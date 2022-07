هل سبق لك استخدام تطبيق لتتبع موقع؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، فقد تكون على دراية بتطبيقات GPS. هل يوجد تطبيق لكل شيء في هذا العالم الذي يعتمد على البيانات تقريبًا؟ بحاجة الى وصفة؟ يوجد تطبيق لهذا. بحاجة للتحقق من الطقس قبل الخروج؟ يوجد تطبيق لذلك أيضًا. لدي بعض التحديات في جدولة دفعاتك الشهرية وأحتاج إلى بعض المساعدة؟ هناك تطبيق لذلك أيضًا.

تتيح البيانات الصحيحة في الوقت المناسب الوصول إلى الحلول التكنولوجية الحية باستخدام هذه التطبيقات. لذلك ، فلا عجب إذن أنه سيكون هناك تطبيق للعثور على مواقع الأشخاص والأماكن والأشياء في جميع أنحاء العالم! أدخل التطبيقات المستندة إلى الموقع ، والمعروفة أيضًا باسم تطبيقات GPS. يعرض هذا الدليل للخطر جميع عمليات وأمثلة تطوير تطبيقات GPS.

ما هو نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في عالم تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة؟

GPS هو تحديد الموقع الجغرافي أو أنظمة تحديد المواقع العالمية ، وهو نظام ملاحة لاسلكي يعتمد على الموقع وهو جزء لا يتجزأ من مستخدميه من حيث الموقع والتوقيت وتحديد المواقع. يمكن العثور على تطبيقات GPS القائمة على الموقع في كل نوع تقريبًا من أنظمة بيانات الخرائط الرقمية واستخدام واجهة برمجة التطبيقات (API) الأساسية في تسهيل الاتصال بين أنظمة التكنولوجيا.

بشكل أساسي ، نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ، الذي يستخدم واجهة برمجة تطبيقات مع تقنية تحديد الموقع الجغرافي ونظام بيانات الخرائط ، هو الطريقة التي نجد بها طريقنا حول العالم في القرن الحادي والعشرين ، وللعديد من المستخدمين الذين يحتاجون إلى الوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي من تكنولوجيا تحديد الموقع الجغرافي وخدمات الملاحة ، تطبيق GPS ، هي تطبيقات لا يمكنهم الاستغناء عنها! تعد خدمات خرائط تحديد الموقع الجغرافي العديدة مفيدة في مجموعة متنوعة من الطرق لمستخدمي نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في جميع أنحاء العالم ويتم تمثيلها بشكل أكبر في تطبيق خرائط Google GPS الشهير.

ما هو أفضل تطبيق GPS لنظام Android؟

أنشأت Tech Giant ، Google ، خرائط Google في مجموعة حلول التطبيقات الخاصة بها ، وهي الآن بسهولة واحدة من أكثر التطبيقات شعبية بين مستخدمي Android لأنها توفر خرائط وبيانات قائمة على الموقع في الوقت الفعلي لمستخدميها. تعد واجهة API لخرائط Google سلسة وسهلة الاستخدام وتفاعلية للغاية ، مما يجعلها واحدة من أكثر تطبيقات تحديد الموقع الجغرافي المفضلة المتاحة.

بالإضافة إلى مجموعة خدماتها ، فإن خرائط Google مجانية للاستخدام وتتكامل بسلاسة مع واجهة برمجة التطبيقات المتقدمة على منصات مختلفة! بالإضافة إلى خدمات الموقع ، تعد خرائط Google أداة ممتازة لأصحاب الأعمال في توجيه الأشخاص إلى مكان عملهم ، حيث لا توفر خرائط Google تقنية تحديد الموقع الجغرافي فحسب ، بل تعرض أيضًا المعلومات ذات الصلة في لمحة ، مثل موقع الويب الخاص بالعمل ، العدد والصور وتعليقات العملاء.

توفر واجهة برمجة تطبيقات خرائط Google أيضًا بيانات ذات صلة عن المواقع أو الفروع الإضافية لمكان عملك في مناطق مختلفة ، وهو أمر مفيد لأصحاب الامتياز أو رواد الأعمال الذين لديهم العديد من المؤسسات التجارية عبر منطقة جغرافية.

