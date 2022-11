In de afgelopen jaren zijn no-code en low-code platforms opgekomen, en deze technologie heeft de aanpak van moderne softwareontwikkeling veranderd: het werd goedkoper, sneller en meer democratiserend. Volgens Statista was 42% van de ontwikkelaars het er in een wereldwijd onderzoek uit 2021 sterk mee eens dat ze van plan waren om in de toekomst interne tools te ontwikkelen met behulp van low- of no-code platforms. Over het algemeen zeggen ontwikkelaars dat no-code/low-code tools platforms voldoen aan hun basisontwikkelingsbehoeften terwijl ze zich kunnen richten op het verbeteren van de software.

No-code ontwikkelingsplatforms bieden verschillende voordelen. U kunt apps bouwen zonder programmeer- of codeervaardigheden met no-code platforms. Tegenwoordig geven veel ontwikkelaars de voorkeur aan het gebruik van deze platforms voor het ontwikkelen van in het oog springende applicaties, omdat ze 3x sneller en gemakkelijker te gebruiken zijn dan traditionele codering. Laten we verder diep in de onderwerpen duiken.

Hoe verhoog je de productiviteit bij het coderen?

Er zijn enkele veel voorkomende problemen met traditioneel coderen:

Te veel tijd besteden aan het begrijpen van code Het onderhouden van legacy code Fouten gemaakt in een code door menselijke onoplettendheid

No-code tools helpen deze problemen op te lossen: ze maken 3x snellere ontwikkeling en continue innovatie mogelijk voor het bouwen van maatwerk apps. Veel fouten gemaakt door onoplettendheid zitten bijvoorbeeld verborgen in duizend regels code, en het kost te veel tijd om ze alleen maar te vinden en te herschrijven. Zijn er geen duizend regels code, dan is er geen probleem meer mee. Ook hoeft er geen legacy code onderhouden te worden. En natuurlijk is het eenvoudiger te begrijpen hoe no-code werkt dan een programmeertaal te leren en te veel regels traditionele code te lezen. U kunt perfecte software ontwikkelen met behulp van drag-and-drop bedrijfsprocesblokken en fouten in geschreven code verminderen.

No-code platforms zijn een zegen voor ontwikkelaars die niet zo bedreven zijn in coderen. De drag-and-drop functie maakt het makkelijker om te gebruiken en snel aan de slag te gaan met hun app-bouwprojecten. Ten slotte zijn no-code tools een uitstekende manier om uw productiviteit te verhogen en uw ontwikkelingswerk veel gemakkelijker te maken.

No-code ontwikkeling gemeenschappelijke functionaliteiten

De no-code ontwikkeling aanpak ondersteunt een breed scala van toepassingen. Toepassingen voor kleine bedrijven zijn waarschijnlijk de meest voorkomende. Deze toepassingen kunnen hulpmiddelen zijn voor personeelsbeheer, planningsapps of andere ervaringen, individuele bedrijfsbehoeften, enzovoort. Met no-code kunnen kleine ondernemingen gemakkelijk hun eigen toepassingen maken. En grote bedrijven die dure pakketten of speciaal door de IT-afdeling ontworpen programma's hebben, gebruiken ook no-code ontwikkeling om de ontwikkelingskosten te drukken en sneller te maken.

Een andere veel voorkomende functionaliteit is de mogelijkheid om op kleine schaal 3x sneller te automatiseren. Professionele no-code ontwikkelaars moeten bedrijfsoperaties op grote schaal digitaliseren. Uit een studie van McKinsey & Company blijkt dat de implementatie van huidige technologieën tot 45% van de activiteiten van werknemers kan automatiseren. In de huidige digital-first werkplek zijn automatisering en integratie essentieel voor het opschalen van de productie en efficiëntie, terwijl de kwaliteit van uw applicaties behouden blijft. No-code en low-code tools bieden een gebruiksvriendelijke ontwikkelomgeving die het eenvoudig maakt om automatiseringsregels in te stellen die de werklast verminderen en u helpen uw werk 3x sneller af te ronden.

Gebruik van no-code platforms

No-code platforms zijn om verschillende redenen nuttig:

Het verbeteren van cross-functionele teamsamenwerking en workflowbeheer

Taakautomatisering, herinnering wachtrijen, en integraties met andere toepassingen markt

Verlagen van wachttijden en optimaliseren van middelen door no-code ontwikkelaars in staat te stellen oplossingen 3x sneller te ontwikkelen in plaats van te vertrouwen op het IT-team

Vermindering van tijdrovende taken zodat meer kan worden besteed aan belangrijk, strategisch en creatief werk.

