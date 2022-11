Czy szukasz API do komunikacji danych między usługami internetowymi? Czy chcesz połączyć swoją aplikację z Instagramem lub inną siecią społecznościową? Jeśli tak, konieczne jest zrozumienie różnicy między popularnymi interfejsami API o nazwie SOAP i REST API. Oba interfejsy API przestrzegają bardzo ścisłych kontraktów komunikacyjnych, aby przesyłać dane między usługami internetowymi. Przed wybraniem API dla swojego projektu, musisz zrozumieć różnicę między REST i SOAP API. W tym artykule omówimy interfejs API, REST API, SOAP API, najlepszy interfejs API do połączenia aplikacji z usługami internetowymi, REST v/s SOAP, a także najlepsze przykłady obu interfejsów API. Zacznijmy od wprowadzenia API dla usługi internetowej.

Co to jest API?

API (Application Programming Interface) to technologia, która łączy dwie aplikacje w celu nadmiaru danych i usług w modelu klient-serwer. API pozwalają dwóm aplikacjom na przesyłanie obiektów danych i są rewolucją dla aplikacji, które stosują protokoły klient-serwer. Wykorzystanie API do usług internetowych może pozwolić na uporządkowanie infrastruktury IT, zautomatyzowanie przepływów pracy oraz przesyłanie danych pomiędzy wieloma urządzeniami mobilnymi. Być może zastanawiasz się nad bezpieczeństwem przesyłanych danych pomiędzy oprogramowaniem.

Tak więc korzystanie z API jest bezpiecznym i sprawdzonym sposobem na dwa połączenia usług internetowych w ciągu kilku sekund. Pozwala aplikacji na zwiększenie funkcjonalności poprzez wyodrębnienie informacji z innych aplikacji. Ale możesz być zaniepokojony, jak API post żądanie, załadować dane i przekazać go w określonym formacie danych. Więc odpowiedź na to pytanie jest taka, że zależy to od tego, jak zbudowałeś API dla swojej aplikacji. W tym artykule omówimy dwa wspólne interfejsy API, aby połączyć dwie aplikacje do przesyłania danych. Zagłębmy się w szczegóły dotyczące SOAP vs REST:

Czym jest interfejs API typu REST?

REST oznacza Representational State Transfer i jest popularnym API dla usług internetowych. Interfejsy API REST pracują z protokołem HTTP i używają formatów danych JSON, aby zwiększyć kompatybilność przeglądarek. Zauważalną rzeczą jest to, że REST API może również pracować z SOAP protokołem, aby zapewnić płynną komunikację dla usług internetowych. Być może zastanawiasz się nad procesem tworzenia REST API. Czasami budowanie i skalowanie interfejsu API jest proste, ale może dodać pewne komplikacje w oparciu o jego proces budowania. Być może zastanawiasz się nad scenariuszami, w których kluczowe jest zbudowanie REST API dla usługi internetowej. Tak więc, wymieniamy kilka powodów, dla których możesz użyć interfejsów API REST do przekazywania danych między aplikacjami:

Ograniczone zasoby

Niskie zapotrzebowanie na bezpieczeństwo

Aby przeglądarka była kompatybilna z klientem

Aby poprawić zdrowie danych

Aby skalować usługę internetową

Uwaga: Jak wspomnieliśmy powyżej, możesz użyć SOAP protokół do budowy REST API. Zauważalną rzeczą jest to, że REST API oferuje styl architektoniczny dla usług internetowych, podczas gdy SOAP jest protokołem. Tak więc, to zależy od Ciebie, czy chcesz użyć HTTP lub SOAP do budowy REST API w zależności od potrzeb projektu.

Ujawniamy kluczowe czynniki dotyczące REST API, które musisz znać przed wybraniem go dla swojej usługi internetowej:

REST oznacza Representational State Transfer i jest prostym stylem architektonicznym, który wykorzystuje protokół HTTP do przekazywania danych między usługami internetowymi w środowisku klient-serwer.

