Kodsuz uygulama geliştirmede en yaygın hataların tek bir listesi yok, çünkü zaten 2022'de piyasada sonsuz farklı kodsuz araçlar bulunabiliyor.

Bir yerde bu basit bir iniş yaratma seviyesidir, bir yerde kodsuz geliştirme klasik programlamaya mümkün olduğunca yakındır (örneğin, AppMaster.io). Buna göre hataları tek bir payda altında toplamak mümkün değildir. Topluluğumuzdaki modern kodlayıcı olmayanlardan sıklıkla duyduğumuz hataları ayrı bir TOP'ta seçtik.

Kodsuz bir uygulama geliştirmek için bir araç seçme

Çoğu zaman, bir uygulama geliştirmek için kodsuz bir araç seçimi bir hata olabilir. İşin çoğunun zaten yapıldığı zamanlar vardır ve aniden gerekli işlevi veya özelliği platformda uygulamanın imkansız olduğu anlaşılır.

Örneğin, kodsuz araç Flutter Flow, flutter kodunu yükleyebilir; üzerinde özel eylemler oluşturabilirsiniz. Ancak şimdilik Flutter Flow'un birkaç basit işlevi yoktur (anahtar kelimeye göre arama, filtreleme, koşullar altında nesnelerin görünürlüğü vb.).

Adalo, düzen açısından nispeten basit bir araçtır: her şey kolayca taşınır, silinir, değiştirilir. Ancak Adalo'nun belirli tasarım ihtiyaçlarına uyum sağlaması zordur. Adalo'da PWA ve yerel uygulamalar yapabilirsiniz.

PWA, bir uygulamayı taklit eden bir web sitesidir. PWA'nın bazı dezavantajları vardır:

tarayıcıya ve tarayıcı sürümüne bağlı olarak;

yerel uygulamalardan farklı olarak eksik özellikler;

iOS ile ilgili sorunlar (kamera, hareket sensörleri, SMS'e erişim, kişiler ve çağrılar) ve ek kabuklar olmadan App Store'a yüklemenin imkansızlığı.

Bubble'da oldukça karmaşık bir web uygulaması oluşturabilirsiniz, ancak bunun üzerinde yerel bir uygulama yapamazsınız. Pek çok entegrasyon var, ancak bunların uygulanması Adalo'dan daha zor.

Birçok kodsuz platform, uygulamayı bir ikili dosyaya aktarır. Herkesin böyle bir dosyayı kaydetme formatı vardır, bu nedenle uygulamayı "taşırken" çok büyük zorluklar vardır. Kodsuz platform CSV / JSON / SQL'e yüklemenize izin veriyorsa bu iyidir.

AppMaster.io, yerel uygulamalar oluşturur ve her yere yüklenen ve entegre edilen temiz, insan tarafından okunabilir kaynak kodu oluşturur. Bu nedenle, karmaşık projeler için kod içermeyen PRO düzeyi platformu seçmek daha iyidir.

Ve bu tür üst düzey araçlar bile geliştirme başlamadan önce anlaşılmalıdır: örneğin, PRO konumlandırmaya sahip kodsuz platform Directual JavaScript üzerinde çalışır, bu nedenle uygulamanın güvenilirliğini sağlamak için çok çalışmanız gerekir.

AppMaster.io, modern ve uyarlanabilir bir dil olan GoLang ile çalışır ve saniyede yaklaşık 22.000 satır kod oluşturmanıza olanak tanır.

Kodsuz bir uygulamanın geliştirilmesi için net teknik görev eksikliği

Bu hata mantıksal olarak bir öncekine devam eder veya daha doğrusu önceki hata onun sonucudur. Uygulama projesi için tamamlanmış bir teknik görevin olmaması, yanlış araç seçimine yol açar.

Bir şey geliştiriliyor ve geliştirme döngüsünün sonuna doğru aniden tamamen yeni özellikler eklemek için bir karar veriliyor. Ayrıca, bu, seçilen araçta artık mümkün değildir: ya tam bir yeniden işleme ile ilişkilidir ya da bu platformda hiç yapılamaz. Başka bir araç aramanız veya karmaşık platformlar arası entegrasyonlar oluşturmanız gerekir.

Kodsuz uygulama için ölçeklendirme planı yok

Çoğu zaman, bir uygulama geliştirirken, projenin daha sonraki ömrü ve gelecekteki ölçeklendirmesi düşünülmez. Örneğin, başka bir veritabanına geçiş veya ayrı bir sunucuya geçiş.

Başarılı projeler büyür ve yalnızca AppMaster.io gibi daha karmaşık, kod içermeyen profesyonel düzeyde platformlarda veya klasik geliştirmede yapılabilecek yeni özelliklere ve işlevlere ihtiyaç duyar.

Çoğu uygulamanın amacı, işlevselliği, kullanıcı sayısını, siparişleri vb. artırmaktır. Bunun, az sayıda kullanıcı için basit bir sorunu çözen küçük bir ürün olduğunu varsayalım (örneğin, bir restoran veya temizlik hizmeti için bir uygulama) . Bu durumda, basit bir kodsuz platform bile eksiksiz bir çözüm olabilir.

Bununla birlikte, örneğin, gayrimenkulde toplu yatırım için bir platform geliştirmek için, arka uç üzerinde ciddi bir şekilde çalışmanız, karmaşık formüller yazmanız, ilişkiler kurmanız gerekir - bunları profesyonel düzeyde bir platformun ciddi bir kodsuz arka ucu olmadan yapamazsınız. Bu nedenle, gelecekteki ölçeklendirmeyi hesaba katarak tüm uygulama yolunu en baştan oluşturmak çok önemlidir.

