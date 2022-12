Nie ma jednej listy najczęstszych błędów w no-code app development, ponieważ już w 2022 roku na rynku można znaleźć nieskończenie wiele różnych narzędzi no-code.

Gdzieś jest to poziom tworzenia prostego landinga, gdzieś no-code development jest maksymalnie zbliżony do klasycznego programowania (np. AppMaster.io). W związku z tym nie da się sprowadzić błędów pod jeden mianownik. W osobnym TOPie wyróżniliśmy te błędy, które często słyszeliśmy od nowoczesnych no-coderów w naszej społeczności.

Wybór narzędzia do tworzenia aplikacji no-code

Bardzo często wybór narzędzia do tworzenia aplikacji no-code może być błędem. Zdarzają się sytuacje, w których większość pracy została już wykonana, a nagle okazuje się, że zaimplementowanie potrzebnej funkcji lub cechy na danej platformie jest po prostu niemożliwe.

Na przykład narzędzie no-code Flutter Flow może załadować kod flutterowy; można na nim tworzyć niestandardowe akcje. Jednak na razie Flutter Flow nie ma kilku prostych funkcji (wyszukiwanie według słowa kluczowego, filtrowanie, widoczność obiektów w warunkach i tak dalej).

Adalo to stosunkowo proste narzędzie pod względem układu: wszystko można łatwo przenieść, usunąć, zastąpić. Ale Adalo jest trudne do dostosowania do konkretnych potrzeb projektowych. Na Adalo można tworzyć PWA i aplikacje natywne.

PWA to strona internetowa, która naśladuje aplikację. PWA ma pewne wady:

w zależności od przeglądarki i wersji przeglądarki;

brakujące funkcje, w przeciwieństwie do aplikacji natywnych;

problemy z systemem iOS (kamera, czujniki ruchu, dostęp do SMS-ów, kontaktów i połączeń) oraz brak możliwości wgrania do App Store bez dodatkowych powłok.

Na Bańce można zbudować w miarę złożoną aplikację webową, ale nie da się na niej zrobić aplikacji natywnej. Istnieje wiele integracji, ale są one trudniejsze do wdrożenia niż w Adalo.

Wiele platform no-code eksportuje aplikację do pliku binarnego. Każdy ma swój format zapisu takiego pliku, więc przy "przenoszeniu" aplikacji pojawiają się ogromne trudności. Dobrze jest, jeśli platforma no-code pozwala na upload do CSV / JSON / SQL.

AppMaster.io tworzy natywne aplikacje i czysty, czytelny dla człowieka kod źródłowy wgrywany i integrowany w dowolnym miejscu. Dlatego lepiej jest wybrać platformę no-code PRO-level dla złożonych projektów.

A nawet takie wysokopoziomowe narzędzia należy zrozumieć przed rozpoczęciem rozwoju: na przykład platforma no-code z pozycjonowaniem PRO, Directual, działa na JavaScript, więc musisz bardzo się starać, aby zapewnić niezawodność aplikacji.

AppMaster.io pracuje z nowoczesnym i adaptacyjnym językiem, GoLang, i pozwala wygenerować około 22 000 linii kodu na sekundę.

Brak jasnego zadania technicznego dla rozwoju aplikacji no-code

Ten błąd logicznie kontynuuje poprzedni, a raczej poprzedni błąd jest jego konsekwencją. Brak gotowego zadania technicznego dla projektu aplikacji prowadzi do złego doboru narzędzi.

Powstaje jedna rzecz, a pod koniec cyklu rozwojowego nagle zapada decyzja o dodaniu zupełnie nowych funkcji. Co więcej, nie jest to już możliwe na wybranym narzędziu: albo wiąże się to z całkowitym przerobieniem, albo w ogóle nie da się tego zrobić na tej platformie. Trzeba szukać innego narzędzia lub tworzyć skomplikowane integracje międzyplatformowe.

Brak planu skalowania dla aplikacji no-code

Często podczas tworzenia aplikacji nie myśli się o dalszym życiu projektu i jego skalowaniu w przyszłości. Na przykład migracja do innej bazy danych lub przeniesienie na osobny serwer.

Udane projekty rozrastają się i potrzebują nowych cech i funkcjonalności, które można wykonać tylko na bardziej złożonych platformach no-code pro-level jak AppMaster.io lub w klasycznym developmencie.

Celem większości aplikacji jest zwiększenie funkcjonalności, liczby użytkowników, zamówień itp. Załóżmy, że jest to mały produkt, który rozwiązuje prosty problem dla niewielkiej liczby użytkowników (na przykład aplikacja dla restauracji lub usługi sprzątania). W takim przypadku nawet prosta platforma no-code może być kompletnym rozwiązaniem.

Jednak na przykład, aby stworzyć platformę do zbiorowego inwestowania w nieruchomości, musisz poważnie pracować nad backendem, przepisywać skomplikowane formuły, budować relacje - nie możesz tego zrobić bez surowego backendu no-code platformy pro-level. Dlatego kluczowe jest budowanie całej ścieżki aplikacji na samym początku, z uwzględnieniem przyszłego skalowania.

