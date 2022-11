Sind Sie auf der Suche nach einer API für die Datenkommunikation zwischen Webdiensten? Möchten Sie Ihre Anwendung mit Instagram oder einem anderen sozialen Netzwerk verbinden? Wenn ja, ist es notwendig, den Unterschied zwischen den populären APIs namens SOAP und REST API. Beide APIs folgen sehr strengen Kommunikationsverträgen, um Daten zwischen Webdiensten zu übertragen. Bevor Sie eine API für Ihr Projekt auswählen, müssen Sie den Unterschied zwischen REST und SOAP API. In diesem Artikel werden wir eine API, die REST-API, besprechen, SOAP API, die beste API, um Ihre Anwendung mit Webdiensten zu verbinden, REST v/s SOAPund die besten Beispiele für beide APIs. Beginnen wir mit der Einführung von API für einen Webdienst.

Was ist eine API?

Eine API (Application Programming Interface) ist eine Technologie, die zwei Anwendungen miteinander verbindet, um Daten und Dienste in einem Client-Server-Modell auszutauschen. APIs ermöglichen es zwei Anwendungen, Datenobjekte zu übertragen und sind eine Revolution für Anwendungen, die Client-Server-Protokolle verwenden. Die Verwendung einer API für Webdienste kann es Ihnen ermöglichen, Ihre IT-Infrastruktur zu organisieren, Arbeitsabläufe zu automatisieren und Daten zwischen mehreren mobilen Geräten zu übertragen. Sie fragen sich vielleicht nach der Sicherheit der zwischen der Software übertragenen Daten.

Die Verwendung einer API ist eine sichere und bewährte Möglichkeit, Webdienste in Sekundenschnelle zu verbinden. Sie ermöglicht es einer Anwendung, die Funktionalität zu erweitern, indem sie Informationen aus anderen Anwendungen extrahiert. Aber Sie fragen sich vielleicht, wie eine API eine Anfrage stellt, Daten lädt und sie in einem bestimmten Datenformat überträgt. Die Antwort darauf ist, dass dies davon abhängt, wie Sie eine API für Ihre Anwendung erstellt haben. In diesem Artikel werden wir zwei gängige APIs zur Verbindung zweier Anwendungen für die Datenübertragung besprechen. Lassen Sie uns tiefer in die Details von SOAP gegenüber REST:

Was ist eine REST-API?

REST steht für Representational State Transfer und ist eine beliebte API für Webdienste. REST-APIs arbeiten mit dem HTTP-Protokoll und verwenden JSON-Datenformate, um die Browserkompatibilität zu erhöhen. Auffällig ist, dass REST-API auch mit dem SOAP Protokoll arbeiten kann, um eine reibungslose Kommunikation für Webdienste zu ermöglichen. Sie fragen sich vielleicht, wie eine REST-API erstellt wird. Manchmal ist der Aufbau und die Skalierung einer API einfach, kann aber aufgrund des Aufbauprozesses einige Komplikationen mit sich bringen. Sie fragen sich vielleicht, in welchen Szenarien es wichtig ist, eine REST-API für einen Webdienst zu erstellen. Im Folgenden werden einige Gründe genannt, warum Sie REST-APIs für die Datenkommunikation zwischen Anwendungen verwenden können:

Begrenzte Ressourcen

Geringer Bedarf an Sicherheit

Um den Browser mit dem Client kompatibel zu machen

Verbesserung der Datenqualität

Zur Skalierung eines Webdienstes

Hinweis: Wie bereits erwähnt, können Sie mit dem SOAP Protokoll verwenden, um eine REST-API zu erstellen. Auffällig ist, dass REST API einen architektonischen Stil für Webdienste bietet, während SOAP ein Protokoll ist. Es liegt also an Ihnen, ob Sie das HTTP- oder das SOAP Protokoll verwenden möchten, um eine REST-API entsprechend den Anforderungen Ihres Projekts zu erstellen.

Wir stellen die entscheidenden Faktoren über die REST-API vor, die Sie kennen müssen, bevor Sie sie für Ihren Webdienst auswählen:

REST steht für Representational State Transfer und ist ein einfacher architektonischer Stil, der das HTTP-Protokoll zur Kommunikation von Daten zwischen Webdiensten in einer Client-Server-Umgebung verwendet.

