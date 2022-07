Não existe uma lista única dos erros mais comuns no desenvolvimento de aplicativos sem código, pois, já em 2022, ferramentas sem código infinitamente diferentes podem ser encontradas no mercado.

Em algum lugar este é o nível de criação de um pouso simples, em algum lugar o desenvolvimento sem código é o mais próximo possível da programação clássica (por exemplo, AppMaster.io). Assim, é impossível trazer erros sob um único denominador. Selecionamos em um TOP separado aqueles erros que ouvimos com frequência de modernos no-coders em nossa comunidade.

Escolhendo uma ferramenta para desenvolver um aplicativo sem código

Muitas vezes, a escolha de uma ferramenta sem código para desenvolver um aplicativo pode ser um erro. Há momentos em que a maior parte do trabalho já foi feita e, de repente, fica claro que é simplesmente impossível implementar a função ou recurso necessário na plataforma.

Por exemplo, a ferramenta sem código Flutter Flow pode fazer upload de código flutter; você pode criar ações personalizadas nele. No entanto, por enquanto, o Flutter Flow não possui várias funções simples (pesquisa por palavra-chave, filtragem, visibilidade de objetos sob condições e assim por diante).

Adalo é uma ferramenta relativamente simples em termos de layout: tudo é facilmente movido, apagado, substituído. Mas Adalo é difícil de se adaptar a necessidades específicas de design. No Adalo, você pode fazer PWA e aplicativos nativos.

PWA é um site que imita um aplicativo. O PWA tem algumas desvantagens:

dependendo do navegador e da versão do navegador;

recursos ausentes, ao contrário de aplicativos nativos;

problemas com iOS (câmera, sensores de movimento, acesso a SMS, contatos e chamadas) e a impossibilidade de fazer upload para a App Store sem shells adicionais.

Você pode criar um aplicativo Web razoavelmente complexo no Bubble, mas não pode criar um aplicativo nativo nele. Existem muitas integrações, mas são mais difíceis de implementar do que no Adalo.

Muitas plataformas sem código exportam o aplicativo para um arquivo binário. Todo mundo tem seu formato para gravar tal arquivo, então há enormes dificuldades na hora de "mover" o aplicativo. Isso é bom se a plataforma sem código permitir que você faça upload para CSV / JSON / SQL.

O AppMaster.io cria aplicativos nativos e código-fonte limpo e legível por humanos carregado e integrado em qualquer lugar. Portanto, é melhor escolher a plataforma de nível PRO sem código para projetos complexos.

E mesmo essas ferramentas de alto nível devem ser entendidas antes do início do desenvolvimento: por exemplo, a plataforma sem código com posicionamento PRO, Directual, funciona em JavaScript, então você precisa se esforçar para garantir a confiabilidade do aplicativo.

O AppMaster.io trabalha com uma linguagem moderna e adaptável, GoLang, e permite gerar cerca de 22.000 linhas de código por segundo.

Falta de tarefa técnica clara para o desenvolvimento de um aplicativo sem código

Este erro continua logicamente o anterior, ou melhor, o erro anterior é sua consequência. A falta de uma tarefa técnica concluída para o projeto de aplicação leva à escolha errada de ferramentas.

Uma coisa está sendo desenvolvida e, no final do ciclo de desenvolvimento, uma decisão repentina é tomada para adicionar recursos totalmente novos. Além disso, isso não é mais possível na ferramenta selecionada: ou está associado a um retrabalho completo ou não pode ser feito nesta plataforma. Você precisa procurar outra ferramenta ou criar integrações complexas entre plataformas.

Nenhum plano de dimensionamento para aplicativos sem código

Muitas vezes, ao desenvolver um aplicativo, a vida futura do projeto e seu dimensionamento no futuro não são pensados. Por exemplo, migrar para outro banco de dados ou mover para um servidor separado.

Projetos bem-sucedidos crescem demais e precisam de novos recursos e funcionalidades que só podem ser feitos em plataformas de nível profissional sem código mais complexas, como AppMaster.io ou no desenvolvimento clássico.

O objetivo da maioria dos aplicativos é aumentar a funcionalidade, o número de usuários, pedidos, etc. Suponha que este seja um pequeno produto que resolva um problema simples para um pequeno número de usuários (por exemplo, um aplicativo para um restaurante ou serviço de limpeza) . Nesse caso, mesmo uma plataforma simples sem código pode ser uma solução completa.

No entanto, por exemplo, para desenvolver uma plataforma para investimento coletivo em imóveis, você precisa trabalhar seriamente no back-end, prescrever fórmulas complexas, construir relacionamentos - você não pode fazer isso sem um back-end severo sem código de uma plataforma de nível profissional. Portanto, é crucial construir todo o caminho do aplicativo desde o início, levando em consideração o dimensionamento futuro.

