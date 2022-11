Vous recherchez une API pour la communication de données entre services web ? Voulez-vous connecter votre application avec Instagram ou tout autre réseau social ? Si oui, il est nécessaire de comprendre la différence entre les API populaires nommées SOAP et l'API REST. Ces deux API suivent des contrats de communication très stricts pour transférer des données entre services web. Avant de sélectionner une API pour votre projet, vous devez comprendre la différence entre REST et SOAP API. Dans cet article, nous allons parler d'une API, l'API REST, SOAP API, la meilleure API pour connecter votre application à des services Web, REST v/s SOAPet les meilleurs exemples des deux API. Commençons par l'introduction de l'API pour un service web.

Qu'est-ce qu'une API ?

Une API (interface de programmation d'applications) est une technologie qui permet à deux applications d'échanger des données et des services dans un modèle client-serveur. Les API permettent à deux applications de transmettre des objets de données et constituent une révolution pour les applications qui suivent les protocoles client-serveur. L'utilisation d'une API pour les services web peut vous permettre d'organiser l'infrastructure informatique, d'automatiser les flux de travail et de transmettre des données entre plusieurs appareils mobiles. Vous vous interrogez peut-être sur la sécurité des données transmises entre les logiciels.

L'utilisation d'une API est un moyen sûr et éprouvé de connecter deux services Web en quelques secondes. Elle permet à une application d'améliorer ses fonctionnalités en extrayant des informations d'autres applications. Mais vous vous demandez peut-être comment une API affiche une requête, charge des données et les transfère dans un format de données particulier. La réponse à cette question est que cela dépend de la façon dont vous avez construit une API pour votre application. Dans cet article, nous allons aborder les deux API les plus courantes permettant de connecter deux applications pour le transfert de données. Entrons dans les détails de SOAP par rapport à REST :

Qu'est-ce qu'une API REST ?

REST signifie Representational State Transfer et est une API populaire pour les services web. Les API REST fonctionnent avec le protocole HTTP et utilisent des formats de données JSON pour améliorer la compatibilité des navigateurs. Ce qui est remarquable, c'est que l'API REST peut également fonctionner avec le protocole SOAP afin d'assurer une communication fluide entre les services web. Vous vous demandez peut-être quel est le processus de création d'une API REST. Parfois, la création et la mise à l'échelle d'une API sont simples, mais le processus de création peut entraîner certaines complications. Vous vous demandez peut-être quels sont les scénarios dans lesquels il est crucial de créer une API REST pour un service Web. Nous allons donc énumérer quelques raisons pour lesquelles vous pouvez utiliser des API REST pour communiquer des données entre applications :

Ressources limitées

Faible besoin de sécurité

Pour rendre le navigateur compatible avec le client

Pour améliorer la santé des données

Pour faire évoluer un service web

Remarque: Comme nous l'avons mentionné ci-dessus, vous pouvez utiliser le protocole SOAP pour construire une API REST. Ce qui est remarquable, c'est que l'API REST offre un style architectural pour les services web, alors que SOAP est un protocole. C'est donc à vous de décider si vous voulez utiliser le protocole HTTP ou le protocole SOAP pour construire une API REST en fonction des besoins de votre projet.

Nous vous dévoilons les facteurs cruciaux de l'API REST que vous devez connaître avant de la sélectionner pour votre service Web :

REST est l'abréviation de "Representational State Transfer". Il s'agit d'un style architectural simple qui utilise le protocole HTTP pour communiquer des données entre services Web dans un environnement client-serveur.

Les API REST échangent des données dans un environnement client-serveur. Le client poste une requête et REST permet au serveur de charger les données. Ainsi, la création de services Web rustful signifie que vous souhaitez que vos services Web transmettent des objets de données au format JSON, dans un environnement client-serveur. Il s'agit simplement d'un modèle architectural qui utilise des modèles de cohérence des données pour une communication fluide entre les applications. Ainsi, cette API prend en charge une fonctionnalité de messagerie fiable qui reçoit une demande des clients, et l'API REST permet la transmission des données utilisateur demandées avec le flux.

Les API REST utilisent une interface unique pour simplifier le processus de communication à la fois pour le client et le serveur.

Les API REST sont utilisées pour optimiser les services web et utilisent le format de données JSON pour le rendre compatible avec le navigateur.

