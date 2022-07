¿Alguna vez has usado una aplicación para rastrear una ubicación? En caso afirmativo, es posible que conozca las aplicaciones de GPS. ¿Existe una aplicación para todo en este mundo casi automatizado basado en datos? ¿Necesitas una receta? Hay una aplicación para eso. ¿Necesita consultar el clima antes de salir? Hay una aplicación para eso también. ¿Tiene algunos problemas para programar sus pagos mensuales y necesita ayuda? También hay una aplicación para eso.

Los datos correctos en el momento adecuado dan acceso a soluciones tecnológicas en vivo utilizando estas aplicaciones. Entonces, no es de extrañar que haya una aplicación para encontrar la ubicación de personas, lugares y cosas en todo el mundo. Ingrese a las aplicaciones basadas en la ubicación, también conocidas como aplicaciones de GPS. Esta guía compromete todos los procesos y ejemplos de desarrollo de aplicaciones GPS.

¿Qué es el GPS en el mundo del desarrollo de aplicaciones móviles?

GPS es Geolocalización o Sistemas de Posicionamiento Global, es un sistema de navegación por radio basado en la ubicación que es parte integral de sus usuarios para la ubicación, el tiempo y el posicionamiento. Las aplicaciones basadas en ubicación GPS se pueden encontrar en casi todos los tipos de sistemas de datos de mapas digitales y utilizan una interfaz de programación de aplicaciones (API) esencial para facilitar la comunicación entre los sistemas tecnológicos.

Esencialmente, el GPS, que utiliza una API con tecnología de geolocalización y un sistema de datos de mapas, es la forma en que encontramos nuestro camino alrededor del mundo en el siglo XXI, y para muchos usuarios que necesitan acceder a datos en tiempo real de la tecnología de geolocalización y los servicios de navegación, una aplicación de GPS, ¡son aplicaciones de las que no pueden prescindir! Estos numerosos servicios de mapas de geolocalización son útiles en una variedad de formas para los usuarios de GPS en todo el mundo y se ejemplifican mejor en la popular aplicación Google Maps GPS.

¿Cuál es la mejor aplicación de GPS para Android?

Tech Giant, Google, ha creado Google Maps en su conjunto de soluciones de aplicaciones, y ahora es fácilmente una de las aplicaciones más populares entre los usuarios de Android, ya que proporciona mapas y datos basados en la ubicación en tiempo real para sus usuarios. La interfaz API de Google Maps también es perfecta, fácil de usar y muy interactiva, lo que la convierte en una de las aplicaciones de geolocalización más preferidas disponibles.

Además de su conjunto de servicios, Google Maps es de uso gratuito e integra a la perfección su API avanzada en varias plataformas. Además de los servicios de ubicación, Google Maps es una excelente herramienta para que los dueños de negocios lleven a las personas a su lugar de trabajo, ya que Google Maps no solo proporciona la tecnología de geolocalización, sino que también muestra información relevante de un vistazo, como el sitio web de la empresa, Número, fotos y comentarios de los clientes.

La API de Google Maps también proporciona datos relevantes sobre las ubicaciones o sucursales adicionales de su lugar de negocios en varias regiones, lo que es útil para franquiciados o empresarios con múltiples establecimientos comerciales en un área geográfica.

Usos de las aplicaciones de geolocalización móvil GPS

Para buscar ubicaciones

La característica de funcionalidad más común de una aplicación de GPS es acceder a ubicaciones, direcciones o mapas para su usuario. Muchos usuarios simplemente no pueden prescindir de los servicios de aplicaciones basados en la ubicación y la tecnología de geolocalización de las aplicaciones basadas en datos, como la popular aplicación Google Maps. Estos servicios de navegación basados en la ubicación y las aplicaciones móviles son extremadamente útiles para encontrar ubicaciones de direcciones, ayudan a rastrear una ruta más eficiente y que ahorra tiempo, y también evitan que el usuario se pierda.

