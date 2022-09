In den letzten Jahren sind No-Code- und Low-Code-Plattformen entstanden, und diese Technologie hat die Herangehensweise an die moderne Softwareentwicklung verändert: Sie wurde billiger, schneller und demokratisierender. Laut Statista stimmten in einer im Jahr 2021 durchgeführten globalen Umfrage 42 % der Entwickler zu, dass sie beabsichtigen, interne Tools in Zukunft auf Low- oder No-Code-Plattformen zu entwickeln. Insgesamt sagen Entwickler, dass No-Code-/Low-Code-Tool-Plattformen ihre grundlegenden Entwicklungsanforderungen erfüllen und ihnen gleichzeitig ermöglichen, sich auf die Verbesserung der Software zu konzentrieren.

No-Code-Entwicklungsplattformen bringen mehrere Vorteile mit sich. Mit No-Code-Plattformen können Sie Apps ohne Programmier- oder Programmierkenntnisse erstellen. Heutzutage ziehen es viele Entwickler vor, diese Plattformen für die Entwicklung auffälliger Anwendungen zu verwenden, da sie dreimal schneller und einfacher zu verwenden sind als herkömmliches Programmieren. Lassen Sie uns tiefer in die Themen eintauchen.

Wie steigert man die Produktivität beim Programmieren?

Dies sind einige häufige Probleme mit herkömmlicher Codierung:

Verbringen Sie zu viel Zeit damit, Code zu verstehen Legacy-Code pflegen Fehler in einem Code durch menschliche Unachtsamkeit

No-Code-Tools helfen, diese Probleme zu lösen: Sie ermöglichen eine dreimal schnellere Entwicklung und kontinuierliche Innovation für die Erstellung benutzerdefinierter Apps. Beispielsweise sind viele Fehler, die durch Unaufmerksamkeit gemacht wurden, in tausend Codezeilen versteckt, und es dauert zu lange, sie nur zu finden und neu zu schreiben. Wenn es keine tausend Codezeilen gibt, dann kein Problem mehr damit. Außerdem muss kein Legacy-Code gepflegt werden. Und natürlich ist es einfacher zu verstehen, wie No-Code funktioniert, als eine Programmiersprache zu lernen und zu viele Zeilen traditionellen Codes zu lesen. Sie können perfekte Software entwickeln, indem Sie einfach Drag-and-Drop-Geschäftsprozessblöcke verwenden und Fehler im geschriebenen Code reduzieren.

No-Code-Plattformen sind ein Segen für Entwickler, die nicht so geschickt im Codieren sind. Einer der Gründe dafür ist, dass No-Code- und Low-Code-Tools . Die Drag-and-Drop-Funktion erleichtert die Verwendung und den schnellen Einstieg in ihre App-Entwicklungsprojekte. Schließlich sind No-Code-Tools eine hervorragende Möglichkeit, Ihre Produktivität zu steigern und Ihre Entwicklungsarbeit erheblich zu vereinfachen.

Gemeinsame Funktionen der No-Code-Entwicklung

Der No-Code-Entwicklungsansatz unterstützt eine Vielzahl von Anwendungen. Anwendungen für kleine Unternehmen sind wahrscheinlich am weitesten verbreitet. Diese Anwendungen können Tools für das Personalmanagement, Planungs-Apps oder andere Erfahrungen, individuelle Geschäftsanforderungen und so weiter sein. Mit No-Code können kleine Unternehmen ganz einfach ihre eigenen Anwendungen erstellen. Und große Unternehmen, die möglicherweise über teure Pakete oder speziell von der IT-Abteilung entwickelte Programme verfügen, verwenden ebenfalls No-Code-Entwicklung, um die Entwicklungskosten zu senken und sie schneller zu machen.

Eine weitere gemeinsame Funktion ist die Fähigkeit, in kleinem Maßstab dreimal schneller zu automatisieren. Professionelle No-Code-Entwickler sollten Unternehmensabläufe in großem Umfang digitalisieren. Eine Studie von McKinsey & Company ergab, dass die Implementierung aktueller Technologien bis zu 45 % der Mitarbeiteraktivitäten automatisieren kann. Am heutigen Digital-First-Arbeitsplatz sind Automatisierung und Integration unerlässlich, um die Produktion und Effizienz zu skalieren und gleichzeitig die Qualität Ihrer Anwendungen aufrechtzuerhalten. No-Code- und Low-Code-Tools bieten eine benutzerfreundliche Entwicklungsumgebung, die es einfach macht, Automatisierungsregeln einzurichten, die die Arbeitsbelastung reduzieren und Ihnen helfen, Ihre Arbeit dreimal schneller abzuschließen.

Verwendung von No-Code-Plattformen

No-Code-Plattformen sind aus verschiedenen Gründen hilfreich:

Verbesserung der funktionsübergreifenden Teamzusammenarbeit und des Workflow-Managements

Aufgabenautomatisierung, Erinnerungswarteschlangen und Integrationen mit anderen Marktanwendungen

Kürzere Wartezeiten und Optimierung von Ressourcen, indem No-Code-Entwicklern ermöglicht wird, Lösungen dreimal schneller zu entwickeln, anstatt sich auf das IT-Team zu verlassen

Reduzierung zeitaufwändiger Aufgaben, damit mehr Zeit für wichtige, strategische und kreative Arbeit aufgewendet werden kann

Überbrückung der Lücke zwischen Softwareentwicklung und technischen Fähigkeiten der Entwickler

