende is dat ACID compliance met SOAP berichten traditioneler is dan andere modellen voor gegevensconsistentie. Daarom wordt SOAP API wordt gebruikt voor de verwerking van gevoelige gegevensformaten zoals banktransacties.

Beslissen tussen SOAP en REST

Tot nu toe hebben we alles besproken over REST v/s SOAP en hoe u ze kunt gebruiken om verschillende toepassingen met elkaar te verbinden. Maar deze API's zijn niet de beste optie voor elk scenario. Je moet dus voorzichtig een API kiezen om je middelen te sparen. Nu is het tijd om te beslissen tussen SOAP en REST API om uw bronnen in een mum van tijd toegankelijk te maken. Beide API's hebben enkele overeenkomsten, zoals het gebruik van HTTP post request, maar SOAP API is stijver dan REST en wordt veel gebruikt in legacy systemen. Beide API's hebben een reeks regels en normen om gegevens in elk gegevensformaat tussen de toepassingen uit te wisselen. Dus, voordat u een API selecteert voor uw webdienst, is het cruciaal om u aan deze regels te houden. Het opvallende is dat niet alle webdiensten beide API's ondersteunen, behalve enkele webdiensten, zoals Amazon. Uw beslissing om een API te kiezen zal afhangen van de vereisten van uw webdiensten. Hier onthullen we de concurrentievoordelen van beide API's. Laten we beginnen met de voordelen van SOAP API:

SOAP voordelen

In tegenstelling tot REST API, SOAP API ondersteunt programmeertalen en kan elk communicatieprotocol integreren in plaats van alleen het HTTP-protocol te gebruiken. Bovendien, SOAP protocol werkt efficiënt in een gedistribueerde setting, terwijl REST API's efficiënt werken in directe/point-to-point communicatie.

SOAP biedt ingebouwde beveiligingsprotocollen zoals WS beveiligingsprotocollen.

biedt ingebouwde beveiligingsprotocollen zoals beveiligingsprotocollen. SOAP API's bieden ingebouwde opties voor foutafhandeling.

API's bieden ingebouwde opties voor foutafhandeling. SOAP ondersteunt automatisering bij gebruik met een programmeertaal.

Na de voordelen van SOAP API, laten we de voordelen van REST API onthullen om je beslissing duidelijker te maken.

REST voordelen

In tegenstelling tot SOAPis REST eenvoudiger en flexibeler in het gebruik.

REST API vereist geen dure tools en geavanceerde programmeertalen om applicaties te verbinden

REST API is gemakkelijk te leren met een kleinere leercurve.

REST is efficiënter omdat het geen XML formaat gebruikt voor het verzenden van berichten.

De ontwerpfilosofie is vergelijkbaar met andere webtechnologieën, dus je kunt het zonder problemen leren.

Een REST voorbeeld

Als we het hebben over REST versus SOAPRepresentation State Transfer (REST) API is eenvoudig en vereist alleen een URL om verbinding te maken met de webdiensten. U kunt de URL invoeren in elke browser, en de output zal in CSV formaat zijn. REST API werkt in client-server instellingen waar u een verzoek kunt doen, en REST zal zowel de client als de server via het HTTP-protocol verbinden om een antwoord te geven. REST gebruikt ook Web Application Description Language (WADL) om de taak en de metadata te identificeren. De prominente REST-verzoeken zijn GET, POST, PUSH en DELETE. Laten we een voorbeeld nemen van een boekhandel-API:

Een klant stuurt een GET verzoek om een specifiek boek op te halen uit de boekwinkel.

verzoek om een specifiek boek op te halen uit de boekwinkel. Een POST verzoek zal een nieuw boek toevoegen aan de boekwinkel.

verzoek zal een nieuw boek toevoegen aan de boekwinkel. PUT Een verzoek zal de inhoud van een boek met een specifiek boek ID bijwerken.

Een verzoek zal de inhoud van een boek met een specifiek boek ID bijwerken. DELETE Met een verzoek wordt een boek uit de boekwinkel verwijderd.

A SOAP Voorbeeld

SOAP gebruikt HTTP POST verzoeken in de request body. De XML request body is een SOAP wrapper om de API te herkennen, en de SOAP body vertegenwoordigt verzoekvariabelen. Laten we zeggen dat u de gebruikersnaam " Smith ."voor dit bericht wilt ophalen, SOAP API gebruikt HTTP of een ander protocol voor communicatie.

In tegenstelling tot REST API's, SOAP kan elk onderliggend protocol gebruiken, zoals SMTP of TCP. Een ander opvallend ding over SOAP berichten is dat ze altijd in XML-formaat zijn en in dit voorbeeld fungeren als een wrapper of Envelop. De Envelop omvat de header en de body van het SOAP bericht. Tegelijkertijd bestaat Web Service Description Language (WSDL) uit alle overige elementen van het bericht.

SOAP vs. REST: De belangrijkste verschillen

Na de brede kijk op SOAP en REST API's, is het tijd om de belangrijkste verschillen tussen SOAP vs REST. Laten we beginnen:

SOAP API werkt met SOAP (Simple Object Access Protocol) protocol, terwijl REST API werkt met REST (Representational State Transfer) protocol.

