您曾经使用过应用程序来跟踪位置吗？如果是，那么您可能知道 GPS 应用程序。在这个几乎自动化的数据驱动世界中，是否有适用于所有事物的应用程序？需要食谱吗？有一个应用程序。出发前需要查看天气吗？也有一个应用程序。我在安排您的每月付款时遇到一些挑战并需要一些帮助？也有一个应用程序。

在正确的时间获得正确的数据可以使用这些应用程序访问实时技术解决方案。因此，难怪会有一款应用程序可以在全球范围内查找人、地点和事物的位置！输入基于位置的应用程序，也称为 GPS 应用程序。本指南涉及所有 GPS 应用程序开发过程和示例。

什么是移动应用开发世界中的 GPS？

GPS 是地理定位或全球定位系统，是一种基于位置的无线电导航系统，对于用户的位置、时间和定位来说是不可或缺的。基于 GPS 位置的应用程序几乎可以在每种类型的数字地图数据系统中找到，并利用应用程序编程接口 (API) 来促进技术系统之间的通信。

从本质上讲，GPS 使用了具有地理定位技术和地图数据系统的 API，是我们在 21 世纪环游世界的方式，对于许多需要从地理定位技术和导航服务访问实时数据的用户来说， GPS应用程序，是他们不能没有的应用程序！这些众多的地理定位地图服务以多种方式对全球 GPS 用户有用，最典型的例子是流行的 Google Maps GPS 应用程序。

什么是适用于 Android 的最佳 GPS 应用程序？

科技巨头谷歌在其应用解决方案套件中创建了谷歌地图，它现在很容易成为 Android 用户中最受欢迎的应用之一，因为它为其用户提供基于位置的实时地图和数据。 Google Maps API 界面也是无缝的、易于使用且交互性很强，使其成为最受欢迎的地理定位应用程序之一。

除了其服务套件外，Google Maps 还可以免费使用，并在各种平台上无缝集成其高级 API！除了定位服务外，谷歌地图是企业主将人员送至其营业地点的绝佳工具，因为谷歌地图不仅提供地理定位技术，而且一目了然地显示相关信息，例如企业网站、编号、照片和客户评论。

Google Maps API 还提供有关您的营业场所在各个地区的其他位置或分支机构的相关数据，这对于在一个地理区域内拥有多个营业场所的加盟商或企业家很有帮助。

GPS移动地理定位应用程序的使用

查找位置

GPS 应用程序最常见的功能特性是为其用户访问位置、地址或地图。许多用户根本离不开基于位置的应用服务和数据驱动应用的地理定位技术，例如非常流行的谷歌地图应用。这些基于位置的导航服务和移动应用程序对于查找地址位置非常有帮助，有助于跟踪更高效、更省时的路线，还可以防止用户迷路。

谷歌地图应用程序是最有用的基于位置的应用程序服务之一，当用户第一次去陌生的地方时，可以在手机上安装它。它可以通过向 GPS 地图用户显示准确的地图和路线以安全准时到达，从而防止他们陷入危险或尴尬的境地。

在更大范围内，从用于地理定位应用系统的 API 访问基于位置的数据地图对于某些业务领域至关重要。其中包括餐厅服务、先进的汽车行业、谷歌服务（例如谷歌无人驾驶汽车的 API 和安卓用户的谷歌地图应用程序），甚至海事、军事和航空业。在这些情况下，从地理定位应用程序使用的 API 系统访问准确的基于位置的数据地图可能不仅是在正确的时间找到正确的位置，而且是生死攸关的区别。

查找和跟踪属性

移动 GPS 地理定位应用程序也可用于定位和跟踪人员或财产的位置。如果车辆被盗，之前安装的基于位置的 GPS 应用系统具有复杂的 API 地理定位特性和功能，可以实时跟踪汽车的运动。

这种基于 API 的地理定位用户功能已成为此类基于位置的应用程序不可或缺的一部分，全球的安全公司、保险机构和汽车租赁服务机构都在使用这种应用程序来追回被盗财产。地理定位技术 API 还可用于跟踪邮政服务、礼宾班车和许多行业中依赖基于位置的数据的大型车队等领域的运动和车队管理。

查找和跟踪人员

GPS 地理定位应用程序（如 Google 地图“查找我的手机”）的导航服务 API 具有基于位置的功能和特性，可访问数据以检测用户位置。因此，它们可以在发生盗窃时轻松恢复，并在发生绑架或其他重大犯罪时协助执法部门追踪犯罪分子的行踪。在某些情况下，基于位置的 GPS 应用服务甚至被用于检测用户位置并跟踪许多不负责任的青少年或任性配偶的位置！