Prototypen bauen

Bereitstellung einer Möglichkeit für Unternehmen, neue Marktanwendungen schnell zu erstellen und bereitzustellen

Nahtlose Integrationen mit Apps von Drittanbietern

No-Code-Plattformen ermöglichen es Entwicklern, Apps dreimal schneller zu erstellen als zu programmieren. Nachfolgend finden Sie einige Beispiele dafür, was Sie mit No-Code-Plattformen erstellen können:

E-Commerce-Websites Marketplace-Apps Verzeichnisse auflisten Messaging-Apps Terminplanung Blog-Websites Video-Apps Nachrichtenseiten und Apps

Ein häufiges Missverständnis über den Markt für No-Code-Anwendungen ist, dass sie nur für einfache Anwendungen gedacht sind. Das ist nicht wahr. No-Code-Anwendungsersteller sind unglaublich ausgereift, um umfangreiche Funktionen in allen Apps zu unterstützen, um die Unternehmensanforderungen zu erfüllen, wenn die Technologie sich schnell weiterentwickelt. Viele End-to-End-Unternehmensanwendungen können jetzt mit einer No-Code-Plattform erstellt werden.

Was ist die beste No-Code-Software?

Die Welt dreht sich schnell und es ist schwer, mit all den Innovationen Schritt zu halten. Es gibt viele Optionen für No-Code-Plattformen da draußen. Wie trifft man eine Entscheidung bei so vielen Produkten, die behaupten, die besten zu sein? Ein besserer Weg ist, die Vorteile für Ihre Bedürfnisse zu vergleichen, aber es gibt mehrere gemeinsame Merkmale, die die beste No-Code-Plattform haben sollte. Flexibilität, Benutzerfreundlichkeit und die Fähigkeit, nicht an die Plattform gebunden zu sein. Alle diese Funktionen haben AppMaster. AppMaster ist die No-Code-Software, mit der Sie ohne Probleme und Risiken programmieren können. Mit AppMaster ist No-Code kein Problem! Alles, was Sie tun müssen, ist, Blöcke per Drag-and-Drop zu verschieben, wodurch das Auswendiglernen, lange Stunden und teure Kurse, die Jahre in Anspruch nehmen, entfallen.

Das Beste an AppMaster ist, dass Sie Ihren Quellcode und Ihre technische Dokumentation übernehmen können, die automatisch geschrieben wird und nicht an die Plattform gebunden ist. Es ist sehr flexibel und bequem! Es ermöglicht Ihnen, Ihre mobile App ohne Programmiererfahrung zu erstellen. Es bietet eine Drag-and-Drop-Oberfläche zum Entwerfen des Layouts Ihrer App, sodass Sie sich auf das konzentrieren können, was am wichtigsten ist - Ihre Kreativität und Ihre Ideen. Darüber hinaus sind Anwendungen, die Sie mit AppMaster erstellen, in Größe und Geschwindigkeit mit Anwendungen vergleichbar, die mit herkömmlicher Codierung entwickelt wurden: Sie sind auch schnell und klein.

No-Code-Zukunft

Die Entwicklung eines Softwareprodukts kostet Zeit, Geld und Mühe. Manchmal dauert es Jahre des Schweißes und der Tränen, bis sich unsere Investitionen rentieren. Die neueste Generation der No-Code-Entwicklung versucht, die Schmerzpunkte in diesem Prozess zu reduzieren, indem vorgefertigte Komponenten bereitgestellt werden, die Sie an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Experten zufolge wird diese Technologiewelle unsere Denkweise über Codierung, Programmierung und Entwicklung verändern. Lassen Sie uns einen Hauptfaktor diskutieren, der erklärt, wie No-Code-Tools die Zukunft verändern werden.

Beweglichkeit

Angesichts sich ständig ändernder Geschäftsbedingungen und sich ändernder Kundenbedürfnisse müssen Unternehmen agiler werden. Im Gegensatz zur traditionellen Entwicklung ermöglichen No-Code-Plattformen Geschäftsanwendern, Änderungen an Anwendungen schnell und einfach vorzunehmen. Die einfache Drag-and-Drop-Entwicklungsfunktion von No-Code-Plattformen erleichtert die Aktualisierung und Neugestaltung von Anwendungen. Dadurch können Unternehmen Marktchancen nutzen und gleichzeitig Risiken vermeiden.

No-Code ist die beste Alternative zur traditionellen Entwicklung. No-Code hat in den letzten Jahren an Popularität gewonnen. Der No-Code-Ansatz wird weiter an Popularität gewinnen, da er die Abhängigkeit von IT-Experten verringert und Unternehmen eine einfache Möglichkeit bietet, ihre eigenen Apps zu erstellen. No-Code ermöglicht auch Integrationen mit anderen Plattformen, um Zeit und Kosten zu sparen. Sie können sie verwenden, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren und den Entwicklungsprozess zu vereinfachen.

Fazit

No-Code ist die Zukunft der Entwicklung, da es Entwicklern und Unternehmen gleichermaßen viele Vorteile bietet. No-Code-Plattformen steigern Ihre Produktivität, indem sie die Menge an Code reduzieren, die Sie schreiben müssen. Dies liegt daran, dass Sie Ihren Test- und Bereitstellungsprozess mit No-Code-Tools-Integrationen automatisieren können. Sie können auch das Risiko von Fehlern in Ihrem Code verringern, wenn Sie diese Tools verwenden. Die No-Code-Plattform ist ein erstklassiges Entwicklungstool, das Unternehmen aus verschiedenen Branchen nutzen.