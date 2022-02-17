لا توجد قائمة واحدة بالأخطاء الأكثر شيوعًا في تطوير التطبيقات الخالية من التعليمات البرمجية ، حيث أنه في عام 2022 ، يمكن العثور على أدوات مختلفة لا تحتوي على تعليمات برمجية في السوق.

في مكان ما يكون هذا هو مستوى إنشاء هبوط بسيط ، في مكان ما يكون التطوير بدون رمز أقرب ما يكون إلى البرمجة الكلاسيكية (على سبيل المثال ، AppMaster.io). وفقًا لذلك ، من المستحيل وضع الأخطاء تحت قاسم واحد. لقد حددنا في قائمة منفصلة تلك الأخطاء التي سمعناها غالبًا من غير المبرمجين الحديثين في مجتمعنا.

اختيار أداة لتطوير تطبيق بدون كود

في كثير من الأحيان ، قد يكون اختيار أداة بدون تعليمات برمجية لتطوير تطبيق خطأ. هناك أوقات تم فيها إنجاز معظم العمل بالفعل ، ويتضح فجأة أنه من المستحيل ببساطة تنفيذ الوظيفة أو الميزة الضرورية على النظام الأساسي.

على سبيل المثال ، يمكن للأداة التي لا تحتوي على رمز Flutter Flow تحميل رمز flutter ؛ يمكنك إنشاء إجراءات مخصصة عليه. ومع ذلك ، في الوقت الحالي ، لا يحتوي Flutter Flow على العديد من الوظائف البسيطة (البحث عن طريق الكلمات الرئيسية ، والتصفية ، ورؤية الكائنات في ظل الظروف ، وما إلى ذلك).

Adalo هي أداة بسيطة نسبيًا من حيث التصميم: يمكن نقل كل شيء وحذفه واستبداله بسهولة. لكن Adalo يصعب التكيف مع احتياجات التصميم المحددة. على Adalo ، يمكنك إنشاء تطبيقات PWA والتطبيقات الأصلية.

PWA هو موقع ويب يحاكي أحد التطبيقات. PWA لها بعض العيوب:

اعتمادًا على المتصفح وإصدار المتصفح ؛

الميزات المفقودة ، على عكس التطبيقات الأصلية ؛

مشاكل مع iOS (الكاميرا ، مستشعرات الحركة ، الوصول إلى الرسائل القصيرة ، جهات الاتصال ، والمكالمات) واستحالة التحميل إلى App Store بدون أغلفة إضافية.

يمكنك إنشاء تطبيق ويب معقد بشكل معقول على Bubble ، ولكن لا يمكنك إنشاء تطبيق محلي عليه. هناك العديد من عمليات الدمج ، لكنها أكثر صعوبة في التنفيذ من Adalo.

تقوم العديد من الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية بتصدير التطبيق إلى ملف ثنائي. كل شخص لديه التنسيق الخاص به لتسجيل مثل هذا الملف ، لذلك هناك صعوبات هائلة عند "نقل" التطبيق. يعد هذا أمرًا جيدًا إذا كان النظام الأساسي بدون رمز يسمح لك بالتحميل إلى CSV / JSON / SQL.

ينشئ AppMaster.io تطبيقات أصلية وشفرة مصدر نظيفة وقابلة للقراءة يتم تحميلها ودمجها في أي مكان. لذلك ، من الأفضل اختيار النظام الأساسي على مستوى PRO بدون رمز للمشاريع المعقدة.

وحتى هذه الأدوات عالية المستوى يجب فهمها قبل بدء التطوير: على سبيل المثال ، النظام الأساسي بدون رمز مع تحديد الموضع PRO ، Directual ، يعمل على JavaScript ، لذلك عليك أن تحاول جاهدًا لضمان موثوقية التطبيق.

يعمل AppMaster.io مع لغة حديثة وقابلة للتكيف ، GoLang ، ويتيح لك إنشاء حوالي 22000 سطر من التعليمات البرمجية في الثانية.

عدم وجود مهمة فنية واضحة لتطوير تطبيق بدون كود

يستمر هذا الخطأ منطقياً في الخطأ السابق ، أو بالأحرى الخطأ السابق هو نتائجه. يؤدي عدم وجود مهمة فنية مكتملة لمشروع التطبيق إلى اختيار خاطئ للأدوات.

