Es gibt keine einheitliche Liste der häufigsten Fehler bei der Entwicklung von No-Code-Apps, da bereits im Jahr 2022 unendlich viele verschiedene No-Code-Tools auf dem Markt zu finden sind.

Irgendwo ist dies die Ebene der Erstellung einer einfachen Landung, irgendwo ist die No-Code-Entwicklung so nah wie möglich an der klassischen Programmierung (z. B. AppMaster.io). Dementsprechend ist es unmöglich, Fehler auf einen Nenner zu bringen. Wir haben in einem separaten TOP die Fehler herausgegriffen, die wir oft von modernen No-Codern in unserer Community gehört haben.

Auswahl eines Tools zur Entwicklung einer No-Code-Anwendung

Sehr oft kann die Wahl eines No-Code-Tools für die Entwicklung einer Anwendung ein Fehler sein. Es gibt Zeiten, in denen die meiste Arbeit bereits erledigt ist und plötzlich klar wird, dass es einfach unmöglich ist, die erforderliche Funktion oder das erforderliche Feature auf der Plattform zu implementieren.

Beispielsweise kann das No-Code-Tool Flutter Flow Flutter-Code hochladen; Sie können darauf benutzerdefinierte Aktionen erstellen. Flutter Flow verfügt jedoch derzeit nicht über einige einfache Funktionen (Suche nach Schlüsselwörtern, Filtern, Sichtbarkeit von Objekten unter Bedingungen usw.).

Adalo ist vom Layout her ein relativ einfaches Tool: Alles lässt sich leicht verschieben, löschen, ersetzen. Aber Adalo lässt sich nur schwer an spezifische Designanforderungen anpassen. Auf Adalo können Sie PWA- und native Anwendungen erstellen.

PWA ist eine Website, die eine Anwendung nachahmt. PWA hat einige Nachteile:

je nach Browser und Browserversion;

fehlende Funktionen im Gegensatz zu nativen Anwendungen;

Probleme mit iOS (Kamera, Bewegungssensoren, Zugriff auf SMS, Kontakte und Anrufe) und die Unmöglichkeit, ohne zusätzliche Shells in den App Store hochzuladen.

Sie können auf Bubble eine einigermaßen komplexe Web-App erstellen, aber Sie können darauf keine native App erstellen. Es gibt viele Integrationen, aber sie sind schwieriger zu implementieren als in Adalo.

Viele No-Code-Plattformen exportieren die Anwendung in eine Binärdatei. Jeder hat sein Format, um eine solche Datei aufzuzeichnen, daher gibt es enorme Schwierigkeiten beim "Verschieben" der Anwendung. Dies ist gut, wenn die No-Code-Plattform das Hochladen in CSV / JSON / SQL ermöglicht.

AppMaster.io erstellt native Anwendungen und sauberen, menschenlesbaren Quellcode, der überall hochgeladen und integriert werden kann. Daher ist es besser, für komplexe Projekte die No-Code-PRO-Level-Plattform zu wählen.

Und selbst solche High-Level-Tools sollten vor Beginn der Entwicklung verstanden werden: Beispielsweise arbeitet die No-Code-Plattform mit PRO-Positionierung, Directual, mit JavaScript, sodass Sie sich anstrengen müssen, um die Zuverlässigkeit der Anwendung sicherzustellen.

AppMaster.io arbeitet mit einer modernen und anpassungsfähigen Sprache, GoLang, und ermöglicht es Ihnen, etwa 22.000 Codezeilen pro Sekunde zu generieren.

Fehlende klare technische Aufgabe für die Entwicklung einer No-Code-Anwendung

Dieser Fehler setzt den vorherigen logisch fort, oder besser gesagt, der vorherige Fehler ist seine Folge. Das Fehlen einer abgeschlossenen Fachaufgabe für das Anwendungsprojekt führt zur falschen Werkzeugwahl.

Eine Sache wird entwickelt, und gegen Ende des Entwicklungszyklus wird plötzlich die Entscheidung getroffen, völlig neue Funktionen hinzuzufügen. Außerdem ist dies auf dem ausgewählten Werkzeug nicht mehr möglich: Entweder ist es mit einer kompletten Nacharbeit verbunden, oder es ist auf dieser Plattform gar nicht möglich. Sie müssen nach einem anderen Tool suchen oder komplexe plattformübergreifende Integrationen erstellen.

Kein Skalierungsplan für No-Code-Anwendung

Oft wird bei der Entwicklung einer Anwendung nicht an den weiteren Lebensweg des Projekts und dessen Skalierung in der Zukunft gedacht. Beispielsweise die Migration zu einer anderen Datenbank oder der Umzug auf einen separaten Server.

Erfolgreiche Projekte überwuchern und erfordern neue Features und Funktionen, die nur auf komplexeren No-Code-Pro-Level-Plattformen wie AppMaster.io oder in der klassischen Entwicklung durchgeführt werden können.

Das Ziel der meisten Anwendungen ist es, die Funktionalität, die Anzahl der Benutzer, Bestellungen usw. zu erhöhen. Angenommen, dies ist ein kleines Produkt, das ein einfaches Problem für eine kleine Anzahl von Benutzern löst (z. B. eine Anwendung für ein Restaurant oder einen Reinigungsdienst). . In diesem Fall kann sogar eine einfache No-Code-Plattform eine vollständige Lösung sein.