API werkt met (Simple Object Access Protocol) protocol, terwijl REST API werkt met REST (Representational State Transfer) protocol. SOAP API verzendt SOAP berichten in standaard XML formaat vanwege zijn statefulness, terwijl REST API geen dataformaat volgt vanwege zijn statelessness.

API verzendt berichten in standaard XML formaat vanwege zijn statefulness, terwijl REST API geen dataformaat volgt vanwege zijn statelessness. SOAP werkt met WSDL vanwege het XML formaat, terwijl REST API's verzoeken gebruiken zoals GET , PUT , POST , en DELETE .

werkt met WSDL vanwege het XML formaat, terwijl REST API's verzoeken gebruiken zoals , , , en . SOAP kan met elk communicatieprotocol werken, zoals HTTP , HTTPS , TCP , SMTP , en XMPP , terwijl REST alleen met het HTTP-protocol voor communicatie werkt.

kan met elk communicatieprotocol werken, zoals , , , , en , terwijl REST alleen met het HTTP-protocol voor communicatie werkt. SOAP API is meer gestructureerd, terwijl REST gegevens in grove vorm gebruikt.

API is meer gestructureerd, terwijl REST gegevens in grove vorm gebruikt. SOAP is de beste keuze voor grote organisaties die op zoek zijn naar WS beveiliging, zoals banken, terwijl REST efficiënt werkt met mobiele apparaten. SOAP is een stateful protocol dat gebruik maakt van SOAP WSDL bestanden om informatie bij te houden over alle activiteiten op een webdienst, terwijl REST een stateloze architectuurstijl is om van een webdienst een betrouwbare dienst te maken. REST API werkt in een client-server omgeving met cacheerbare communicatie tussen applicaties.

is de beste keuze voor grote organisaties die op zoek zijn naar beveiliging, zoals banken, terwijl REST efficiënt werkt met mobiele apparaten. is een stateful protocol dat gebruik maakt van bestanden om informatie bij te houden over alle activiteiten op een webdienst, terwijl REST een stateloze architectuurstijl is om van een webdienst een betrouwbare dienst te maken. REST API werkt in een client-server omgeving met cacheerbare communicatie tussen applicaties. SOAP protocol vereist een hoge bandbreedte voor uitvoering, terwijl REST een minimale bandbreedte van mobiele apparaten vereist voor uitvoering.

protocol vereist een hoge bandbreedte voor uitvoering, terwijl REST een minimale bandbreedte van mobiele apparaten vereist voor uitvoering. SOAP kan REST niet omdat het een protocol is, terwijl REST kan gebruiken SOAP vanwege zijn architectuurstijl.

kan REST niet omdat het een protocol is, terwijl REST kan gebruiken vanwege zijn architectuurstijl. SOAP heeft hoge beveiligingsnormen en gebruikt WS beveiliging voor organisaties op hoog niveau, terwijl REST SSL (Secure Socket Layer) en HTTPS-protocol voor beveiliging gebruikt. Organisaties die hoge beveiligingsprotocollen nodig hebben, gebruiken SOAP API om de gevoelige informatie van de gebruikers te beveiligen. Bijvoorbeeld, banken gebruiken SOAP om de gegevens van gebruikers te beveiligen, zoals kaartnummers en pinnen.

heeft hoge beveiligingsnormen en gebruikt beveiliging voor organisaties op hoog niveau, terwijl REST SSL (Secure Socket Layer) en HTTPS-protocol voor beveiliging gebruikt. Organisaties die hoge beveiligingsprotocollen nodig hebben, gebruiken API om de gevoelige informatie van de gebruikers te beveiligen. Bijvoorbeeld, banken gebruiken om de gegevens van gebruikers te beveiligen, zoals kaartnummers en pinnen. SOAP ondersteunt XML gegevensformaat, terwijl REST API platte tekst, XML, HTML, JSON, enz. ondersteunt.

ondersteunt XML gegevensformaat, terwijl REST API platte tekst, XML, HTML, JSON, enz. ondersteunt. SOAP is een standaardprotocol dat functiegedreven informatie overdraagt, terwijl REST een architectuurstijl heeft met een meer data-gedreven aanpak.

is een standaardprotocol dat functiegedreven informatie overdraagt, terwijl REST een architectuurstijl heeft met een meer data-gedreven aanpak. SOAP kan de aanroepen niet in de cache plaatsen, terwijl REST alle aanroepen in de cache kan plaatsen, waardoor het sneller is dan SOAP .

