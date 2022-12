Bạn đã bao giờ sử dụng một ứng dụng để theo dõi vị trí chưa? Nếu CÓ, thì bạn có thể biết về các ứng dụng GPS. Có ứng dụng nào cho mọi thứ trong thế giới dựa trên dữ liệu gần như tự động này không? Cần một công thức? Có một ứng dụng cho điều đó. Cần kiểm tra thời tiết trước khi đi ra ngoài? Cũng có một ứng dụng cho điều đó. Tôi gặp một số khó khăn trong việc lập lịch thanh toán hàng tháng của bạn và cần hỗ trợ? Có một ứng dụng cho điều đó quá.

Dữ liệu chính xác vào đúng thời điểm cung cấp quyền truy cập vào các giải pháp công nghệ trực tiếp bằng các ứng dụng này. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi sẽ có một ứng dụng để tìm vị trí của mọi người, địa điểm và mọi thứ trên toàn thế giới! Nhập các ứng dụng dựa trên vị trí, còn được gọi là ứng dụng GPS. Hướng dẫn này thỏa hiệp tất cả các quy trình và ví dụ phát triển ứng dụng GPS.

GPS trong Thế giới phát triển ứng dụng di động là gì?

GPS là Geolocation hoặc Global Positioning Systems, là một hệ thống định vị vô tuyến dựa trên vị trí không thể thiếu đối với người dùng để xác định vị trí, thời gian và định vị. Ứng dụng dựa trên vị trí GPS có thể được tìm thấy trong hầu hết mọi loại hệ thống dữ liệu bản đồ kỹ thuật số và sử dụng giao diện lập trình ứng dụng (API) cần thiết để tạo điều kiện giao tiếp giữa các hệ thống công nghệ.

Về cơ bản, GPS, sử dụng API với công nghệ định vị địa lý và hệ thống dữ liệu bản đồ, là cách chúng ta tìm đường trên khắp thế giới trong thế kỷ 21 và đối với nhiều người dùng cần truy cập dữ liệu thời gian thực từ công nghệ định vị địa lý và dịch vụ điều hướng, một ứng dụng GPS, là những ứng dụng họ không thể làm mà không có! Nhiều dịch vụ bản đồ định vị địa lý này hữu ích theo nhiều cách khác nhau cho người dùng GPS trên toàn thế giới và được minh chứng rõ ràng nhất bởi ứng dụng GPS Google Maps phổ biến.

Ứng dụng GPS tốt nhất cho Android là gì?

Tech Giant, Google, đã tạo ra Google Maps trong bộ giải pháp ứng dụng của mình và giờ đây nó dễ dàng trở thành một trong những ứng dụng phổ biến nhất đối với người dùng Android vì nó cung cấp bản đồ và dữ liệu dựa trên vị trí theo thời gian thực cho người dùng. Giao diện API của Google Maps cũng liền mạch, dễ sử dụng và rất tương tác, khiến nó trở thành một trong những ứng dụng định vị địa lý được ưa thích nhất hiện có.

Ngoài bộ dịch vụ của mình, Google Maps được sử dụng miễn phí và tích hợp liền mạch API nâng cao của nó trên các nền tảng khác nhau! Ngoài các dịch vụ định vị, Google Maps là một công cụ tuyệt vời cho các chủ doanh nghiệp trong việc đưa mọi người đến địa điểm kinh doanh của họ, vì Google Maps không chỉ cung cấp công nghệ định vị mà còn hiển thị nhanh thông tin có liên quan, chẳng hạn như trang web của doanh nghiệp, số lượng, hình ảnh và đánh giá của khách hàng.

API Google Maps cũng cung cấp dữ liệu có liên quan về các vị trí hoặc chi nhánh bổ sung của địa điểm kinh doanh của bạn ở các khu vực khác nhau, điều này rất hữu ích cho các nhà nhượng quyền hoặc doanh nhân có nhiều cơ sở kinh doanh trên một khu vực địa lý.

