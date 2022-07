Pernahkah Anda menggunakan aplikasi untuk melacak lokasi? Jika YA, maka Anda mungkin tahu tentang aplikasi GPS. Apakah ada aplikasi untuk semua hal di dunia yang digerakkan oleh data yang hampir otomatis ini? Butuh resep? Ada aplikasi untuk itu. Perlu memeriksa cuaca sebelum berangkat? Ada aplikasi untuk itu juga. Saya Memiliki beberapa tantangan dalam menjadwalkan pembayaran bulanan Anda dan memerlukan bantuan? Ada aplikasi untuk itu juga.

Data yang benar pada waktu yang tepat memberikan akses ke solusi teknologi langsung menggunakan aplikasi ini. Jadi, tidak heran jika ada aplikasi untuk menemukan lokasi orang, tempat, dan hal-hal di seluruh dunia! Masukkan aplikasi berbasis lokasi, juga dikenal sebagai aplikasi GPS. Panduan ini mengkompromikan semua proses dan contoh pengembangan aplikasi GPS.

Apa itu GPS di Dunia Pengembangan Aplikasi Seluler?

GPS adalah Geolocation atau Sistem Pemosisian Global, adalah sistem navigasi radio berbasis lokasi yang merupakan bagian integral dari penggunanya untuk lokasi, waktu, dan penentuan posisi. Aplikasi berbasis lokasi GPS dapat ditemukan di hampir setiap jenis sistem data peta digital dan memanfaatkan antarmuka pemrograman aplikasi (API) yang penting dalam memfasilitasi komunikasi antar sistem teknologi.

Pada dasarnya, GPS, yang memanfaatkan API dengan teknologi geolokasi dan sistem data peta, adalah cara kami menemukan jalan di seluruh dunia di abad ke-21, dan bagi banyak pengguna yang perlu mengakses data waktu nyata dari teknologi geolokasi dan layanan navigasi, aplikasi GPS, adalah aplikasi yang tidak dapat mereka lakukan tanpanya! Berbagai layanan peta geolokasi ini berguna dalam berbagai cara bagi pengguna GPS di seluruh dunia dan paling dicontohkan oleh aplikasi GPS Google Maps yang populer.

Apa Aplikasi GPS Terbaik untuk Android?

Tech Giant, Google, telah menciptakan Google Maps dalam rangkaian solusi aplikasinya, dan sekarang dengan mudah menjadi salah satu aplikasi paling populer di kalangan pengguna Android karena menyediakan peta dan data berbasis lokasi secara real-time bagi penggunanya. Antarmuka Google Maps API juga mulus, mudah digunakan, dan sangat interaktif, menjadikannya salah satu aplikasi geolokasi paling disukai yang tersedia.

Selain rangkaian layanannya, Google Maps gratis untuk digunakan dan mengintegrasikan API canggihnya dengan mulus di berbagai platform! Selain layanan lokasi, Google Maps adalah alat yang sangat baik bagi pemilik bisnis dalam mengarahkan orang ke tempat bisnis mereka, karena Google Maps tidak hanya menyediakan teknologi geolokasi, tetapi juga menampilkan informasi yang relevan secara sekilas, seperti situs web bisnis, nomor, foto, dan ulasan pelanggan.

Google Maps API juga menyediakan data yang relevan tentang lokasi atau cabang tambahan tempat bisnis Anda di berbagai wilayah, yang berguna bagi pemegang waralaba atau pengusaha dengan beberapa perusahaan bisnis di seluruh wilayah geografis.

Penggunaan aplikasi geolokasi seluler GPS

Untuk Menemukan Lokasi

Fitur fungsionalitas paling umum dari aplikasi GPS adalah mengakses lokasi, alamat, atau peta untuk penggunanya. Banyak pengguna tidak dapat melakukannya tanpa layanan aplikasi berbasis lokasi dan teknologi geolokasi dari aplikasi berbasis data seperti aplikasi Google Maps yang sangat populer. Layanan navigasi berbasis lokasi dan aplikasi seluler ini sangat membantu untuk menemukan lokasi alamat, membantu melacak rute yang lebih efisien dan menghemat waktu, dan juga mencegah pengguna tersesat.

