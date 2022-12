Non esiste un elenco unico degli errori più comuni nello sviluppo di app no-code, poiché già nel 2022 si possono trovare sul mercato infiniti strumenti no-code diversi.

Da un lato si tratta del livello di creazione di una semplice landing, dall'altro lo sviluppo no-code si avvicina il più possibile alla programmazione classica (ad esempio, AppMaster.io). Di conseguenza, è impossibile ricondurre gli errori a un unico denominatore. Abbiamo individuato in un TOP separato gli errori che abbiamo sentito spesso dai moderni no-coder della nostra comunità.

Scelta di uno strumento per lo sviluppo di un'applicazione no-code

Molto spesso, la scelta di uno strumento no-code per lo sviluppo di un'applicazione può essere un errore. Ci sono momenti in cui la maggior parte del lavoro è già stata fatta e improvvisamente diventa chiaro che è semplicemente impossibile implementare la funzione o la caratteristica necessaria sulla piattaforma.

Ad esempio, lo strumento no-code Flutter Flow è in grado di caricare il codice Flutter; è possibile creare azioni personalizzate su di esso. Tuttavia, per ora, Flutter Flow non dispone di diverse funzioni semplici (ricerca per parola chiave, filtraggio, visibilità degli oggetti in base alle condizioni e così via).

Adalo è uno strumento relativamente semplice in termini di layout: tutto è facilmente spostabile, cancellabile, sostituibile. Ma Adalo è difficile da adattare a specifiche esigenze di progettazione. Su Adalo è possibile realizzare applicazioni PWA e native.

La PWA è un sito web che imita un'applicazione. Le PWA presentano alcuni svantaggi:

dipendono dal browser e dalla versione del browser;

mancanza di funzionalità, a differenza delle applicazioni native;

problemi con iOS (fotocamera, sensori di movimento, accesso a SMS, contatti e chiamate) e l'impossibilità di caricarle sull'App Store senza gusci aggiuntivi.

È possibile creare un'applicazione web ragionevolmente complessa su Bubble, ma non un'applicazione nativa. Ci sono molte integrazioni, ma sono più difficili da implementare rispetto ad Adalo.

Molte piattaforme no-code esportano l'applicazione in un file binario. Ognuno ha il suo formato per registrare un file di questo tipo, quindi ci sono enormi difficoltà quando si "sposta" l'applicazione. Questo è un bene se la piattaforma no-code permette di caricare su CSV / JSON / SQL.

AppMaster.io crea applicazioni native e pulite, con codice sorgente leggibile dall'uomo caricato e integrato ovunque. Pertanto, è meglio scegliere una piattaforma no-code di livello PRO per progetti complessi.

E anche questi strumenti di alto livello devono essere compresi prima dell'inizio dello sviluppo: ad esempio, la piattaforma no-code con posizionamento PRO, Directual, lavora su JavaScript, quindi è necessario impegnarsi a fondo per garantire l'affidabilità dell'applicazione.

AppMaster.io lavora con un linguaggio moderno e adattabile, GoLang, e consente di generare circa 22.000 righe di codice al secondo.

Mancanza di un compito tecnico chiaro per lo sviluppo di un'applicazione no-code

Questo errore prosegue logicamente il precedente, o meglio, l'errore precedente ne è la conseguenza. La mancanza di un compito tecnico completo per il progetto applicativo porta alla scelta sbagliata degli strumenti.

Si sviluppa una cosa e, verso la fine del ciclo di sviluppo, si decide improvvisamente di aggiungere funzionalità completamente nuove. Inoltre, questo non è più possibile con lo strumento selezionato: o è associato a una rielaborazione completa, o non può essere fatto affatto su questa piattaforma. È necessario cercare un altro strumento o creare complesse integrazioni multipiattaforma.

Nessun piano di scalabilità per le applicazioni no-code

Spesso, quando si sviluppa un'applicazione, non si pensa alla durata del progetto e alla sua scalabilità futura. Ad esempio, la migrazione a un altro database o lo spostamento su un server separato.

I progetti di successo crescono e necessitano di nuove caratteristiche e funzionalità che possono essere realizzate solo su piattaforme no-code di livello pro più complesse come AppMaster.io o nello sviluppo classico.

L'obiettivo della maggior parte delle applicazioni è quello di aumentare le funzionalità, il numero di utenti, gli ordini, ecc. Supponiamo che si tratti di un piccolo prodotto che risolve un problema semplice per un numero ridotto di utenti (ad esempio, un'applicazione per un ristorante o un servizio di pulizia). In questo caso, anche una semplice piattaforma no-code può essere una soluzione completa.

Tuttavia, per esempio, per sviluppare una piattaforma per l'investimento collettivo nel settore immobiliare, è necessario lavorare seriamente sul backend, prescrivere formule complesse, costruire relazioni: non è possibile farlo senza un backend no-code severo di una piattaforma di livello professionale. Pertanto, è fondamentale costruire l'intero percorso applicativo fin dall'inizio, tenendo conto della scalabilità futura.