La aplicación Google Maps es uno de los servicios de aplicaciones basados en la ubicación más útiles que un usuario puede instalar en su teléfono cuando va a lugares extraños por primera vez. Puede evitar que el usuario de los mapas GPS se meta en situaciones peligrosas o vergonzosas al mostrarle los mapas y rutas precisos para llegar a tiempo y de manera segura.

A mayor escala, el acceso a mapas de datos basados en la ubicación de la API para los sistemas de aplicaciones de geolocalización es crucial para ciertas áreas comerciales. Estos incluyen servicios de restaurante, la industria automotriz avanzada, los servicios de Google (como la API para automóviles sin conductor de Google y la aplicación Google Maps para usuarios de Android) e incluso la industria marítima, militar y de aviación. En estos casos, el acceso a mapas de datos precisos basados en la ubicación del sistema API utilizado por una aplicación de geolocalización puede ser la diferencia no solo entre encontrar las ubicaciones correctas en el momento correcto, sino también entre la vida y la muerte.

Para buscar y rastrear propiedades

Una aplicación de geolocalización GPS móvil también es útil para ubicar y rastrear la posición de una persona o propiedad. Si ha habido un robo de un vehículo, un sistema de aplicación de GPS basado en la ubicación previamente instalado tiene funciones y funciones complejas de geolocalización API que le permiten rastrear los movimientos del automóvil en tiempo real.

Esta función de usuario de geolocalización basada en API ha sido parte integral de este tipo de aplicación basada en la ubicación que utilizan las empresas de seguridad, las agencias de seguros y los servicios de alquiler de automóviles en todo el mundo para la recuperación de posesiones robadas. La API de tecnología de geolocalización también es útil para el seguimiento de movimientos y la gestión de flotas en áreas como servicios postales, servicios de transporte de cortesía y grandes flotas de vehículos en muchas industrias que dependen de datos basados en la ubicación.

Para encontrar y rastrear personas

La API para los servicios de navegación de las aplicaciones de geolocalización GPS, como "buscar mi teléfono" de Google Maps, tiene funciones y características basadas en la ubicación que acceden a los datos para detectar la ubicación del usuario. Por lo tanto, permiten una fácil recuperación en caso de robo y ayudan a las fuerzas del orden público a rastrear los movimientos de los delincuentes en caso de secuestros u otros delitos graves. ¡Los servicios de aplicaciones de GPS basados en la ubicación incluso se han utilizado en algunos casos para detectar la ubicación del usuario y rastrear las ubicaciones de muchos adolescentes irresponsables o cónyuges descarriados!

Para proporcionar datos de seguimiento de clientes para empresas

Las aplicaciones móviles con API que cuentan con funcionalidad GPS basada en la ubicación y tecnología de geolocalización, como la aplicación Groupon Shopping, han demostrado ser útiles para proporcionar datos relevantes basados en la ubicación que brindan información importante sobre el comportamiento de compra y la actividad basada en la ubicación de sus usuarios. Las aplicaciones móviles para compras y geolocalización pueden acceder a datos sobre la ubicación del usuario de la mayoría de los compradores de una tienda y qué artículos son más propensos a comprar en ciertas ubicaciones.

El nivel de ingresos de los usuarios de la aplicación desde una ubicación específica, los servicios utilizados por esos usuarios e incluso la frecuencia con la que han visitado estas ubicaciones. Esto ayuda a los empresarios a utilizar los datos para tomar decisiones relevantes de gestión empresarial basadas en la ubicación con respecto a los precios, la demografía de los clientes, los programas de fidelización y el marketing.

Para estimar la hora de llegada

En un mundo en el que el tiempo y los datos precisos son dinero, las aplicaciones basadas en la ubicación están aquí para quedarse, ya que sus funciones de API basadas en datos las hacen bastante útiles para los modelos comerciales sensibles al tiempo. Estos incluyen servicios de entrega que detectan la ubicación del usuario y dependen de la hora estimada de llegada (ETA) precisa del personal de entrega para mantener su modelo comercial fiable y digno de confianza.

