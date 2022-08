El mundo está cambiando, y es algo que todos podemos experimentar. Hasta hace algunos años, usábamos nuestros teléfonos solo para hacer llamadas, enviar mensajes de texto a nuestros amigos y navegar por Internet. Hoy los estamos usando para hacer compras, pagar en las cajas de las tiendas, hacer el check-in en el aeropuerto, etc.

En su intento por mantenerse al día, todas las empresas están orientadas a la innovación, y el tema principal, cuando se trata de innovación, es la automatización digital. ¿Significa que la codificación se está volviendo tan importante que ahora es una habilidad necesaria en este nuevo mundo automatizado?

En este artículo, respondemos a esta pregunta analizando qué significa la innovación digital, cuán importante se está volviendo en el nuevo mundo automatizado y cómo la codificación se está convirtiendo en una habilidad requerida. Como veremos, más que codificar, es la programación, la capacidad de crear software, lo que se está volviendo esencial en el mundo empresarial actual; y cómo las aplicaciones low-code sin código pueden impulsar la innovación. Como estamos a punto de ver, aprender a codificar no es la única ruta viable.

¿Qué es la innovación digital?

La innovación digital utiliza tecnología (soluciones de software y hardware) para mejorar el flujo de trabajo y la productividad de las empresas. La automatización es una gran parte de la innovación digital: una de las principales formas en que puede mejorar el flujo de trabajo de un equipo comercial es automatizando tantos procesos como sea posible dentro de la cadena de producción. Sin embargo, la automatización también está involucrada en mejorar la experiencia del cliente, brindando nuevos servicios y productos, y también creando nuevos modelos de negocios completamente digitales.

¿Por qué está aumentando la importancia de la automatización?

La automatización digital se está volviendo muy importante en nuestra experiencia cotidiana: en pocas palabras, esta es la razón principal por la que la automatización se está volviendo importante y por la que, como empresario o profesional, no puede pasar por alto este factor. Sin embargo, siempre nos gusta profundizar más y proporcionar un análisis más detallado: cuando miramos las cosas con cuidado, nos damos cuenta de que la automatización no solo es importante, es esencial.

Durante la pandemia, la Web era el único contacto que podían tener con el mundo exterior para muchos. Y no era solo cuestión de comunicarse con amigos y familiares: Internet era el lugar al que acudir si necesitabas seguir un curso, conectarte con tu equipo de trabajo, hojear zapatillas deportivas si necesitas un par nuevo, pedir la cena o comestibles, y así sucesivamente. Necesitamos preguntarnos ahora: ¿han cambiado las cosas después de la pandemia?

Parece que no: la experiencia de los usuarios con las empresas, en casi cualquier sector, siempre comienza en línea. No solo comienza en línea, sino que esperan administrar en línea tantos aspectos e interacciones como sea posible. Cuando buscan dónde pueden comprar una cena para llevar en línea y terminan en su navegador, seguramente buscarán una forma de ordenar directamente desde la aplicación o el sitio web: llamarán al restaurante solo si no encuentran una forma automatizada de ordenar.

Este es solo un ejemplo, pero es lo que sucede con todas las interacciones cliente-negocio. Las empresas deben reconocer esta dinámica y avanzar en la dirección de la automatización.

¿Tiene la automatización alguna ventaja para las empresas?

Por todos los aspectos que acabamos de ver, la automatización no solo es importante, es fundamental para la supervivencia de las empresas en todos los sectores. Pero, ¿es un precio que las empresas deben pagar o la automatización y el software aportan ventajas a las empresas?

La respuesta corta es que, si bien las empresas se mantienen al día gracias a la programación y el software, también pueden aprovechar muchas ventajas:

la automatización aumenta la productividad porque muchas tareas se manejan mejor y más rápido;

la automatización aumenta la cantidad de clientes con los que puede tratar cada día

el software atrae a los clientes porque la audiencia, a principios de los '20, está cada vez más acostumbrada a usarlo, ya sea un sitio web, una aplicación móvil o una aplicación web.