为企业提供客户跟踪数据

具有基于位置的 GPS 功能的 API 和地理定位技术的移动应用程序（例如 Groupon 购物应用程序）已证明有助于提供相关的基于位置的数据，从而提供对用户购物行为和基于位置的活动的重要洞察。用于购物和地理定位的移动应用程序可以访问有关商店大多数购物者的用户位置的数据，以及他们在某些位置最容易购买的商品。

来自特定位置的应用用户的收入等级、这些用户使用的服务，甚至他们访问这些位置的频率！这有助于企业家使用这些数据在定价、客户人口统计、忠诚度计划和营销方面做出相关的基于位置的业务管理决策。

估计到达时间

在时间和准确数据就是金钱的世界中，基于位置的应用程序将继续存在，因为它们的数据驱动 API 功能使它们对于时间敏感的商业模式非常有用。其中包括检测用户位置的送货服务，并依靠送货人员的准确预计到达时间 (ETA) 来保持其业务模型的可靠性和可信赖性。

这种地理定位数据访问在国际航运和物流模型中也是必不可少的，因为热切的用户在线跟踪他们的包裹，直到有时间去取它们。不要忘记基于位置的拼车和交通服务的 API，例如优步或国有公共汽车或地铁运输车队，将数千名忙碌的用户从一个地方转移到另一个地方，并为他们提供基于位置的准确信息他们通勤的ETA数据，是必不可少的！

服务供应商

应用程序地理定位的 API 功能依赖于数据来提供有关基本位置服务的可用提供商的信息。他们利用来自高级 API 系统的基于位置的数据，使他们的用户能够选择离他们最近的这些服务的提供商。其中包括 Task Rabbit 和 Angie's List 等服务，允许您查看应用程序，不仅可以查看您希望参与的承包商服务，还可以查看他们的用户位置数据，以查找服务提供商，无论是保姆、水管工还是离您最近的私人助理。

休闲娱乐

基于 GPS 位置的应用程序在社交网络的娱乐世界中占有一席之地。这些社交应用程序在其平台中嵌入了 API，这些平台使用 GPS 技术为 Tinder 等社交网络提供信息访问。用于约会和游戏的基于位置的应用程序的 API 访问广泛的数据和地理定位服务，以查找附近可用的人以进行休闲聚会。此类移动 GPS 应用程序可告知位置，并具有先进的基于位置的 API 功能，可以访问和交叉引用来自社交网络、约会人口统计数据和潜在用户兴趣的数据。

这些 API 系统在允许这些应用程序无缝运行方面是不可或缺的，从而使用户能够与最适合他们偏好的人联系。对于游戏玩家来说，应用程序地理定位 API 系统地图非常先进，可以帮助他们进行实时任务挑战（即 Pokémon Go、Dungeons & Dragons 等）并实时定位全球的团队成员。其中包括基于位置的第一人称射击游戏或《魔兽世界》等奇幻游戏，其中人们可以通过 GPS 应用程序根据位置、语言和技能以及嵌入其 API 中的其他相关地图数据来招募团队成员.

您如何制作 GPS 应用程序？

制作 GPS 应用程序的开发过程涉及 5 个阶段。

现在我们已经确定了基于位置的 GPS 移动应用程序的众多用途中的一些，我们需要考虑：创建具有地理定位服务的 GPS 应用程序需要什么？如何创建 GPS 应用程序？应用程序开发过程的 5 个阶段是什么？

GPS应用项目设计

要使用适当的 API 系统开发基于位置的 GPS 应用程序服务，必须考虑应用程序对应用程序潜在用户最重要的功能。根据应用项目的详细信息，您将根据项目设置的规模和范围来决定 API 的类型。此外，您需要在开始开发此 GPS 应用程序系统之前组装相关的基于位置的数据地图和资源。

这些资源包括将采用何种类型的地理定位应用程序技术、该 GPS 应用程序将针对哪些平台进行优化（即，android、web 或 iOS）、支持 API 技术框架的可用性（如手机信号塔等）、以及您需要什么样的 GPS 应用程序开发团队。当然，基于位置的数据、距离矩阵 API 功能和集成到此 GPS 应用程序服务中的功能将在很大程度上取决于分配给该项目的预算。

GPS 应用程序规格

既然已经确定了与可用资源、技术框架、预算和 GPS 应用程序开发团队有关的基于位置的应用程序功能特性，您需要根据该服务的目标用户微调应用程序规范。这个基于位置的 GPS 应用程序是否会为餐饮业嵌入功能最强大的 API？它会使用静态 API 地理定位框架吗？

在 GPS 应用程序中，来自 API 设计的地理位置数据和基于位置的时间跟踪应用程序功能将至关重要。通过这种方式，用户可以在购买时获得有关送货司机位置的相关数据地图，或者能够使用地理定位应用程序跟踪他们的预计到达时间。基于位置的 GPS 应用服务是否适用于拼车公司？在这种情况下，距离矩阵 API 功能应包含基于位置的 ETA 时间跟踪功能和用户报告系统，该系统允许用户通过服务审查、实时位置和其他有用数据向应用程序发送报告。

