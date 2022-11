¿Busca una API para la comunicación de datos entre servicios web? ¿Quieres conectar tu aplicación con Instagram o cualquier otra red social? Si es así, es necesario entender la diferencia entre las populares APIs llamadas SOAP y REST API. Ambas APIs siguen contratos de comunicación muy estrictos para transferir datos entre servicios web. Antes de seleccionar una API para su proyecto, es necesario entender la diferencia entre REST y SOAP API. En este artículo, vamos a discutir una API, REST API, SOAP API, la mejor API para conectar su aplicación con los servicios web, REST v/s SOAPy los mejores ejemplos de ambas API. Vamos a empezar con la introducción de la API para un servicio web.

¿Qué es una API?

Una API (Application Programming Interface) es una tecnología que conecta dos aplicaciones para el exceso de datos y servicios en un modelo cliente-servidor. Las API permiten que dos aplicaciones transmitan objetos de datos y son una revolución para las aplicaciones que siguen protocolos cliente-servidor. El uso de una API para servicios web puede permitirle organizar la infraestructura de TI, automatizar los flujos de trabajo y transmitir datos entre múltiples dispositivos móviles. Quizá se pregunte por la seguridad de los datos transmitidos entre los programas.

Así que el uso de una API es una forma segura y probada de conectar servicios web en segundos. Permite que una aplicación mejore su funcionalidad extrayendo información de otras aplicaciones. Pero puede que te preocupe cómo una API envía una solicitud, carga datos y los transfiere en un formato de datos concreto. La respuesta a esto es que depende de cómo hayas construido una API para tu aplicación. En este artículo, hablaremos de las dos APIs más comunes para conectar dos aplicaciones para la transferencia de datos. Vamos a profundizar en los detalles de SOAP vs REST:

¿Qué es una API REST?

REST significa Representational State Transfer (Transferencia de Estado Representacional) y es una popular API para servicios web. Las APIs REST funcionan con el protocolo HTTP y utilizan formatos de datos JSON para aumentar la compatibilidad de los navegadores. Lo más destacable es que la API REST también puede funcionar con el protocolo SOAP para proporcionar una comunicación fluida para los servicios web. Puede que te preguntes sobre el proceso de creación de una API REST. A veces construir y escalar una API es simple, pero puede añadir algunas complicaciones basadas en su proceso de construcción. Puede que te preguntes sobre los escenarios en los que es crucial construir una API REST para un servicio web. Por lo tanto, estamos enumerando algunas razones por las que puede utilizar las APIs REST para comunicar datos entre aplicaciones:

Recursos limitados

Poca necesidad de seguridad

Para que el navegador sea compatible con el cliente

Para mejorar la salud de los datos

Para escalar un servicio web

Nota: Como hemos mencionado anteriormente, puedes utilizar SOAP para construir una API REST. Lo notable es que la API REST ofrece un estilo arquitectónico para los servicios web, mientras que SOAP es un protocolo. Por lo tanto, depende de ti si quieres usar el protocolo HTTP o SOAP para construir una API REST según las necesidades de tu proyecto.

Estamos desvelando los factores cruciales sobre la API REST que debe conocer antes de seleccionarla para su servicio web:

REST significa Representational State Transfer y es un estilo arquitectónico sencillo que utiliza el protocolo HTTP para comunicar datos entre servicios web en un entorno cliente-servidor.

Las API de REST intercambian datos en un entorno cliente-servidor en el que el cliente envía una solicitud y REST permite al servidor cargar los datos. Así que construir servicios web rustful significa que quieres que tus servicios web transmitan objetos de datos en formato de datos JSON, estableciendo un entorno cliente-servidor. Esto es sólo un patrón arquitectónico que utiliza modelos de consistencia de datos para una comunicación fluida entre aplicaciones. Así, esta API soporta una funcionalidad de mensajería fiable que recibe una solicitud de los clientes, y la API REST permite la transmisión de los datos solicitados por el usuario con el flujo.

Las API REST utilizan una única interfaz para simplificar el proceso de comunicación tanto para el cliente como para el servidor.

Las APIs REST se utilizan para optimizar los servicios web y utilizan el formato de datos JSON para hacerlo compatible con el navegador.

