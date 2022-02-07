Каждый зерокодер в начале своего пути no-code разработки сталкивается с ошибками в работе. В этой статье мы попытались собрать самые распространенные ошибки начинающих при разработке no-code приложений.

На самом деле, единого списка самых частых ошибок при разработке no-code приложений не существует, так как уже в 2022 году на рынке можно найти бесконечно разные no-code инструменты. Где-то это уровень создания простого лендинга, где-то no-code разработка максимально приближается к классическому программированию, как в AppMaster.io, например. Соответственно, ошибки под единый знаменатель привести невозможно. Мы выделили в отдельный ТОП те ошибки, о которых наиболее часто слышали сами от современных зерокодеров в нашем комьюнити.

Выбор инструмента для разработки конкретного no-code приложения

Очень часто сам выбор no-code инструмента для разработки приложения может стать ошибкой. Бывают случаи, когда уже проделана большая часть работы и вдруг становится ясно, что на данной платформе просто невозможно реализовать необходимую функцию или фичу.

Например, no-code инструмент Flutter Flow имеет функцию выгрузки flutter кода, на нем можно создавать свои кастомные экшены. Но на Flutter Flow на данный момент нет ряда простых функций (поиск по ключевому слову, фильтрация, видимость объектов при условиях и так далее).

Adalo — достаточно простой в плане верстки инструмент: все легко перемещается, удаляется, заменяется. Но Adalo трудно адаптировать под особенные потребности по дизайну. На Adalo можно делать PWA и нативные приложения.

PWA (Progressive Web Application) — это веб-сайт, имитирующий приложение. У PWA есть ряд недостатков:

зависимость от браузера и версии браузера;

мало функций, в отличие от нативных приложений;

проблемы с iOS (камера, датчики движения, доступы к SMS, контактам и звонкам) и невозможность выгрузки в App Store без дополнительных оболочек.

На Bubble можно создать достаточно сложное веб-приложение — но на нем нельзя сделать нативное приложение. Интеграций много, но выполнять их сложнее, чем в Adalo.

Многие no-code платформы экспортируют приложение в бинарный файл. Формат записи такого файла у всех свой, поэтому возникают огромные трудности при “переезде” приложения. Если no-code платформа позволяет выгрузить в CSV/JSON/SQL — это уже хорошо.

AppMaster.io создает нативные приложения и чистый, человекочитаемый исходный код, который можно выгружать и интегрировать куда-то угодно. Поэтому для сложных проектов лучше сразу выбирать no-code платформу PRO уровня.

И даже в таких высокоуровневых инструментах стоит разобраться до старта разработки: например, no-code платформа с позиционированием PRO, Directual, работает на JavaScript, поэтому для обеспечения надежности работы приложения нужно постараться.

AppMaster.io работает с современным и адаптивным языком, GoLang и позволяет генерировать около 22 000 строчек кода в секунду.

Отсутствие четкого технического задания на разработку no-code приложения

Эта ошибка логически продолжает предыдущую, а точнее — предыдущая ошибка является ее следствием. Именно отсутствие законченного технического задания на проект приложения ведет к неправильному выбору инструментов.

То есть, разрабатывается что-то одно, а ближе к концу цикла разработки вдруг принимается решение добавить совершенно новые функции. А это уже невозможно на выбранном инструменте: либо сопряжено с полной переделкой, либо вообще нельзя осуществить на данной платформе и нужно искать другой инструмент или создавать сложные кроссплатформенные интеграции.

Отсутствие плана масштабирования no-code приложения

Часто при разработке приложения не продумывается дальнейшая жизнь проекта и его масштабирование в будущем. Например, миграция на другую базу данных или перенос на отдельный сервер.

Успешные проекты начинают быстро расти и им становятся необходимы новые функции и фичи, которые можно сделать только на более сложных no-code платформах уровня pro, как AppMaster.io или в классической разработке.

Цель большинства приложений — развиваться, увеличивать функционал, количество пользователей, заказов и т. д. Если это небольшой продукт, решающий простую задачу для малого количества пользователей (например, приложение для ресторана или для клининг-сервиса), то даже простая no-code платформа сможет стать полноценным решением. Но, например, чтобы разработать платформу для коллективных инвестиций в недвижимость, нужно серьезно поработать над бэкендом, прописывать сложные формулы, выстраивать реляции — без серьезного бэкенда no-code платформы уровня pro уже не обойтись. Поэтому очень важно простроить в самом начале весь путь приложения, даже с учетом его будущего масштабирования.