Dicho acceso a datos de geolocalización también es esencial en los modelos de logística y envío internacional, ya que el usuario ansioso rastrea sus paquetes en línea hasta el momento de recogerlos. No se debe olvidar la API para servicios de transporte y viajes compartidos basados en la ubicación, como Uber o la flota estatal de autobuses o transporte subterráneo que mueve a miles de usuarios ocupados de un lugar a otro, y para quienes el acceso basado en la ubicación a información precisa. Los datos de ETA en su trayecto, ¡es imprescindible!

Proveedores de servicio

Las características de la API de la geolocalización de la aplicación se basan en datos para brindar información sobre los proveedores disponibles de servicios esenciales basados en la ubicación. Utilizan datos basados en la ubicación de sistemas API avanzados que permiten a sus usuarios seleccionar proveedores de estos servicios más cercanos a su ubicación. Estos incluyen servicios como Task Rabbit y Angie's List que le permiten verificar en la aplicación, no solo los servicios del contratista que desea contratar, sino también los datos de ubicación del usuario, para encontrar un proveedor de servicios, ya sea una niñera, plomero o asistente personal más cercano a usted.

Recreación y entretenimiento

Las aplicaciones basadas en localización GPS tienen un lugar en el mundo del entretenimiento de las redes sociales. Estas aplicaciones sociales incorporan API dentro de sus plataformas que usan tecnología GPS para proporcionar acceso a información para redes sociales como Tinder. La API para aplicaciones basadas en la ubicación para citas y juegos accede a los extensos servicios de datos y geolocalización para encontrar personas disponibles cerca para reuniones recreativas. Estas aplicaciones móviles de GPS indican la ubicación y tienen características API avanzadas basadas en la ubicación que acceden y hacen referencia cruzada a datos de redes sociales, datos demográficos de citas e intereses de los usuarios potenciales.

Estos sistemas API son integrales para permitir que estas aplicaciones funcionen sin problemas, poniendo así a los usuarios en contacto con las personas más adecuadas a sus preferencias. Para los jugadores, los mapas de los sistemas API de geolocalización de la aplicación son tan avanzados que pueden ayudarlos cuando realizan desafíos de misiones en tiempo real (es decir, Pokémon Go, Dragones y mazmorras, etc.) y ubican a los miembros del equipo en todo el mundo en tiempo real. Estos incluyen juegos de disparos en primera persona basados en la ubicación o juegos de fantasía como The World of Warcraft, en los que uno puede reclutar miembros del equipo a través de una aplicación GPS basada en ubicaciones, idioma y habilidades, entre otros datos de mapas relevantes, integrados en su API. .

¿Cómo se hace la aplicación de GPS?

Hay 5 fases involucradas en el proceso de desarrollo para hacer una aplicación de GPS.

Ahora que hemos identificado algunos de los numerosos usos de una aplicación móvil de GPS basada en la ubicación, debemos considerar: ¿Qué implica crear una aplicación de GPS con servicios de geolocalización? ¿Cómo se crea una aplicación de GPS? ¿Cuáles son las 5 fases del proceso de desarrollo de aplicaciones?

Diseño de proyecto de aplicación GPS

Para desarrollar servicios de aplicaciones de GPS basados en la ubicación utilizando el sistema API adecuado, se deben tener en cuenta las características más importantes de la aplicación para los usuarios potenciales de la aplicación. En función de los detalles del proyecto de la aplicación, decidiría el tipo de API en función de la escala y el alcance de la configuración del proyecto. Además, deberá reunir los mapas y recursos de datos relevantes basados en la ubicación antes de comenzar el desarrollo de este sistema de aplicación GPS.

Estos recursos incluyen qué tipo de tecnologías de aplicaciones de geolocalización se emplearían, para qué plataformas se optimizará esta aplicación de GPS (es decir, Android, web o iOS), la disponibilidad de marcos tecnológicos de API de apoyo (como torres de telefonía celular, etc.), y también qué tipo de equipo de desarrollo de aplicaciones de GPS necesitaría. Por supuesto, los datos basados en la ubicación, la funcionalidad de la API de matriz de distancia y las funciones incorporadas en este servicio de aplicación de GPS dependerían en gran medida del presupuesto asignado para este proyecto.