Interfejsy API REST wymieniają dane w środowisku klient-serwer, w którym klient zamieszcza żądanie, a REST pozwala serwerowi załadować dane. Tak więc budowanie rustful web services oznacza, że chcesz, aby twoje usługi internetowe przekazywały obiekty danych w formacie danych JSON, ustawiając środowisko klient-serwer. Jest to po prostu wzór architektoniczny, który wykorzystuje modele spójności danych do płynnej komunikacji między aplikacjami. Tak więc ten interfejs API obsługuje niezawodne funkcje przesyłania wiadomości, które otrzymują żądanie od klientów, a REST API pozwala na przesyłanie żądanych danych użytkownika z przepływem.

Interfejsy API REST wykorzystują pojedynczy interfejs, aby uprościć proces komunikacji zarówno dla klienta, jak i serwera.

Interfejsy API REST są używane do optymalizacji usług internetowych i używają formatu danych JSON w celu zapewnienia zgodności z przeglądarką.

Jeśli chcesz skalować swoje usługi internetowe, REST API oferuje skalowalność z poprawą wydajności zarówno dla klienta, jak i serwera. REST API przyjmuje żądanie od klienta i przekazuje je do serwera, aby załadować dane. Oprócz korzyści z używania REST API, czasami jego narzędzia bezpieczeństwa na poziomie przedsiębiorstwa mogą zagrozić bezpieczeństwu danych aplikacji. Tak więc, języki programowania takie jak GraphQL odgrywają rolę w łagodzeniu tych problemów bezpieczeństwa.

Co to jest. SOAP?

SOAP to skrót od Simple Object Access Protocol. SOAP API umożliwia aplikacjom przekazywanie wiadomości, nawet jeśli są one napisane w różnych językach programowania. Jest to protokół o większej złożoności w zakresie bezpieczeństwa i komunikacji danych. Ponieważ protokół ten dotyczy wiadomości, głównym celem jest zapobieganie nieautoryzowanemu dostępowi poprzez WS bezpieczeństwa. SOAP API wykorzystuje wbudowane protokoły, które sprawiają, że jest skomplikowany w użyciu.

Źródło obrazu garba.org/Autor Ernesto Garbarino

Firmy poszukujące bardziej zaawansowanych zabezpieczeń na poziomie przedsiębiorstwa mogą wdrożyć SOAP dla swoich usług internetowych. Trudność w SOAP API polega na wykorzystaniu różnych języków programowania do przesyłania wiadomości. SOAP wykorzystuje format XML do komunikacji, co czyni go złożonym API. Podczas gdy niektóre języki programowania wymagają ręcznego budowania żądań HTTP post, a to jest problem, ponieważ SOAP API nie ma tolerancji na błędy. Jednakże, SOAP zapewnia skróty dla niektórych języków programowania, takich jak .NET.

Ponadto, SOAP protokół używa pliku innego języka programowania znanego jako SOAP API WSDL plik do zdefiniowania przepływu pracy usługi internetowej. Ten plik stworzy odniesienie przez IDE, aby zautomatyzować proces. Tak więc, złożoność SOAP API zależy od liczby języków programowania używanych w transmisji danych.

Tak więc, odsłaniamy kluczowe rzeczy, które należy rozważyć dot. SOAP API przed podjęciem decyzji:

Możesz użyć SOAP API, gdy istnieje potrzeba ścisłych standardów bezpieczeństwa z obsługą SSL . SOAP API używa protokołu bazowego o nazwie WS-Security dla bezpieczeństwa aplikacji na poziomie przedsiębiorstwa i do komunikacji ze starszymi systemami.

API, gdy istnieje potrzeba ścisłych standardów bezpieczeństwa z obsługą . API używa protokołu bazowego o nazwie dla bezpieczeństwa aplikacji na poziomie przedsiębiorstwa i do komunikacji ze starszymi systemami. SOAP wiadomości to kolejny powód, który może skłonić Cię do wyboru tego protokołu. SOAP API oferuje niezawodne funkcje przesyłania wiadomości, które SOAP wiadomości przekazują pomyślnie przez wbudowane i end-to-end SOAP pośredników.

