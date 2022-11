Siete alla ricerca di un'API per la comunicazione di dati tra servizi web? Volete collegare la vostra applicazione a Instagram o a qualsiasi altro social network? Se sì, è necessario comprendere la differenza tra le API più diffuse, denominate SOAP e API REST. Entrambe le API seguono contratti di comunicazione molto rigidi per trasferire dati tra servizi web. Prima di scegliere un'API per il proprio progetto, è necessario comprendere la differenza tra REST e SOAP API. In questo articolo parleremo di un'API, l'API REST, SOAP API, le migliori API per connettere la vostra applicazione ai servizi web, REST v/s SOAPe i migliori esempi di entrambe le API. Iniziamo con l'introduzione delle API per un servizio web.

Che cos'è un'API?

Un'API (Application Programming Interface) è una tecnologia che collega due applicazioni a dati e servizi in eccesso in un modello client-server. Le API consentono a due applicazioni di trasmettere oggetti di dati e sono una rivoluzione per le applicazioni che seguono i protocolli client-server. L'utilizzo di un'API per i servizi Web può consentire di organizzare l'infrastruttura IT, automatizzare i flussi di lavoro e trasmettere dati tra più dispositivi mobili. Ci si potrebbe chiedere quale sia la sicurezza dei dati trasmessi tra i software.

L'uso di un'API è un modo sicuro e comprovato per collegare i servizi web in pochi secondi. Permette a un'applicazione di migliorare le funzionalità estraendo informazioni da altre applicazioni. Ma ci si potrebbe preoccupare di come un'API invii una richiesta, carichi i dati e li trasferisca in un particolare formato di dati. La risposta è che dipende da come avete costruito un'API per la vostra applicazione. In questo articolo, discuteremo le due API più comuni per collegare due applicazioni per il trasferimento dei dati. Approfondiamo i dettagli di SOAP rispetto a REST:

Che cos'è un'API REST?

REST è l'acronimo di Representational State Transfer (trasferimento di stato rappresentativo) ed è una popolare API per i servizi web. Le API REST funzionano con il protocollo HTTP e utilizzano formati di dati JSON per aumentare la compatibilità con i browser. L'aspetto interessante è che le API REST possono funzionare anche con il protocollo SOAP per fornire una comunicazione fluida ai servizi web. Ci si potrebbe chiedere quale sia il processo di creazione di un'API REST. A volte costruire e scalare un'API è semplice, ma può aggiungere alcune complicazioni in base al suo processo di creazione. Potreste chiedervi quali sono gli scenari in cui è fondamentale creare un'API REST per un servizio web. Di seguito elenchiamo alcuni motivi per cui è possibile utilizzare le API REST per comunicare i dati tra le applicazioni:

Risorse limitate

Bassa necessità di sicurezza

Rendere il browser compatibile con il client

Per migliorare la salute dei dati

Per scalare un servizio web

Nota: come abbiamo detto sopra, è possibile utilizzare il protocollo SOAP per costruire un'API REST. L'aspetto evidente è che REST API offre uno stile architettonico per i servizi web, mentre REST API è un protocollo. SOAP è un protocollo. Quindi, dipende da voi se volete usare l'HTTP o il protocollo per costruire un'API REST. SOAP per costruire un'API REST, in base alle esigenze del progetto.

Vi sveliamo i fattori cruciali dell'API REST che dovete conoscere prima di sceglierla per il vostro servizio web:

REST è l'acronimo di Representational State Transfer (trasferimento di stato rappresentativo) ed è uno stile architettonico semplice che utilizza il protocollo HTTP per comunicare dati tra servizi web in un ambiente client-server.

Le API REST scambiano dati in un ambiente client-server in cui il client invia una richiesta e REST permette al server di caricare i dati. Quindi, costruire servizi web rustici significa che i servizi web devono trasmettere oggetti di dati in formato JSON, impostando un ambiente client-server. Questo è solo un modello architettonico che utilizza modelli di coerenza dei dati per una comunicazione fluida tra le applicazioni. Quindi, questa API supporta una funzionalità di messaggistica affidabile che riceve una richiesta dai client e l'API REST consente la trasmissione dei dati utente richiesti con il flusso.

Le API REST utilizzano un'unica interfaccia per semplificare il processo di comunicazione sia per il client che per il server.

Le API REST sono utilizzate per ottimizzare i servizi web e utilizzano il formato dei dati JSON per renderli compatibili con il browser.