يتم تطوير شيء واحد ، وفي نهاية دورة التطوير ، يتم اتخاذ قرار فجأة لإضافة ميزات جديدة تمامًا. علاوة على ذلك ، لم يعد هذا ممكنًا على الأداة المحددة: إما أنه مرتبط بإعادة صياغة كاملة ، أو لا يمكن إجراؤه على الإطلاق على هذا النظام الأساسي. تحتاج إلى البحث عن أداة أخرى أو إنشاء عمليات تكامل معقدة عبر الأنظمة الأساسية.

لا توجد خطة تحجيم لتطبيق بدون كود

في كثير من الأحيان ، عند تطوير تطبيق ، لا يتم التفكير في العمر الإضافي للمشروع وتوسيع نطاقه في المستقبل. على سبيل المثال ، الترحيل إلى قاعدة بيانات أخرى أو الانتقال إلى خادم منفصل.

تنمو المشاريع الناجحة وتحتاج إلى ميزات ووظائف جديدة لا يمكن إجراؤها إلا على الأنظمة الأساسية الأكثر تعقيدًا بدون رمز احترافي مثل AppMaster.io أو في التطوير الكلاسيكي.

الهدف من معظم التطبيقات هو زيادة الوظائف ، وعدد المستخدمين ، والطلبات ، وما إلى ذلك. افترض أن هذا منتج صغير يحل مشكلة بسيطة لعدد صغير من المستخدمين (على سبيل المثال ، تطبيق لمطعم أو خدمة تنظيف) . في هذه الحالة ، حتى النظام الأساسي البسيط بدون رمز يمكن أن يكون حلاً كاملاً.

ومع ذلك ، على سبيل المثال ، لتطوير منصة للاستثمار الجماعي في العقارات ، فأنت بحاجة إلى العمل على الواجهة الخلفية بجدية ، ووصف الصيغ المعقدة ، وبناء العلاقات - لا يمكنك القيام بذلك بدون خلفية قاسية خالية من التعليمات البرمجية لمنصة احترافية. لذلك ، من الأهمية بمكان بناء مسار التطبيق بالكامل في البداية ، مع مراعاة التوسع في المستقبل.

وضع منطق الأعمال لتطبيق ما على الواجهة الأمامية

الخطأ الشائع التالي هو وضع منطق عمل التطبيق في الواجهة الأمامية. لا يمكن للواجهة الأمامية سحب منطق الأعمال لتطبيق كامل. يؤدي إلى أخطاء مستمرة وتجميد واستحالة كاملة للمشروع.

على سبيل المثال ، تعد منصة Adalo الخالية من التعليمات البرمجية بعيدة كل البعد عن الواجهة الخلفية الأقوى والأكثر فاعلية. باستخدام Adalo ، يمكنك بناء منطق بسيط لعدد صغير من المستخدمين. مع زيادة عدد المستخدمين وتعقيد التفاعلات بينهم ، لن يكون من الممكن استخدام Adalo.

Bubble مناسبة فقط لخدمات الويب و PWAs. بالنسبة للتطبيقات الأصلية ، فإن Bubble غير مناسبة تمامًا.

في هذه الحالة ، ستعمل عمليات الدمج بشكل جيد. على سبيل المثال ، يوفر AppMaster.io ميزات مثل الاتصال بأي واجهة أمامية حيث يوجد تكامل من خلال نقاط النهاية (Adalo ، Bubble ، إلخ) ، واجهة خلفية قوية مع منطق معقد وعرض النطاق الترددي لعدد غير محدود من المستخدمين.

نقص أمن البيانات

أيضًا ، غالبًا ما لا يهتم مطورو البرامج غير المشفرة بأمان البيانات وواجهة برمجة التطبيقات ؛ يتم تسريب البيانات باستمرار. بالنسبة للعديد من العملاء ، هذا أمر بالغ الأهمية. غالبًا ما لا تسمح سياسة أمان الشركة بتخزين البيانات على خوادم تابعة لجهات خارجية.