REST-APIs tauschen Daten in einer Client-Server-Umgebung aus, in der der Client eine Anfrage stellt und REST dem Server erlaubt, Daten zu laden. Die Entwicklung von REST-Webdiensten bedeutet also, dass Sie möchten, dass Ihre Webdienste Datenobjekte im JSON-Datenformat übertragen und eine Client-Server-Umgebung einrichten. Dies ist lediglich ein Architekturmuster, das Datenkonsistenzmodelle für eine reibungslose Kommunikation zwischen Anwendungen verwendet. Diese API unterstützt also eine zuverlässige Messaging-Funktionalität, die eine Anfrage von Clients empfängt, und die REST-API ermöglicht die Übertragung der angeforderten Benutzerdaten mit dem Datenfluss.

REST-APIs verwenden eine einzige Schnittstelle, um den Kommunikationsprozess sowohl für den Client als auch für den Server zu vereinfachen.

REST-APIs werden zur Optimierung von Webdiensten eingesetzt und verwenden das JSON-Datenformat, um sie mit dem Browser kompatibel zu machen.

Wenn Sie Ihre Webdienste skalieren möchten, bietet die REST-API Skalierbarkeit mit Leistungsverbesserungen für Client und Server. REST API nimmt eine Anfrage vom Client entgegen und überträgt sie an den Server, um Daten zu laden. Abgesehen von den Vorteilen der Verwendung von REST API können die Sicherheitstools auf Unternehmensebene manchmal die Sicherheit Ihrer Anwendungsdaten gefährden. Daher spielen Programmiersprachen wie GraphQL eine Rolle bei der Entschärfung dieser Sicherheitsprobleme.

Was ist SOAP?

SOAP steht für Simple Object Access Protocol. SOAP API ermöglicht es Anwendungen, Nachrichten zu übermitteln, auch wenn sie in verschiedenen Programmiersprachen geschrieben sind. Es handelt sich um ein Protokoll mit mehr Komplexität in Bezug auf Sicherheit und Datenkommunikation. Da es sich bei diesem Protokoll um Nachrichten handelt, liegt das Hauptaugenmerk auf dem Schutz vor unbefugtem Zugriff durch die Sicherheit von WS. SOAP API verwendet eingebaute Protokolle, die seine Verwendung komplex machen.

Bildquelle garba.org/Autor Ernesto Garbarino

Unternehmen, die nach fortgeschrittenen Sicherheitsfunktionen auf Unternehmensebene suchen, können SOAP für ihre Webdienste implementieren. Die Schwierigkeit bei SOAP APIs liegt in der Verwendung verschiedener Programmiersprachen für die Nachrichtenübertragung. SOAP verwendet das XML-Format für die Kommunikation, was sie zu einer komplexen API macht. Bei einigen Programmiersprachen müssen HTTP-Post-Anfragen manuell erstellt werden, was ein Problem darstellt, da SOAP API hat keine Fehlertoleranz. Allerdings, SOAP bietet jedoch Abkürzungen für einige Programmiersprachen, wie z. B. .NET.

Außerdem, SOAP Protokoll die Datei einer anderen Programmiersprache, bekannt als SOAP API WSDL Datei, um den Arbeitsablauf eines Webdienstes zu definieren. Diese Datei erstellt einen Verweis über IDE, um den Prozess zu automatisieren. Die Komplexität von SOAP APIs hängt also von der Anzahl der bei der Datenübertragung verwendeten Programmiersprachen ab.

Wir stellen also die entscheidenden Dinge vor, die man bei SOAP APIs zu bedenken sind, bevor Sie sich entscheiden:

Sie können die SOAP API können Sie verwenden, wenn strenge Sicherheitsstandards mit Unterstützung von SSL erforderlich sind. SOAP API verwendet ein zugrunde liegendes Protokoll namens WS-Security für die Sicherheit der Anwendungen auf Unternehmensebene und für die Kommunikation mit Altsystemen.

API können Sie verwenden, wenn strenge Sicherheitsstandards mit Unterstützung von erforderlich sind. API verwendet ein zugrunde liegendes Protokoll namens für die Sicherheit der Anwendungen auf Unternehmensebene und für die Kommunikation mit Altsystemen. SOAP Nachrichten sind ein weiterer Grund, der Sie zur Wahl dieses Protokolls veranlassen kann. SOAP API bietet zuverlässige Messaging-Funktionen, die die SOAP Nachrichten erfolgreich durch integrierte und End-to-End SOAP Vermittler übertragen werden.