Um jedoch beispielsweise eine Plattform für gemeinsame Investitionen in Immobilien zu entwickeln, müssen Sie ernsthaft am Backend arbeiten, komplexe Formeln vorschreiben, Beziehungen aufbauen – das geht nicht ohne ein strenges No-Code-Backend einer Pro-Level-Plattform. Daher ist es entscheidend, den gesamten Anwendungspfad ganz am Anfang aufzubauen und dabei die zukünftige Skalierung zu berücksichtigen.

Platzieren der Geschäftslogik einer Anwendung auf dem Frontend

Der folgende häufige Fehler besteht darin, die Geschäftslogik der App im Frontend zu platzieren. Das Frontend kann die Geschäftslogik einer vollwertigen Anwendung nicht herausholen. Es führt zu ständigen Fehlern, Einfrieren und der vollständigen Unmöglichkeit des Projekts.

Beispielsweise ist die No-Code-Plattform Adalo bei weitem nicht das leistungsstärkste und funktionalste Backend. Mit Adalo können Sie eine einfache Logik für eine kleine Anzahl von Benutzern erstellen. Mit zunehmender Anzahl von Benutzern und der Komplexität der Interaktionen zwischen ihnen wird es nicht möglich sein, Adalo zu verwenden.

Bubble ist nur für Webservices und PWAs geeignet. Für native Anwendungen ist Bubble völlig ungeeignet.

In diesem Fall funktionieren Integrationen gut. Beispielsweise bietet AppMaster.io Funktionen wie die Verbindung zu jedem Frontend, wo es eine Integration über Endpunkte (Adalo, Bubble usw.) gibt, ein leistungsstarkes Backend mit komplexer Logik und Bandbreite für eine unbegrenzte Anzahl von Benutzern.

Fehlende Datensicherheit

Außerdem kümmern sich No-Code-Entwickler oft nicht um Daten- und API-Sicherheit; Daten werden ständig durchgesickert. Für viele Kunden ist dies entscheidend. Die Sicherheitsrichtlinien des Unternehmens erlauben es oft nicht, Daten auf Servern von Drittanbietern zu speichern.

No-Code-Dienste speichern Daten häufig auf ausländischen Servern, und die Gesetze vieler Länder verpflichten Kunden, personenbezogene Daten auf Servern in diesen bestimmten Ländern zu speichern, und so weiter.

Nur wenige No-Code-Plattformen bieten Optionen zum Hochladen von Quellcode und zum Speichern von Daten in verschiedenen Clouds und auf verschiedenen Servern für ihre Sicherheit. AppMaster.io bietet eine solche Möglichkeit.

Oft müssen Sie beim Erstellen einer Anwendung Daten von außen erhalten. Zum Beispiel, um die Wettervorhersage oder Aktienkurse zu erfahren. Dann besteht die Notwendigkeit, Dienste von Drittanbietern anzubinden.

Auf der AppMaster.io-Plattform können zusätzliche Funktionen mithilfe integrierter Module oder eines externen API-Anfrage-Editors hinzugefügt werden. Die Liste der Module wächst und jedes von ihnen kann mit nur einem Klick hinzugefügt werden. Durch die Arbeit mit einer externen API können Sie beliebige Lösungen erstellen und Projekte erweitern, indem Sie verschiedene Dienste von Drittanbietern einfach mit einer offenen API verbinden.

Das Validators-Modul prüft beispielsweise die allgemeinen Daten des Benutzers (Bankkarten, TIN etc.) auf die Einhaltung des Formats. Das Crypto-Modul ermöglicht die Durchführung kryptografischer Operationen: Datenverschlüsselung und -entschlüsselung, Generierung privater und öffentlicher Schlüssel, Generierung und Überprüfung einer elektronischen digitalen Signatur.

Das IP-Filtermodul bietet Software zum Filtern von Endpunktanforderungen basierend auf IP-Adressen.

Das Projekt ins Chaos stürzen

Anfänger, die keine Programmierer sind, verwandeln ein Projekt schnell in ein kompliziertes Durcheinander. Sie nehmen häufig verwendete Funktionen nicht in separate Funktionen (Geschäftsprozesse) auf.

AppMaster.io zeichnet sich durch eine professionellere Herangehensweise an Geschäftslogik und visuelle Programmierung aus, als In-Game-Engines wie die Unreal Engine. AppMaster.io verfügt über einen fortschrittlichen Geschäftsprozess-Editor, der bei der Lösung dieses Problems hilft. Im Gegensatz zu ähnlichen Tools ermöglicht AppMaster.io den Aufbau von Geschäftsprozessen beliebiger Komplexität ohne Einschränkungen.

Im Business Process Editor werden Prozesse mithilfe von Blöcken erstellt. Blöcke werden über Konnektoren miteinander verbunden, die angeben, wie Operationen ausgeführt und Daten verarbeitet werden. Jeder Block kann sowohl eine atomare Operation als auch eine komplexe Logik enthalten. Darüber hinaus kann jeder Geschäftsprozess einen Block eines anderen Prozesses darstellen.

Der Business Process Editor vereinfacht das Erstellen einer Datenbank. Alle Modelle und Verbindungen zwischen ihnen werden im Arbeitsbereich in einem Diagramm vor Ihren Augen angezeigt. Sie können Modelle verbinden, indem Sie einen Pfeil von einem Block zum anderen strecken. Es reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass Chaos und Trümmer im Projekt entstehen, um das Hundertfache. Du siehst alles, was du tust, direkt vor dir.

Fazit

Jetzt kennen Sie die häufigsten Fehler in der No-Code-Entwicklung und haben gute Chancen, sie zu vermeiden, indem Sie Ihr Projekt genau durchdenken und das richtige Tool dafür auswählen.