Se si desidera scalare i servizi Web, le API REST offrono scalabilità e un miglioramento delle prestazioni sia per il client che per il server. L'API REST accetta una richiesta dal client e la trasmette al server per caricare i dati. Oltre ai vantaggi dell'uso di REST API, a volte i suoi strumenti di sicurezza di livello aziendale possono compromettere la sicurezza dei dati dell'applicazione. Per questo, i linguaggi di programmazione come GraphQL giocano un ruolo importante nel mitigare questi problemi di sicurezza.

Che cos'è SOAP?

SOAP è l'acronimo di Simple Object Access Protocol. SOAP L'API consente alle applicazioni di comunicare messaggi anche se sono scritte in linguaggi di programmazione diversi. È un protocollo più complesso in termini di sicurezza e di comunicazione dei dati. Poiché questo protocollo si occupa di messaggi, l'obiettivo principale è quello di impedire l'accesso non autorizzato attraverso la sicurezza di WS. SOAP L'API utilizza protocolli integrati che ne rendono complesso l'utilizzo.

Fonte immagine garba.org/Autore Ernesto Garbarino

Le aziende che desiderano funzioni di sicurezza di livello aziendale più avanzate possono implementare SOAP per i loro servizi web. La difficoltà delle SOAP API risiede nell'uso di diversi linguaggi di programmazione per la trasmissione dei messaggi. SOAP utilizza il formato XML per la comunicazione, il che la rende un'API complessa. Mentre alcuni linguaggi di programmazione richiedono la creazione manuale di richieste HTTP post, ed è un problema in quanto l'API non ha tolleranza agli errori. SOAP L'API non ha tolleranza agli errori. Tuttavia, SOAP fornisce scorciatoie per alcuni linguaggi di programmazione, come .NET.

Inoltre, SOAP utilizza il file di un altro linguaggio di programmazione, noto come file SOAP API WSDL per definire il flusso di lavoro di un servizio Web. Questo file creerà un riferimento attraverso IDE per automatizzare il processo. Quindi, la complessità delle SOAP API dipende dal numero di linguaggi di programmazione utilizzati nella trasmissione dei dati.

Quindi, stiamo svelando le cose cruciali da considerare riguardo alle SOAP API prima di decidere:

È possibile utilizzare SOAP API quando sono necessari standard di sicurezza rigorosi con il supporto di SSL . SOAP API utilizza un protocollo sottostante chiamato WS-Security per la sicurezza di livello aziendale delle applicazioni e per comunicare con i sistemi legacy.

API quando sono necessari standard di sicurezza rigorosi con il supporto di . API utilizza un protocollo sottostante chiamato per la sicurezza di livello aziendale delle applicazioni e per comunicare con i sistemi legacy. SOAP I messaggi sono un altro motivo che può spingere a scegliere questo protocollo. SOAP API offre una funzionalità di messaggistica affidabile che SOAP messaggi vengono trasmessi con successo attraverso intermediari integrati ed end-to-end. SOAP intermediari integrati e end-to-end.

I messaggi sono un altro motivo che può spingere a scegliere questo protocollo. API offre una funzionalità di messaggistica affidabile che messaggi vengono trasmessi con successo attraverso intermediari integrati ed end-to-end. intermediari integrati e end-to-end. SOAP API incorpora la conformità a ACID . ACID è l'acronimo di Atomicity, Consistency, Isolation, and Durability (Atomicità, Consistenza, Isolamento e Durata) e questa conformità riduce le ridondanze e aggiunge sicurezza e integrità ai messaggi. SOAP messaggi. L'aspetto più evidente è che la conformità di ACID con i messaggi SOAP è più tradizionale rispetto ad altri modelli di coerenza dei dati. Per questo motivo SOAP L'API è utilizzata per gestire formati di dati sensibili come le transazioni bancarie.

Decidere tra SOAP e REST

Finora abbiamo discusso di tutte le caratteristiche di REST v/s SOAP e di come sia possibile utilizzarle per collegare diverse applicazioni. Ma queste API non sono l'opzione migliore per ogni scenario. È quindi necessario scegliere un'API con cautela per risparmiare le risorse. Ora è il momento di decidere tra SOAP e API REST per rendere accessibili le risorse in un attimo. Entrambe le API hanno alcune somiglianze, come l'uso della richiesta HTTP post, ma SOAP API è più rigida di REST e ampiamente utilizzata nei sistemi legacy. Entrambe le API hanno un insieme di regole e standard per scambiare dati in qualsiasi formato tra le applicazioni. Quindi, prima di scegliere un'API per il vostro servizio web, è fondamentale attenersi a queste regole. La cosa interessante è che non tutti i servizi web supportano entrambe le API, tranne alcuni servizi web, come ad esempio Amazon. La decisione di scegliere un'API dipenderà dai requisiti del vostro servizio web. Qui sveliamo i vantaggi competitivi di entrambe le API. Iniziamo con i vantaggi di SOAP API:

SOAP vantaggi

A differenza delle API REST, SOAP API supporta i linguaggi di programmazione e può integrare qualsiasi protocollo di comunicazione, anziché utilizzare solo il protocollo HTTP. Inoltre, SOAP funziona in modo efficiente in un ambiente distribuito, mentre le API REST funzionano in modo efficiente nella comunicazione diretta/point-to-point.

