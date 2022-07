Il n'y a pas de liste unique des erreurs les plus courantes dans le développement d'applications sans code puisque, déjà en 2022, des outils sans code infiniment différents peuvent être trouvés sur le marché.

Quelque part, c'est le niveau de création d'un palier simple, quelque part le développement sans code est aussi proche que possible de la programmation classique (par exemple, AppMaster.io). En conséquence, il est impossible de ramener les erreurs sous un seul dénominateur. Nous avons identifié dans un TOP séparé les erreurs que nous avons souvent entendues de la part des non-codeurs modernes de notre communauté.

Choisir un outil pour développer une application no-code

Bien souvent, le choix d'un outil no-code pour développer une application peut être une erreur. Il y a des moments où la plupart du travail a déjà été fait, et il devient soudainement clair qu'il est tout simplement impossible d'implémenter la fonction ou la fonctionnalité nécessaire sur la plate-forme.

Par exemple, l'outil sans code Flutter Flow peut télécharger du code flutter ; vous pouvez créer des actions personnalisées dessus. Cependant, pour l'instant, Flutter Flow ne dispose pas de plusieurs fonctions simples (recherche par mot-clé, filtrage, visibilité des objets sous conditions, etc.).

Adalo est un outil relativement simple en termes de mise en page : tout est facilement déplacé, supprimé, remplacé. Mais Adalo est difficile à adapter à des besoins de conception spécifiques. Sur Adalo, vous pouvez créer des applications PWA et natives.

PWA est un site Web qui imite une application. PWA a quelques inconvénients :

selon le navigateur et la version du navigateur ;

fonctionnalités manquantes, contrairement aux applications natives ;

problèmes avec iOS (appareil photo, capteurs de mouvement, accès aux SMS, contacts et appels) et l'impossibilité de télécharger sur l'App Store sans coques supplémentaires.

Vous pouvez créer une application Web raisonnablement complexe sur Bubble, mais vous ne pouvez pas créer d'application native dessus. Il existe de nombreuses intégrations, mais elles sont plus difficiles à mettre en œuvre que dans Adalo.

De nombreuses plates-formes sans code exportent l'application dans un fichier binaire. Chacun a son format pour enregistrer un tel fichier, il y a donc d'énormes difficultés lors du "déplacement" de l'application. C'est bien si la plate-forme sans code vous permet de télécharger vers CSV / JSON / SQL.

AppMaster.io crée des applications natives et un code source propre et lisible par l'homme téléchargé et intégré n'importe où. Par conséquent, il est préférable de choisir la plate-forme de niveau PRO sans code pour les projets complexes.

Et même de tels outils de haut niveau doivent être compris avant le début du développement : par exemple, la plate-forme no-code avec positionnement PRO, Directual, fonctionne sur JavaScript, vous devez donc vous efforcer d'assurer la fiabilité de l'application.

AppMaster.io fonctionne avec un langage moderne et adaptatif, GoLang, et vous permet de générer environ 22 000 lignes de code par seconde.

Absence de tâche technique claire pour le développement d'une application sans code

Cette erreur continue logiquement la précédente, ou plutôt, l'erreur précédente en est la conséquence. L'absence d'une tâche technique achevée pour le projet d'application conduit à un mauvais choix d'outils.

Une chose est en cours de développement, et vers la fin du cycle de développement, une décision est soudainement prise d'ajouter des fonctionnalités entièrement nouvelles. De plus, cela n'est plus possible sur l'outil sélectionné : soit il est associé à une refonte complète, soit il ne peut plus du tout se faire sur cette plateforme. Vous devez rechercher un autre outil ou créer des intégrations multiplateformes complexes.

Pas de plan de mise à l'échelle pour une application sans code

Souvent, lors du développement d'une application, la durée de vie du projet et sa mise à l'échelle dans le futur ne sont pas pensées. Par exemple, la migration vers une autre base de données ou le déplacement vers un serveur distinct.

Les projets réussis se multiplient et ont besoin de nouvelles fonctionnalités qui ne peuvent être réalisées que sur des plates-formes professionnelles sans code plus complexes comme AppMaster.io ou dans le développement classique.

Le but de la plupart des applications est d'augmenter les fonctionnalités, le nombre d'utilisateurs, les commandes, etc. Supposons qu'il s'agisse d'un petit produit qui résout un problème simple pour un petit nombre d'utilisateurs (par exemple, une application pour un restaurant ou un service de nettoyage) . Dans ce cas, même une simple plate-forme sans code peut être une solution complète.