Размещение бизнес-логики приложения на фронтенде

Следующая частая ошибка — размещение бизнес-логики на фронтенде. Фронтенд не способен вытянуть бизнес-логику полноценного приложения. Это ведет к постоянным ошибкам, зависаниям и полной невозможности работы проекта.

Например, у no-code платформы Adalo — далеко не самый мощный и функциональный бэкенд. На нем можно построить несложную логику на малое количество пользователей. При увеличении количества пользователей и усложнении взаимодействий между ними использовать Adalo будет невозможно.

No-code платформа Bubble хороша только в веб-сервисах и PWA. Для нативных приложений Bubble полностью не подходит.

В этом случае хорошо будут работать интеграции. Например, AppMaster.io дает такие возможности, как связь с любым фронтендом, где есть интеграция через эндпоинты (Adalo, Bubble, т. д.), мощный бэкенд со сложной логикой и пропускную способность на неограниченное количество пользователей.

Отсутствие безопасности данных

Также, no-code разработчики часто не заботятся о безопасности данных и API — в результате, данные постоянно утекают. Для многих клиентов — это критично. Часто политика безопасности компании не позволяет хранить данные на сторонних сервисах и серверах.

Сервисы no-code достаточно часто хранят данные на иностранных серверах, а законы многих государств обязывают хранить личные данные клиентов на серверах внутри именно этих государств и так далее.

Немного no-code платформ предоставляют опции выгрузки исходного кода и хранения данных в разных облаках и на разных серверах для их безопасности. AppMaster.io дает такую возможность.

Часто, при создании приложения, нужно получить данные извне. Например, чтобы узнать прогноз погоды или биржевые котировки. Тогда возникает необходимость в подключении сторонних сервисов.

На платформе AppMaster.io дополнительный функционал можно добавить, используя встроенные модули, или с помощью редактора запросов к внешним API. Список модулей растет и каждый из них можно добавить всего за один клик. Благодаря работе с внешним API можно создавать любые решения и расширять проекты, легко подключая разные сторонние сервисы с открытым API.

Например, модуль «Валидаторы» проверяет общие данные пользователя (банковские карты, ИНН и т.д.) на соответствие формату. Модуль «Крипто» позволяет выполнять криптографические операции: шифрование и дешифрование данных, генерацию закрытых и открытых ключей, генерацию и проверку электронной цифровой подписи.

Модуль IP-фильтра предоставляет ПО для фильтрации запросов конечных точек по IP-адресам и так далее.

Превращение проекта в хаос

Начинающие зерокодеры быстро превращают проект в кашу, в которой сложно разобраться. Они не выносят часто используемый функционал в отдельные функции (бизнес-процессы).

AppMaster.io отличается более профессиональным подходом к бизнес-логике и использованием визуального программирования, как в игровых движках по типу Unreal Engine. AppMaster.io имеет продвинутый Редактор бизнес-процессов, Business Processes Editor, который помогает решить эту проблему. В отличие от похожих инструментов, AppMaster.io позволяет строить бизнес-процессы любой сложности без ограничений.

В Редакторе бизнес-процессов процессы строятся с помощью блоков. Блоки соединяются между собой с помощью коннекторов, задающих порядок выполнения операций и обработки данных. Каждый отдельный блок может заключать как атомарную операцию, так и сложную логику. А каждый бизнес-процесс может представлять блок другого процесса.

Редактор бизнес-процессов делает более удобным процесс создания базы данных. Все модели и связи между ними отображены в рабочей области в виде схемы перед глазами. Связать модели между собой, можно протянув стрелку от одного блока к другому. Это в сотни раз уменьшает возможность создания хаоса и мусора в проекте. Вы прямо перед собой видите все, что делаете.

Итоги

Теперь вы знаете самые распространенные ошибки при no-code разработке и имеете хороший шанс их избежать, детально продумав свой проект и подобрав правильный инструмент для него.

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