Aplikasi Google Maps adalah salah satu layanan aplikasi berbasis lokasi paling berguna yang dapat diinstal pengguna di ponsel mereka saat pergi ke lokasi asing untuk pertama kalinya. Ini dapat mencegah pengguna peta GPS masuk ke situasi berbahaya atau memalukan dengan menunjukkan kepada mereka peta dan rute yang akurat untuk tiba dengan selamat dan tepat waktu.

Pada skala yang lebih besar, akses ke peta data berbasis lokasi dari API untuk sistem aplikasi geolokasi sangat penting untuk area bisnis tertentu. Ini termasuk layanan restoran, industri otomotif canggih, layanan Google (seperti API untuk mobil Google Driverless dan aplikasi Google Maps untuk pengguna Android), dan bahkan industri maritim, militer, dan penerbangan. Dalam hal ini, akses ke peta data berbasis lokasi yang akurat dari sistem API yang digunakan oleh aplikasi geolokasi dapat menjadi perbedaan antara tidak hanya menemukan lokasi yang tepat pada waktu yang tepat, tetapi juga hidup dan mati.

Untuk Menemukan dan Melacak Properti

Aplikasi geolokasi GPS seluler juga berguna dalam menemukan dan melacak posisi seseorang atau properti. Jika telah terjadi pencurian kendaraan, sistem aplikasi GPS berbasis lokasi yang dipasang sebelumnya memiliki fitur dan fungsi geolokasi API yang rumit yang memungkinkannya melacak pergerakan otomotif secara real-time.

Fitur pengguna geolokasi berbasis API ini telah menjadi bagian integral dari jenis aplikasi berbasis lokasi yang digunakan oleh perusahaan keamanan, agen asuransi, dan layanan penyewaan mobil di seluruh dunia untuk memulihkan barang curian. API teknologi geolokasi juga berguna untuk melacak pergerakan dan manajemen armada di berbagai bidang seperti layanan pos, angkutan gratis, dan armada kendaraan besar di banyak industri yang bergantung pada data berbasis lokasi.

Untuk Menemukan dan Melacak Orang

API untuk layanan navigasi aplikasi geolokasi GPS seperti Google Maps "find my phone" memiliki fungsi dan fitur berbasis lokasi yang mengakses data untuk mendeteksi lokasi pengguna. Dengan demikian mereka memungkinkan pemulihan yang mudah jika terjadi pencurian dan membantu penegakan hukum dalam melacak pergerakan penjahat jika terjadi penculikan atau kejahatan besar lainnya. Layanan aplikasi GPS berbasis lokasi bahkan telah digunakan dalam beberapa kasus untuk mendeteksi lokasi pengguna dan melacak lokasi banyak remaja yang tidak bertanggung jawab atau pasangan yang bandel!

Untuk Menyediakan Data Pelacakan Pelanggan untuk Bisnis

Aplikasi seluler dengan API yang menampilkan fungsionalitas GPS berbasis lokasi, dan teknologi geolokasi, seperti aplikasi Belanja Groupon, telah terbukti membantu dalam menyediakan data berbasis lokasi yang relevan yang memberikan wawasan penting tentang perilaku belanja dan aktivitas berbasis lokasi penggunanya. Aplikasi seluler untuk belanja dan geolokasi dapat mengakses data di lokasi pengguna dari sebagian besar pembeli toko dan barang apa yang paling rentan mereka beli di lokasi tertentu.

Kelompok pendapatan pengguna aplikasi dari lokasi tertentu, layanan yang digunakan oleh pengguna tersebut, dan bahkan seberapa sering mereka mengunjungi lokasi tersebut! Ini membantu pengusaha menggunakan data untuk membuat keputusan manajemen bisnis berbasis lokasi yang relevan sehubungan dengan harga, demografi pelanggan, program loyalitas, dan pemasaran.

Untuk Memperkirakan Waktu Kedatangan

Di dunia di mana waktu dan data akurat adalah uang, aplikasi berbasis lokasi tetap ada karena fitur API berbasis datanya membuatnya cukup berguna untuk model bisnis yang sensitif terhadap waktu. Ini termasuk layanan pengiriman yang mendeteksi lokasi pengguna dan bergantung pada perkiraan waktu kedatangan (ETA) yang akurat dari personel pengiriman untuk menjaga model bisnis mereka tetap andal dan dapat dipercaya.