استخدامات تطبيقات تحديد الموقع الجغرافي للجوال GPS

للعثور على المواقع

الميزة الوظيفية الأكثر شيوعًا لتطبيق GPS هي الوصول إلى المواقع أو العناوين أو الخرائط لمستخدمها. لا يمكن للعديد من المستخدمين الاستغناء عن خدمات التطبيقات المستندة إلى الموقع وتقنية تحديد الموقع الجغرافي للتطبيقات التي تعتمد على البيانات مثل تطبيق خرائط Google الشائع جدًا. تعد خدمات الملاحة القائمة على الموقع وتطبيقات الأجهزة المحمولة مفيدة للغاية في العثور على مواقع العناوين ، وتساعد على تتبع مسار أكثر كفاءة وموفرًا للوقت ، كما تمنع المستخدم من الضياع.

يعد تطبيق خرائط Google أحد أكثر خدمات التطبيقات المستندة إلى الموقع فائدة والتي يمكن للمستخدم تثبيتها على هاتفه عند الانتقال إلى مواقع غريبة لأول مرة. يمكن أن يمنع مستخدم خرائط GPS من الدخول في مواقف خطيرة أو محرجة من خلال إظهار الخرائط والطرق الدقيقة لهم للوصول بأمان وفي الوقت المحدد.

على نطاق أوسع ، يعد الوصول إلى خرائط البيانات المستندة إلى الموقع من واجهة برمجة التطبيقات لأنظمة تطبيقات تحديد الموقع الجغرافي أمرًا بالغ الأهمية لمجالات معينة من الأعمال. وتشمل هذه خدمات المطاعم ، وصناعة السيارات المتقدمة ، وخدمات Google (مثل API لسيارات Google Driverless وتطبيق خرائط Google لمستخدمي Android) ، وحتى الصناعات البحرية والعسكرية وصناعة الطيران. في هذه الحالات ، قد يكون الوصول إلى خرائط البيانات الدقيقة المستندة إلى الموقع من نظام API الذي يستخدمه تطبيق تحديد الموقع الجغرافي هو الفرق ليس فقط بين العثور على المواقع الصحيحة في الوقت المناسب ولكن أيضًا بين الحياة والموت.

للبحث عن الممتلكات وتتبعها

يعد تطبيق تحديد الموقع الجغرافي لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) مفيدًا أيضًا في تحديد موقع الشخص أو الممتلكات وتتبعه. إذا كانت هناك سرقة لمركبة ، فإن نظام تطبيق GPS المستند إلى الموقع المثبت مسبقًا به ميزات ووظائف معقدة لتحديد الموقع الجغرافي لواجهة برمجة التطبيقات تسمح له بتتبع تحركات السيارة في الوقت الفعلي.

تعد ميزة تحديد الموقع الجغرافي المستندة إلى واجهة برمجة التطبيقات جزءًا لا يتجزأ من هذا النوع من التطبيقات القائمة على الموقع التي تستخدمها شركات الأمن ووكالات التأمين وخدمات تأجير السيارات في جميع أنحاء العالم لاستعادة الممتلكات المسروقة. تعد واجهة برمجة تطبيقات تقنية تحديد الموقع الجغرافي مفيدة أيضًا لتتبع الحركات وإدارة الأسطول في مجالات مثل الخدمات البريدية والمكوكات المجانية وأساطيل المركبات الكبيرة في العديد من الصناعات التي تعتمد على البيانات المستندة إلى الموقع.

للعثور على الأشخاص وتعقبهم

واجهة برمجة التطبيقات لخدمات الملاحة لتطبيقات تحديد الموقع الجغرافي لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) مثل خرائط Google "اعثر على هاتفي" لها وظائف وميزات تعتمد على الموقع والتي تصل إلى البيانات لاكتشاف موقع المستخدم. وبالتالي فهي تسمح بسهولة الاسترداد في حالة السرقة وتساعد إنفاذ القانون في تتبع تحركات المجرمين في حالة عمليات الاختطاف أو الجرائم الكبرى الأخرى. تم استخدام خدمات تطبيق GPS المستندة إلى الموقع في بعض الحالات لاكتشاف موقع المستخدم وتتبع مواقع العديد من المراهقين غير المسؤولين أو الأزواج الضالين!

لتوفير بيانات تتبع العملاء للشركات

أثبتت تطبيقات الأجهزة المحمولة المزودة بواجهة برمجة التطبيقات التي تتميز بوظيفة GPS المستندة إلى الموقع وتقنية تحديد الموقع الجغرافي ، مثل تطبيق Groupon Shopping ، أنها مفيدة في توفير البيانات المستندة إلى الموقع ذات الصلة التي توفر رؤية مهمة لسلوك التسوق والنشاط القائم على الموقع لمستخدميها. يمكن لتطبيقات الأجهزة المحمولة الخاصة بالتسوق وتحديد الموقع الجغرافي الوصول إلى البيانات الموجودة على موقع المستخدم لغالبية المتسوقين في المتجر والعناصر الأكثر عرضة لشرائها في مواقع معينة.