SOAP en REST Alternatieven (JSON, gRPC, GraphQL)

In de afgelopen jaren, SOAP en REST API's de populaire keuzes om webdiensten te verbinden, maar er zijn altijd nog andere alternatieven beschikbaar. Laten we de alternatieven eens in grote lijnen bekijken:

JSON

JSON staat voor JavaScript Object Notation en is een geweldige manier om gegevens tussen verschillende toepassingen over te dragen. Deze technologie is lichtgewicht en kan worden gebruikt om gegevens van een server naar een webpagina over te brengen. Deze API kan SOAP vervangen door zijn eenvoud en snellere overdracht.

gRPC

Google introduceerde een open-source systeem, gRPC (Remote Procedure Call) dat HTTP gebruikt voor datacommunicatie. Deze technologie was populair vóór de ontwikkeling van REST en SOAP API. Deze technologie wordt veel gebruikt om toepassingen en mobiele apparaten te verbinden met de back-end en microarchitectuurdiensten. Deze overdrachtstechnologie heeft concurrentievoordelen ten opzichte van JSON vanwege lichtgewicht communicatie, efficiëntie, ingebouwde codegeneratie en meer verbindingsopties, zoals message streaming.

GraphQL

GraphQL is een op query's gebaseerde programmeertaal die efficiënt gegevens verzendt in een client- en serveromgeving. Het is een nieuwe technologie geïntroduceerd door Facebook die meerdere functies voor gegevenswijziging ondersteunt, en de servers ondersteunen programmeertalen zoals C++, JavaScript, Python, en meer.

GraphQL werkt als REST omdat het HTTP- en JSON-formaten gebruikt voor datacommunicatie. U kunt gegevens van de API in één enkele oproep benaderen met GraphQL, terwijl REST afzonderlijke oproepen vereist voor toegang tot gegevens. Stel dat u via REST toegang wilt krijgen tot klantgegevens, zoals bestellingen en verzendstatus, dan moet u voor elk gegeven een afzonderlijk verzoek indienen. Maar met GraphQL hebben we toegang tot gegevens in een enkel verzoek, waardoor u de werklast tot een minimum kunt beperken.

Naast deze alternatieven kunt u gebruik maken van no-code app ontwikkelingsplatforms zoals AppMaster om te creëren no-code API's voor uw webservice.

Is REST API sneller dan SOAP?

Veel organisaties op hoog niveau, zoals banken en legacy-systemen, willen misschien nog steeds SOAPmaar REST is nog steeds sneller dan SOAP. REST is flexibeler en biedt snellere datacommunicatie, terwijl het SOAP protocol specifieke eisen stelt aan een XML-formaat voor gegevenscommunicatie. Dus het gebruik van XML-gegevensformaat maakt SOAP een zwaar protocol voor gegevensoverdracht tussen toepassingen.

Opkomende technologieën, zoals het Internet of Things (IoT), AI-toepassingen, mobiele app-ontwikkeling en distributed computing, maken op grote schaal gebruik van REST API's vanwege hun flexibiliteit en lichtgewicht. Bovendien ondersteunt REST platte tekst en biedt het REST API tutorials. Aan de andere kant, SOAP biedt ingebouwde beveiligingsprotocollen om te voldoen aan de beveiligingsbehoeften van organisaties, maar het gebruik van deze onderliggende protocollen maakt het zwaarder. Vanwege de snelle snelheid van REST API volgen openbare API's, zoals Google Maps, de regels en richtlijnen van REST.

Hoe maak je een no-code API?

Na het doornemen van REST v/s SOAP en andere alternatieven, bent u misschien op zoek naar een API-oplossing waarvoor geen codering nodig is. De beste optie om uw toepassing te integreren met een API is een oplossing zonder codering zoals AppMaster. AppMaster zullen u helpen om uw workflow te integreren met honderden apps en diensten of toegang te krijgen tot uw inhoud programmatisch met API.

Hier onthullen we de top voordelen van het gebruik van AppMaster om uw workflow met verschillende toepassingen te integreren. Laten we beginnen met het volgende:

Integratie van modules in één klik

U kunt uw app of webdienst efficiënter maken door deze te integreren met een no-code API-module. Deze modules bevatten kant-en-klare sjablonen waarmee gebruikers de snelheid van de applicatie kunnen optimaliseren met API's van derden. U kunt deze modules toevoegen met behulp van een no-code platform zoals AppMaster om deze modules in één klik te integreren. Hiervoor kunt u de marktplaats bezoeken en een module toevoegen om de efficiëntie van uw workflow te verhogen.

Documentatie en voorbeelden

AppMaster biedt documentatie en real-time voorbeelden van module-implementatie voor een beter begrip.

Slotopmerkingen

Na het doornemen van deze gids hopen we dat u goed op de hoogte bent van het verschil tussen Representational State Transfer (REST) en Simple Object Access Protocol (SOAP). We hopen dat u helemaal klaar bent om een API te kiezen om toepassingen te verbinden voor snellere communicatie. Afgezien van de voordelen van API's, raden wij u aan te proberen AppMaster de kosten van uw project te verlagen.

AppMaster is een populaire no-code tool waarmee bedrijven in één klik API's kunnen integreren met hun applicaties. Dit populaire no-code platform heeft integratie met API's van derden, en u kunt elk verzoek creëren, net als in Postman, dit verzoek gebruiken in uw functies, en het resultaat van het verzoek verwerken. Probeer AppMaster voor een snellere integratie met een API om uw toepassing te optimaliseren.