Con estos dos primeros párrafos, queríamos discutir la importancia del software automatizado en el mundo actual para que ahora podamos brindar una respuesta más consciente a nuestra pregunta inicial: ¿la programación es una habilidad requerida hoy en día?

¿La codificación es una habilidad requerida hoy en día?

Si el mundo va en la dirección de la innovación y la automatización digital, debemos esperar que la codificación se convierta en una habilidad cada vez más valiosa en el lugar de trabajo. Esto es algo que podemos deducir de nuestras reflexiones anteriores, pero los datos lo confirman: un informe de 2019 facilitado por el Bureau Labor of Statistics de Estados Unidos afirma que más de la mitad de los futuros puestos de trabajo serán en informática y tecnologías de la información y no solo en los sectores de la informática, pero también la ciencia, la ingeniería, las matemáticas y más.

Sin embargo, no solo los técnicos informáticos son programadores. Pero de estos nuevos trabajos, también dice la Oficina Laboral de Estadísticas, el 21% de ellos serán desarrolladores de software. Tomemos otro informe, esta vez de 2020. Un artículo publicado en Forbes ese año dice que la automatización se está volviendo tan importante que, si quieres tener un trabajo en el futuro, es mejor que aprendas a codificar o diseñar un producto.

De nuestra discusión y los dos informes que hemos mencionado, podemos decir que sí, la codificación se está convirtiendo en una habilidad requerida en el lugar de trabajo. Los desarrolladores tienen oportunidades laborales mucho más seguras, y aprender a codificar se está volviendo cada vez más popular entre los estudiantes de todo el mundo.

La demanda de programadores es realmente tan alta que podríamos haber esperado que más y más personas dejaran sus antiguos trabajos o carreras y comenzaran a aprender a programar para encontrar mejores trabajos y mejorar sus oportunidades. Sin embargo, esto no está sucediendo. Aprender a codificar y convertirse en un programador tradicional ya no es una cosa. ¿Por qué, si las oportunidades laborales son tan atractivas? ¿Por qué si la codificación es una habilidad tan necesaria?

¿Por qué faltan programadores?

El hecho de que haya menos programadores de los que buscan las empresas no es sólo por la gran demanda. Si miramos más profundamente, hay otras razones por las que no todos los que buscan trabajo se están convirtiendo en programadores.

Los cursos de programación son caros

Aprender a codificar puede ser muy costoso. Los cursos para programadores que lo preparan para convertirse en un desarrollador profesional (no en un aficionado) pueden costar entre $10,000 y $20,000. Muchas familias no pueden permitirse pagar cursos de codificación para sus hijos, y muchos estudiantes y trabajadores en busca de una nueva carrera no pueden permitirse gastar tanto en clases de programación.

Los cursos de programación no están abiertos a todos

Los cursos de programación, aquellos que le permiten aprender a codificar desde cero hasta el nivel de desarrollador, a menudo aceptan solo una cierta cantidad de estudiantes cada año. Por esta razón, si no sabe nada sobre programación y codificación, es poco probable que lo acepten en estas escuelas: esto hace que sea más difícil para las personas que buscan una nueva carrera hacer este cambio.

El aprendizaje del código requiere mucho tiempo

Los cursos de programación suelen ser de tiempo completo. Esto a menudo no es un problema para los estudiantes, pero si tiene un trabajo o tiene un negocio, puede ser muy difícil encontrar el tiempo para seguir sus clases de programación y practicar la codificación. Mucha gente necesita dejar su antiguo trabajo para aprender a codificar, y mucha gente simplemente no puede permitírselo.

Aprender a programar es difícil

Aprender código y aprender ese tipo de código que le permite crear automatización y software automatizado no es fácil. Muchos fanáticos de la informática pueden encontrarlo fácil, pero la codificación, la programación y la creación de software no son para todos.