Especificaciones de la aplicación GPS

Ahora que ha determinado las funciones relevantes de la funcionalidad de la aplicación basada en la ubicación con respecto a los recursos disponibles, el marco tecnológico, el presupuesto y el equipo de desarrollo de la aplicación GPS, deberá ajustar las especificaciones de la aplicación en función del usuario objetivo para este servicio. ¿Integrará esta aplicación de GPS basada en la ubicación la API más funcional para la industria de restaurantes? ¿Usará un marco de geolocalización API estática?

En las aplicaciones de GPS, los datos de geolocalización y las funciones de la aplicación de seguimiento de tiempo basadas en la ubicación del diseño de la API serán de suma importancia. De esta manera, el usuario puede obtener mapas de datos relevantes sobre la ubicación de un conductor de entrega con su compra o puede rastrear su ETA utilizando la aplicación de geolocalización. ¿Se utilizará el servicio de la aplicación de GPS basado en la ubicación para una empresa de viajes compartidos? En ese caso, las características de la API de matriz de distancia deben incorporar capacidades de seguimiento de tiempo de ETA basadas en la ubicación y un sistema de informes de usuarios que les permita enviar informes a la aplicación a través de una revisión del servicio, ubicación en tiempo real y otros datos útiles.

Otras consideraciones pueden incluir si estas aplicaciones móviles basadas en la ubicación deben desarrollarse específicamente para proporcionar datos precisos en tiempo real sobre las posibles condiciones de la carretera. Por ejemplo, la aplicación Google Maps tiene una función API que proporciona datos actualizados en tiempo real sobre el tráfico inusual dentro del área. ¿Integrará esta aplicación GPS basada en la ubicación una API que permita a los usuarios proporcionar comentarios útiles en tiempo real a otros usuarios de la aplicación?

Las aplicaciones basadas en la ubicación móvil GPS, como Waze, por ejemplo, permiten a los usuarios no solo obtener servicios de geolocalización de esta aplicación, sino que también tienen la capacidad de informar sobre las condiciones de la carretera que ayudarán a otros usuarios con detalles útiles como atajos, paradas de tráfico. , reparación de carreteras e incluso baches!

¿Qué tan fáciles de usar son las funciones del sistema de mapas en las soluciones de la aplicación GPS para el usuario promedio? Por ejemplo, una aplicación que tiene excelentes funciones tecnológicas de datos de geolocalización además de un panel visual fácil de usar con una interfaz de aplicación de colores brillantes, fuentes fáciles de leer y una funcionalidad perfecta, integraciones de plataformas tecnológicas y el diseño visual es una ventaja para el usuario de la aplicación! Una aplicación de geolocalización que tenga en cuenta estas características fáciles de usar, además de la facilidad de navegación, tendrá más probabilidades de ser la aplicación de GPS elegida por muchos usuarios de aplicaciones de GPS.

Equipo de desarrollo de aplicaciones GPS

Las aplicaciones basadas en la ubicación GPS tienen funciones de usuario que incorporan mapas API especificados en el concepto de diseño de la aplicación inicial, por lo que necesitaría contratar un equipo de desarrollo de proyectos de soluciones de aplicaciones capaz para construirlo. Este equipo técnico proporcionaría las soluciones de aplicaciones de geolocalización necesarias y los recursos del proyecto y estaría compuesto por ingenieros de software de mapas API, programadores, diseñadores de aplicaciones móviles de UI / UX, ingenieros de control de calidad, evaluadores de la experiencia del usuario final y gerentes de proyectos capaces de mantener las soluciones de aplicaciones GPS de geolocalización. proyecto en la pista hasta su implementación o lanzamiento.