其他考虑因素可能包括是否要专门开发这些基于位置的移动应用程序，以提供有关潜在道路状况的准确实时数据。例如，谷歌地图应用程序有一个 API 功能，可以提供有关该地区异常交通的最新实时数据。这个基于位置的 GPS 应用程序是否会嵌入一个 API，使用户能够向应用程序的其他用户实时提供有用的反馈？

基于 GPS 移动位置的应用程序，例如 Waze，不仅允许用户从该应用程序获取地理定位服务，而且还能够报告道路状况，这将帮助其他用户提供有用的详细信息，例如快捷方式、交通站点、修路甚至坑洼！

GPS 应用解决方案中的地图系统功能对普通用户的用户友好程度如何？例如，除了具有色彩鲜艳的应用程序界面、易于阅读的字体和无缝功能、技术平台集成和视觉布局的用户友好型可视面板之外，还具有出色的技术地理定位数据功能的应用程序应用用户！除了易于导航之外，考虑到这些用户友好功能的地理定位应用程序更有可能成为许多 GPS 应用程序用户的首选 GPS 应用程序。

GPS应用开发团队

基于 GPS 位置的应用程序具有嵌入在初始应用程序设计概念中指定的 API 地图的用户功能，因此您需要与有能力的应用程序解决方案项目开发团队签约来构建它。该技术团队将提供必要的地理定位应用程序解决方案和项目资源，并将包括 API 地图软件工程师、程序员、UI/UX 移动应用程序设计师、QA 工程师、最终用户体验测试员和有能力的项目经理，以保持地理定位 GPS 应用程序解决方案项目在其推出或启动之前的轨道上。

GPS APP启动

地理定位应用程序开发的最终推出将涉及向由预期 GPS 应用程序服务用户组成的目标受众推广地理定位应用程序。这些地理定位应用程序用户包括各个行业的各种企业家以及地理定位应用程序的最终用户。围绕这个基于移动位置的应用程序解决方案项目的功能、特性和用途的促销活动将有助于让用户在实际发布日期之前购买其概念。

通过广泛推广基于位置的移动应用程序，利用甚至可以与谷歌地图竞争的 SEO 营销活动，对于确保移动地理定位应用程序的普及也是不可或缺的。移动地理定位应用程序解决方案项目的软启动将是测试用户体验和检查地理定位应用程序地图中任何潜在错误的好方法。

GPS 应用反馈

根据用户对移动地理定位应用程序发布的反馈，您将对最终用户的应用程序功能的实际功能有所了解，并有机会进行必要的 API 升级、应用程序更新和修复任何可能导致您的地理位置移动应用程序功能出现问题的错误。

也许 GPS 应用程序中的应用程序地理定位数据需要更好地简化，或者它的 API 需要更好地增强以与移动 android、IOS 甚至基于 Web 的平台（例如谷歌地图）进行交互，而不会出现诸如退缩或移动等应用程序功能问题慢的。出于这个原因，谷歌地图是世界各地用户首选的最常用的地理定位应用解决方案之一！您的应用程序执行得越流畅，用户就越有可能希望尽可能频繁地使用其地理定位应用程序服务。

创建一个 GPS 应用程序需要多少成本？

移动地理定位 GPS 地图应用程序的 API 的开发成本以及最终用户期望现代 GPS 应用程序拥有的所有相关数据服务、特性和功能会有所不同。地理定位应用程序的开发取决于用户对应用程序特性的要求。这意味着，如果您更喜欢创建具有最小变量产品的地理定位应用程序或具有不太高级地图和静态 API 功能的移动应用程序，那么您将是：

向您的地理定位应用程序开发团队支付较低的费用，起价为应用程序开发团队每人每小时约 28 美元。

请记住，如果您在启动移动地理定位应用程序解决方案项目时为用户提供最低限度的服务，您可能无法从用户那里获得与集成应用程序地理定位功能特性一样高的投资回报。

投资于知识渊博且能力强的 GPS 地理定位应用解决方案团队和项目专业人员，将确保您在创建具有高级 API 功能和直观用户界面的功能性地图应用方面获得巨大的投资回报。获得一个适当构建的地理定位应用程序，例如流行的谷歌地图应用程序的规模，需要与该项目规模保持一致的预算。

在较高端，开发人员和项目经理将收取开发团队每人每小时 75 美元的起始费率。

但是，对完全构建的地图 API 的投资是值得的，因为您的 GPS 地理定位移动应用程序将获得更高的投资回报。凭借熟练的应用程序开发团队、可行的预算和出色的 API 地理定位移动应用程序概念，您可以找到进入 GPS 移动服务创建世界的途径！