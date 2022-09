En los últimos años, han surgido plataformas sin código y de bajo código, y esta tecnología cambió el enfoque del desarrollo de software moderno: haciéndolo más barato, más rápido y más democratizador. Según Statista , en una encuesta global realizada en 2021, el 42% de los desarrolladores estuvo totalmente de acuerdo en que tenían la intención de desarrollar herramientas internas en el futuro utilizando plataformas de código bajo o sin código. En general, los desarrolladores dicen que las plataformas de herramientas sin código/de código bajo satisfacen sus necesidades básicas de desarrollo y les permiten concentrarse en mejorar el software.

Las plataformas de desarrollo No Code aportan varios beneficios a la mesa. Puede crear aplicaciones sin habilidades de programación o codificación con plataformas sin código. Hoy en día, muchos desarrolladores prefieren usar estas plataformas para desarrollar aplicaciones llamativas porque son 3 veces más rápidas y fáciles de usar que la codificación tradicional. Profundicemos más en los temas.

¿Cómo se aumenta la productividad en la codificación?

Hay algunos problemas comunes con la codificación tradicional:

Pasar demasiado tiempo entendiendo el código Mantenimiento del código heredado Errores cometidos en un código por inadvertencia humana

Las herramientas sin código ayudan a resolver estos problemas: permiten un desarrollo 3 veces más rápido y una innovación continua para crear aplicaciones personalizadas. Por ejemplo, muchos errores cometidos por falta de atención están ocultos en mil líneas de código, y lleva demasiado tiempo encontrarlos y reescribirlos. Si no hay mil líneas de código, entonces no hay más problemas con eso. Además, no es necesario mantener el código heredado. Y, por supuesto, es más sencillo entender cómo funciona la no programación que aprender un lenguaje de programación y leer demasiadas líneas de código tradicional. Puede desarrollar software perfecto simplemente usando bloques de procesos comerciales de arrastrar y soltar y reducir los errores cometidos en el código escrito.

Las plataformas sin código son una bendición para los desarrolladores que no son tan hábiles en la codificación, una de las razones de esto es que no hay herramientas de código y de código bajo . La función de arrastrar y soltar facilita el uso y permite comenzar rápidamente con sus proyectos de creación de aplicaciones. Por último, las herramientas sin código son una excelente manera de mejorar su productividad y hacer que su trabajo de desarrollo sea mucho más fácil.

Funcionalidades comunes de desarrollo sin código

El enfoque de desarrollo sin código admite una amplia gama de aplicaciones. Las aplicaciones para las necesidades de las pequeñas empresas son probablemente las más frecuentes. Estas aplicaciones podrían ser herramientas para la gestión de recursos humanos, aplicaciones de programación u otras experiencias, necesidades comerciales individuales, etc. Sin código, las pequeñas empresas pueden crear fácilmente sus propias aplicaciones. Y las grandes corporaciones que pueden tener paquetes costosos o programas especialmente diseñados por el departamento de TI también usan el desarrollo sin código para reducir el costo del desarrollo y hacerlo más rápido.

Otra funcionalidad común es la capacidad de automatizar a pequeña escala con 3 veces más rápido. Los desarrolladores profesionales sin código deberían digitalizar las operaciones empresariales a gran escala. Un estudio realizado por McKinsey & Company descubrió que la implementación de las tecnologías actuales puede automatizar hasta el 45 % de las actividades de los empleados. En el lugar de trabajo digital de hoy, la automatización y la integración son esenciales para escalar la producción y la eficiencia mientras se mantiene la calidad de sus aplicaciones. Las herramientas sin código y de bajo código ofrecen un entorno de desarrollo fácil de usar que simplifica la configuración de reglas de automatización que reducen la carga de trabajo y lo ayudan a completar su trabajo 3 veces más rápido.

Usos de las plataformas sin código

Las plataformas sin código son útiles por varias razones:

Mejorar la colaboración en equipos multifuncionales y la gestión del flujo de trabajo

Automatización de tareas, colas de recordatorios e integraciones con otras aplicaciones del mercado.

Reducir los tiempos de espera y optimizar los recursos al permitir que los desarrolladores sin código desarrollen soluciones 3 veces más rápido en lugar de depender del equipo de TI

Reducir las tareas que consumen mucho tiempo para que se pueda gastar más en trabajo importante, estratégico y creativo.