Si vous souhaitez faire évoluer vos services Web, l'API REST offre une évolutivité et une amélioration des performances pour le client et le serveur. L'API REST accepte une demande du client et la transmet au serveur pour charger les données. Outre les avantages de l'utilisation de l'API REST, ses outils de sécurité de niveau entreprise peuvent parfois compromettre la sécurité des données de votre application. Ainsi, les langages de programmation comme GraphQL jouent un rôle dans l'atténuation de ces problèmes de sécurité.

Que signifie SOAP?

SOAP est l'abréviation de Simple Object Access Protocol. SOAP L'API permet aux applications de communiquer des messages même si elles sont écrites dans des langages de programmation différents. Il s'agit d'un protocole plus complexe en termes de sécurité et de communication de données. Comme ce protocole traite des messages, l'objectif principal est d'empêcher tout accès non autorisé grâce à la sécurité de WS. SOAP L'API utilise des protocoles intégrés qui en rendent l'utilisation complexe.

Image Source garba.org/Author Ernesto Garbarino

Les sociétés qui recherchent des fonctions de sécurité plus avancées au niveau de l'entreprise peuvent mettre en œuvre des API pour leurs services web. SOAP pour leurs services web. La difficulté des SOAP API réside dans l'utilisation de différents langages de programmation pour la transmission des messages. SOAP utilise le format XML pour la communication, ce qui en fait une API complexe. Alors que certains langages de programmation nécessitent de construire manuellement des requêtes HTTP post, et c'est un problème car l SOAP API n'a pas de tolérance d'erreur. Cependant, SOAP fournit des raccourcis pour certains langages de programmation, tels que .NET.

En outre, SOAP le protocole utilise le fichier d'un autre langage de programmation connu sous le nom de SOAP Le fichier API WSDL pour définir le flux de travail d'un service web. Ce fichier va créer une référence à travers IDE pour automatiser le processus. Ainsi, la complexité des SOAP API dépend du nombre de langages de programmation utilisés dans la transmission des données.

Nous vous dévoilons donc les éléments cruciaux à prendre en compte concernant les SOAP API avant de prendre une décision :

Vous pouvez utiliser l SOAP API lorsqu'il est nécessaire de respecter des normes de sécurité strictes grâce au support de SSL . SOAP API utilise un protocole sous-jacent appelé WS-Security pour la sécurité des applications au niveau de l'entreprise et pour communiquer avec les systèmes existants.

API lorsqu'il est nécessaire de respecter des normes de sécurité strictes grâce au support de . API utilise un protocole sous-jacent appelé pour la sécurité des applications au niveau de l'entreprise et pour communiquer avec les systèmes existants. SOAP Les messages sont une autre raison qui peut vous inciter à choisir ce protocole. SOAP API offre une fonctionnalité de messagerie fiable que les SOAP messages sont transmis avec succès par des intermédiaires intégrés et de bout en bout. SOAP intermédiaires intégrés et de bout en bout.

Les messages sont une autre raison qui peut vous inciter à choisir ce protocole. API offre une fonctionnalité de messagerie fiable que les messages sont transmis avec succès par des intermédiaires intégrés et de bout en bout. intermédiaires intégrés et de bout en bout. SOAP API intègre la conformité ACID . ACID signifie Atomicité, Cohérence, Isolation et Durabilité, et cette conformité réduit les redondances et ajoute sécurité et intégrité aux messages. SOAP messages. Ce qui est remarquable, c'est que la conformité de ACID avec les messages est plus traditionnelle que les autres méthodes de cohérence des données. SOAP est plus traditionnelle que les autres modèles de cohérence des données. C'est pourquoi SOAP L'API est utilisée pour traiter des formats de données sensibles tels que les transactions bancaires.

Choisir entre SOAP et REST

Jusqu'à présent, nous avons discuté de tous les aspects de REST v/s SOAP et de la façon dont vous pouvez les utiliser pour connecter différentes applications. Mais ces API ne sont pas la meilleure option pour tous les scénarios. Vous devez donc choisir une API avec précaution pour économiser vos ressources. Il est maintenant temps de choisir entre SOAP et l'API REST pour rendre vos ressources accessibles en un rien de temps. Les deux API présentent certaines similitudes, comme l'utilisation de la requête HTTP post, mais SOAP API est plus rigide que REST et est largement utilisée dans les systèmes existants. Les deux API ont un ensemble de règles et de normes pour échanger des données dans n'importe quel format de données entre les applications. Ainsi, avant de choisir une API pour votre service web, il est essentiel de respecter ces règles. Ce qui est remarquable, c'est que tous les services web ne prennent pas en charge les deux API, à l'exception de quelques services web, comme Amazon. Votre décision de choisir une API dépendra des exigences de vos services web. Nous vous dévoilons ici les avantages concurrentiels des deux API. Commençons par les avantages de SOAP API :

SOAP avantages

Contrairement à l'API REST, SOAP API supporte les langages de programmation et peut intégrer n'importe quel protocole de communication plutôt que d'utiliser uniquement le protocole HTTP. En outre, SOAP fonctionne efficacement dans un environnement distribué, alors que les API REST fonctionnent efficacement dans le cadre d'une communication directe/point à point.