SOAP offre protocolli di sicurezza integrati, come i protocolli di sicurezza WS .

offre protocolli di sicurezza integrati, come i protocolli di sicurezza . SOAP Le API offrono opzioni integrate per la gestione degli errori.

Le API offrono opzioni integrate per la gestione degli errori. SOAP supporta l'automazione se utilizzata con un linguaggio di programmazione.

Dopo aver analizzato i vantaggi delle SOAP API, vediamo i vantaggi delle API REST per rendere più esplicita la vostra decisione.

Vantaggi di REST

A differenza di SOAPREST è più semplice e flessibile in termini di utilizzo.

Le API REST non richiedono strumenti costosi e linguaggi di programmazione avanzati per collegare le applicazioni.

L'API REST è facile da imparare con una curva di apprendimento ridotta.

REST è più efficiente perché non utilizza il formato XML per la trasmissione dei messaggi.

La sua filosofia di progettazione è simile a quella di altre tecnologie web, quindi si può imparare senza incontrare difficoltà.

Un esempio di REST

Se parliamo di REST vs SOAPl'API REST (Representation State Transfer) è semplice e richiede solo un URL per connettersi ai servizi web. È possibile inserire l'URL in qualsiasi browser e l'output sarà in formato CSV. L'API REST funziona in modalità client-server, dove è possibile effettuare una richiesta e REST connetterà sia il client che il server tramite il protocollo HTTP per ottenere una risposta. REST utilizza anche il Web Application Description Language (WADL) per identificare l'attività e i metadati. Le principali richieste REST includono GET, POST, PUSH e DELETE. Facciamo un esempio di API di una libreria:

Un cliente invia una richiesta GET per recuperare un libro specifico dalla libreria.

per recuperare un libro specifico dalla libreria. Una richiesta POST aggiungerà un nuovo libro alla libreria.

aggiungerà un nuovo libro alla libreria. PUT La richiesta aggiorna il contenuto di un libro con un ID libro specifico.

La richiesta aggiorna il contenuto di un libro con un ID libro specifico. DELETE La richiesta cancella il record di un libro dalla libreria.

A SOAP Esempio

SOAP utilizza le richieste HTTP POST nel corpo della richiesta. Il corpo della richiesta XML è un SOAP per riconoscere l'API e il SOAP rappresenta le variabili della richiesta. Supponiamo di voler recuperare il nome utente "Smith" per questo messaggio, SOAP L'API utilizza HTTP o qualsiasi altro protocollo per la comunicazione.

A differenza delle API REST, SOAP può utilizzare qualsiasi protocollo sottostante, come SMTP o TCP. Un'altra cosa che si nota dei messaggi è che sono sempre in XML. SOAP è che sono sempre in formato XML e fungono da involucro o busta in questo esempio. L'involucro copre l'intestazione e il corpo del messaggio. SOAP messaggio. Allo stesso tempo, il Web Service Description Language (WSDL) consiste in tutti gli altri elementi del messaggio.

SOAP vs. REST: Le differenze principali

Dopo aver analizzato a grandi linee le SOAP e delle API REST, è giunto il momento di esplorare le differenze principali tra SOAP vs REST. Iniziamo:

SOAP Le API funzionano con SOAP (Simple Object Access Protocol), mentre le API REST funzionano con il protocollo REST (Representational State Transfer).

Le API funzionano con (Simple Object Access Protocol), mentre le API REST funzionano con il protocollo REST (Representational State Transfer). SOAP L'API trasmette SOAP trasmette messaggi in formato XML standard a causa della sua statualità, mentre l'API REST non segue un formato di dati a causa della sua statualità.

L'API trasmette trasmette messaggi in formato XML standard a causa della sua statualità, mentre l'API REST non segue un formato di dati a causa della sua statualità. SOAP funziona con WSDL grazie al formato XML, mentre le API REST utilizzano richieste come GET , PUT , POST e DELETE .

funziona con WSDL grazie al formato XML, mentre le API REST utilizzano richieste come , , e . SOAP può funzionare con qualsiasi protocollo di comunicazione, come HTTP , HTTPS , TCP , SMTP , e XMPP , mentre REST funziona solo con il protocollo HTTP per la comunicazione.

può funzionare con qualsiasi protocollo di comunicazione, come , , , , e , mentre REST funziona solo con il protocollo HTTP per la comunicazione. SOAP API è più strutturata, mentre REST utilizza i dati in forma ingombrante.