Si quieres escalar tus servicios web, la API REST ofrece escalabilidad con mejora del rendimiento tanto para el cliente como para el servidor. La API REST acepta una solicitud del cliente y la transmite al servidor para cargar los datos. Aparte de las ventajas de utilizar la API REST, a veces sus herramientas de seguridad de nivel empresarial pueden comprometer la seguridad de los datos de tu aplicación. Por lo tanto, los lenguajes de programación como GraphQL juegan un papel en la mitigación de estos problemas de seguridad.

¿Qué es? SOAP?

SOAP significa Protocolo Simple de Acceso a Objetos. SOAP El API permite que las aplicaciones se comuniquen entre sí aunque estén escritas en diferentes lenguajes de programación. Es un protocolo con más complejidad en términos de seguridad y comunicación de datos. Dado que este protocolo se ocupa de los mensajes, el objetivo principal es evitar el acceso no autorizado a través de la seguridad de WS. SOAP La API utiliza protocolos integrados que hacen que su uso sea complejo.

Fuente de la imagen garba.org/Autor Ernesto Garbarino

Las empresas que buscan características de seguridad más avanzadas a nivel empresarial pueden implementar SOAP para sus servicios web. La dificultad de las SOAP API radica en el uso de diferentes lenguajes de programación para la transmisión de mensajes. SOAP utiliza el formato XML para la comunicación, lo que la convierte en una API compleja. Mientras que algunos lenguajes de programación requieren construir manualmente las peticiones de correo HTTP, y es un problema ya que la SOAP La API no tiene tolerancia a los errores. Sin embargo, SOAP proporciona atajos para algunos lenguajes de programación, como .NET.

Además, SOAP el protocolo utiliza el archivo de otro lenguaje de programación conocido como SOAP API WSDL para definir el flujo de trabajo de un servicio web. Este archivo creará una referencia a través de IDE para automatizar el proceso. Así, la complejidad de las SOAP API depende del número de lenguajes de programación utilizados en la transmisión de datos.

Por lo tanto, estamos desvelando los aspectos cruciales que hay que tener en cuenta sobre SOAP APIs antes de decidirse:

Puede utilizar la SOAP API cuando se necesitan normas de seguridad estrictas con el apoyo de SSL . SOAP La API utiliza un protocolo subyacente llamado WS-Security para la seguridad de las aplicaciones a nivel empresarial y para comunicarse con los sistemas heredados.

API cuando se necesitan normas de seguridad estrictas con el apoyo de . La API utiliza un protocolo subyacente llamado para la seguridad de las aplicaciones a nivel empresarial y para comunicarse con los sistemas heredados. SOAP Los mensajes son otra de las razones que pueden llevarle a elegir este protocolo. SOAP API ofrece una funcionalidad de mensajería fiable que los SOAP mensajes se transmiten con éxito a través de los SOAP intermediarios.

Los mensajes son otra de las razones que pueden llevarle a elegir este protocolo. API ofrece una funcionalidad de mensajería fiable que los mensajes se transmiten con éxito a través de los intermediarios. SOAP API incorpora el cumplimiento de ACID . ACID significa Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad, y este cumplimiento reduce las redundancias y añade seguridad e integridad a los SOAP mensajes. Lo que llama la atención es que el cumplimiento de ACID con SOAP mensajes es más tradicional que otros modelos de consistencia de datos. Por eso SOAP La API se utiliza para manejar formatos de datos sensibles, como las transacciones bancarias.

Decidir entre SOAP y REST

Hasta ahora, hemos discutido todo sobre REST v/s SOAP y cómo se pueden utilizar para conectar diferentes aplicaciones. Pero estas APIs no son la mejor opción para todos los escenarios. Así que tienes que elegir una API con precaución para ahorrar tus recursos. Ahora es el momento de decidir entre SOAP y la API REST para que tus recursos sean accesibles en poco tiempo. Ambas APIs tienen algunas similitudes, como el uso de la petición HTTP post, pero SOAP API es más rígida que REST y se utiliza ampliamente en los sistemas heredados. Ambas APIs tienen un conjunto de reglas y estándares para intercambiar datos en cualquier formato de datos entre las aplicaciones. Por lo tanto, antes de seleccionar cualquier API de su servicio web, es crucial cumplir con estas reglas. Lo que hay que tener en cuenta es que no todos los servicios web admiten ambas API, excepto unos pocos servicios web, como Amazon. Su decisión de elegir una API dependerá de los requisitos de sus servicios web. Aquí vamos a desvelar las ventajas competitivas de ambas API. Empecemos por las ventajas de SOAP API:

SOAP ventajas

A diferencia de REST API, SOAP la API admite lenguajes de programación y puede integrar cualquier protocolo de comunicación en lugar de utilizar únicamente el protocolo HTTP. Además SOAP funciona eficazmente en un entorno distribuido, mientras que las API REST funcionan eficazmente en la comunicación directa/punto a punto.