شريحة الدخل لمستخدمي التطبيق من موقع معين ، والخدمات التي يستخدمها هؤلاء المستخدمون ، وحتى عدد المرات التي زاروا فيها هذه المواقع! يساعد ذلك رواد الأعمال على استخدام البيانات لاتخاذ قرارات إدارة أعمال ذات صلة قائمة على الموقع فيما يتعلق بالتسعير والديموغرافية للعملاء وبرامج الولاء والتسويق.

لتقدير وقت الوصول

في عالم يكون فيه الوقت والبيانات الدقيقة مالًا ، فإن التطبيقات المستندة إلى الموقع موجودة لتبقى لأن ميزات واجهة برمجة التطبيقات التي تعتمد على البيانات تجعلها مفيدة جدًا لنماذج الأعمال الحساسة للوقت. يتضمن ذلك خدمات التوصيل التي تكتشف موقع المستخدم وتعتمد على وقت الوصول التقديري الدقيق (ETA) لموظفي التوصيل للحفاظ على نموذج أعمالهم موثوقًا وجديرًا بالثقة.

يعد الوصول إلى بيانات تحديد الموقع الجغرافي ضروريًا أيضًا في نماذج الشحن والخدمات اللوجستية الدولية حيث يتتبع المستخدم الشغوف طرودهم عبر الإنترنت حتى يحين وقت استلامها. لا ينبغي أن ننسى واجهة برمجة التطبيقات (API) لخدمات النقل والنقل المستندة إلى الموقع مثل Uber أو أسطول الحافلات المملوك للدولة أو النقل بمترو الأنفاق الذي ينقل آلاف المستخدمين المشغولين من مكان إلى آخر ، والذين لهم الوصول المستند إلى الموقع للوصول الدقيق بيانات ETA في تنقلاتهم ، ضرورية!

مقدمي الخدمة

تعتمد ميزات واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بتحديد الموقع الجغرافي للتطبيق على البيانات لتقديم معلومات عن موفري الخدمات الأساسية القائمة على الموقع. يستخدمون البيانات المستندة إلى الموقع من أنظمة API المتقدمة التي تمكن مستخدميهم من تحديد مزودي هذه الخدمات الأقرب لموقعهم. يتضمن ذلك خدمات مثل Task Rabbit و Angie's List التي تسمح لك بالتحقق من التطبيق ، ليس فقط لخدمات المقاول التي ترغب في المشاركة فيها ولكن أيضًا لبيانات موقع المستخدم الخاصة بهم ، للعثور على مزود خدمة ، سواء كان ذلك جليسة أطفال أو سباك أو المساعد الشخصي الأقرب إليك.

الاستجمام والترفيه

تطبيقات GPS القائمة على الموقع لها مكان في عالم الترفيه للشبكات الاجتماعية. تتضمن هذه التطبيقات الاجتماعية واجهة برمجة التطبيقات (API) في أنظمتها الأساسية التي تستخدم تقنية GPS لتوفير الوصول إلى المعلومات للشبكات الاجتماعية مثل Tinder. تصل واجهة برمجة التطبيقات (API) للتطبيقات المستندة إلى الموقع للتعارف والألعاب إلى البيانات الشاملة وخدمات تحديد الموقع الجغرافي للعثور على الأشخاص المتاحين في مكان قريب للقاءات الترفيهية. تخبر تطبيقات GPS المحمولة هذه الموقع ولديها ميزات واجهة برمجة تطبيقات متقدمة تعتمد على الموقع يمكنها الوصول إلى البيانات المرجعية التبادلية من الشبكات الاجتماعية والتاريخ الديموغرافي واهتمامات المستخدمين المحتملين.