API è più strutturata, mentre REST utilizza i dati in forma ingombrante. SOAP è la scelta migliore per le grandi organizzazioni che cercano la sicurezza di WS , come le banche, mentre REST funziona in modo efficiente con i dispositivi mobili. SOAP è un protocollo stateful che utilizza SOAP WSDL file per conservare le informazioni su tutte le attività di un servizio web, mentre REST è uno stile architettonico stateless per rendere un servizio web un servizio affidabile. L'API REST funziona in un ambiente client-server con comunicazione cacheable tra le applicazioni.

è la scelta migliore per le grandi organizzazioni che cercano la sicurezza di , come le banche, mentre REST funziona in modo efficiente con i dispositivi mobili. è un protocollo stateful che utilizza file per conservare le informazioni su tutte le attività di un servizio web, mentre REST è uno stile architettonico stateless per rendere un servizio web un servizio affidabile. L'API REST funziona in un ambiente client-server con comunicazione cacheable tra le applicazioni. SOAP Il protocollo richiede una larghezza di banda elevata per l'esecuzione, mentre REST richiede una larghezza di banda minima dei dispositivi mobili per l'implementazione.

Il protocollo richiede una larghezza di banda elevata per l'esecuzione, mentre REST richiede una larghezza di banda minima dei dispositivi mobili per l'implementazione. SOAP non può utilizzare REST perché è un protocollo, mentre REST può utilizzare SOAP grazie al suo stile architetturale.

non può utilizzare REST perché è un protocollo, mentre REST può utilizzare grazie al suo stile architetturale. SOAP ha standard di sicurezza elevati e utilizza WS per la sicurezza di alto livello delle organizzazioni, mentre REST utilizza SSL (Secure Socket Layer) e il protocollo HTTPS per la sicurezza. Le organizzazioni che necessitano di protocolli ad alta sicurezza utilizzano le SOAP API per proteggere le informazioni sensibili degli utenti. Ad esempio, le banche utilizzano SOAP per rendere sicuri i dati degli utenti, come i numeri di carta e i pin.

ha standard di sicurezza elevati e utilizza per la sicurezza di alto livello delle organizzazioni, mentre REST utilizza SSL (Secure Socket Layer) e il protocollo HTTPS per la sicurezza. Le organizzazioni che necessitano di protocolli ad alta sicurezza utilizzano le API per proteggere le informazioni sensibili degli utenti. Ad esempio, le banche utilizzano per rendere sicuri i dati degli utenti, come i numeri di carta e i pin. SOAP supporta il formato dei dati XML, mentre REST API supporta testo semplice, XML, HTML, JSON, ecc.

supporta il formato dei dati XML, mentre REST API supporta testo semplice, XML, HTML, JSON, ecc. SOAP è un protocollo standard che trasferisce informazioni guidate da funzioni, mentre REST ha uno stile architettonico con un approccio più guidato dai dati.

è un protocollo standard che trasferisce informazioni guidate da funzioni, mentre REST ha uno stile architettonico con un approccio più guidato dai dati. SOAP non può memorizzare nella cache le chiamate, mentre REST può memorizzare nella cache tutte le chiamate, rendendolo più veloce di SOAP .

SOAP alternative a REST (JSON, gRPC, GraphQL)

Negli ultimi anni, SOAP e le API REST sono le scelte più diffuse per collegare i servizi web, ma sono sempre disponibili altre alternative. Diamo un'ampia visione delle alternative:

JSON

JSON è l'acronimo di JavaScript Object Notation ed è un ottimo modo per trasferire dati tra applicazioni diverse. Questa tecnologia è leggera e può essere utilizzata per trasferire dati da un server a una pagina web. Questa API può sostituire SOAP grazie alla sua semplicità e alla maggiore velocità di trasmissione.

gRPC

Google ha introdotto un sistema open-source, gRPC (Remote Procedure Call) che utilizza HTTP per la comunicazione dei dati. Questa tecnologia era molto diffusa prima dello sviluppo di REST e delle API. SOAP API. Questa tecnologia è ampiamente utilizzata per collegare le applicazioni e i dispositivi mobili con i servizi di back end e di microarchitettura. Questa tecnologia di trasmissione presenta vantaggi competitivi rispetto a JSON, grazie alla leggerezza della comunicazione, all'efficienza, alla generazione di codice integrata e a un maggior numero di opzioni di connessione, come lo streaming dei messaggi.