SOAP offre des protocoles de sécurité intégrés tels que les protocoles de sécurité WS .

offre des protocoles de sécurité intégrés tels que les protocoles de sécurité . SOAP Les API offrent des options intégrées pour la gestion des erreurs.

Les API offrent des options intégrées pour la gestion des erreurs. SOAP prennent en charge l'automatisation lorsqu'elles sont utilisées avec un langage de programmation.

Après avoir passé en revue les avantages des SOAP dévoilons les avantages de l'API REST pour rendre votre décision plus explicite.

Avantages de REST

Contrairement à SOAPREST est plus simple et plus flexible en termes d'utilisation.

L'API REST ne nécessite pas d'outils coûteux ni de langages de programmation avancés pour connecter les applications.

L'API REST est facile à apprendre et sa courbe d'apprentissage est plus courte.

REST est plus efficace car il n'utilise pas le format XML pour la transmission des messages.

Sa philosophie de conception est similaire à celle des autres technologies Web, de sorte que vous pouvez l'apprendre sans difficulté.

Un exemple REST

Si nous parlons de REST par rapport à SOAPl'API REST (Representation State Transfer) est simple et ne nécessite qu'une URL pour se connecter aux services web. Vous pouvez saisir l'URL dans n'importe quel navigateur, et la sortie sera au format CSV. L'API REST fonctionne dans des paramètres client-serveur où vous pouvez faire une demande, et REST connectera le client et le serveur via le protocole HTTP pour faire une réponse. REST utilise également le Web Application Description Language (WADL) pour identifier la tâche et les métadonnées. Les principales demandes REST sont GET, POST, PUSH et DELETE. Prenons l'exemple de l'API d'une librairie :

Un client envoie une requête GET pour récupérer un livre spécifique dans une librairie.

pour récupérer un livre spécifique dans une librairie. Une demande POST ajoutera un nouveau livre à la librairie.

ajoutera un nouveau livre à la librairie. PUT Une requête met à jour le contenu d'un livre avec un ID de livre spécifique.

Une requête met à jour le contenu d'un livre avec un ID de livre spécifique. DELETE une requête supprime un enregistrement de livre de la librairie.

A SOAP Exemple

SOAP utilise des requêtes HTTP POST dans le corps de la demande. Le corps de la demande XML est un SOAP wrapper pour reconnaître l'API, et le SOAP corps représente les variables de la requête. Disons que vous voulez récupérer le nom d'utilisateur " Smith " pour ce message, SOAP L'API utilise le protocole HTTP ou tout autre protocole pour communiquer.

Contrairement aux API REST, SOAP peuvent utiliser n'importe quel protocole sous-jacent, tel que SMTP ou TCP. Une autre chose remarquable à propos des messages de l SOAP est qu'ils sont toujours au format XML et qu'ils agissent comme une enveloppe, ou Enveloppe dans cet exemple. L'enveloppe couvre l'en-tête et le corps du message. SOAP message. Dans le même temps, le Web Service Description Language (WSDL) comprend tous les autres éléments du message.

SOAP vs REST : Les principales différences

Après avoir parcouru les grandes lignes des API SOAP et REST, il est temps d'explorer les principales différences entre les API SOAP et REST. Commençons :

SOAP Les API fonctionnent avec SOAP (Simple Object Access Protocol), tandis que l'API REST fonctionne avec le protocole REST (Representational State Transfer).

Les API fonctionnent avec (Simple Object Access Protocol), tandis que l'API REST fonctionne avec le protocole REST (Representational State Transfer). SOAP L'API transmet SOAP des messages au format XML standard en raison de son état, tandis que l'API REST ne suit pas de format de données en raison de son absence d'état.