Renuencia a empezar

Debido a que la codificación es difícil, porque sabemos que no es para todos, muchas personas son reacias incluso a comenzar ese camino de aprendizaje de código. Además, quienes están pensando en cambiar de carrera pueden sentirse reacios a empezar de nuevo: pueden tener sus títulos, diplomas y reconocimientos, y ahora tienen que empezar de cero, rodeados de adolescentes.

Por lo que hemos comentado hasta ahora, puede parecer que, a pesar de que la automatización y la codificación son el presente y el futuro del mercado laboral, para muchas personas todavía es imposible acceder a él, y para otras, simplemente es demasiado tarde.

Sin embargo, y esta es la información más importante que compartimos en este artículo, la codificación y la programación están evolucionando en una dirección que permitirá, y ya permite, que más y más personas en todos los sectores accedan a la codificación sin aprender a codificar.

Cómo tener las habilidades sin aprender a programar

El mundo de la codificación es muy dinámico: ha evolucionado con nuevos lenguajes de programación e integración. Sin embargo, la última actualización en el mundo de la codificación son las aplicaciones sin código. En la segunda parte de este artículo, exploraremos qué es el código sin código, cómo funcionan las aplicaciones sin código, cómo hace que la automatización y los nuevos trabajos sean accesibles para cualquier persona, y cómo puede comenzar a aprender a usar el código sin código. ¡aplicaciones de código ahora mismo!

¿Qué es sin código?

Sin código (código bajo) es un enfoque bastante nuevo para la codificación, la programación y el desarrollo de software. Como sugiere su definición, no-code (low-code) es una forma de codificar que en realidad no codifica o, al menos, no usa lenguajes de programación. Pero, ¿cómo podría codificar sin codificar con lenguajes de programación?

Sin código (y con código bajo) solo es posible con aplicaciones sin código de código bajo. Estas aplicaciones sin código están desarrollando entornos de software que proporcionan una interfaz visual y elementos de software preconstruidos que los usuarios pueden utilizar para crear su aplicación o software.

Diferencia entre sin código y código bajo

Hemos mencionado hasta ahora sin código en un lado y código bajo en el otro: como puede adivinar fácilmente, sin código y código bajo no son lo mismo, a pesar de que son similares y, a menudo, posibles dentro de la misma plataforma.

Low-code es un enfoque que requiere solo un poco de codificación. El usuario, que es el desarrollador, puede usar los elementos de software prediseñados, pero luego, para alcanzar el nivel perfecto de integración y garantizar una buena experiencia de usuario, debe usar la codificación tradicional. Significa que los desarrolladores que utilizan el enfoque de programación de código bajo necesitan conocer algún lenguaje de programación.

Las low-code no-code apps son una auténtica revolución porque no requieren que el usuario (el usuario de la low-code no-code app, es decir, el desarrollador) conozca ningún lenguaje de programación. Las aplicaciones low-code sin código son tan flexibles y completas que permiten a los usuarios crear software completo y funcional, con una experiencia de usuario superior, sin utilizar una sola línea de codificación.

Plataformas low-code sin código

Las mejores aplicaciones o plataformas de software low-code sin código son aquellas que permiten al usuario crear aplicaciones sin usar ningún lenguaje de codificación o programación, pero que brindan acceso al código de back-end. En otras palabras, las mejores plataformas de software low-code sin código son aquellas que pueden convertirse en low-code si algún desarrollador desea acceder y editar el código backend. Solo con esta posibilidad los programadores pueden ser completamente libres y no tener límite en su experiencia de programación.

AppMaster es conocida como una de las mejores aplicaciones sin código de código bajo en circulación: proporciona una interfaz visual que facilita la experiencia de codificación y la hace más fluida, y también proporciona acceso al código de fondo para guardarlo, exportarlo o editarlo. .

Por qué AppMaster es la aplicación sin código más recomendada

Al analizar qué hace de AppMaster la aplicación sin código más recomendada, esperamos poder ayudarlo a comprender cómo reconocer una aplicación premium sin código, una que puede usar para crear sus propios procesos automatizados y una que le permite convertirse en un software. programador.