Colocando a lógica de negócios de um aplicativo no frontend

O seguinte erro comum é colocar a lógica de negócios do aplicativo no front-end. O front-end não pode extrair a lógica de negócios de um aplicativo completo. Isso leva a erros constantes, congelamentos e a completa impossibilidade do projeto.

Por exemplo, a plataforma sem código Adalo está longe de ser o back-end mais poderoso e funcional. Usando Adalo você pode construir uma lógica simples para um pequeno número de usuários. Com o aumento do número de usuários e a complexidade das interações entre eles, não será possível utilizar o Adalo.

O Bubble é adequado apenas para serviços da Web e PWAs. Para aplicativos nativos, o Bubble é totalmente inadequado.

Nesse caso, as integrações funcionarão bem. Por exemplo, o AppMaster.io oferece recursos como conexão com qualquer front-end onde haja integração por meio de endpoints (Adalo, Bubble, etc.), um back-end poderoso com lógica complexa e largura de banda para um número ilimitado de usuários.

Falta de segurança de dados

Além disso, os desenvolvedores sem código geralmente não se preocupam com a segurança dos dados e da API; dados são constantemente vazados. Para muitos clientes, isso é crucial. A política de segurança da empresa muitas vezes não permite o armazenamento de dados em servidores de terceiros.

Os serviços sem código muitas vezes armazenam dados em servidores estrangeiros, e as leis de muitos países obrigam os clientes a armazenar dados pessoais em servidores nesses países específicos e assim por diante.

Poucas plataformas sem código oferecem opções para carregar código-fonte e armazenar dados em diferentes nuvens e em diferentes servidores para sua segurança. AppMaster.io oferece essa oportunidade.

Muitas vezes, ao criar um aplicativo, você precisa receber dados de fora. Por exemplo, para descobrir a previsão do tempo ou cotações de ações. Em seguida, há a necessidade de conectar serviços de terceiros.

Na plataforma AppMaster.io, funcionalidades adicionais podem ser adicionadas usando módulos integrados ou um editor de solicitação de API externo. A lista de módulos está crescendo, e cada um deles pode ser adicionado com apenas um clique. Trabalhar com uma API externa permite que você crie qualquer solução e expanda projetos conectando facilmente vários serviços de terceiros com uma API aberta.

Por exemplo, o módulo Validadores verifica os dados gerais do usuário (cartões bancários, TIN, etc.) quanto à conformidade com o formato. O módulo Crypto permite realizar operações criptográficas: criptografia e descriptografia de dados, geração de chaves privadas e públicas, geração e verificação de uma assinatura digital eletrônica.

O Módulo de Filtro de IP fornece software para filtrar solicitações de endpoint com base em endereços IP.

Transformando o projeto em caos

No-coders novatos rapidamente transformam um projeto em uma bagunça complicada para descobrir. Eles não separam a funcionalidade usada com frequência em funções separadas (processos de negócios).

AppMaster.io é caracterizado por uma abordagem mais profissional à lógica de negócios e programação visual, como mecanismos de jogo como o Unreal Engine. O AppMaster.io possui um Editor de Processos de Negócios avançado que ajuda a resolver esse problema. Ao contrário de ferramentas semelhantes, AppMaster.io permite construir processos de negócios de qualquer complexidade sem restrições.

No Business Process Editor, os processos são construídos usando blocos. Os blocos são interconectados usando conectores que especificam como as operações são executadas e os dados são processados. Cada bloco pode conter uma operação atômica e uma lógica complexa. Além disso, cada processo de negócio pode representar um bloco de outro processo.

O Business Process Editor torna o processo de criação de um banco de dados mais conveniente. Todos os modelos e conexões entre eles são exibidos na área de trabalho em um diagrama na frente de seus olhos. Você pode conectar modelos esticando uma seta de um bloco para outro. Reduz a possibilidade de criar caos e detritos no projeto centenas de vezes. Você vê tudo o que faz bem na sua frente.

Conclusão

Agora você conhece os erros mais comuns no desenvolvimento sem código e tem uma boa chance de evitá-los pensando em seu projeto em detalhes e escolhendo a ferramenta certa para ele.

Se você ainda não tem uma conta no AppMaster.io , junte-se a nós. Após o registro, você terá um período de teste gratuito por 14 dias, no qual todas as funcionalidades básicas da plataforma estarão disponíveis. Ele permitirá que você aprenda todos os meandros do trabalho com a plataforma e entenda seu potencial.