تعد أنظمة API هذه جزءًا لا يتجزأ من السماح لهذه التطبيقات بالعمل بسلاسة ، مما يجعل المستخدمين على اتصال بالأشخاص الأكثر ملاءمة لتفضيلاتهم. بالنسبة للاعبين ، تعد خرائط أنظمة واجهة برمجة التطبيقات لتحديد الموقع الجغرافي للتطبيق متقدمة جدًا بحيث يمكنها مساعدتهم عند القيام بتحديات البحث في الوقت الفعلي (مثل Pokémon Go و Dungeons & Dragons وما إلى ذلك) وتحديد أعضاء الفريق في جميع أنحاء العالم في الوقت الفعلي. وتشمل هذه الألعاب القائمة على الموقع ، أو ألعاب إطلاق النار من منظور الشخص الأول أو الألعاب الخيالية مثل The World of Warcraft ، حيث يمكن للمرء تجنيد أعضاء الفريق من خلال تطبيق GPS استنادًا إلى المواقع واللغة والمهارات ، من بين بيانات الخرائط الأخرى ذات الصلة ، المضمنة في واجهة برمجة التطبيقات الخاصة به .

كيف تجعل تطبيق GPS؟

هناك 5 مراحل متضمنة في عملية التطوير لإنشاء تطبيق GPS.

الآن بعد أن حددنا بعض الاستخدامات العديدة لتطبيق GPS للجوال المستند إلى الموقع ، نحتاج إلى التفكير في: ما الذي يدخل في إنشاء تطبيق GPS مع خدمات تحديد الموقع الجغرافي؟ كيف يمكن للمرء إنشاء تطبيق GPS؟ ما هي المراحل الخمس لعملية تطوير التطبيق؟

تصميم مشروع تطبيق GPS

لتطوير خدمات تطبيق GPS المستندة إلى الموقع باستخدام نظام API المناسب ، يتعين على المرء أن يأخذ في الاعتبار أهم ميزات التطبيق للمستخدمين المحتملين للتطبيق. بناءً على تفاصيل مشروع التطبيق ، ستقرر نوع واجهة برمجة التطبيقات بناءً على حجم ونطاق إعداد المشروع. أيضًا ، ستحتاج إلى تجميع خرائط وموارد البيانات المستندة إلى الموقع ذات الصلة قبل البدء في تطوير نظام تطبيق GPS هذا.

تتضمن هذه الموارد نوع تقنيات تطبيقات تحديد الموقع الجغرافي التي سيتم استخدامها ، والأنظمة الأساسية التي سيتم تحسين تطبيق GPS هذا من أجلها (على سبيل المثال ، android ، أو الويب ، أو iOS) ، وتوافر أطر عمل تكنولوجية API داعمة (مثل الأبراج الخلوية ، وما إلى ذلك) ، وأيضًا ما هو نوع فريق تطوير تطبيق GPS الذي قد تحتاجه. بالطبع ، تعتمد البيانات المستندة إلى الموقع ووظيفة واجهة برمجة تطبيقات مصفوفة المسافة والميزات المدمجة في خدمة تطبيق GPS هذه بشكل كبير على الميزانية المخصصة لهذا المشروع.

مواصفات تطبيق GPS

الآن بعد أن حدد المرء ميزات وظائف التطبيق المستندة إلى الموقع ذات الصلة فيما يتعلق بالموارد المتاحة والإطار التكنولوجي والميزانية وفريق تطوير تطبيق GPS ، ستحتاج إلى ضبط مواصفات التطبيق بناءً على المستخدم المستهدف لهذه الخدمة. هل سيشمل تطبيق GPS المعتمد على الموقع واجهة برمجة التطبيقات الأكثر فاعلية لصناعة المطاعم؟ هل ستستخدم إطار عمل تحديد الموقع الجغرافي الثابت لواجهة برمجة التطبيقات؟

في تطبيقات GPS ، ستكون بيانات تحديد الموقع الجغرافي وميزات تطبيق تتبع الوقت المستندة إلى الموقع من تصميم واجهة برمجة التطبيقات ذات أهمية قصوى. بهذه الطريقة ، يمكن للمستخدم الحصول على خرائط البيانات ذات الصلة على موقع سائق التوصيل مع شرائه أو أن يكون قادرًا على تتبع الوقت المقدر للوصول باستخدام تطبيق تحديد الموقع الجغرافي. هل سيتم استخدام خدمة تطبيق GPS المستندة إلى الموقع لشركة مشاركة الركوب؟ في هذه الحالة ، يجب أن تتضمن ميزات واجهة برمجة التطبيقات لمصفوفة المسافة إمكانيات تتبع وقت ETA المستندة إلى الموقع ونظام إبلاغ المستخدم الذي يسمح للمستخدمين بإرسال تقارير إلى التطبيق عن طريق مراجعة الخدمة والموقع في الوقت الفعلي وبيانات مفيدة أخرى.