L'API transmet des messages au format XML standard en raison de son état, tandis que l'API REST ne suit pas de format de données en raison de son absence d'état. SOAP fonctionne avec WSDL grâce au format XML, tandis que les API REST utilisent des requêtes telles que GET , PUT , POST et DELETE .

fonctionne avec WSDL grâce au format XML, tandis que les API REST utilisent des requêtes telles que , , et . SOAP peut fonctionner avec n'importe quel protocole de communication, comme HTTP , HTTPS , TCP , SMTP et XMPP , tandis que REST utilise uniquement le protocole HTTP pour communiquer.

peut fonctionner avec n'importe quel protocole de communication, comme , , , et , tandis que REST utilise uniquement le protocole HTTP pour communiquer. SOAP L'API est plus structurée, tandis que REST utilise des données sous forme volumineuse.

L'API est plus structurée, tandis que REST utilise des données sous forme volumineuse. SOAP est le meilleur choix pour les grandes organisations qui recherchent la sécurité WS , comme les banques, tandis que REST fonctionne efficacement avec les appareils mobiles. SOAP est un protocole avec état qui utilise SOAP WSDL pour conserver des informations sur toutes les activités d'un service web, tandis que REST est un style architectural sans état qui permet de faire d'un service web un service fiable. L'API REST fonctionne dans un environnement client-serveur avec une communication en cache entre les applications.

est le meilleur choix pour les grandes organisations qui recherchent la sécurité , comme les banques, tandis que REST fonctionne efficacement avec les appareils mobiles. est un protocole avec état qui utilise pour conserver des informations sur toutes les activités d'un service web, tandis que REST est un style architectural sans état qui permet de faire d'un service web un service fiable. L'API REST fonctionne dans un environnement client-serveur avec une communication en cache entre les applications. SOAP Le protocole REST nécessite une bande passante élevée pour son exécution, alors que REST nécessite une bande passante minimale pour les appareils mobiles.

Le protocole REST nécessite une bande passante élevée pour son exécution, alors que REST nécessite une bande passante minimale pour les appareils mobiles. SOAP ne peut pas utiliser REST parce que c'est un protocole, alors que REST peut utiliser SOAP en raison de son style architectural.

ne peut pas utiliser REST parce que c'est un protocole, alors que REST peut utiliser en raison de son style architectural. SOAP a des normes de sécurité élevées et utilise le site WS pour assurer une sécurité de haut niveau aux organisations, alors que REST utilise le protocole SSL (Secure Socket Layer) et HTTPS pour la sécurité. Les organisations qui ont besoin de protocoles de haute sécurité utilisent des SOAP API pour sécuriser les informations sensibles des utilisateurs. Par exemple, les banques utilisent SOAP pour sécuriser les données des utilisateurs, comme le numéro de carte et le code confidentiel.

a des normes de sécurité élevées et utilise le site pour assurer une sécurité de haut niveau aux organisations, alors que REST utilise le protocole SSL (Secure Socket Layer) et HTTPS pour la sécurité. Les organisations qui ont besoin de protocoles de haute sécurité utilisent des API pour sécuriser les informations sensibles des utilisateurs. Par exemple, les banques utilisent pour sécuriser les données des utilisateurs, comme le numéro de carte et le code confidentiel. SOAP supporte le format de données XML, tandis que l'API REST supporte le texte brut, XML, HTML, JSON, etc.

supporte le format de données XML, tandis que l'API REST supporte le texte brut, XML, HTML, JSON, etc. SOAP est un protocole standard qui transfère des informations axées sur les fonctions, alors que REST a un style architectural avec une approche plus axée sur les données.

est un protocole standard qui transfère des informations axées sur les fonctions, alors que REST a un style architectural avec une approche plus axée sur les données. SOAP ne peut pas mettre en cache les appels, alors que REST peut mettre en cache tous les appels, ce qui le rend plus rapide que SOAP .

SOAP Alternatives à and REST (JSON, gRPC, GraphQL)

Au cours des dernières années, les API SOAP et les API REST sont les choix les plus populaires pour connecter des services web, mais d'autres alternatives sont toujours disponibles. Jetons un coup d'œil général sur ces alternatives :

JSON

JSON est l'abréviation de JavaScript Object Notation et constitue un excellent moyen de transférer des données entre différentes applications. Cette technologie est légère et peut être utilisée pour transférer des données d'un serveur vers une page Web. Cette API peut remplacer SOAP en raison de sa simplicité et de sa rapidité de transmission.

gRPC

Google a introduit un système open-source, gRPC (Remote Procedure Call) qui utilise HTTP pour la communication de données. Cette technologie était populaire avant le développement de REST et des SOAP API. Cette technologie est largement utilisée pour connecter les applications et les appareils mobiles avec le back-end et les services de microarchitecture. Cette technologie de transmission présente des avantages concurrentiels par rapport à JSON en raison de la légèreté de la communication, de l'efficacité, de la génération de code intégrée et de plus d'options de connexion, telles que le streaming de messages.