Posizionare la logica di business di un'applicazione sul frontend

Il seguente errore comune consiste nel collocare la logica di business dell'applicazione sul front-end. Il front-end non è in grado di estrarre la logica di business di un'applicazione completa. Questo porta a continui errori, blocchi e alla completa impossibilità di realizzare il progetto.

Ad esempio, la piattaforma no-code Adalo è ben lontana dal backend più potente e funzionale. Con Adalo è possibile costruire una logica semplice per un piccolo numero di utenti. Con l'aumento del numero di utenti e della complessità delle interazioni tra di essi, non sarà possibile utilizzare Adalo.

Bubble è adatto solo per servizi web e PWA. Per le applicazioni native, Bubble non è assolutamente adatto.

In questo caso, le integrazioni funzionano bene. Ad esempio, AppMaster.io offre funzionalità quali la connessione a qualsiasi front-end in cui sia presente un'integrazione tramite endpoint (Adalo, Bubble, ecc.), un potente back-end con una logica complessa e una larghezza di banda per un numero illimitato di utenti.

Mancanza di sicurezza dei dati

Inoltre, gli sviluppatori no-code spesso non si preoccupano della sicurezza dei dati e delle API; i dati trapelano continuamente. Per molti clienti, questo aspetto è fondamentale. La politica di sicurezza dell'azienda spesso non consente di memorizzare i dati su server di terze parti.

I servizi no-code spesso archiviano i dati su server stranieri, e le leggi di molti Paesi obbligano i clienti ad archiviare i dati personali su server all'interno di questi particolari Paesi, e così via.

Poche piattaforme no-code offrono la possibilità di caricare il codice sorgente e di memorizzare i dati in diversi cloud e su diversi server per la loro sicurezza. AppMaster.io offre questa opportunità.

Spesso, quando si crea un'applicazione, è necessario ricevere dati dall'esterno. Ad esempio, per conoscere le previsioni del tempo o le quotazioni azionarie. In questo caso è necessario collegare servizi di terze parti.

Sulla piattaforma AppMaster.io è possibile aggiungere ulteriori funzionalità utilizzando moduli integrati o un editor di richieste API esterne. L'elenco dei moduli è in continua crescita e ognuno di essi può essere aggiunto con un solo clic. Lavorare con un'API esterna permette di creare qualsiasi soluzione e di espandere i progetti collegando facilmente vari servizi di terze parti con un'API aperta.

Ad esempio, il modulo Validators verifica la conformità al formato dei dati generali dell'utente (carte bancarie, TIN, ecc.). Il modulo Crypto consente di eseguire operazioni crittografiche: cifratura e decifratura dei dati, generazione di chiavi private e pubbliche, generazione e verifica di una firma digitale elettronica.

Il modulo IP Filter fornisce un software per filtrare le richieste degli endpoint in base agli indirizzi IP.

Trasformare il progetto in caos

I no-coder alle prime armi trasformano rapidamente un progetto in un pasticcio complicato da capire. Non suddividono le funzionalità più utilizzate in funzioni separate (processi aziendali).

AppMaster.io è caratterizzato da un approccio più professionale alla logica aziendale e alla programmazione visiva rispetto ai motori di gioco come Unreal Engine. AppMaster.io dispone di un editor di processi aziendali avanzato che aiuta a risolvere questo problema. A differenza di strumenti simili, AppMaster.io permette di costruire processi aziendali di qualsiasi complessità senza restrizioni.

Nell'Editor di processi aziendali, i processi vengono costruiti utilizzando blocchi. I blocchi sono interconnessi mediante connettori che specificano le modalità di esecuzione delle operazioni e di elaborazione dei dati. Ogni blocco può contenere sia un'operazione atomica che una logica complessa. Inoltre, ogni processo aziendale può rappresentare un blocco di un altro processo.

Il Business Process Editor rende più comodo il processo di creazione di un database. Tutti i modelli e le connessioni tra di essi sono visualizzati nell'area di lavoro in un diagramma davanti agli occhi. È possibile collegare i modelli allungando una freccia da un blocco all'altro. Questo riduce la possibilità di creare caos e detriti nel progetto centinaia di volte. Tutto ciò che fate lo vedete davanti a voi.

Conclusione

Ora conoscete gli errori più comuni nello sviluppo no-code e avete buone possibilità di evitarli pensando al vostro progetto in dettaglio e scegliendo lo strumento giusto per esso.

Se non avete ancora un account su AppMaster.io, iscrivetevi. Dopo la registrazione, vi verrà offerto un periodo di prova gratuito di 14 giorni, in cui sono disponibili tutte le funzionalità di base della piattaforma. Questo vi permetterà di apprendere tutte le complessità del lavoro con la piattaforma e di comprenderne le potenzialità.