SOAP ofrece protocolos de seguridad incorporados, como los de WS .

ofrece protocolos de seguridad incorporados, como los de . SOAP Las API ofrecen opciones incorporadas para el manejo de errores.

Las API ofrecen opciones incorporadas para el manejo de errores. SOAP admite la automatización cuando se utiliza con un lenguaje de programación.

Tras repasar las ventajas de las SOAP API, vamos a desvelar las ventajas de REST API para que su decisión sea más explícita.

Ventajas de REST

A diferencia de SOAPREST es más sencillo y flexible en cuanto a su uso.

La API REST no requiere herramientas costosas ni lenguajes de programación avanzados para conectar aplicaciones

La API REST es fácil de aprender, con una curva de aprendizaje menor.

REST es más eficiente ya que no utiliza el formato XML para la transmisión de mensajes.

Su filosofía de diseño es similar a la de otras tecnologías web, por lo que se puede aprender sin ninguna dificultad.

Un ejemplo de REST

Si hablamos de REST frente a SOAP, la API de Transferencia de Estado de Representación (REST) es sencilla y sólo requiere una URL para conectarse con los servicios web. Se puede introducir la URL en cualquier navegador, y la salida será en formato CSV. La API REST funciona en una configuración cliente-servidor en la que se puede hacer una petición, y REST conectará tanto al cliente como al servidor a través del protocolo HTTP para hacer una respuesta. REST también utiliza el lenguaje de descripción de aplicaciones web (WADL) para identificar la tarea y los metadatos. Las peticiones REST más destacadas son GET, POST, PUSH y DELETE. Tomemos un ejemplo de la API de una librería:

Un cliente envía una petición a GET para recuperar un libro específico de la librería.

para recuperar un libro específico de la librería. Una petición POST añadirá un nuevo libro a la librería.

añadirá un nuevo libro a la librería. PUT Una solicitud actualizará el contenido de un libro con un ID de libro específico.

Una solicitud actualizará el contenido de un libro con un ID de libro específico. DELETE una petición borrará un registro de un libro de la librería.

A SOAP Ejemplo

SOAP utiliza peticiones HTTP POST en el cuerpo de la petición. El cuerpo de la solicitud XML es un SOAP wrapper para reconocer la API, y el SOAP representa las variables de la solicitud. Digamos que usted quiere obtener el nombre de usuario " Smith , SOAP La API utiliza HTTP o cualquier otro protocolo para la comunicación.

A diferencia de las APIs REST, SOAP puede utilizar cualquier protocolo subyacente, como SMTP o TCP. Otra cosa notable sobre SOAP es que siempre están en formato XML y actúa como un envoltorio o Envelope en este ejemplo. Envelope cubre la cabecera y el cuerpo del SOAP mensaje. Al mismo tiempo, el Lenguaje de Descripción de Servicios Web (WSDL) consta de todos los elementos restantes del mensaje.

SOAP vs. REST: Las principales diferencias

Después de repasar la visión general de las SOAP y las API de REST, es hora de explorar las diferencias clave entre SOAP vs. REST. Empecemos:

SOAP La API funciona con SOAP (Simple Object Access Protocol), mientras que la API REST funciona con el protocolo REST (Representational State Transfer).

La API funciona con (Simple Object Access Protocol), mientras que la API REST funciona con el protocolo REST (Representational State Transfer). SOAP La API transmite SOAP mensajes en formato XML estándar debido a su condición de estado, mientras que la API REST no sigue un formato de datos debido a su condición de estado.