wiadomości to kolejny powód, który może skłonić Cię do wyboru tego protokołu. API oferuje niezawodne funkcje przesyłania wiadomości, które wiadomości przekazują pomyślnie przez wbudowane i end-to-end pośredników. SOAP API zawiera ACID zgodności. ACID oznacza Atomicity, Consistency, Isolation, i Durability, a ta zgodność zmniejsza redundancje i dodaje bezpieczeństwo i integralność do SOAP wiadomości. Zauważalną rzeczą jest to, że zgodność ACID z SOAP wiadomości jest bardziej tradycyjna niż inne modele spójności danych. Dlatego SOAP API jest używany do obsługi wrażliwych formatów danych, takich jak transakcje bankowe.

Decydując się pomiędzy SOAP a REST

Do tej pory omówiliśmy każdy kawałek o REST v/s SOAP i jak można ich używać do łączenia różnych aplikacji. Ale te interfejsy API nie są najlepszą opcją dla każdego scenariusza. Więc musisz wybrać API ostrożnie, aby zaoszczędzić swoje zasoby. Teraz nadszedł czas, aby zdecydować między SOAP i REST API, aby udostępnić swoje zasoby w krótkim czasie. Oba interfejsy API mają pewne podobieństwa, takie jak użycie żądania HTTP post, ale SOAP API jest bardziej sztywny niż REST i szeroko stosowany w starszych systemach. Oba interfejsy API mają zestaw reguł i standardów do wymiany danych w dowolnym formacie danych między aplikacjami. Tak więc, przed wybraniem dowolnego API z usługi internetowej, kluczowe jest przestrzeganie tych zasad. Zauważalną rzeczą jest to, że nie wszystkie usługi internetowe obsługują oba interfejsy API, z wyjątkiem kilku usług internetowych, takich jak Amazon. Twoja decyzja o wyborze interfejsu API będzie zależeć od wymagań twoich usług internetowych. Tutaj odsłaniamy konkurencyjne zalety obu interfejsów API. Zacznijmy od zalet SOAP API:

SOAP zalety

W przeciwieństwie do REST API, SOAP API obsługuje języki programowania i może zintegrować dowolny protokół komunikacyjny, zamiast używać tylko protokołu HTTP. Ponadto, SOAP protokół działa wydajnie w środowisku rozproszonym, podczas gdy REST API działa wydajnie w komunikacji bezpośredniej/punkt-punkt.

SOAP oferuje wbudowane protokoły bezpieczeństwa, takie jak WS protokoły bezpieczeństwa.

oferuje wbudowane protokoły bezpieczeństwa, takie jak protokoły bezpieczeństwa. SOAP API oferuje wbudowane opcje obsługi błędów.

API oferuje wbudowane opcje obsługi błędów. SOAP wspiera automatyzację, gdy jest używany z językiem programowania.

Po przejściu przez zalety SOAP API, odkryjmy korzyści z REST API, aby Twoja decyzja była bardziej jednoznaczna.

Zalety REST

W przeciwieństwie do SOAP, REST jest bardziej prosty i elastyczny w zakresie jego wykorzystania.

REST API nie wymaga drogich narzędzi i zaawansowanych języków programowania do łączenia aplikacji

REST API jest łatwy do nauczenia się z mniejszą krzywą uczenia się.

REST jest bardziej wydajny, ponieważ nie używa formatu XML do przesyłania wiadomości.

Jego filozofia projektowania jest podobna do innych technologii internetowych, więc można się go nauczyć bez żadnych trudności.

Przykład REST

Jeśli mówimy o REST vs. SOAP, Representation State Transfer (REST) API jest prosty i wymaga tylko adresu URL do połączenia z usługami internetowymi. Możesz wprowadzić adres URL do dowolnej przeglądarki, a wyjście będzie w formacie CSV. REST API działa w ustawieniach klient-serwer, gdzie można złożyć wniosek, a REST połączy zarówno klienta, jak i serwer za pośrednictwem protokołu HTTP, aby uzyskać odpowiedź. REST używa również Web Application Description Language (WADL) do identyfikacji zadania i metadanych. Wyróżniające się żądania REST obejmują GET, POST, PUSH i DELETE. Weźmy przykład interfejsu API księgarni:

Klient wysyła żądanie GET , aby pobrać określoną książkę z księgarni.

