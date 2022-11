Negli ultimi anni sono emerse le piattaforme no-code e low-code, che hanno cambiato l'approccio allo sviluppo del software moderno: rendendolo più economico, più veloce e più democratizzante. Secondo Statista, in un sondaggio globale condotto nel 2021, il 42% degli sviluppatori era fortemente d'accordo sull'intenzione di sviluppare strumenti interni in futuro utilizzando piattaforme low-code o no-code. Nel complesso, gli sviluppatori affermano che le piattaforme di strumenti no-code/low-code soddisfano le loro esigenze di sviluppo di base, consentendo loro di concentrarsi sul miglioramento del software.

Le piattaforme di sviluppo no-code apportano diversi vantaggi. Con le piattaforme no-code è possibile creare applicazioni senza competenze di programmazione o codifica. Oggi molti sviluppatori preferiscono utilizzare queste piattaforme per sviluppare applicazioni accattivanti, perché sono tre volte più veloci e facili da usare rispetto alla codifica tradizionale. Approfondiamo ulteriormente gli argomenti.

Come si aumenta la produttività nella codifica?

Ci sono alcuni problemi comuni con la codifica tradizionale:

Spendere troppo tempo nella comprensione del codice Mantenere il codice legacy Errori commessi nel codice per inavvertenza umana.

Gli strumenti no-code aiutano a risolvere questi problemi: consentono uno sviluppo 3 volte più rapido e un'innovazione continua per la creazione di applicazioni personalizzate. Ad esempio, molti errori causati dalla disattenzione sono nascosti in migliaia di righe di codice e richiedono troppo tempo per essere individuati e riscritti. Se non ci sono migliaia di righe di codice, non ci sono più problemi. Inoltre, non è necessario mantenere il codice legacy. E, naturalmente, è più semplice capire come funziona il no-code che imparare un linguaggio di programmazione e leggere troppe righe di codice tradizionale. È possibile sviluppare un software perfetto semplicemente utilizzando blocchi di processi aziendali drag-and-drop e riducendo gli errori commessi nel codice scritto.

Le piattaforme no-code sono una manna per gli sviluppatori che non sono molto abili nella codifica; uno dei motivi è che gli strumenti no-code e low-code. La funzione drag-and-drop rende più facile l'utilizzo e l'avvio rapido dei progetti di creazione di app. Infine, gli strumenti no-code sono un modo eccellente per migliorare la produttività e semplificare il lavoro di sviluppo.

Funzionalità comuni dello sviluppo no-code

L'approccio allo sviluppo no-code supporta un'ampia gamma di applicazioni. Le applicazioni per le esigenze delle piccole imprese sono probabilmente le più diffuse. Queste applicazioni possono essere strumenti per la gestione delle risorse umane, applicazioni di pianificazione o altre esperienze, esigenze aziendali individuali e così via. Con il no-code le piccole imprese possono creare facilmente le proprie applicazioni. Anche le grandi aziende, che possono disporre di pacchetti costosi o di programmi appositamente progettati dal reparto IT, utilizzano lo sviluppo no-code per ridurre i costi di sviluppo e renderlo più rapido.

Un'altra funzionalità comune è la capacità di automatizzare su piccola scala con una velocità 3 volte superiore. Gli sviluppatori no-code professionisti dovrebbero digitalizzare le operazioni aziendali su larga scala. Uno studio di McKinsey & Company ha rilevato che l'implementazione delle attuali tecnologie può automatizzare fino al 45% delle attività dei dipendenti. Nell'attuale ambiente di lavoro digital-first, l'automazione e l'integrazione sono essenziali per scalare la produzione e l'efficienza, mantenendo la qualità delle applicazioni. Gli strumenti no-code e low-code offrono un ambiente di sviluppo facile da usare che rende semplice l'impostazione di regole di automazione che riducono il carico di lavoro e aiutano a completare il lavoro tre volte più velocemente.

Usi delle piattaforme no-code

Le piattaforme no-code sono utili per vari motivi:

Migliorare la collaborazione tra team interfunzionali e la gestione del flusso di lavoro.

Automazione dei compiti, code di promemoria e integrazioni con altre applicazioni di mercato

Riduzione dei tempi di attesa e ottimizzazione delle risorse, consentendo agli sviluppatori no-code di sviluppare soluzioni 3 volte più velocemente, anziché affidarsi al team IT.

Riduzione delle attività che richiedono tempo, in modo da poterne dedicare di più a lavori importanti, strategici e creativi.