La API transmite mensajes en formato XML estándar debido a su condición de estado, mientras que la API REST no sigue un formato de datos debido a su condición de estado. SOAP funciona con WSDL debido a su formato XML, mientras que las API REST utilizan peticiones como GET , PUT , POST , y DELETE .

funciona con WSDL debido a su formato XML, mientras que las API REST utilizan peticiones como , , , y . SOAP puede trabajar con cualquier protocolo de comunicación, como HTTP , HTTPS , TCP , SMTP , y XMPP , mientras que REST sólo trabaja con el protocolo HTTP para la comunicación.

puede trabajar con cualquier protocolo de comunicación, como , , , , y , mientras que REST sólo trabaja con el protocolo HTTP para la comunicación. SOAP La API está más estructurada, mientras que REST utiliza datos en forma de volumen.

La API está más estructurada, mientras que REST utiliza datos en forma de volumen. SOAP es la mejor opción para las grandes organizaciones que buscan la seguridad de WS , como los bancos, mientras que REST funciona eficazmente con los dispositivos móviles. SOAP es un protocolo con estado que utiliza SOAP WSDL archivos para guardar información sobre todas las actividades de un servicio web, mientras que REST es un estilo arquitectónico sin estado para hacer de un servicio web un servicio de confianza. La API de REST funciona en un entorno cliente-servidor con comunicación en caché entre aplicaciones.

es la mejor opción para las grandes organizaciones que buscan la seguridad de , como los bancos, mientras que REST funciona eficazmente con los dispositivos móviles. es un protocolo con estado que utiliza archivos para guardar información sobre todas las actividades de un servicio web, mientras que REST es un estilo arquitectónico sin estado para hacer de un servicio web un servicio de confianza. La API de REST funciona en un entorno cliente-servidor con comunicación en caché entre aplicaciones. SOAP El protocolo requiere un gran ancho de banda para su ejecución, mientras que REST requiere un ancho de banda mínimo de los dispositivos móviles para su implementación.

El protocolo requiere un gran ancho de banda para su ejecución, mientras que REST requiere un ancho de banda mínimo de los dispositivos móviles para su implementación. SOAP no puede REST porque es un protocolo, mientras que REST puede utilizar SOAP debido a su estilo arquitectónico.

no puede REST porque es un protocolo, mientras que REST puede utilizar debido a su estilo arquitectónico. SOAP tiene estándares de alta seguridad y utiliza WS seguridad de alto nivel para las organizaciones, mientras que REST utiliza SSL (Secure Socket Layer) y el protocolo HTTPS para la seguridad. Las organizaciones que requieren protocolos de alta seguridad utilizan SOAP API para asegurar la información sensible de los usuarios. Por ejemplo, los bancos utilizan SOAP para asegurar los datos de los usuarios, como los números de tarjeta y los pines.

tiene estándares de alta seguridad y utiliza seguridad de alto nivel para las organizaciones, mientras que REST utiliza SSL (Secure Socket Layer) y el protocolo HTTPS para la seguridad. Las organizaciones que requieren protocolos de alta seguridad utilizan API para asegurar la información sensible de los usuarios. Por ejemplo, los bancos utilizan para asegurar los datos de los usuarios, como los números de tarjeta y los pines. SOAP soporta el formato de datos XML, mientras que REST API soporta texto plano, XML, HTML, JSON, etc.

soporta el formato de datos XML, mientras que REST API soporta texto plano, XML, HTML, JSON, etc. SOAP es un protocolo estándar que transfiere información basada en funciones, mientras que REST tiene un estilo arquitectónico con un enfoque más centrado en los datos.

es un protocolo estándar que transfiere información basada en funciones, mientras que REST tiene un estilo arquitectónico con un enfoque más centrado en los datos. SOAP no puede almacenar en caché las llamadas, mientras que REST puede almacenar en caché todas las llamadas haciéndolo más rápido que SOAP .

SOAP y Alternativas REST (JSON, gRPC, GraphQL)

En los últimos años SOAP y las APIs REST son las opciones más populares para conectar servicios web, pero siempre hay otras alternativas disponibles. Echemos un vistazo a las alternativas:

JSON

JSON significa JavaScript Object Notation (Notación de Objetos de JavaScript) y es una gran manera de transferir datos entre diferentes aplicaciones. Esta tecnología es ligera y puede utilizarse para transferir datos de un servidor a una página web. Esta API puede sustituir a SOAP debido a su simplicidad y a su mayor rapidez de transmisión.

gRPC

Google introdujo un sistema de código abierto, gRPC (Remote Procedure Call) que utiliza HTTP para la comunicación de datos. Esta tecnología era popular antes del desarrollo de REST y SOAP API. Esta tecnología se utiliza ampliamente para conectar aplicaciones y dispositivos móviles con los servicios de back-end y microarquitectura. Esta tecnología de transmisión tiene ventajas competitivas sobre JSON debido a la ligereza de la comunicación, la eficiencia, la generación de código incorporado y más opciones de conexión, como la transmisión de mensajes.

