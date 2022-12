Er is niet één lijst van de meest voorkomende fouten bij no-code app-ontwikkeling, aangezien er al in 2022 eindeloos veel verschillende no-code tools op de markt te vinden zijn.

Ergens is dit het niveau van het maken van een eenvoudige landing, ergens komt no-code ontwikkeling zo dicht mogelijk bij het klassieke programmeren (bijvoorbeeld AppMaster.io). Het is dan ook onmogelijk om fouten onder één noemer te brengen. We hebben in een aparte TOP de fouten uitgezocht die we vaak hoorden van moderne no-coders in onze gemeenschap.

Een tool kiezen voor de ontwikkeling van een no-code toepassing

Heel vaak kan de keuze van een no-code tool voor de ontwikkeling van een toepassing een vergissing zijn. Er zijn momenten waarop het meeste werk al gedaan is, en het plots duidelijk wordt dat het gewoon onmogelijk is om de nodige functie of eigenschap op het platform te implementeren.

De no-code tool Flutter Flow kan bijvoorbeeld fluttercode uploaden; je kunt er aangepaste acties op maken. Voorlopig heeft Flutter Flow echter geen enkele eenvoudige functie (zoeken op trefwoord, filteren, zichtbaarheid van objecten onder voorwaarden, enzovoort).

Adalo is een relatief eenvoudige tool qua lay-out: alles is gemakkelijk te verplaatsen, te verwijderen, te vervangen. Maar Adalo is moeilijk aan te passen voor specifieke ontwerpbehoeften. Op Adalo kun je PWA en native applicaties maken.

PWA is een website die een applicatie nabootst. PWA heeft enkele nadelen:

afhankelijk van de browser en browserversie;

ontbrekende functies, in tegenstelling tot native applicaties;

problemen met iOS (camera, bewegingssensoren, toegang tot SMS, contacten en oproepen) en de onmogelijkheid om te uploaden naar de App Store zonder extra schil.

Je kunt een redelijk complexe web app bouwen op Bubble, maar je kunt er geen native app op maken. Er zijn veel integraties, maar die zijn uitdagender te implementeren dan in Adalo.

Veel no-code platforms exporteren de applicatie naar een binair bestand. Iedereen heeft zijn eigen formaat voor het opnemen van zo'n bestand, dus er zijn enorme moeilijkheden bij het "verhuizen" van de applicatie. Dit is goed als het no-code platform u toestaat te uploaden naar CSV / JSON / SQL.

AppMaster.io creëert native applicaties en schone, menselijk leesbare broncode die overal wordt geüpload en geïntegreerd. Daarom is het beter om het no-code PRO-niveau platform te kiezen voor complexe projecten.

En zelfs dergelijke high-level tools moeten worden begrepen voor het begin van de ontwikkeling: het no-code platform met PRO-positionering, Directual, werkt bijvoorbeeld op JavaScript, dus je moet je best doen om de betrouwbaarheid van de applicatie te garanderen.

AppMaster.io werkt met een moderne en adaptieve taal, GoLang, en stelt u in staat om ongeveer 22.000 regels code per seconde te genereren.

Gebrek aan duidelijke technische opdracht voor de ontwikkeling van een no-code applicatie

Deze fout is een logisch vervolg op de vorige, of liever gezegd, de vorige fout is er het gevolg van. Het ontbreken van een volledige technische opdracht voor het toepassingsproject leidt tot een verkeerde keuze van hulpmiddelen.

Er wordt iets ontwikkeld, en tegen het einde van de ontwikkelingscyclus wordt plotseling besloten om geheel nieuwe functies toe te voegen. Bovendien is dit niet meer mogelijk op de gekozen tool: ofwel gaat het gepaard met een volledige rework, ofwel kan het helemaal niet op dit platform. Je moet op zoek naar een andere tool of complexe cross-platform integraties maken.

Geen schaalplan voor no-code toepassing

Vaak wordt bij de ontwikkeling van een applicatie niet nagedacht over de verdere levensduur van het project en de schaling ervan in de toekomst. Bijvoorbeeld het migreren naar een andere database of het verhuizen naar een aparte server.

Succesvolle projecten groeien en hebben nieuwe features en functionaliteit nodig die alleen op complexere no-code pro-level platforms zoals AppMaster.io of in klassieke ontwikkeling kunnen worden gedaan.

Het doel van de meeste applicaties is het verhogen van de functionaliteit, het aantal gebruikers, bestellingen, etc. Stel dat het gaat om een klein product dat een eenvoudig probleem oplost voor een klein aantal gebruikers (bijvoorbeeld een applicatie voor een restaurant of een schoonmaakdienst). In dat geval kan zelfs een eenvoudig no-code platform een complete oplossing zijn.