Akses data geolokasi seperti itu juga penting dalam model pengiriman dan logistik internasional karena pengguna yang bersemangat melacak paket mereka secara online hingga waktu untuk mengambilnya. Tidak ketinggalan adalah API untuk layanan transportasi dan transportasi berbasis lokasi seperti Uber atau armada bus atau transportasi kereta bawah tanah milik negara yang memindahkan ribuan pengguna yang sibuk dari satu tempat ke tempat lain, dan untuk siapa akses berbasis lokasi akurat Data ETA dalam perjalanan mereka, sangat penting!

Penyedia jasa

Fitur API dari geolokasi aplikasi mengandalkan data untuk memberikan informasi tentang penyedia layanan berbasis lokasi penting yang tersedia. Mereka menggunakan data berbasis lokasi dari sistem API canggih yang memungkinkan penggunanya untuk memilih penyedia layanan ini yang terdekat dengan lokasi mereka. Ini termasuk layanan seperti Task Rabbit dan Angie's List yang memungkinkan Anda untuk memeriksa aplikasi, tidak hanya untuk layanan kontraktor yang ingin Anda libatkan tetapi juga untuk data lokasi pengguna mereka, untuk menemukan penyedia layanan, baik itu babysitter, tukang ledeng atau asisten pribadi terdekat Anda.

Rekreasi & Hiburan

Aplikasi berbasis lokasi GPS memiliki tempat di dunia hiburan jejaring sosial. Aplikasi sosial ini menyematkan API dalam platform mereka yang menggunakan teknologi GPS untuk menyediakan akses ke informasi untuk jejaring sosial seperti Tinder. API untuk aplikasi berbasis lokasi untuk kencan dan permainan mengakses data ekstensif dan layanan geolokasi untuk menemukan orang-orang terdekat yang tersedia untuk pertemuan rekreasi. Aplikasi GPS seluler semacam itu memberi tahu lokasi dan memiliki fitur API berbasis lokasi canggih yang mengakses dan referensi silang data dari jejaring sosial, demografi kencan, dan minat calon pengguna.

Sistem API ini merupakan bagian integral dalam memungkinkan aplikasi ini untuk beroperasi dengan mulus, sehingga menempatkan pengguna dalam kontak dengan orang yang paling sesuai dengan preferensi mereka. Untuk gamer, peta sistem API geolokasi aplikasi sangat canggih sehingga dapat membantu mereka saat melakukan tantangan pencarian waktu nyata (yaitu, Pokemon Go, Dungeons & Dragons, dll.) dan menemukan anggota tim di seluruh dunia secara waktu nyata. Ini termasuk game first-person shooter berbasis lokasi atau game fantasi seperti The World of Warcraft, di mana seseorang dapat merekrut anggota tim melalui aplikasi GPS berdasarkan lokasi, bahasa, dan keterampilan, di antara data peta relevan lainnya, yang disematkan di API-nya .

Bagaimana Cara Membuat Aplikasi GPS?

Ada 5 fase yang terlibat dalam proses pengembangan untuk membuat aplikasi GPS.

Sekarang kami telah mengidentifikasi beberapa dari banyak penggunaan aplikasi seluler GPS berbasis lokasi, kami perlu mempertimbangkan: Apa yang diperlukan untuk membuat aplikasi GPS dengan layanan geolokasi? Bagaimana cara membuat Aplikasi GPS? Apa saja 5 fase dari Proses Pengembangan Aplikasi?

Desain Proyek Aplikasi GPS

Untuk mengembangkan layanan aplikasi GPS berbasis lokasi menggunakan sistem API yang sesuai, kita harus mempertimbangkan fitur aplikasi yang paling penting bagi calon pengguna aplikasi. Berdasarkan detail proyek aplikasi, Anda akan memutuskan jenis API berdasarkan skala dan cakupan penyiapan proyek. Selain itu, Anda perlu mengumpulkan peta dan sumber data berbasis lokasi yang relevan sebelum memulai pengembangan sistem aplikasi GPS ini.

Sumber daya ini mencakup jenis teknologi aplikasi geolokasi yang akan digunakan, platform apa yang akan dioptimalkan untuk aplikasi GPS ini (yaitu, android, web, atau iOS), ketersediaan kerangka kerja teknologi API yang mendukung (seperti menara seluler, dll.), dan juga jenis tim pengembangan aplikasi GPS yang Anda perlukan. Tentu saja, data berbasis lokasi, fungsionalitas API matriks jarak, dan fitur yang dimasukkan ke dalam layanan aplikasi GPS ini akan sangat bergantung pada anggaran yang dialokasikan untuk proyek ini.