Umieszczanie logiki biznesowej aplikacji na frontendzie

Kolejnym częstym błędem jest umieszczanie logiki biznesowej aplikacji na frontendzie. Frontend nie jest w stanie wyciągnąć logiki biznesowej pełnoprawnej aplikacji. Prowadzi to do ciągłych błędów, zamrożeń i całkowitej niemożliwości realizacji projektu.

Na przykład platforma no-code Adalo jest daleka od najbardziej wydajnego i funkcjonalnego backendu. Korzystając z Adalo można zbudować prostą logikę dla małej liczby użytkowników. Wraz ze wzrostem liczby użytkowników i złożoności interakcji między nimi, nie będzie możliwe użycie Adalo.

Bubble nadaje się tylko do serwisów internetowych i PWA. W przypadku aplikacji natywnych Bubble jest całkowicie nieodpowiedni.

W tym przypadku dobrze sprawdzą się integracje. Na przykład AppMaster.io zapewnia takie funkcje, jak łączenie się z dowolnym frontendem, w którym istnieje integracja poprzez punkty końcowe (Adalo, Bubble itp.), Potężny backend ze złożoną logiką i przepustowością dla nieograniczonej liczby użytkowników.

Brak bezpieczeństwa danych

Również deweloperzy no-code często nie dbają o bezpieczeństwo danych i API, dane są stale wyciekane. Dla wielu klientów ma to kluczowe znaczenie. Polityka bezpieczeństwa firmy często nie pozwala na przechowywanie danych na serwerach stron trzecich.

Usługi no-code dość często przechowują dane na zagranicznych serwerach, a prawo wielu krajów zobowiązuje klientów do przechowywania danych osobowych na serwerach w tych konkretnych krajach itd.

Niewiele platform no-code zapewnia opcje przesyłania kodu źródłowego i przechowywania danych w różnych chmurach i na różnych serwerach dla ich bezpieczeństwa. AppMaster.io daje taką możliwość.

Często podczas tworzenia aplikacji trzeba otrzymywać dane z zewnątrz. Na przykład, aby poznać prognozę pogody lub notowania giełdowe. Wtedy pojawia się potrzeba podłączenia usług firm trzecich.

Na platformie AppMaster.io dodatkową funkcjonalność można dodać za pomocą wbudowanych modułów lub zewnętrznego edytora żądań API. Lista modułów rośnie, a każdy z nich można dodać jednym kliknięciem. Praca z zewnętrznym API pozwala na tworzenie dowolnych rozwiązań i rozbudowę projektów poprzez łatwe podłączanie różnych usług firm trzecich z otwartym API.

Na przykład moduł Validators sprawdza ogólne dane użytkownika (karty bankowe, TIN itp.) pod kątem zgodności z formatem. Moduł Crypto umożliwia wykonywanie operacji kryptograficznych: szyfrowanie i deszyfrowanie danych, generowanie kluczy prywatnych i publicznych, generowanie i weryfikację elektronicznego podpisu cyfrowego.

Moduł IP Filter dostarcza oprogramowanie do filtrowania żądań punktów końcowych na podstawie adresów IP.

Zmienianie projektu w chaos

Nowicjusze no-coders szybko zamieniają projekt w skomplikowany bałagan do rozgryzienia. Nie wyciągają często używanych funkcjonalności na osobne funkcje (procesy biznesowe).

AppMaster.io charakteryzuje się bardziej profesjonalnym podejściem do logiki biznesowej i programowania wizualnego niż silniki do gier, takie jak Unreal Engine. AppMaster.io posiada zaawansowany Edytor Procesów Biznesowych, który pomaga rozwiązać ten problem. W przeciwieństwie do podobnych narzędzi, AppMaster.io pozwala budować procesy biznesowe o dowolnej złożoności bez ograniczeń.

W Business Process Editor procesy budowane są za pomocą bloków. Bloki są połączone ze sobą za pomocą konektorów, które określają sposób wykonywania operacji i przetwarzania danych. Każdy blok może zawierać zarówno operację atomową, jak i złożoną logikę. Ponadto, każdy proces biznesowy może reprezentować blok innego procesu.

Edytor procesów biznesowych czyni proces tworzenia bazy danych wygodniejszym. Wszystkie modele i połączenia między nimi są wyświetlane w przestrzeni roboczej w postaci diagramu przed Twoimi oczami. Modele można łączyć, rozciągając strzałkę od jednego bloku do drugiego. Zmniejsza to możliwość tworzenia chaosu i gruzu w projekcie setki razy. Wszystko, co robisz, widzisz tuż przed sobą.

Podsumowanie

Teraz znasz najczęstsze błędy w no-code development i masz duże szanse na ich uniknięcie poprzez szczegółowe przemyślenie swojego projektu i wybranie do niego odpowiedniego narzędzia.

Jeśli nie masz jeszcze konta na AppMaster.io, dołącz do nas. Po rejestracji otrzymasz bezpłatny okres próbny na 14 dni, w którym dostępne są wszystkie podstawowe funkcjonalności platformy. Pozwoli Ci to poznać wszystkie zawiłości pracy z platformą i zrozumieć jej potencjał.