Nachrichten sind ein weiterer Grund, der Sie zur Wahl dieses Protokolls veranlassen kann. API bietet zuverlässige Messaging-Funktionen, die die Nachrichten erfolgreich durch integrierte und End-to-End Vermittler übertragen werden. SOAP API beinhaltet ACID . ACID steht für Atomicity, Consistency, Isolation, and Durability (Atomarität, Konsistenz, Isolation und Dauerhaftigkeit), und diese Konformität reduziert Redundanzen und fügt Sicherheit und Integrität zu den SOAP Nachrichten. Auffällig ist, dass die Einhaltung von ACID bei SOAP Nachrichten traditioneller ist als andere Datenkonsistenzmodelle. Aus diesem Grund wird SOAP API wird für die Verarbeitung sensibler Datenformate wie Banktransaktionen verwendet.

Die Entscheidung zwischen SOAP und REST

Bis jetzt haben wir alles über REST vs. SOAP besprochen und wie man sie für die Verbindung verschiedener Anwendungen nutzen kann. Aber diese APIs sind nicht für jedes Szenario die beste Option. Sie müssen also eine API mit Bedacht auswählen, um Ihre Ressourcen zu schonen. Jetzt ist es an der Zeit, sich zwischen SOAP und REST-API zu entscheiden, um Ihre Ressourcen im Handumdrehen zugänglich zu machen. Beide APIs haben einige Gemeinsamkeiten, z. B. die Verwendung von HTTP-Post-Requests, aber SOAP API ist starrer als REST und wird häufig in Altsystemen verwendet. Beide APIs verfügen über eine Reihe von Regeln und Standards für den Austausch von Daten in beliebigen Datenformaten zwischen den Anwendungen. Bevor Sie also eine API für Ihren Webdienst auswählen, sollten Sie sich unbedingt an diese Regeln halten. Auffallend ist, dass nicht alle Webdienste beide APIs unterstützen, mit Ausnahme einiger weniger Webdienste, wie z. B. Amazon. Ihre Entscheidung für eine API hängt von den Anforderungen Ihrer Webdienste ab. Hier stellen wir die Wettbewerbsvorteile beider APIs vor. Beginnen wir mit den Vorteilen von SOAP API:

SOAP Vorteile

Im Gegensatz zu REST API, SOAP unterstützt API Programmiersprachen und kann jedes Kommunikationsprotokoll integrieren, anstatt nur das HTTP-Protokoll zu verwenden. Außerdem, SOAP Protokoll effizient in einer verteilten Umgebung arbeiten, während REST-APIs effizient in direkter/ Punkt-zu-Punkt-Kommunikation arbeiten.

SOAP bietet eingebaute Sicherheitsprotokolle wie z. B. WS Sicherheitsprotokolle.

bietet eingebaute Sicherheitsprotokolle wie z. B. Sicherheitsprotokolle. SOAP APIs bieten integrierte Optionen für die Fehlerbehandlung.

APIs bieten integrierte Optionen für die Fehlerbehandlung. SOAP unterstützt die Automatisierung, wenn sie mit einer Programmiersprache verwendet wird.

Nachdem wir die Vorteile von SOAP API erläutert wurden, wollen wir nun die Vorteile der REST-API aufzeigen, um Ihre Entscheidung zu verdeutlichen.

REST-Vorteile

Im Gegensatz zu SOAPist REST unkomplizierter und flexibler in der Anwendung.

REST-API erfordert keine teuren Tools und fortgeschrittenen Programmiersprachen, um Anwendungen zu verbinden

REST-API ist einfach zu erlernen und hat eine geringere Lernkurve.

REST ist effizienter, da es kein XML-Format für die Nachrichtenübertragung verwendet.

Die Entwurfsphilosophie ist ähnlich wie bei anderen Webtechnologien, so dass man sie ohne Schwierigkeiten erlernen kann.

Ein REST-Beispiel

Wenn wir über REST vs. REST sprechen SOAPspricht, ist die Representation State Transfer (REST)-API einfach und erfordert nur eine URL, um sich mit den Webdiensten zu verbinden. Sie können die URL in einen beliebigen Browser eingeben, und die Ausgabe erfolgt im Format CSV. Die REST-API funktioniert in einer Client-Server-Einstellung, bei der Sie eine Anfrage stellen können, und REST verbindet sowohl den Client als auch den Server über das HTTP-Protokoll, um eine Antwort zu geben. REST verwendet auch die Web Application Description Language (WADL), um die Aufgabe und die Metadaten zu identifizieren. Zu den bekanntesten REST-Anfragen gehören GET, POST, PUSH und DELETE. Nehmen wir ein Beispiel für eine Buchladen-API:

Ein Client sendet eine GET -Anfrage, um ein bestimmtes Buch aus dem Buchladen abzurufen.