, aby pobrać określoną książkę z księgarni. Żądanie POST doda nową książkę do księgarni.

doda nową książkę do księgarni. PUT żądanie zaktualizuje zawartość książki o określonym identyfikatorze książki.

żądanie zaktualizuje zawartość książki o określonym identyfikatorze książki. DELETE żądanie usunięcia rekordu książki z księgarni.

A SOAP Przykład

SOAP używa żądań HTTP POST w ciele żądania. Ciało żądania XML jest SOAP wrapperem do rozpoznawania API, a SOAP ciało reprezentuje zmienne żądania. Powiedzmy, że chcesz pobrać nazwę użytkownika " Smith . "Dla tej wiadomości, SOAP API używa HTTP lub dowolnego innego protokołu do komunikacji.

W przeciwieństwie do interfejsów API REST, SOAP może używać dowolnego protokołu bazowego, takiego jak SMTP lub TCP. Inną zauważalną rzeczą w SOAP wiadomości jest to, że są one zawsze w formacie XML i działa jako wrapper lub Envelope w tym przykładzie. Koperta obejmuje nagłówek i ciało wiadomości. SOAP wiadomości. Jednocześnie Web Service Description Language (WSDL) składa się ze wszystkich pozostałych elementów wiadomości.

SOAP vs. REST: Kluczowe różnice

Po zapoznaniu się z szerokim spojrzeniem na SOAP i REST API, nadszedł czas, aby zbadać kluczowe różnice pomiędzy SOAP vs REST. Zacznijmy:

SOAP API współpracuje z SOAP (Simple Object Access Protocol), natomiast REST API działa z protokołem REST (Representational State Transfer).

API współpracuje z (Simple Object Access Protocol), natomiast REST API działa z protokołem REST (Representational State Transfer). SOAP API przekazuje SOAP wiadomości w standardowym formacie XML ze względu na jego stanowość, podczas gdy REST API nie przestrzega formatu danych ze względu na jego bezstanowość.

API przekazuje wiadomości w standardowym formacie XML ze względu na jego stanowość, podczas gdy REST API nie przestrzega formatu danych ze względu na jego bezstanowość. SOAP współpracuje z WSDL ze względu na format XML, podczas gdy REST API używa zapytań takich jak GET , PUT , POST oraz DELETE .

współpracuje z WSDL ze względu na format XML, podczas gdy REST API używa zapytań takich jak , , oraz . SOAP może pracować z dowolnym protokołem komunikacyjnym, takim jak HTTP , HTTPS , TCP , SMTP , i XMPP , podczas gdy REST działa tylko z protokołem HTTP do komunikacji.

może pracować z dowolnym protokołem komunikacyjnym, takim jak , , , , i , podczas gdy REST działa tylko z protokołem HTTP do komunikacji. SOAP API jest bardziej ustrukturyzowany, podczas gdy REST używa danych w formie nieporęcznej.

API jest bardziej ustrukturyzowany, podczas gdy REST używa danych w formie nieporęcznej. SOAP jest najlepszym wyborem dla dużych organizacji szukających WS bezpieczeństwa, takich jak banki, podczas gdy REST działa sprawnie z urządzeniami mobilnymi. SOAP jest protokołem typu stateful, który używa SOAP WSDL plików do przechowywania informacji o wszystkich działaniach w usłudze internetowej, podczas gdy REST jest bezstanowym stylem architektonicznym, aby usługa internetowa była usługą godną zaufania. REST API działa w środowisku klient-serwer z buforowalną komunikacją między aplikacjami.

jest najlepszym wyborem dla dużych organizacji szukających bezpieczeństwa, takich jak banki, podczas gdy REST działa sprawnie z urządzeniami mobilnymi. jest protokołem typu stateful, który używa plików do przechowywania informacji o wszystkich działaniach w usłudze internetowej, podczas gdy REST jest bezstanowym stylem architektonicznym, aby usługa internetowa była usługą godną zaufania. REST API działa w środowisku klient-serwer z buforowalną komunikacją między aplikacjami. SOAP protokół wymaga dużej przepustowości do wykonania, podczas gdy REST wymaga minimalnej przepustowości urządzeń mobilnych do wdrożenia.