GraphQL

GraphQL è un linguaggio di programmazione basato su query che trasmette in modo efficiente i dati in un ambiente client e server. È una nuova tecnologia introdotta da Facebook che supporta diverse funzioni per la modifica dei dati e i suoi server supportano linguaggi di programmazione come C++, JavaScript, Python e altri.

GraphQL funziona come REST perché utilizza i formati HTTP e JSON per la comunicazione dei dati. È possibile accedere ai dati dell'API in un'unica chiamata con GraphQL, mentre REST richiede chiamate separate per l'accesso ai dati. Supponiamo di voler accedere ai dati dei clienti, come gli ordini e lo stato delle spedizioni, utilizzando REST, e di dover effettuare richieste separate per ogni dato. Utilizzando GraphQL, invece, è possibile accedere ai dati con un'unica richiesta, riducendo così al minimo il carico di lavoro.

Oltre a queste alternative, è possibile utilizzare no-code piattaforme di sviluppo di app come AppMaster per creare no-code API per il vostro servizio web.

L'API REST è più veloce di SOAP?

Molte organizzazioni di alto livello, come le banche e i sistemi legacy, potrebbero voler ancora implementare SOAPma REST è ancora più veloce di SOAP. REST è più flessibile e offre una comunicazione dei dati più veloce, mentre il protocollo SOAP ha requisiti specifici di un formato XML per la comunicazione dei dati. Quindi l'uso del formato dati XML rende SOAP un protocollo pesante per la trasmissione dei dati tra le applicazioni.

Le tecnologie emergenti, come l'Internet delle cose (IoT), le applicazioni di intelligenza artificiale, lo sviluppo di applicazioni mobili e l'informatica distribuita, utilizzano le API REST su vasta scala grazie alla loro flessibilità e leggerezza. Inoltre, REST supporta il testo semplice e fornisce tutorial sulle API REST. D'altra parte, SOAP offre protocolli di sicurezza integrati per soddisfare le esigenze di sicurezza delle organizzazioni, ma l'uso di questi protocolli sottostanti lo rende più pesante. A causa della velocità delle API REST, le API pubbliche, come Google Maps, seguono le regole e le linee guida di REST.

Come creare una no-code API?

Dopo aver esaminato REST v/s SOAP e altre alternative, potreste essere alla ricerca di una soluzione API che non richieda la codifica. L'opzione migliore per integrare la vostra applicazione con un'API è rappresentata da soluzioni senza codice come AppMaster. AppMaster vi aiuteranno a integrare il vostro flusso di lavoro con centinaia di applicazioni e servizi o ad accedere ai vostri contenuti in modo programmatico con le API.

Qui vi sveliamo i principali vantaggi dell'utilizzo di AppMaster per integrare il vostro flusso di lavoro con diverse applicazioni. Cominciamo con i seguenti:

Integrazione di moduli con un solo clic

Potete rendere più efficiente la vostra applicazione o il vostro servizio web integrandolo con un modulo API. no-code modulo API. Questi moduli contengono modelli già pronti che consentono agli utenti di ottimizzare la velocità dell'applicazione con API di terze parti. È possibile aggiungere questi moduli utilizzando una no-code piattaforma come AppMaster per integrare questi moduli in un solo clic. A tal fine, è possibile visitare il marketplace e aggiungere un modulo per aumentare l'efficienza del flusso di lavoro.

Documentazione ed esempi

AppMaster fornisce documentazione ed esempi in tempo reale di implementazione dei moduli per una migliore comprensione.

Riflessioni finali

Dopo aver letto questa guida, ci auguriamo che abbiate compreso la differenza tra Representational State Transfer (REST) e Simple Object Access Protocol (protocollo di accesso agli oggetti).SOAP). Ci auguriamo che siate pronti a scegliere un'API per connettere le applicazioni per una comunicazione più veloce. Oltre ai vantaggi delle API, vi consigliamo di provare a ridurre i costi del vostro progetto. AppMaster per ridurre i costi del vostro progetto.

AppMaster è uno strumento no-code strumento che consente alle aziende di integrare le API con le loro applicazioni in un solo clic. Questa famosa no-code piattaforma dispone di un'integrazione con API di terze parti ed è possibile creare qualsiasi richiesta, proprio come in Postman, utilizzare questa richiesta nelle proprie funzioni ed elaborare il risultato della richiesta. Provare AppMaster per un'integrazione più rapida con le API e per ottimizzare la vostra applicazione.