GraphQL

GraphQL es un lenguaje de programación basado en consultas que transmite eficazmente los datos en un entorno de cliente y servidor. Es una nueva tecnología introducida por Facebook que admite múltiples funciones para la modificación de datos, y sus servidores admiten lenguajes de programación como C++, JavaScript, Python, y otros.

GraphQL funciona como REST porque utiliza los formatos HTTP y JSON para la comunicación de datos. Puede acceder a los datos de la API en una sola llamada con GraphQL, mientras que REST requiere llamadas separadas para el acceso a los datos. Supongamos que queremos acceder a los datos de los clientes, como los pedidos y el estado de los envíos, utilizando REST, y tendríamos que hacer peticiones separadas para cada dato. Pero utilizando GraphQL, podemos acceder a los datos en una sola petición, lo que le ayudaría a minimizar la carga de trabajo.

Además de estas alternativas, se pueden utilizar no-code plataformas de desarrollo de aplicaciones como AppMaster para crear no-code API para su servicio web.

¿Es la API REST más rápida que SOAP?

Muchas organizaciones de alto nivel, como los bancos y los sistemas heredados, pueden seguir queriendo implementar SOAPpero REST sigue siendo más rápido que SOAP. REST es más flexible y ofrece una comunicación de datos más rápida, mientras que SOAP tiene requisitos específicos de un formato XML para la comunicación de datos. Así que el uso del formato de datos XML hace SOAP un protocolo pesado para la transmisión de datos entre aplicaciones.

Las tecnologías emergentes, como el Internet de las cosas (IoT), las aplicaciones de IA, el desarrollo de aplicaciones móviles y la informática distribuida, utilizan las API de REST a gran escala debido a su flexibilidad y ligereza. Además, REST es compatible con el texto plano y proporciona tutoriales sobre la API REST. Por otro lado, SOAP ofrece protocolos de seguridad incorporados para satisfacer las necesidades de seguridad de las organizaciones, pero el uso de estos protocolos subyacentes lo hace más pesado. Debido a la rapidez de REST API, las API públicas, como Google Maps, siguen las reglas y directrices de REST.

¿Cómo se crea una no-code API?

Después de repasar REST v/s SOAP y otras alternativas, puede que estés buscando una solución de API que no requiera codificación. La mejor opción para integrar tu aplicación con una API son las soluciones sin código como AppMaster. AppMaster le ayudarán a integrar su flujo de trabajo con cientos de aplicaciones y servicios o a acceder a su contenido de forma programática con la API.

A continuación, desvelamos las principales ventajas de utilizar AppMaster para integrar su flujo de trabajo con diferentes aplicaciones. Empecemos por lo siguiente:

Integración de módulos en un solo clic

Puede hacer que su aplicación o servicio web sea más eficiente integrándolo con un no-code módulo API. Estos módulos contienen plantillas ya hechas que permiten optimizar la velocidad de la aplicación con la API de terceros. Puedes añadir estos módulos utilizando una no-code plataforma como AppMaster para integrar estos módulos en un solo clic. Para ello, puede visitar el mercado y añadir un módulo para aumentar la eficiencia de su flujo de trabajo.

Documentación y ejemplos

AppMaster proporciona documentación y ejemplos en tiempo real de la implementación de los módulos para una mejor comprensión.

Reflexiones finales

Después de leer esta guía, esperamos que conozca bien la diferencia entre Representational State Transfer (REST) y Simple Object Access Protocol (SOAP). Esperamos que esté listo para elegir una API para conectar aplicaciones para una comunicación más rápida. Aparte de las ventajas de las API, le recomendamos que intente AppMaster para reducir el coste de tu proyecto.

AppMaster es una popular herramienta no-code herramienta que permite a las empresas integrar las API con sus aplicaciones en un solo clic. Esta popular no-code plataforma tiene integración con APIs de terceros, y puedes crear cualquier petición, al igual que en Postman, usar esta petición en tus funciones, y procesar el resultado de la petición. Intenta AppMaster para una integración más rápida con una API para optimizar su aplicación.