Cerrando el desarrollo de software y las habilidades técnicas de la brecha del desarrollador

Construcción de prototipos

Proporcionar una forma para que las empresas construyan e implementen el mercado de nuevas aplicaciones rápidamente

Integraciones perfectas con aplicaciones de terceros

Las plataformas sin código permiten a los desarrolladores crear aplicaciones 3 veces más rápido que codificar. A continuación se muestran varios ejemplos de lo que puede crear utilizando plataformas sin código:

Sitios de comercio electrónico aplicaciones del mercado Listado de directorios aplicaciones de mensajería Programación de citas Sitios web de blogs Aplicaciones de vídeo Sitios y aplicaciones de noticias

Un malentendido común sobre el mercado de aplicaciones sin código es que son solo para aplicaciones simples. Esto no es verdad. Los creadores de aplicaciones sin código se han vuelto increíblemente sofisticados para admitir una funcionalidad enriquecida en todas las aplicaciones para satisfacer las demandas empresariales cuando la tecnología avanza rápidamente. Muchas aplicaciones empresariales de extremo a extremo ahora se pueden construir utilizando una plataforma sin código.

¿Cuál es el mejor software sin código?

El mundo se mueve rápido y es difícil mantenerse al día con todas las innovaciones. Existen muchas opciones para plataformas sin código. ¿Cómo se toma una decisión con tantos productos que dicen ser los mejores? Una mejor manera es comparar las ventajas para sus necesidades, pero hay varias características comunes que debería tener la mejor plataforma sin código. Flexibilidad, facilidad de uso y capacidad de no estar limitado por la plataforma. Todas estas características las tiene AppMaster. AppMaster es el software sin código que le brinda todo el poder de la programación sin problemas ni riesgos. Con AppMaster, ¡sin código no hay problema! Todo lo que necesita hacer es arrastrar y soltar bloques, lo que elimina la necesidad de aprender de memoria, muchas horas y cursos costosos que tardan años en completarse.

Lo mejor de AppMaster es que puedes llevar tu código fuente y documentación técnica, la cual se escribe automáticamente y no está ligada a la plataforma. ¡Es muy flexible y conveniente! Le permite crear su aplicación móvil sin ninguna experiencia de codificación. Ofrece una interfaz de arrastrar y soltar para diseñar el diseño de su aplicación, para que pueda concentrarse en lo que más importa: su creatividad e ideas. Además, las aplicaciones que crea con AppMaster son comparables en tamaño y velocidad a las aplicaciones desarrolladas con codificación tradicional: también son rápidas y pequeñas.

Futuro sin código

Desarrollar un producto de software consume tiempo, dinero y esfuerzo. A veces se necesitan años de sudor y lágrimas antes de que veamos un retorno de nuestras inversiones. La última generación de intentos de desarrollo sin código para reducir los puntos débiles en este proceso mediante la entrega de componentes preconstruidos que puede personalizar para satisfacer sus necesidades. Según los expertos, esta ola de tecnología cambiará nuestra forma de pensar sobre la codificación, la programación y el desarrollo. Analicemos un factor principal que explicará cómo las herramientas sin código cambiarán el futuro.

Agilidad

Con las condiciones comerciales en constante cambio y las necesidades cambiantes de los clientes, las empresas deben volverse más ágiles. A diferencia del desarrollo tradicional, las plataformas sin código permiten a los usuarios comerciales realizar cambios en las aplicaciones de forma rápida y sencilla. La capacidad de desarrollo simple de arrastrar y soltar de las plataformas sin código facilita la actualización y el rediseño de aplicaciones. Esto permite a las empresas capitalizar las oportunidades del mercado y evitar riesgos.

No-code es la mejor alternativa al desarrollo tradicional. No-code ha ido ganando popularidad en los últimos años. El enfoque sin código seguirá creciendo en popularidad, ya que reduce la dependencia de los profesionales de TI y proporciona una manera fácil para que las empresas creen sus propias aplicaciones. Sin código también permite integraciones con otras plataformas para ahorrar tiempo y costos. Puede usarlos para automatizar tareas repetitivas y simplificar el proceso de desarrollo.

Conclusión

No-code es el futuro del desarrollo porque brinda muchos beneficios tanto a los desarrolladores como a las empresas. Las plataformas sin código aumentan su productividad al reducir la cantidad de código que tiene que escribir. Esto se debe a que puede automatizar su proceso de prueba e implementación con integraciones de herramientas sin código. También puede reducir el riesgo de errores en su código cuando utiliza estas herramientas. La plataforma sin código es una herramienta de desarrollo de primer nivel que utilizan las empresas de múltiples industrias.