Spesifikasi Aplikasi GPS

Sekarang seseorang telah menentukan fitur fungsionalitas aplikasi berbasis lokasi yang relevan mengenai sumber daya yang tersedia, kerangka kerja teknologi, anggaran, dan tim pengembangan aplikasi GPS, Anda perlu menyempurnakan spesifikasi aplikasi berdasarkan pengguna target untuk layanan ini. Akankah aplikasi GPS berbasis lokasi ini menyematkan API paling fungsional untuk industri restoran? Apakah ini akan menggunakan kerangka kerja geolokasi API statis?

Dalam aplikasi GPS, data geolokasi dan fitur aplikasi pelacakan waktu berbasis lokasi dari desain API akan menjadi yang paling penting. Dengan cara ini, pengguna bisa mendapatkan peta data yang relevan di lokasi pengemudi pengiriman dengan pembelian mereka atau dapat melacak ETA mereka menggunakan aplikasi geolokasi. Apakah layanan aplikasi GPS berbasis lokasi akan digunakan untuk perusahaan ride-sharing? Dalam hal ini, fitur API matriks jarak harus menggabungkan kemampuan pelacakan waktu ETA berbasis lokasi dan sistem pelaporan pengguna yang memungkinkan pengguna mengirim laporan ke aplikasi melalui tinjauan layanan, lokasi waktu nyata, dan data bermanfaat lainnya.

Pertimbangan lain mungkin termasuk apakah aplikasi berbasis lokasi seluler ini secara khusus dikembangkan untuk menyediakan data real-time yang akurat tentang kondisi jalan potensial. Misalnya, aplikasi Google Maps memiliki fitur API yang menyediakan data terkini dan real-time tentang lalu lintas yang tidak biasa di dalam area tersebut. Akankah aplikasi GPS berbasis lokasi ini menyematkan API yang memungkinkan pengguna memberikan umpan balik yang bermanfaat secara real-time kepada pengguna aplikasi lainnya?

Aplikasi berbasis lokasi seluler GPS, seperti Waze, misalnya, memungkinkan pengguna tidak hanya mendapatkan layanan geolokasi dari aplikasi ini, tetapi juga diberikan kemampuan untuk melaporkan kondisi jalan yang akan membantu pengguna lain dengan detail bermanfaat seperti pintasan, pemberhentian lalu lintas , perbaikan jalan dan bahkan lubang!

Seberapa ramah pengguna fitur sistem peta dalam solusi aplikasi GPS untuk rata-rata pengguna? Misalnya, aplikasi yang memiliki fitur data geolokasi teknologi yang hebat selain panel visual yang mudah digunakan dengan antarmuka aplikasi berwarna cerah, font yang mudah dibaca, dan fungsionalitas yang mulus, integrasi platform teknologi, dan tata letak visual merupakan nilai tambah untuk pengguna aplikasi! Aplikasi geolokasi yang mempertimbangkan fitur ramah pengguna ini, selain kemudahan navigasi, kemungkinan besar akan menjadi aplikasi GPS pilihan bagi banyak pengguna aplikasi GPS.

Tim Pengembangan Aplikasi GPS

Aplikasi berbasis lokasi GPS memiliki fitur pengguna yang menyematkan peta API yang ditentukan dalam konsep desain aplikasi awal, sehingga Anda perlu mengontrak tim pengembangan proyek solusi aplikasi yang cakap untuk membangunnya. Tim teknologi ini akan memberikan solusi aplikasi geolokasi dan sumber daya proyek yang diperlukan dan akan terdiri dari insinyur perangkat lunak peta API, programmer, desainer aplikasi UI / UX Mobile, insinyur QA, penguji pengalaman pengguna akhir, dan manajer proyek yang cakap untuk menjaga solusi aplikasi GPS geolokasi. proyek di trek hingga peluncuran atau peluncurannya.