Maar om bijvoorbeeld een platform voor collectieve investeringen in onroerend goed te ontwikkelen, moet je serieus aan de achterkant werken, complexe formules voorschrijven, relaties opbouwen - dat kan niet zonder een strenge no-code backend van een platform op pro-niveau. Daarom is het van cruciaal belang om het hele applicatietraject aan het begin op te bouwen, rekening houdend met toekomstige schaling.

De bedrijfslogica van een applicatie op de frontend plaatsen

De volgende veelgemaakte fout is het plaatsen van de business logica van een app op de frontend. De frontend kan niet de business logica van een volwaardige applicatie eruit trekken. Het leidt tot constante fouten, bevriezingen, en de volledige onmogelijkheid van het project.

Zo is het no-code platform Adalo verre van de meest krachtige en functionele backend. Met Adalo kun je eenvoudige logica bouwen voor een klein aantal gebruikers. Met een toename van het aantal gebruikers en de complexiteit van interacties tussen hen, zal het niet mogelijk zijn om Adalo te gebruiken.

Bubble is alleen geschikt voor webservices en PWA's. Voor native applicaties is Bubble volledig ongeschikt.

In dat geval werken integraties goed. AppMaster.io biedt bijvoorbeeld mogelijkheden zoals het verbinden met elke frontend waar integratie via endpoints is (Adalo, Bubble, etc.), een krachtige backend met complexe logica en bandbreedte voor een onbeperkt aantal gebruikers.

Gebrek aan gegevensbeveiliging

Ook no-code ontwikkelaars geven vaak niet om data en API beveiliging; data lekt voortdurend. Voor veel klanten is dit cruciaal. Het beveiligingsbeleid van het bedrijf staat vaak niet toe dat gegevens worden opgeslagen op servers van derden.

No-code diensten slaan vaak gegevens op buitenlandse servers op, en de wetten van veel landen verplichten klanten om persoonlijke gegevens op te slaan op servers in die bepaalde landen, enzovoort.

Weinig no-code-platforms bieden opties voor het uploaden van broncode en het opslaan van gegevens in verschillende clouds en op verschillende servers voor hun veiligheid. AppMaster.io biedt zo'n mogelijkheid.

Vaak moet je bij het maken van een applicatie gegevens van buitenaf ontvangen. Bijvoorbeeld om het weerbericht of aandelenkoersen te achterhalen. Dan is het nodig om diensten van derden aan te sluiten.

Op het AppMaster.io platform kan extra functionaliteit worden toegevoegd met behulp van ingebouwde modules of een externe API request editor. De lijst van modules groeit, en elk van hen kan met één klik worden toegevoegd. Door met een externe API te werken, kunt u alle oplossingen creëren en projecten uitbreiden door eenvoudig verschillende diensten van derden met een open API te verbinden.

De Validators-module controleert bijvoorbeeld of de algemene gegevens van de gebruiker (bankkaarten, TIN, enz.) overeenstemmen met het formaat. Met de Crypto-module kunnen cryptografische bewerkingen worden uitgevoerd: encryptie en decryptie van gegevens, generatie van private en publieke sleutels, generatie en verificatie van een elektronische digitale handtekening.

De IP Filter Module biedt software om verzoeken van eindpunten te filteren op basis van IP-adressen.

Het project veranderen in chaos

Beginnende no-coders maken van een project al snel een ingewikkelde puinhoop om uit te zoeken. Zij halen veelgebruikte functionaliteit niet uit elkaar in aparte functies (bedrijfsprocessen).

AppMaster.io kenmerkt zich door een professionelere benadering van bedrijfslogica en visueel programmeren dan in-game engines als Unreal Engine. AppMaster.io heeft een geavanceerde Business Processes Editor die dit probleem helpt oplossen. In tegenstelling tot vergelijkbare tools staat AppMaster.io het bouwen van bedrijfsprocessen van elke complexiteit toe zonder beperkingen.

In de Business Process Editor worden processen gebouwd met behulp van blokken. Blokken zijn onderling verbonden met behulp van connectoren die aangeven hoe operaties worden uitgevoerd en gegevens worden verwerkt. Elk blok kan zowel een atomaire bewerking als complexe logica bevatten. Bovendien kan elk bedrijfsproces een blok van een ander proces vertegenwoordigen.

De Business Process Editor maakt het creëren van een database overzichtelijker. Alle modellen en hun onderlinge verbindingen worden in de werkruimte in een diagram voor uw ogen weergegeven. U kunt modellen met elkaar verbinden door een pijl van het ene blok naar het andere te trekken. Dat vermindert de kans op chaos en puinhoop in het project honderden keren. Je ziet alles wat je doet recht voor je.

Conclusie

Nu ken je de meest voorkomende fouten bij no-code ontwikkeling en heb je een goede kans om ze te vermijden door je project in detail door te denken en er de juiste tool voor te kiezen.