Cependant, par exemple, pour développer une plate-forme d'investissement collectif dans l'immobilier, vous devez travailler sérieusement sur le backend, prescrire des formules complexes, établir des relations - vous ne pouvez pas le faire sans un backend sévère sans code d'une plate-forme de niveau professionnel. Par conséquent, il est crucial de créer l'ensemble du chemin d'accès à l'application dès le début, en tenant compte de la mise à l'échelle future.

Placer la logique métier d'une application sur le frontend

L'erreur courante suivante consiste à placer la logique métier de l'application sur le front-end. Le frontal ne peut pas extraire la logique métier d'une application à part entière. Cela conduit à des erreurs constantes, à des blocages et à l'impossibilité totale du projet.

Par exemple, la plateforme no-code Adalo est loin d'être le backend le plus puissant et le plus fonctionnel. En utilisant Adalo, vous pouvez créer une logique simple pour un petit nombre d'utilisateurs. Avec l'augmentation du nombre d'utilisateurs et la complexité des interactions entre eux, il ne sera plus possible d'utiliser Adalo.

Bubble ne convient qu'aux services Web et aux PWA. Pour les applications natives, Bubble est totalement inadapté.

Dans ce cas, les intégrations fonctionneront bien. Par exemple, AppMaster.io fournit des fonctionnalités telles que la connexion à n'importe quel frontal où il y a une intégration via des points de terminaison (Adalo, Bubble, etc.), un backend puissant avec une logique complexe et une bande passante pour un nombre illimité d'utilisateurs.

Manque de sécurité des données

De plus, les développeurs sans code ne se soucient souvent pas de la sécurité des données et des API ; les données sont constamment divulguées. Pour de nombreux clients, c'est crucial. La politique de sécurité de l'entreprise n'autorise souvent pas le stockage de données sur des serveurs tiers.

Les services sans code stockent assez souvent des données sur des serveurs étrangers, et les lois de nombreux pays obligent les clients à stocker des données personnelles sur des serveurs dans ces pays particuliers, et ainsi de suite.

Peu de plates-formes sans code offrent des options pour télécharger le code source et stocker les données dans différents clouds et sur différents serveurs pour leur sécurité. AppMaster.io offre une telle opportunité.

Souvent, lors de la création d'une application, vous devez recevoir des données de l'extérieur. Par exemple, pour connaître les prévisions météorologiques ou les cotations boursières. Ensuite, il est nécessaire de connecter des services tiers.

Sur la plate-forme AppMaster.io, des fonctionnalités supplémentaires peuvent être ajoutées à l'aide de modules intégrés ou d'un éditeur de requête API externe. La liste des modules s'allonge, et chacun d'eux peut être ajouté en un seul clic. Travailler avec une API externe vous permet de créer des solutions et d'étendre des projets en connectant facilement divers services tiers avec une API ouverte.

Par exemple, le module Validators vérifie la conformité des données générales de l'utilisateur (cartes bancaires, TIN, etc.) avec le format. Le module Crypto permet d'effectuer des opérations cryptographiques : chiffrement et déchiffrement des données, génération de clés privées et publiques, génération et vérification d'une signature numérique électronique.

Le module de filtrage IP fournit un logiciel pour filtrer les demandes de point de terminaison en fonction des adresses IP.

Transformer le projet en chaos

Les novices qui ne codent pas transforment rapidement un projet en un gâchis compliqué à comprendre. Ils ne retirent pas les fonctionnalités fréquemment utilisées dans des fonctions distinctes (processus métier).

AppMaster.io se caractérise par une approche plus professionnelle de la logique métier et de la programmation visuelle, tout comme les moteurs de jeu comme Unreal Engine. AppMaster.io dispose d'un éditeur de processus métier avancé qui aide à résoudre ce problème. Contrairement à des outils similaires, AppMaster.io permet de créer des processus métier de toute complexité sans restrictions.

Dans l'éditeur de processus métier, les processus sont créés à l'aide de blocs. Les blocs sont interconnectés à l'aide de connecteurs qui spécifient comment les opérations sont effectuées et les données sont traitées. Chaque bloc peut contenir à la fois une opération atomique et une logique complexe. De plus, chaque processus métier peut représenter un bloc d'un autre processus.

L'éditeur de processus métier rend le processus de création d'une base de données plus pratique. Tous les modèles et les connexions entre eux sont affichés dans l'espace de travail dans un diagramme devant vos yeux. Vous pouvez connecter des modèles en étirant une flèche d'un bloc à l'autre. Cela réduit la possibilité de créer des centaines de chaos et de débris dans le projet. Vous voyez tout ce que vous faites devant vous.

Conclusion

Vous connaissez maintenant les erreurs les plus courantes dans le développement sans code et vous avez de bonnes chances de les éviter en réfléchissant à votre projet en détail et en choisissant le bon outil pour celui-ci.