GraphQL

GraphQL est un langage de programmation basé sur des requêtes qui transmet efficacement des données dans un environnement client et serveur. Il s'agit d'une nouvelle technologie introduite par Facebook qui prend en charge de multiples fonctions de modification des données, et ses serveurs supportent des langages de programmation tels que C++, JavaScript, Python, etc.

GraphQL fonctionne comme REST car elle utilise les formats HTTP et JSON pour la communication des données. Vous pouvez accéder aux données de l'API en un seul appel avec GraphQL, alors que REST nécessite des appels séparés pour l'accès aux données. Imaginons que vous souhaitiez accéder aux données des clients, telles que les commandes et l'état des expéditions, à l'aide de REST, et que vous deviez effectuer des requêtes distinctes pour chaque élément de données. Mais en utilisant GraphQL, nous pouvons accéder aux données en une seule demande, ce qui vous aidera à minimiser la charge de travail.

En dehors de ces alternatives, vous pouvez utiliser no-code plateformes de développement d'applications comme AppMaster pour créer des no-code API pour votre service web.

L'API REST est-elle plus rapide que SOAP?

De nombreuses organisations de haut niveau, telles que les banques et les systèmes patrimoniaux, peuvent encore vouloir mettre en œuvre des API REST. SOAPmais REST est toujours plus rapide que SOAP. REST est plus flexible et offre une communication de données plus rapide, alors que le protocole . SOAP a des exigences spécifiques en matière de format XML pour la communication des données. Ainsi, l'utilisation du format de données XML rend SOAP un protocole lourd pour la transmission de données entre applications.

Les technologies émergentes, telles que l'Internet des objets (IoT), les applications d'IA, le développement d'applications mobiles et l'informatique distribuée, utilisent les API REST à grande échelle en raison de leur flexibilité et de leur légèreté. En outre, REST prend en charge le texte brut et fournit des didacticiels sur les API REST. D'autre part, SOAP offre des protocoles de sécurité intégrés pour répondre aux besoins de sécurité des organisations, mais l'utilisation de ces protocoles sous-jacents la rend plus lourde. En raison de la rapidité de l'API REST, les API publiques, telles que Google Maps, suivent les règles et les directives de REST.

Après avoir parcouru REST v/s SOAP et d'autres alternatives, vous êtes peut-être à la recherche d'une solution API qui ne nécessite pas de codage. La meilleure option pour intégrer votre application à une API est une solution sans code comme AppMaster. AppMaster Elles vous aideront à intégrer votre flux de travail avec des centaines d'applications et de services ou à accéder à votre contenu de manière programmatique avec une API.

Nous vous dévoilons ici les principaux avantages de l'utilisation de AppMaster pour intégrer votre flux de travail à différentes applications. Commençons par les points suivants :

Intégration de modules en un seul clic

Vous pouvez rendre votre application ou votre service Web plus efficace en l'intégrant avec un no-code module API. Ces modules contiennent des modèles prêts à l'emploi qui permettent aux utilisateurs d'optimiser la vitesse de l'application grâce à une API tierce. Vous pouvez ajouter ces modules en utilisant une no-code plateforme comme AppMaster pour intégrer ces modules en un seul clic. À cette fin, vous pouvez visiter la place de marché et ajouter un module pour augmenter l'efficacité de votre flux de travail.

Documentation et exemples

AppMaster fournit une documentation et des exemples en temps réel de la mise en œuvre des modules pour une meilleure compréhension.

Réflexions finales

Après avoir parcouru ce guide, nous espérons que vous connaissez bien la différence entre le REST (Representational State Transfer) et le Simple Object Access Protocol (SOAP). Nous espérons que vous êtes prêt à choisir une API pour connecter des applications et accélérer la communication. Outre les avantages des API, nous vous recommandons d'essayer de AppMaster de réduire le coût de votre projet.

AppMaster est un outil populaire no-code populaire qui permet aux entreprises d'intégrer des API à leurs applications en un seul clic. Cette plateforme populaire no-code Cette plateforme populaire intègre des API tierces et vous pouvez créer n'importe quelle requête, tout comme sur Postman, utiliser cette requête dans vos fonctions et traiter le résultat de la requête. AppMaster pour une intégration plus rapide avec une API afin d'optimiser votre application.