غالبًا ما تخزن الخدمات بدون رمز البيانات على خوادم أجنبية ، وتلزم قوانين العديد من البلدان العملاء بتخزين البيانات الشخصية على خوادم داخل هذه البلدان المعينة ، وما إلى ذلك.

يوفر عدد قليل من الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية خيارات لتحميل التعليمات البرمجية المصدر وتخزين البيانات في سحابات مختلفة وعلى خوادم مختلفة من أجل أمانها. يوفر AppMaster.io مثل هذه الفرصة.

في كثير من الأحيان ، عند إنشاء تطبيق ، تحتاج إلى تلقي بيانات من الخارج. على سبيل المثال ، لمعرفة توقعات الطقس أو أسعار الأسهم. ثم هناك حاجة للاتصال بخدمات الطرف الثالث.

على النظام الأساسي AppMaster.io ، يمكن إضافة وظائف إضافية باستخدام وحدات مدمجة أو محرر طلب خارجي لواجهة برمجة التطبيقات. قائمة الوحدات تتزايد ، ويمكن إضافة كل منها بنقرة واحدة فقط. يتيح لك العمل باستخدام واجهة برمجة تطبيقات خارجية إنشاء أي حلول وتوسيع المشاريع عن طريق ربط خدمات الجهات الخارجية المختلفة بسهولة بواجهة برمجة تطبيقات مفتوحة.

على سبيل المثال ، تتحقق وحدة Validators من البيانات العامة للمستخدم (البطاقات المصرفية ، رقم التعريف الضريبي ، وما إلى ذلك) للتأكد من توافقها مع التنسيق. تسمح وحدة التشفير بإجراء عمليات التشفير: تشفير البيانات وفك تشفيرها ، وإنشاء مفاتيح خاصة وعامة ، وإنشاء توقيع رقمي إلكتروني والتحقق منه.

توفر وحدة تصفية IP برنامجًا لتصفية طلبات نقطة النهاية بناءً على عناوين IP.

تحويل المشروع الى فوضى

المبتدئون غير المبرمجين يحولون بسرعة مشروعًا إلى فوضى معقدة لاكتشافها. لا يأخذون الوظائف المستخدمة بشكل متكرر في وظائف منفصلة (عمليات الأعمال).

يتميز AppMaster.io بنهج أكثر احترافًا لمنطق الأعمال والبرمجة المرئية ، مثل المحركات داخل اللعبة مثل Unreal Engine. يحتوي AppMaster.io على محرر عمليات أعمال متقدم يساعد في حل هذه المشكلة. على عكس الأدوات المماثلة ، يسمح AppMaster.io ببناء العمليات التجارية من أي تعقيد دون قيود.

في محرر عمليات الأعمال ، يتم إنشاء العمليات باستخدام الكتل. يتم ربط الكتل فيما بينها باستخدام الموصلات التي تحدد كيفية تنفيذ العمليات ومعالجة البيانات. يمكن أن تحتوي كل كتلة على كل من العملية الذرية والمنطق المعقد. علاوة على ذلك ، يمكن أن تمثل كل عملية تجارية كتلة من عملية أخرى.

يجعل محرر عمليات الأعمال عملية إنشاء قاعدة بيانات أكثر ملاءمة. يتم عرض جميع النماذج والوصلات بينها في مساحة العمل في رسم تخطيطي أمام عينيك. يمكنك توصيل النماذج بمد سهم من كتلة إلى أخرى. يقلل من احتمالية خلق الفوضى والحطام في المشروع مئات المرات. ترى كل ما تفعله أمامك.

خاتمة

أنت الآن تعرف الأخطاء الأكثر شيوعًا في تطوير عدم وجود رمز ولديك فرصة جيدة لتجنبها من خلال التفكير في مشروعك بالتفصيل واختيار الأداة المناسبة لذلك.

إذا لم يكن لديك حساب على AppMaster.io حتى الآن ، فقم بالانضمام إلينا. بعد التسجيل ، ستحصل على فترة تجريبية مجانية لمدة 14 يومًا ، حيث تتوفر جميع الوظائف الأساسية للنظام الأساسي. سيسمح لك بتعلم جميع تعقيدات العمل مع النظام الأساسي وفهم إمكاناته.