Bir uygulamanın iş mantığını ön yüze yerleştirme

Aşağıdaki yaygın hata, uygulama iş mantığını ön uca yerleştirmektir. Ön uç, tam teşekküllü bir uygulamanın iş mantığını çıkaramaz. Sürekli hatalara, donmalara ve projenin tamamen imkansızlığına yol açar.

Örneğin, kodsuz platform Adalo, en güçlü ve işlevsel arka uçtan çok uzaktır. Adalo'yu kullanarak az sayıda kullanıcı için basit mantık oluşturabilirsiniz. Kullanıcı sayısındaki artış ve aralarındaki etkileşimlerin karmaşıklığı ile Adalo'yu kullanmak mümkün olmayacak.

Bubble yalnızca web hizmetleri ve PWA'lar için uygundur. Yerel uygulamalar için Bubble tamamen uygun değildir.

Bu durumda, entegrasyonlar iyi çalışacaktır. Örneğin, AppMaster.io, uç noktalar (Adalo, Bubble vb.) aracılığıyla entegrasyonun olduğu herhangi bir ön uca bağlanma, sınırsız sayıda kullanıcı için karmaşık mantık ve bant genişliğine sahip güçlü bir arka uç gibi özellikler sunar.

Veri güvenliği eksikliği

Ayrıca, kodsuz geliştiriciler genellikle veri ve API güvenliği ile ilgilenmezler; veriler sürekli sızdırılıyor. Birçok müşteri için bu çok önemlidir. Şirketin güvenlik politikası genellikle verilerin üçüncü taraf sunucularda depolanmasına izin vermez.

Kodsuz hizmetler genellikle verileri yabancı sunucularda depolar ve birçok ülkenin yasaları, müşterilerin kişisel verileri bu belirli ülkelerdeki sunucularda depolamasını zorunlu kılar.

Birkaç kodsuz platform, güvenlikleri için kaynak kodu yüklemek ve verileri farklı bulutlarda ve farklı sunucularda depolamak için seçenekler sunar. AppMaster.io böyle bir fırsat sağlar.

Genellikle bir uygulama oluştururken dışarıdan veri almanız gerekir. Örneğin, hava tahminini veya hisse senedi fiyatlarını öğrenmek için. O zaman üçüncü taraf hizmetlerine bağlanma ihtiyacı var.

AppMaster.io platformunda, yerleşik modüller veya harici bir API istek düzenleyicisi kullanılarak ek işlevler eklenebilir. Modüllerin listesi büyüyor ve her biri tek bir tıklamayla eklenebilir. Harici bir API ile çalışmak, çeşitli üçüncü taraf hizmetleri açık bir API ile kolayca bağlayarak herhangi bir çözüm oluşturmanıza ve projeleri genişletmenize olanak tanır.

Örneğin, Doğrulayıcılar modülü, kullanıcının genel verilerini (banka kartları, TIN, vb.) formata uygunluk açısından kontrol eder. Crypto modülü, kriptografik işlemlerin gerçekleştirilmesine izin verir: veri şifreleme ve şifre çözme, özel ve genel anahtarların oluşturulması, elektronik bir dijital imzanın oluşturulması ve doğrulanması.

IP Filtre Modülü, IP adreslerine dayalı olarak uç nokta isteklerini filtrelemek için yazılım sağlar.

Projeyi kaosa çevirmek

Acemi kodlayıcı olmayanlar, bir projeyi hızlı bir şekilde çözülmesi gereken karmaşık bir karmaşaya dönüştürür. Sık kullanılan işlevleri ayrı işlevlere (iş süreçleri) çıkarmazlar.

AppMaster.io, Unreal Engine gibi oyun içi motorlar gibi iş mantığına ve görsel programlamaya daha profesyonel bir yaklaşımla karakterize edilir. AppMaster.io, bu sorunu çözmeye yardımcı olan gelişmiş bir İş Süreçleri Düzenleyicisine sahiptir. Benzer araçlardan farklı olarak AppMaster.io, herhangi bir karmaşıklıktaki iş süreçlerini kısıtlama olmaksızın oluşturmaya izin verir.

İş Süreci Düzenleyicisi'nde süreçler bloklar kullanılarak oluşturulur. Bloklar, işlemlerin nasıl gerçekleştirildiğini ve verilerin nasıl işlendiğini belirten bağlayıcılar kullanılarak birbirine bağlanır. Her blok hem bir atomik işlem hem de karmaşık bir mantık içerebilir. Ayrıca, her iş süreci başka bir sürecin bir bloğunu temsil edebilir.

İş Süreci Düzenleyicisi, bir veritabanı oluşturma sürecini daha kolay hale getirir. Tüm modeller ve aralarındaki bağlantılar çalışma alanında gözünüzün önünde bir şema halinde gösterilir. Bir oku bir bloktan diğerine uzatarak modelleri birbirine bağlayabilirsiniz. Projede kaos ve enkaz oluşturma olasılığını yüzlerce kez azaltır. Yaptığın her şeyi gözünün önünde görüyorsun.

Çözüm

Artık kodsuz geliştirmede en yaygın hataları biliyorsunuz ve projenizi ayrıntılı olarak düşünerek ve bunun için doğru aracı seçerek bunlardan kaçınma şansınız var.

Henüz AppMaster.io'da bir hesabınız yoksa, bize katılın. Kayıttan sonra, platformun tüm temel işlevlerinin mevcut olduğu 14 günlük ücretsiz bir deneme süresi verilecektir. Platformla çalışmanın tüm inceliklerini öğrenmenize ve potansiyelini anlamanıza olanak tanır.