protokół wymaga dużej przepustowości do wykonania, podczas gdy REST wymaga minimalnej przepustowości urządzeń mobilnych do wdrożenia. SOAP nie może REST, ponieważ jest to protokół, podczas gdy REST może używać SOAP ze względu na swój styl architektoniczny.

nie może REST, ponieważ jest to protokół, podczas gdy REST może używać ze względu na swój styl architektoniczny. SOAP ma wysokie standardy bezpieczeństwa i używa WS bezpieczeństwa dla organizacji o wysokim poziomie bezpieczeństwa, podczas gdy REST używa SSL (Secure Socket Layer) i protokołu HTTPS dla bezpieczeństwa. Organizacje, które wymagają protokołów wysokiego bezpieczeństwa używają SOAP API do zabezpieczenia wrażliwych informacji użytkowników. Na przykład, banki używają SOAP aby dane użytkowników były bezpieczne, takie jak nr karty i piny.

ma wysokie standardy bezpieczeństwa i używa bezpieczeństwa dla organizacji o wysokim poziomie bezpieczeństwa, podczas gdy REST używa SSL (Secure Socket Layer) i protokołu HTTPS dla bezpieczeństwa. Organizacje, które wymagają protokołów wysokiego bezpieczeństwa używają API do zabezpieczenia wrażliwych informacji użytkowników. Na przykład, banki używają aby dane użytkowników były bezpieczne, takie jak nr karty i piny. SOAP obsługuje format danych XML, podczas gdy REST API obsługuje zwykły tekst, XML, HTML, JSON itp.

obsługuje format danych XML, podczas gdy REST API obsługuje zwykły tekst, XML, HTML, JSON itp. SOAP jest standardowym protokołem, który przekazuje informacje napędzane funkcjami, podczas gdy REST ma styl architektoniczny z podejściem bardziej opartym na danych.

jest standardowym protokołem, który przekazuje informacje napędzane funkcjami, podczas gdy REST ma styl architektoniczny z podejściem bardziej opartym na danych. SOAP nie może buforować połączeń, podczas gdy REST może buforować wszystkie połączenia, co czyni go szybszym niż SOAP .

SOAP i REST Alternatywy (JSON, gRPC, GraphQL)

W ciągu ostatnich kilku lat, SOAP i REST API to popularne wybory do łączenia usług internetowych, ale zawsze dostępne są jakieś inne alternatywy. Weźmy szeroki widok na alternatywy:

JSON

JSON oznacza JavaScript Object Notation i jest świetnym sposobem na przesyłanie danych między różnymi aplikacjami. Ta technologia jest lekka i może być używana do przesyłania danych z serwera do strony internetowej. Ten interfejs API może zastąpić SOAP ze względu na swoją prostotę i szybsze przesyłanie danych.

gRPC

Google wprowadził system open-source, gRPC (Remote Procedure Call), który wykorzystuje HTTP do komunikacji danych. Technologia ta była popularna przed rozwojem REST i SOAP API. Technologia ta jest szeroko stosowana do łączenia aplikacji i urządzeń mobilnych z usługami back-end i mikroarchitektury. Ta technologia transmisji ma przewagę konkurencyjną nad JSON ze względu na lekką komunikację, wydajność, wbudowane generowanie kodu i więcej opcji połączeń, takich jak strumieniowanie wiadomości.

GraphQL

GraphQL to oparty na zapytaniach język programowania, który efektywnie przekazuje dane w środowisku klienta i serwera. Jest to nowa technologia wprowadzona przez Facebooka, która obsługuje wiele funkcji do modyfikacji danych, a jej serwery obsługują języki programowania, takie jak C++, JavaScript, Python i inne.