De kloof tussen softwareontwikkeling en technische vaardigheden van de ontwikkelaar overbruggen

Het bouwen van prototypes

Een manier voor bedrijven om snel nieuwe toepassingen te bouwen en in de markt te zetten

Naadloze integraties met apps van derden

No-code platforms stellen ontwikkelaars in staat om apps 3x sneller te bouwen dan met codering. Hieronder vindt u verschillende voorbeelden van wat u kunt bouwen met behulp van no-code platforms:

E-commerce sites Marktplaats-apps Advertenties Berichten apps Afspraak planning Blog websites Video-apps Nieuwssites en -apps

Een veel voorkomend misverstand over de no-code applicaties markt is dat ze alleen voor eenvoudige toepassingen zijn. Dit is niet waar. No-code applicatiebouwers zijn ongelooflijk geavanceerd geworden om rijke functionaliteit in alle apps te ondersteunen om te voldoen aan de eisen van ondernemingen in een snel voortschrijdende technologie. Veel end-to-end bedrijfsapplicaties kunnen nu worden gebouwd met behulp van een no-code platform.

Wat is de beste no-code software?

De wereld gaat snel, en het is moeilijk om alle innovaties bij te houden. Er zijn veel opties voor no-code platforms. Hoe maak je een beslissing met zoveel producten die beweren de beste te zijn? Een betere manier is het vergelijken van de voordelen voor uw behoeften, maar er zijn verschillende gemeenschappelijke kenmerken die het beste no-code platform moet hebben. Flexibiliteit, gebruiksgemak en de mogelijkheid om niet gebonden te zijn aan het platform. Al deze kenmerken heeft AppMaster. AppMaster is de no-code software die je alle kracht van programmeren geeft zonder gedoe of risico. Met AppMaster is no-code geen probleem! Alles wat je hoeft te doen is blokken slepen en neerzetten, waardoor je niet meer hoeft te leren uit het hoofd, lange uren en dure cursussen die jaren duren.

Het beste aan AppMaster is dat u uw broncode en technische documentatie kunt meenemen, die automatisch wordt geschreven en niet gebonden is aan het platform. Het is zeer flexibel en handig! U kunt uw mobiele app maken zonder enige codeerervaring. Het biedt een drag-and-drop interface voor het ontwerpen van de lay-out van uw app, zodat u zich kunt concentreren op wat het belangrijkst is - uw creativiteit en ideeën. Bovendien zijn applicaties die u met AppMaster maakt qua omvang en snelheid vergelijkbaar met applicaties die met traditionele codering zijn ontwikkeld.

Toekomst van no-code

Het ontwikkelen van een softwareproduct kost tijd, geld en moeite. Soms duurt het jaren van zweet en tranen voordat we een rendement op onze investeringen zien. De nieuwste generatie no-code ontwikkeling probeert de pijnpunten in dit proces te verminderen door vooraf gebouwde componenten te leveren die u kunt aanpassen aan uw behoeften. Volgens deskundigen zal deze golf van technologie onze manier van denken over coderen, programmeren en ontwikkeling veranderen. Laten we één belangrijke factor bespreken die zal verklaren hoe no-code tools de toekomst zullen veranderen.

Wendbaarheid

Door de steeds veranderende bedrijfsomstandigheden en de veranderende behoeften van de klant moeten bedrijven wendbaarder worden. In tegenstelling tot traditionele ontwikkeling stellen no-code platforms zakelijke gebruikers in staat om snel en gemakkelijk wijzigingen aan te brengen in applicaties. De eenvoudige drag-and-drop ontwikkelingsmogelijkheden van no-code platforms maken het gemakkelijker om applicaties bij te werken en opnieuw te ontwerpen. Hierdoor kunnen ondernemingen profiteren van kansen op de markt en tegelijkertijd risico's vermijden.

No-code is het beste alternatief voor traditionele ontwikkeling. No-code is de laatste jaren steeds populairder geworden. De no-code aanpak zal blijven groeien in populariteit omdat het de afhankelijkheid van IT-professionals vermindert en een gemakkelijke manier biedt voor bedrijven om hun eigen apps te maken. No-code maakt ook integraties met andere platforms mogelijk om tijd en kosten te besparen. U kunt ze gebruiken om repetitieve taken te automatiseren en het ontwikkelingsproces te vereenvoudigen.

Conclusie

No-code is de toekomst van ontwikkeling omdat het veel voordelen biedt aan zowel ontwikkelaars als bedrijven. No-code platforms verhogen uw productiviteit doordat u minder code hoeft te schrijven. Dit komt omdat u uw test- en implementatieproces kunt automatiseren met integraties van no-code tools. U kunt ook het risico op fouten in uw code verminderen wanneer u deze tools gebruikt. Het no-code platform is een eersteklas ontwikkeltool die ondernemingen in verschillende sectoren gebruiken.