قد تشمل الاعتبارات الأخرى ما إذا كانت هذه التطبيقات المستندة إلى موقع الهاتف المحمول سيتم تطويرها خصيصًا لتوفير بيانات دقيقة في الوقت الفعلي حول ظروف الطريق المحتملة. على سبيل المثال ، يحتوي تطبيق خرائط Google على ميزة واجهة برمجة التطبيقات (API) التي توفر بيانات محدثة في الوقت الفعلي عن حركة المرور غير العادية داخل المنطقة. هل سيقوم تطبيق GPS المعتمد على الموقع بتضمين واجهة برمجة تطبيقات تمكن المستخدمين من تقديم ملاحظات مفيدة في الوقت الفعلي لمستخدمي التطبيق الآخرين؟

تتيح التطبيقات المستندة إلى موقع الهاتف المحمول لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ، مثل Waze ، على سبيل المثال ، للمستخدمين ليس فقط الحصول على خدمات تحديد الموقع الجغرافي من هذا التطبيق ولكن يتم منحهم أيضًا القدرة على الإبلاغ عن ظروف الطريق التي ستساعد المستخدمين الآخرين بتفاصيل مفيدة مثل الاختصارات ، وتوقف حركة المرور وإصلاح الطرق وحتى الحفر!

ما مدى سهولة استخدام ميزات نظام الخرائط في حلول تطبيقات GPS للمستخدم العادي؟ على سبيل المثال ، يعد التطبيق الذي يحتوي على ميزات بيانات تقنية لتحديد الموقع الجغرافي رائعة بالإضافة إلى لوحة مرئية سهلة الاستخدام مع واجهة تطبيق بألوان زاهية وخطوط سهلة القراءة ووظائف سلسة وتكامل النظام الأساسي التقني والتخطيط المرئي ميزة إضافية لـ مستخدم التطبيق! من المرجح أن يكون تطبيق تحديد الموقع الجغرافي الذي يأخذ في الاعتبار هذه الميزات سهلة الاستخدام ، بالإضافة إلى سهولة التنقل ، تطبيق GPS المفضل للعديد من مستخدمي تطبيق GPS.

فريق تطوير تطبيقات GPS

تحتوي التطبيقات المستندة إلى موقع GPS على ميزات المستخدم التي تتضمن خرائط API المحددة في مفهوم تصميم التطبيق الأولي ، ولذا ستحتاج إلى التعاقد مع فريق تطوير مشروع حلول تطبيقات قادر على إنشائه. سيوفر هذا الفريق التقني حلول تطبيقات تحديد الموقع الجغرافي الضرورية وموارد المشروع وسيتألف من مهندسي برمجيات خرائط API والمبرمجين ومصممي تطبيقات UI / UX Mobile ومهندسي ضمان الجودة ومختبري تجربة المستخدم النهائي ومديري المشاريع القادرين على الحفاظ على حلول تطبيق GPS للموقع الجغرافي المشروع على المسار الصحيح حتى طرحه أو إطلاقه.

إطلاق تطبيق GPS

سيشمل الإصدار النهائي لتطوير تطبيق تحديد الموقع الجغرافي الترويج لتطبيق تحديد الموقع الجغرافي للجمهور المستهدف المكون من مستخدمي خدمة تطبيق GPS المقصودين. يشمل مستخدمو تطبيق تحديد الموقع الجغرافي هؤلاء مجموعة متنوعة من رواد الأعمال في مختلف الصناعات وكذلك المستخدمين النهائيين لتطبيق تحديد الموقع الجغرافي. سيكون النشاط الترويجي حول وظائف وميزات واستخدامات مشروع حلول التطبيقات المستندة إلى موقع الهاتف المحمول مفيدًا في جعل المستخدمين يشترون مفهومه قبل تاريخ الإطلاق الفعلي.

إن استخدام حملة تسويقية لتحسين محركات البحث يمكن أن تنافس خرائط Google من خلال الترويج المكثف لتطبيق الهاتف المحمول المستند إلى الموقع ، سيكون أيضًا جزءًا لا يتجزأ من ضمان شعبية تطبيق تحديد الموقع الجغرافي للجوّال. سيكون الإطلاق الناعم لمشروع حلول تطبيقات تحديد الموقع الجغرافي على الأجهزة المحمولة طريقة رائعة لاختبار تجربة المستخدم والتحقق من أي أخطاء محتملة في خرائط تطبيق تحديد الموقع الجغرافي.