GraphQL działa jak REST, ponieważ używa formatów HTTP i JSON do komunikacji danych. Możesz uzyskać dostęp do danych z API w jednym wywołaniu za pomocą GraphQL, podczas gdy REST wymaga oddzielnych połączeń dla dostępu do danych. Załóżmy, że chcesz uzyskać dostęp do danych klienta, takich jak zamówienia i status wysyłki, używając REST, i musiałbyś wykonać oddzielne żądania dla każdej części danych. Ale używając GraphQL, możemy uzyskać dostęp do danych w jednym żądaniu, co pomogłoby zminimalizować obciążenie pracą.

Oprócz tych alternatyw, możesz użyć no-code platformy rozwoju aplikacji, takie jak AppMaster aby stworzyć no-code API dla swojej usługi internetowej.

Czy REST API jest szybszy niż. SOAP?

Wiele organizacji wysokiego szczebla, takich jak banki i systemy dziedzictwa, może nadal chcieć wdrożyć SOAP, ale REST jest wciąż szybszy niż SOAP. REST jest bardziej elastyczny i oferuje szybszą komunikację danych, podczas gdy SOAP protokół ma konkretne wymagania dotyczące formatu XML do komunikacji danych. Więc użycie formatu danych XML sprawia SOAP ciężki protokół do transmisji danych między aplikacjami.

Wschodzące technologie, takie jak Internet rzeczy (IoT), aplikacje AI, rozwój aplikacji mobilnych i obliczenia rozproszone, wykorzystują interfejsy API REST na szeroką skalę ze względu na ich elastyczność i lekkość. Ponadto REST obsługuje zwykły tekst i zapewnia tutoriale REST API. Z drugiej strony, SOAP oferuje wbudowane protokoły bezpieczeństwa, aby spełnić potrzeby bezpieczeństwa organizacji, ale użycie tych podstawowych protokołów czyni go cięższym. Ze względu na szybką szybkość REST API, publiczne API, takie jak Google Maps, podążają za zasadami i wytycznymi REST.

Jak stworzyć no-code API?

Po przejściu przez REST v/s SOAP i inne alternatywy, być może szukasz rozwiązania API, które nie wymaga kodowania. Najlepszą opcją integracji Twojej aplikacji z API jest brak rozwiązań kodowych, np. AppMaster. AppMaster pomogą Ci zintegrować swój przepływ pracy z setkami aplikacji i usług lub uzyskać dostęp do treści programowo z API.

Tutaj odsłaniamy najważniejsze korzyści z używania AppMaster aby zintegrować swój przepływ pracy z różnymi aplikacjami. Zacznijmy od następujących kwestii:

Integracja modułów za pomocą jednego kliknięcia

Możesz uczynić swoją aplikację lub usługę internetową bardziej wydajną, integrując ją z. no-code modułem API. Moduły te zawierają gotowe szablony, które pozwalają użytkownikom zoptymalizować szybkość działania aplikacji za pomocą API stron trzecich. Możesz dodać te moduły za pomocą no-code platforma jak AppMaster aby zintegrować te moduły za pomocą jednego kliknięcia. W tym celu można odwiedzić rynek i dodać moduł, aby zwiększyć wydajność przepływu pracy.

Dokumentacja i przykłady

AppMaster zapewnia dokumentację i przykłady implementacji modułów w czasie rzeczywistym dla lepszego zrozumienia.

Końcowe przemyślenia

Po przejściu przez ten przewodnik, mamy nadzieję, że jesteś dobrze zorientowany w różnicy między Representational State Transfer (REST) i Simple Object Access Protocol (SOAP). Mamy nadzieję, że jesteś gotowy, aby wybrać API do łączenia aplikacji w celu szybszej komunikacji. Oprócz korzyści płynących z interfejsów API, zalecamy, abyś spróbował AppMaster zmniejszyć koszty swojego projektu.

AppMaster jest popularnym no-code narzędzie, które pozwala firmom integrować interfejsy API z ich aplikacjami za pomocą jednego kliknięcia. Ta popularna no-code platforma ma integrację z interfejsami API innych firm i możesz stworzyć dowolne żądanie, tak jak w Postman, użyć tego żądania w swoich funkcjach i przetworzyć wynik żądania. Spróbuj AppMaster do szybszej integracji z API, aby zoptymalizować swoją aplikację.