Colmare il divario tra sviluppo del software e competenze tecniche degli sviluppatori

Costruire prototipi

Fornire alle aziende un modo per costruire e distribuire rapidamente nuove applicazioni sul mercato

Integrazioni senza soluzione di continuità con applicazioni di terze parti

Le piattaforme no-code consentono agli sviluppatori di creare applicazioni 3 volte più velocemente rispetto alla codifica. Di seguito sono riportati alcuni esempi di ciò che è possibile costruire utilizzando le piattaforme no-code:

Siti di e-commerce Applicazioni di mercato Elenchi di annunci Applicazioni di messaggistica Programmazione di appuntamenti Siti web di blog Applicazioni video Siti e applicazioni di notizie

Un fraintendimento comune sul mercato delle applicazioni no-code è che si tratti solo di applicazioni semplici. Questo non è vero. I costruttori di applicazioni no-code sono diventati incredibilmente sofisticati per supportare funzionalità ricche in tutte le applicazioni, in modo da soddisfare le richieste delle aziende in un momento in cui la tecnologia avanza rapidamente. Molte applicazioni aziendali end-to-end possono ora essere costruite utilizzando una piattaforma no-code.

Qual è il miglior software no-code?

Il mondo si muove velocemente ed è difficile stare al passo con tutte le innovazioni. Esistono molte opzioni per le piattaforme no-code. Come si fa a prendere una decisione con così tanti prodotti che sostengono di essere i migliori? Il modo migliore è confrontare i vantaggi per le proprie esigenze, ma ci sono diverse caratteristiche comuni che la migliore piattaforma no-code dovrebbe avere. Flessibilità, facilità d'uso e capacità di non essere vincolati dalla piattaforma. Tutte queste caratteristiche le ha AppMaster. AppMaster è il software no-code che vi offre tutta la potenza della programmazione senza problemi o rischi. Con AppMaster, il no-code non è un problema! Tutto ciò che dovete fare è trascinare e rilasciare blocchi, eliminando la necessità di un apprendimento a memoria, di lunghe ore e di corsi costosi che richiedono anni per essere completati.

La cosa migliore di AppMaster è che potete portare con voi il codice sorgente e la documentazione tecnica, che viene scritta automaticamente e non è vincolata alla piattaforma. È molto flessibile e conveniente! Vi permette di creare la vostra applicazione mobile senza alcuna esperienza di codifica. Offre un'interfaccia drag-and-drop per la progettazione del layout della vostra applicazione, in modo che possiate concentrarvi su ciò che conta di più: la vostra creatività e le vostre idee. Inoltre, le applicazioni create con AppMaster sono paragonabili per dimensioni e velocità a quelle sviluppate con la codifica tradizionale: sono anche veloci e piccole.

Il futuro del no-code

Lo sviluppo di un prodotto software richiede tempo, denaro e impegno. A volte ci vogliono anni di sudore e lacrime prima di vedere un ritorno sui nostri investimenti. L'ultima generazione di sviluppo no-code cerca di ridurre i punti dolenti di questo processo fornendo componenti precostituiti che possono essere personalizzati in base alle proprie esigenze. Secondo gli esperti, questa ondata di tecnologia cambierà il nostro modo di concepire la codifica, la programmazione e lo sviluppo. Analizziamo un fattore principale che spiega come gli strumenti no-code cambieranno il futuro.

Agilità

Con le condizioni aziendali in continua evoluzione e le mutate esigenze dei clienti, le aziende devono diventare più agili. A differenza dello sviluppo tradizionale, le piattaforme no-code consentono agli utenti aziendali di apportare modifiche alle applicazioni in modo rapido e semplice. La semplice capacità di sviluppo drag-and-drop delle piattaforme no-code facilita l'aggiornamento e la riprogettazione delle applicazioni. Ciò consente alle aziende di sfruttare le opportunità del mercato evitando i rischi.

Il no-code è la migliore alternativa allo sviluppo tradizionale. La popolarità del no-code è cresciuta negli ultimi anni. L'approccio no-code continuerà a crescere in popolarità perché riduce la dipendenza dai professionisti IT e offre alle aziende un modo semplice per creare le proprie applicazioni. Il no-code consente inoltre di integrare le applicazioni con altre piattaforme per risparmiare tempo e costi. È possibile utilizzarle per automatizzare le attività ripetitive e semplificare il processo di sviluppo.

Conclusione

Il no-code è il futuro dello sviluppo perché offre molti vantaggi sia agli sviluppatori che alle aziende. Le piattaforme no-code aumentano la produttività riducendo la quantità di codice da scrivere. Questo perché è possibile automatizzare il processo di test e di distribuzione con le integrazioni degli strumenti no-code. Inoltre, utilizzando questi strumenti, è possibile ridurre il rischio di errori nel codice. La piattaforma no-code è uno strumento di sviluppo di prim'ordine, utilizzato da aziende di diversi settori.