Peluncuran APLIKASI GPS

Peluncuran terakhir dari pengembangan aplikasi geolokasi akan melibatkan promosi aplikasi geolokasi kepada audiens target yang terdiri dari pengguna layanan aplikasi GPS yang dituju. Pengguna aplikasi geolokasi ini mencakup berbagai pengusaha di berbagai industri dan juga pengguna akhir aplikasi geolokasi. Aktivitas promosi seputar fungsionalitas, fitur, dan penggunaan proyek solusi aplikasi berbasis lokasi seluler ini akan berguna untuk membuat pengguna membeli konsepnya sebelum tanggal peluncuran yang sebenarnya.

Memanfaatkan kampanye pemasaran SEO yang bahkan dapat menyaingi Google Maps dengan promosi ekstensif aplikasi seluler berbasis lokasi juga akan menjadi bagian integral dalam memastikan popularitas aplikasi geolokasi seluler. Peluncuran lunak proyek solusi aplikasi geolokasi seluler akan menjadi cara yang bagus untuk menguji pengalaman pengguna dan memeriksa kemungkinan kesalahan di peta aplikasi geolokasi.

Umpan Balik Aplikasi GPS

Berdasarkan umpan balik dari pengguna untuk peluncuran aplikasi geolokasi seluler, Anda akan memiliki gagasan tentang fungsionalitas dunia nyata dari fitur aplikasi untuk pengguna akhir dan juga memiliki kesempatan untuk melakukan peningkatan API yang diperlukan, pembaruan aplikasi, dan perbaiki bug apa pun yang dapat menimbulkan masalah dengan fitur fungsionalitas aplikasi seluler geolokasi Anda.

Mungkin data geolokasi aplikasi dalam aplikasi GPS perlu dirampingkan dengan lebih baik, atau API-nya ditingkatkan lebih baik untuk antarmuka dengan ponsel android, IOS, atau bahkan platform berbasis web (seperti Google Maps) tanpa masalah fungsionalitas aplikasi seperti tersentak atau bergerak terlalu lambat. Google Maps adalah salah satu solusi aplikasi geolokasi yang paling banyak digunakan yang disukai oleh pengguna di seluruh dunia karena alasan ini! Semakin lancar kinerja aplikasi Anda, semakin besar kemungkinan pengguna ingin memanfaatkan layanan aplikasi geolokasinya sesering mungkin.

Berapa Biaya Membuat Aplikasi GPS?

Biaya pengembangan API untuk aplikasi peta GPS geolokasi seluler, dengan semua layanan data, fitur, dan fungsionalitas relevan yang diharapkan pengguna akhir dimiliki oleh aplikasi GPS modern, akan bervariasi. Pengembangan aplikasi geolokasi bergantung pada fungsionalitas yang dibutuhkan pengguna dari fitur aplikasi. Itu berarti jika Anda lebih suka membuat aplikasi geolokasi dengan produk variabel minimum atau aplikasi seluler dengan peta yang kurang canggih, dan fitur API statis, maka Anda akan menjadi:

Membayar tim pengembangan aplikasi geolokasi Anda di ujung bawah skala dimulai sekitar USD 28 per jam per orang di tim pengembangan aplikasi.

Ingatlah bahwa jika Anda memberi pengguna Anda jumlah minimum saat memulai proyek solusi aplikasi geolokasi seluler, Anda mungkin tidak mendapatkan laba atas investasi yang tinggi dari pengguna seperti jika Anda mengintegrasikan fitur fungsionalitas geolokasi aplikasi.

Berinvestasi dalam tim solusi aplikasi geolokasi GPS yang berpengetahuan dan cakap serta profesional proyek akan memastikan bahwa Anda mendapatkan laba besar atas investasi Anda dalam membuat aplikasi peta fungsional dengan fitur API canggih dan antarmuka pengguna yang intuitif. Mendapatkan aplikasi geolokasi yang dibangun dengan benar seperti pada skala aplikasi Google Maps yang populer akan membutuhkan anggaran yang sesuai dengan skala proyek ini.

Pada akhir yang lebih tinggi, pengembang dan manajer proyek akan membebankan tarif awal hingga USD 75 per jam per orang di tim pengembangan.

Namun, investasi dalam API peta yang dibangun sepenuhnya akan sepadan, karena aplikasi seluler geolokasi GPS Anda akan menerima pengembalian investasi yang lebih tinggi. Dengan tim pengembangan aplikasi yang terampil, anggaran yang layak, dan konsep aplikasi seluler geolokasi API yang hebat, Anda dapat menemukan jalan Anda ke dunia pembuatan layanan seluler GPS!