تعليقات على تطبيق GPS

استنادًا إلى تعليقات المستخدمين بشأن إطلاق تطبيق تحديد الموقع الجغرافي للجوّال ، سيكون لديك فكرة عن وظائف العالم الحقيقي لميزات التطبيق للمستخدمين النهائيين وستتاح لك أيضًا فرصة لإجراء ترقيات واجهة برمجة التطبيقات الضرورية وتحديثات التطبيق و إصلاح أي أخطاء قد تخلق مشكلة في ميزات وظائف تطبيق الجوال الخاص بالموقع الجغرافي.

ربما تحتاج بيانات تحديد الموقع الجغرافي للتطبيق داخل تطبيق GPS إلى تبسيط أفضل ، أو تحسين واجهة برمجة التطبيقات الخاصة به بشكل أفضل للتفاعل مع نظام Android للجوال ، أو IOS ، أو حتى الأنظمة الأساسية المستندة إلى الويب (مثل خرائط Google) دون مشاكل في وظائف التطبيق مثل التقليب أو التحرك أيضًا بطيء. خرائط Google هي واحدة من أكثر حلول تطبيقات تحديد المواقع الجغرافية استخدامًا والتي يفضلها المستخدمون حول العالم لهذا السبب! كلما كان أداء تطبيقك أكثر سلاسة ، زادت احتمالية رغبة المستخدمين في الاستفادة من خدمات تطبيق تحديد الموقع الجغرافي قدر الإمكان.

كم يكلف إنشاء تطبيق GPS؟

ستختلف تكلفة تطوير واجهة برمجة التطبيقات لتطبيق خرائط GPS لتحديد الموقع الجغرافي للجوال ، مع جميع خدمات البيانات والميزات والوظائف ذات الصلة التي يتوقع المستخدمون النهائيون أن يمتلكها تطبيق GPS حديث. يعتمد تطوير تطبيق تحديد الموقع الجغرافي على الوظائف التي يتطلبها المستخدم من ميزات التطبيق. هذا يعني أنك إذا كنت تفضل إنشاء تطبيق تحديد الموقع الجغرافي باستخدام الحد الأدنى من المنتج المتغير أو تطبيق جوال بخرائط أقل تقدمًا وميزات واجهة برمجة تطبيقات ثابتة ، فستكون:

يبدأ الدفع لفريق تطوير تطبيق الموقع الجغرافي في الطرف الأدنى من المقياس بحوالي 28 دولارًا أمريكيًا في الساعة لكل شخص في فريق تطوير التطبيق.

ضع في اعتبارك أنه إذا قمت بتزويد المستخدم بالحد الأدنى عند الشروع في مشروع حلول تطبيقات تحديد الموقع الجغرافي للجوال ، فقد لا تحصل على عائد مرتفع على استثمارك من المستخدمين كما لو كنت تدمج ميزات وظائف تحديد الموقع الجغرافي للتطبيق.

سيضمن الاستثمار في فريق واسع المعرفة وقادر من حلول تطبيقات تحديد الموقع الجغرافي GPS ومحترفي المشاريع حصولك على عائد كبير على استثمارك في إنشاء تطبيق خرائط وظيفي مع ميزات واجهة برمجة تطبيقات متقدمة وواجهة مستخدم سهلة الاستخدام. يتطلب الحصول على تطبيق مصمم بشكل صحيح للموقع الجغرافي مثل ذلك الموجود على نطاق تطبيق خرائط Google الشهير ميزانية تتماشى مع حجم هذا المشروع.

في النهاية الأعلى ، سيتقاضى المطورون ومديرو المشاريع سعرًا ابتدائيًا يصل إلى 75 دولارًا أمريكيًا لكل ساعة لكل شخص في فريق التطوير.

ومع ذلك ، فإن الاستثمار في واجهة برمجة تطبيقات خرائط مدمجة بالكامل يستحق كل هذا العناء ، حيث سيحصل تطبيق GPS الخاص بك لتحديد الموقع الجغرافي للجوال على عائد أعلى على استثمارك. مع فريق تطوير تطبيق ماهر ، وميزانية مجدية ، ومفهوم تطبيق جوال رائع لتحديد الموقع الجغرافي لواجهة برمجة التطبيقات ، يمكنك أن تجد طريقك إلى عالم إنشاء خدمة GPS للجوال!