-Anfrage, um ein bestimmtes Buch aus dem Buchladen abzurufen. Eine POST Anfrage fügt ein neues Buch zum Buchladen hinzu.

Anfrage fügt ein neues Buch zum Buchladen hinzu. PUT Eine Anfrage aktualisiert den Inhalt eines Buches mit einer bestimmten Buch-ID.

Eine Anfrage aktualisiert den Inhalt eines Buches mit einer bestimmten Buch-ID. DELETE eine Anfrage löscht einen Bucheintrag aus dem Buchladen.

A SOAP Beispiel

SOAP verwendet HTTP POST-Anfragen im Anfragekörper. Der XML-Anfragekörper ist ein SOAP Wrapper, um die API zu erkennen, und der SOAP Body stellt Anforderungsvariablen dar. Nehmen wir an, Sie möchten den Benutzernamen " Smith " für diese Nachricht abrufen, SOAP Die API verwendet HTTP oder ein anderes Protokoll für die Kommunikation.

Im Gegensatz zu REST-APIs, SOAP kann ein beliebiges zugrunde liegendes Protokoll verwendet werden, z. B. SMTP oder TCP. Eine weitere Besonderheit von SOAP Nachrichten ist, dass sie immer im XML-Format vorliegen und in diesem Beispiel als Wrapper oder Envelope fungieren. Envelope umfasst die Kopfzeile und den Hauptteil der SOAP Nachricht. Gleichzeitig besteht die Web Service Description Language (WSDL) aus allen übrigen Elementen der Nachricht.

SOAP vs. REST: Die wichtigsten Unterschiede

Nachdem wir uns einen Überblick über die SOAP und REST-APIs erläutert wurde, ist es an der Zeit, die Hauptunterschiede zwischen SOAP und REST. Lassen Sie uns beginnen:

SOAP API arbeitet mit dem SOAP (Simple Object Access Protocol) Protokoll, während REST API mit dem REST (Representational State Transfer) Protokoll arbeitet.

API arbeitet mit dem (Simple Object Access Protocol) Protokoll, während REST API mit dem REST (Representational State Transfer) Protokoll arbeitet. SOAP API überträgt SOAP Nachrichten im Standard-XML-Format, da sie zustandsabhängig ist, während die REST-API aufgrund ihrer Zustandslosigkeit keinem Datenformat folgt.

API überträgt Nachrichten im Standard-XML-Format, da sie zustandsabhängig ist, während die REST-API aufgrund ihrer Zustandslosigkeit keinem Datenformat folgt. SOAP arbeitet aufgrund des XML-Formats mit WSDL, während REST-APIs Anfragen wie GET , PUT , POST und DELETE verwenden.

arbeitet aufgrund des XML-Formats mit WSDL, während REST-APIs Anfragen wie , , und verwenden. SOAP kann mit jedem Kommunikationsprotokoll arbeiten, wie HTTP , HTTPS , TCP , SMTP und XMPP , während REST nur mit dem HTTP-Protokoll für die Kommunikation arbeitet.

kann mit jedem Kommunikationsprotokoll arbeiten, wie , , , und , während REST nur mit dem HTTP-Protokoll für die Kommunikation arbeitet. SOAP API ist stärker strukturiert, während REST Daten in sperriger Form verwendet.

API ist stärker strukturiert, während REST Daten in sperriger Form verwendet. SOAP ist die beste Wahl für große Organisationen, die auf WS Sicherheit suchen, wie z. B. Banken, während REST effizient mit mobilen Geräten arbeitet. SOAP ist ein zustandsorientiertes Protokoll, das SOAP WSDL Dateien verwendet, um Informationen über alle Aktivitäten in einem Webdienst zu speichern, während REST ein zustandsloser Architekturstil ist, der einen Webdienst zu einem vertrauenswürdigen Dienst macht. Die REST-API arbeitet in einer Client-Server-Umgebung mit cachefähiger Kommunikation zwischen Anwendungen.

ist die beste Wahl für große Organisationen, die auf Sicherheit suchen, wie z. B. Banken, während REST effizient mit mobilen Geräten arbeitet. ist ein zustandsorientiertes Protokoll, das Dateien verwendet, um Informationen über alle Aktivitäten in einem Webdienst zu speichern, während REST ein zustandsloser Architekturstil ist, der einen Webdienst zu einem vertrauenswürdigen Dienst macht. Die REST-API arbeitet in einer Client-Server-Umgebung mit cachefähiger Kommunikation zwischen Anwendungen. SOAP Das REST-Protokoll erfordert eine hohe Bandbreite für die Ausführung, während REST eine minimale Bandbreite von mobilen Geräten für die Implementierung erfordert.

