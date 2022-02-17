无代码应用程序开发中最常见的错误没有一个单一的列表，因为已经在 2022 年，市场上可以找到各种各样的无代码工具。

这在某处是创建简单登陆的级别，在某处无代码开发尽可能接近经典编程（例如，AppMaster.io）。因此，不可能将错误归于单一分母。我们在单独的 TOP 中挑出了那些我们经常从社区中的现代无编码人员那里听到的错误。

选择用于开发无代码应用程序的工具

很多时候，选择无代码工具来开发应用程序可能是一个错误。有时大部分工作已经完成，突然变得清晰起来，根本不可能在平台上实现必要的功能或特性。

比如无代码工具Flutter Flow可以上传flutter代码；您可以在其上创建自定义操作。然而，目前，Flutter Flow 并没有几个简单的功能（按关键字搜索、过滤、对象在条件下的可见性等）。

Adalo 在布局方面是一个相对简单的工具：一切都可以轻松移动、删除、替换。但是 Adalo 很难适应特定的设计需求。在 Adalo 上，您可以制作 PWA 和原生应用程序。

PWA 是一个模仿应用程序的网站。 PWA 有一些缺点：

取决于浏览器和浏览器版本；

与本机应用程序不同，缺少功能；

iOS 的问题（相机、运动传感器、访问 SMS、联系人和电话）以及在没有额外外壳的情况下无法上传到 App Store。

您可以在 Bubble 上构建一个相当复杂的 Web 应用程序，但您不能在其上制作本机应用程序。有许多集成，但实施起来比在 Adalo 中更具挑战性。

许多无代码平台将应用程序导出为二进制文件。每个人都有记录这种文件的格式，因此在“移动”应用程序时会有很大的困难。如果无代码平台允许您上传到 CSV/JSON/SQL，这很好。

AppMaster.io 创建本地应用程序和干净的、人类可读的源代码，上传和集成到任何地方。所以复杂项目最好选择无代码PRO级平台。

而且即使是这样的高级工具，在开始开发之前也应该了解一下：例如PRO定位的无代码平台Directual，是在JavaScript上工作的，所以你需要努力保证应用程序的可靠性。

AppMaster.io 使用现代的自适应语言 GoLang，并允许您每秒生成约 22,000 行代码。

开发无代码应用程序缺乏明确的技术任务

这个错误在逻辑上延续了前一个错误，或者更确切地说，前一个错误是它的后果。应用项目缺乏完整的技术任务会导致工具选择错误。

有一件事正在开发中，在开发周期即将结束时，突然决定添加全新的功能。此外，这在所选工具上不再可能：要么与完全返工相关联，要么在此平台上根本无法完成。您需要寻找其他工具或创建复杂的跨平台集成。

无代码应用程序没有扩展计划

通常，在开发应用程序时，不会考虑项目的进一步生命周期及其未来的扩展。例如，迁移到另一个数据库或移动到单独的服务器。

成功的项目会过度生长，需要新的特性和功能，而这些新特性和功能只能在更复杂的无代码专业级平台（如 AppMaster.io）或经典开发中完成。

大多数应用程序的目标是增加功能、用户数量、订单等。假设这是一个为少数用户解决简单问题的小型产品（例如，餐厅或清洁服务的应用程序） .在这种情况下，即使是一个简单的无代码平台也可以是一个完整的解决方案。

但是，例如，要开发一个房地产集体投资平台，您需要在后端认真工作，制定复杂的公式，建立关系——如果没有专业级平台的严格无代码后端，您将无法做到这些。因此，从一开始就构建整个应用程序路径至关重要，并考虑到未来的扩展。

将应用程序的业务逻辑放在前端

以下常见错误是将应用程序业务逻辑放在前端。前端无法拉出成熟应用程序的业务逻辑。它会导致不断的错误、冻结和项目的完全不可能。

例如，无代码平台 Adalo 远不是最强大和功能最强大的后端。使用 Adalo，您可以为少数用户构建简单的逻辑。随着用户数量的增加以及他们之间交互的复杂性，将无法使用 Adalo。

Bubble 仅适用于 Web 服务和 PWA。对于原生应用，Bubble 完全不适合。

在这种情况下，集成将运行良好。例如，AppMaster.io 提供的功能包括通过端点（Adalo、Bubble 等）连接到任何集成的前端，这是一个强大的后端，具有复杂的逻辑和带宽，可供无限数量的用户使用。

缺乏数据安全性

此外，无代码开发人员通常不关心数据和 API 安全性；数据不断泄露。对于许多客户来说，这是至关重要的。该公司的安全政策通常不允许将数据存储在第三方服务器上。

无代码服务经常将数据存储在外国服务器上，许多国家的法律要求客户将个人数据存储在这些特定国家/地区的服务器上，等等。

很少有无代码平台提供上传源代码和将数据存储在不同云和不同服务器上的选项，以确保它们的安全性。 AppMaster.io 提供了这样一个机会。

通常，在创建应用程序时，您需要从外部接收数据。例如，查找天气预报或股票报价。然后需要连接第三方服务。

在 AppMaster.io 平台上，可以使用内置模块或外部 API 请求编辑器添加其他功能。模块列表不断增加，每个模块都可以一键添加。通过使用外部 API，您可以通过使用开放 API 轻松连接各种第三方服务来创建任何解决方案并扩展项目。

例如，验证器模块检查用户的一般数据（银行卡、TIN 等）是否符合格式。 Crypto 模块允许执行加密操作：数据加密和解密、私钥和公钥的生成、电子数字签名的生成和验证。

IP 过滤器模块提供了基于 IP 地址过滤端点请求的软件。

让项目陷入混乱

新手没有编码人员很快就会把一个项目变成一个复杂的混乱来弄清楚。它们不会将常用功能提取到单独的功能（业务流程）中。

AppMaster.io 的特点是采用更专业的业务逻辑和可视化编程方法，就像 Unreal Engine 这样的游戏引擎。 AppMaster.io 有一个高级的业务流程编辑器来帮助解决这个问题。与类似的工具不同，AppMaster.io 允许构建任何复杂的业务流程而不受限制。

在业务流程编辑器中，流程是使用块构建的。块使用指定如何执行操作和处理数据的连接器互连。每个块都可以包含原子操作和复杂逻辑。此外，每个业务流程都可以代表另一个流程的一个块。

业务流程编辑器使创建数据库的过程更加方便。所有模型和它们之间的连接都显示在您眼前的图表中的工作区中。您可以通过将箭头从一个块拉伸到另一个块来连接模型。它减少了数百次在项目中造成混乱和碎片的可能性。你看到你所做的一切就在你面前。

结论

现在您知道了无代码开发中最常见的错误，并且通过仔细考虑您的项目并为其选择正确的工具，很有可能避免这些错误。

如果您还没有AppMaster.io帐户，请加入我们。注册后，您将获得 14 天的免费试用期，其中可以使用平台的所有基本功能。它将让您了解使用该平台的所有复杂性并了解其潜力。