Acceso al código de fondo

Como hemos mencionado, la posibilidad de editar el código es importante para garantizar un control total sobre el software que está creando el programador.

Como hemos mencionado, la posibilidad de editar el código es importante para garantizar un control total sobre el software que está creando el programador.

Cuando la aplicación sin código está bien integrada con otras aplicaciones y plataformas, agregar funcionalidades y la experiencia de codificación se vuelve aún más fácil.

Cuando la aplicación sin código está bien integrada con otras aplicaciones y plataformas, agregar funcionalidades y la experiencia de codificación se vuelve aún más fácil.

Las mejores aplicaciones sin código también brindan herramientas que lo ayudan a lanzar la aplicación que acaba de crear en todas las principales tiendas disponibles para que pueda distribuirla fácilmente a sus colaboradores o clientes.

Las mejores aplicaciones sin código también brindan herramientas que lo ayudan a lanzar la aplicación que acaba de crear en todas las principales tiendas disponibles para que pueda distribuirla fácilmente a sus colaboradores o clientes.

Una aplicación sin código no debería brindar total libertad a los programadores de software solo al brindar acceso al código de back-end. Incluso aquellos programadores de software que no quieran usar lenguajes de programación deberían tener cero limitaciones en su experiencia de programación.

Importancia sin código en el próximo mercado laboral

Con el enfoque low-code sin código, no solo estamos ayudando a la democratización de la tecnología, sino también a la democratización de la codificación, la programación y la automatización. Y esa puede ser una gran oportunidad en un mundo donde la codificación se está convirtiendo en una habilidad fundamental en el mercado laboral.

El enfoque low-code sin código, por lo tanto, no solo está revolucionando el mundo del software de programación, sino también el mercado laboral. Con código bajo sin código, la experiencia de codificación se vuelve más fácil y las habilidades requeridas se vuelven más accesibles para muchos.

Esto no significa, sin embargo, que no haya ninguna habilidad que aprender. Low-code sin código sigue siendo una habilidad, una habilidad requerida si desea convertirse en programador o si desea automatizar procesos dentro de su negocio, pero es mucho más fácil llegar al punto donde:

puede automatizar procesos para su negocio, crear software que mejore la experiencia del usuario y crear aplicaciones móviles para sus clientes sin contratar a un desarrollador de software (debido a que la demanda de programadores es tan alta, sus servicios son bastante caros);

conviértase en programador y comience a vender servicios de programación y codificación.

En lugar de aprender a codificar, aprenderá a no codificar, que es un proceso más rápido y fácil.

Las aplicaciones sin código abren las puertas del futuro

Las aplicaciones sin código hacen que las habilidades de programación de software sean más accesibles para todos. Debido a que, como hemos visto hasta ahora, las habilidades de programación de software se encuentran entre las más requeridas en el lugar de trabajo presente y futuro, las aplicaciones sin código de bajo código pueden abrir la llave hacia el futuro.

¿Significa que los desarrolladores de software tradicionales serán penalizados? ¡De nada! Las aplicaciones de código bajo y sin código son un recurso para los desarrolladores experimentados al igual que lo son para los principiantes. Con aplicaciones sin código de código bajo, los desarrolladores pueden codificar más rápido. Además, las aplicaciones sin código de código bajo brindan un mayor control sobre proyectos complejos.

Para los programadores de software experimentados, elegir las aplicaciones sin código de bajo código correctas será aún más importante: es fundamental para ellos que la aplicación sin código de bajo código de su elección garantice el acceso al código de fondo para que puedan usar los lenguajes de programación. saben personalizar su proyecto de desarrollo de software de programación.

Conclusión

En el nuevo mundo automatizado, la codificación es una habilidad requerida. Las aplicaciones de código bajo y sin código brindan la mejor solución a un problema importante: el hecho de que el aprendizaje de códigos no es accesible para todos. Las aplicaciones sin código brindarán la posibilidad de satisfacer la creciente demanda de desarrolladores de software en el mercado laboral actual y futuro.