Das REST-Protokoll erfordert eine hohe Bandbreite für die Ausführung, während REST eine minimale Bandbreite von mobilen Geräten für die Implementierung erfordert. SOAP kann REST nicht nutzen, weil es ein Protokoll ist, während REST SOAP aufgrund seines Architekturstils.

kann REST nicht nutzen, weil es ein Protokoll ist, während REST aufgrund seines Architekturstils. SOAP hat hohe Sicherheitsstandards und verwendet WS für die Sicherheit von Organisationen auf hohem Niveau, während REST SSL (Secure Socket Layer) und HTTPS-Protokoll für die Sicherheit verwendet. Organisationen, die hochsichere Protokolle benötigen, verwenden SOAP API, um die sensiblen Daten der Benutzer zu schützen. Zum Beispiel verwenden Banken SOAP um die Daten der Benutzer zu sichern, wie z. B. Kartennummern und Pins.

hat hohe Sicherheitsstandards und verwendet für die Sicherheit von Organisationen auf hohem Niveau, während REST SSL (Secure Socket Layer) und HTTPS-Protokoll für die Sicherheit verwendet. Organisationen, die hochsichere Protokolle benötigen, verwenden API, um die sensiblen Daten der Benutzer zu schützen. Zum Beispiel verwenden Banken um die Daten der Benutzer zu sichern, wie z. B. Kartennummern und Pins. SOAP unterstützt das XML-Datenformat, während die REST-API einfachen Text, XML, HTML, JSON usw. unterstützt.

unterstützt das XML-Datenformat, während die REST-API einfachen Text, XML, HTML, JSON usw. unterstützt. SOAP ist ein Standardprotokoll, das funktionsorientierte Informationen überträgt, während REST einen Architekturstil mit einem eher datenorientierten Ansatz verfolgt.

ist ein Standardprotokoll, das funktionsorientierte Informationen überträgt, während REST einen Architekturstil mit einem eher datenorientierten Ansatz verfolgt. SOAP kann die Aufrufe nicht zwischenspeichern, während REST alle Aufrufe zwischenspeichern kann, was es schneller macht als SOAP .

SOAP und REST-Alternativen (JSON, gRPC, GraphQL)

In den letzten Jahren SOAP und REST-APIs die beliebteste Wahl, um Webdienste zu verbinden, aber es gibt auch immer einige andere Alternativen. Werfen wir einen umfassenden Blick auf die Alternativen:

JSON

JSON steht für JavaScript Object Notation und ist eine hervorragende Möglichkeit, Daten zwischen verschiedenen Anwendungen zu übertragen. Diese Technologie ist leichtgewichtig und kann für die Übertragung von Daten von einem Server zu einer Webseite verwendet werden. Diese API kann SOAP aufgrund ihrer Einfachheit und schnelleren Übertragung ersetzen.

gRPC

Google führte ein Open-Source-System ein, gRPC (Remote Procedure Call), das HTTP für die Datenkommunikation verwendet. Diese Technologie war bereits vor der Entwicklung von REST und SOAP API. Diese Technologie wird häufig verwendet, um Anwendungen und mobile Geräte mit dem Backend und den Diensten der Mikroarchitektur zu verbinden. Diese Übertragungstechnologie hat aufgrund der leichtgewichtigen Kommunikation, der Effizienz, der integrierten Codegenerierung und weiterer Verbindungsoptionen, wie z. B. dem Nachrichten-Streaming, Wettbewerbsvorteile gegenüber JSON.

GraphQL

GraphQL ist eine abfragebasierte Programmiersprache, die Daten effizient in einer Client- und Serverumgebung überträgt. Es handelt sich um eine neue, von Facebook eingeführte Technologie, die mehrere Funktionen zur Datenänderung unterstützt, und ihre Server unterstützen Programmiersprachen wie C++, JavaScript, Python und andere.