Lanzamiento de la aplicación GPS

El lanzamiento final del desarrollo de la aplicación de geolocalización implicará la promoción de la aplicación de geolocalización entre el público objetivo compuesto por los usuarios previstos del servicio de la aplicación GPS. Estos usuarios de la aplicación de geolocalización incluyen una variedad de empresarios en varias industrias y también usuarios finales de la aplicación de geolocalización. La actividad promocional en torno a la funcionalidad, las características y los usos de este proyecto de soluciones de aplicaciones móviles basadas en la ubicación sería útil para que los usuarios acepten su concepto antes de la fecha de lanzamiento real.

La utilización de una campaña de marketing de SEO que incluso podría rivalizar con Google Maps mediante una amplia promoción de la aplicación móvil basada en la ubicación también sería fundamental para garantizar la popularidad de la aplicación de geolocalización móvil. Un lanzamiento suave del proyecto de soluciones de la aplicación de geolocalización móvil sería una excelente manera de probar la experiencia del usuario y verificar posibles errores en los mapas de la aplicación de geolocalización.

Comentarios sobre la aplicación GPS

En función de los comentarios de los usuarios sobre el lanzamiento de la aplicación de geolocalización móvil, tendrá una idea de la funcionalidad real de las características de la aplicación para los usuarios finales y también tendrá la oportunidad de realizar las actualizaciones necesarias de API, actualizaciones de aplicaciones y solucione cualquier error que pueda crear un problema con las funciones de funcionalidad de su aplicación móvil de geolocalización.

Tal vez los datos de geolocalización de la aplicación dentro de la aplicación GPS deban optimizarse mejor, o su API mejorarse mejor para interactuar con Android móvil, IOS o incluso plataformas basadas en la web (como Google Maps) sin problemas de funcionalidad de la aplicación, como estremecerse o moverse demasiado. lento. ¡Google Maps es una de las soluciones de aplicaciones de geolocalización más utilizadas y preferida por usuarios de todo el mundo por este motivo! Cuanto mejor funcione su aplicación, más probable será que los usuarios deseen utilizar sus servicios de aplicación de geolocalización con la mayor frecuencia posible.

¿Cuánto cuesta crear una aplicación de GPS?

El costo de desarrollo de la API para la aplicación de mapas GPS de geolocalización móvil, con todos los servicios de datos, características y funciones relevantes que los usuarios finales esperan que tenga una aplicación GPS moderna, variará. El desarrollo de aplicaciones de geolocalización depende de la funcionalidad que un usuario requiere de las características de la aplicación. Eso significa que si prefiere crear una aplicación de geolocalización con el mínimo producto variable o una aplicación móvil con mapas menos avanzados y funciones API estáticas, entonces sería:

Pagar a su equipo de desarrollo de aplicaciones de geolocalización en el extremo inferior de la escala comienza en aproximadamente USD 28 por hora por persona en el equipo de desarrollo de aplicaciones.

Tenga en cuenta que si proporciona a su usuario lo mínimo necesario cuando se embarca en un proyecto de soluciones de aplicaciones de geolocalización móvil, es posible que no obtenga un retorno de la inversión tan alto de los usuarios como lo haría si integra las características de la funcionalidad de geolocalización de la aplicación.

Invertir en un equipo experto y capaz de soluciones de aplicaciones de geolocalización GPS y profesionales de proyectos garantizaría que obtenga un gran retorno de su inversión en la creación de una aplicación de mapas funcional con características API avanzadas y una interfaz de usuario intuitiva. Obtener una aplicación de geolocalización construida correctamente como la de la popular aplicación Google Maps requeriría un presupuesto acorde con la escala de este proyecto.

En el extremo superior, los desarrolladores y gerentes de proyecto cobrarán una tarifa inicial de hasta USD 75 por hora por persona en el equipo de desarrollo.

Sin embargo, la inversión en una API de mapas completamente desarrollada valdría la pena, ya que su aplicación móvil de geolocalización GPS recibiría un mayor retorno de su inversión. Con un equipo de desarrollo de aplicaciones calificado, un presupuesto factible y un excelente concepto de aplicación móvil de geolocalización API, ¡puede encontrar su camino hacia el mundo de la creación de servicios móviles GPS!