GraphQL funktioniert wie REST, da es HTTP- und JSON-Formate für die Datenkommunikation verwendet. Sie können mit GraphQL in einem einzigen Aufruf auf Daten aus der API zugreifen, während bei REST separate Aufrufe für den Datenzugriff erforderlich sind. Angenommen, Sie möchten mit REST auf Kundendaten wie Bestellungen und Versandstatus zugreifen, dann müssten Sie für jede Dateneinheit separate Anfragen stellen. Mit GraphQL können wir jedoch mit einer einzigen Anfrage auf die Daten zugreifen, was Ihnen helfen würde, den Arbeitsaufwand zu minimieren.

Abgesehen von diesen Alternativen können Sie no-code App-Entwicklungsplattformen wie AppMaster zur Erstellung von no-code APIs für Ihren Webdienst erstellen.

Ist REST API schneller als SOAP?

Viele Organisationen auf hoher Ebene, wie z. B. Banken und Legacy-Systeme, möchten vielleicht immer noch eine API implementieren. SOAPimplementieren, aber REST ist immer noch schneller als SOAP. REST ist flexibler und bietet eine schnellere Datenkommunikation, während das SOAP Protokoll spezifische Anforderungen an ein XML-Format für die Datenkommunikation stellt. So macht die Verwendung des XML-Datenformats SOAP ein schweres Protokoll für die Datenübertragung zwischen Anwendungen.

Aufstrebende Technologien wie das Internet der Dinge (IoT), KI-Anwendungen, die Entwicklung mobiler Anwendungen und die verteilte Datenverarbeitung nutzen REST-APIs aufgrund ihrer Flexibilität und Leichtigkeit in großem Umfang. Außerdem unterstützt REST Klartext und bietet REST-API-Tutorials. Auf der anderen Seite SOAP integrierte Sicherheitsprotokolle, um den Sicherheitsanforderungen von Unternehmen gerecht zu werden, aber die Verwendung dieser zugrunde liegenden Protokolle macht es schwerer. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit der REST-API folgen öffentliche APIs, wie z. B. Google Maps, den Regeln und Richtlinien von REST.

Wie erstellt man eine no-code API?

Nachdem Sie sich mit REST vs. SOAP und andere Alternativen kennengelernt haben, suchen Sie vielleicht nach einer API-Lösung, für die keine Programmierung erforderlich ist. Die beste Möglichkeit, Ihre Anwendung mit einer API zu integrieren, sind Lösungen ohne Code wie AppMaster. AppMaster helfen Ihnen, Ihren Arbeitsablauf mit Hunderten von Anwendungen und Diensten zu integrieren oder programmatisch auf Ihre Inhalte mit API zuzugreifen.

Hier stellen wir Ihnen die wichtigsten Vorteile der Verwendung von AppMaster zur Integration Ihres Workflows in verschiedene Anwendungen. Beginnen wir mit den folgenden Punkten:

Integration von Modulen mit einem einzigen Klick

Sie können Ihre Anwendung oder Ihren Webdienst effizienter gestalten, indem Sie sie mit einem no-code API-Modul. Diese Module enthalten vorgefertigte Vorlagen, die es dem Benutzer ermöglichen, die Geschwindigkeit der Anwendung mit einer Drittanbieter-API zu optimieren. Sie können diese Module mit einer no-code Plattform wie AppMaster um diese Module mit einem einzigen Klick zu integrieren. Zu diesem Zweck können Sie den Marktplatz besuchen und ein Modul hinzufügen, um die Effizienz Ihres Workflows zu erhöhen.

Dokumentation und Beispiele

AppMaster bietet eine Dokumentation und Echtzeit-Beispiele für die Modulimplementierung zum besseren Verständnis.

Abschließende Überlegungen

Wir hoffen, dass Sie nach der Lektüre dieses Leitfadens den Unterschied zwischen Representational State Transfer (REST) und Simple Object Access Protocol (SOAP). Wir hoffen, Sie sind bereit, eine API zu wählen, um Anwendungen für eine schnellere Kommunikation zu verbinden. Abgesehen von den Vorteilen von APIs empfehlen wir, dass Sie versuchen AppMaster die Kosten für Ihr Projekt zu senken.

AppMaster ist ein beliebtes no-code Tool, mit dem Unternehmen APIs mit einem einzigen Klick in ihre Anwendungen integrieren können. Diese beliebte no-code Plattform verfügt über eine Integration mit APIs von Drittanbietern, und Sie können jede beliebige Anfrage erstellen, genau wie in Postman, diese Anfrage in Ihren Funktionen verwenden und das Ergebnis der Anfrage verarbeiten. AppMaster für eine schnellere Integration mit einer API, um Ihre Anwendung zu optimieren.