Sử dụng ứng dụng định vị địa lý di động GPS

Để tìm vị trí

Tính năng chức năng phổ biến nhất của ứng dụng GPS là truy cập các vị trí, địa chỉ hoặc bản đồ cho người dùng của nó. Nhiều người dùng chỉ đơn giản là không thể làm được nếu không có các dịch vụ ứng dụng dựa trên vị trí và công nghệ định vị địa lý của các ứng dụng theo hướng dữ liệu, chẳng hạn như ứng dụng Google Maps rất phổ biến. Các ứng dụng di động và dịch vụ điều hướng dựa trên vị trí này cực kỳ hữu ích cho việc tìm kiếm vị trí của các địa chỉ, giúp theo dõi tuyến đường hiệu quả hơn và tiết kiệm thời gian hơn, đồng thời cũng ngăn người dùng bị lạc.

Ứng dụng Google Maps là một trong những dịch vụ ứng dụng dựa trên vị trí hữu ích nhất mà người dùng có thể cài đặt trên điện thoại của họ khi đến các địa điểm lạ lần đầu tiên. Nó có thể ngăn người sử dụng bản đồ GPS rơi vào các tình huống nguy hiểm hoặc bối rối bằng cách hiển thị cho họ bản đồ và tuyến đường chính xác để đến nơi an toàn và đúng giờ.

Ở quy mô lớn hơn, quyền truy cập vào bản đồ dữ liệu dựa trên vị trí từ API cho các hệ thống ứng dụng định vị địa lý là rất quan trọng đối với một số lĩnh vực kinh doanh nhất định. Chúng bao gồm các dịch vụ nhà hàng, ngành công nghiệp ô tô tiên tiến, các dịch vụ của Google (chẳng hạn như API dành cho ô tô không người lái của Google và ứng dụng Google Maps dành cho người dùng Android) và thậm chí cả ngành hàng hải, quân sự và hàng không. Trong những trường hợp này, quyền truy cập vào bản đồ dữ liệu dựa trên vị trí chính xác từ hệ thống API được sử dụng bởi một ứng dụng định vị có thể là sự khác biệt giữa không chỉ tìm đúng vị trí vào đúng thời điểm mà còn là sự sống và cái chết.

Để tìm và theo dõi tài sản

Ứng dụng định vị địa lý GPS trên điện thoại di động cũng hữu ích trong việc định vị và theo dõi vị trí của người hoặc tài sản. Nếu có hành vi trộm cắp xe, hệ thống ứng dụng GPS dựa trên vị trí đã được cài đặt trước đó có các tính năng và chức năng định vị địa lý API phức tạp cho phép theo dõi chuyển động của ô tô trong thời gian thực.

Tính năng định vị địa lý cho người dùng dựa trên API này là một phần không thể thiếu đối với loại ứng dụng dựa trên vị trí này đang được các công ty an ninh, đại lý bảo hiểm và dịch vụ cho thuê xe hơi trên toàn thế giới sử dụng để thu hồi tài sản bị đánh cắp. API công nghệ định vị địa lý cũng hữu ích để theo dõi chuyển động và quản lý đội xe trong các lĩnh vực như dịch vụ bưu chính, xe đưa đón lịch sự và đội xe lớn trong nhiều ngành phụ thuộc vào dữ liệu dựa trên vị trí.

Để tìm và theo dõi mọi người

API cho các dịch vụ điều hướng của các ứng dụng định vị địa lý GPS như Google Maps "tìm điện thoại của tôi" có chức năng dựa trên vị trí và các tính năng truy cập dữ liệu để phát hiện vị trí của người dùng. Do đó, chúng cho phép khôi phục dễ dàng trong trường hợp trộm cắp và hỗ trợ thực thi pháp luật theo dõi chuyển động của tội phạm trong trường hợp bắt cóc hoặc tội phạm lớn khác. Các dịch vụ ứng dụng GPS dựa trên vị trí thậm chí còn được sử dụng trong một số trường hợp để phát hiện vị trí của người dùng và theo dõi vị trí của nhiều thanh thiếu niên vô trách nhiệm hoặc vợ hoặc chồng ngỗ ngược!

Cung cấp Dữ liệu Theo dõi Khách hàng cho Doanh nghiệp

Các ứng dụng dành cho thiết bị di động với API có chức năng GPS dựa trên vị trí và công nghệ định vị, chẳng hạn như ứng dụng Groupon Shopping, đã tỏ ra hữu ích trong việc cung cấp dữ liệu dựa trên vị trí có liên quan, cung cấp thông tin chi tiết quan trọng về hành vi mua sắm và hoạt động dựa trên vị trí của người dùng. Các ứng dụng dành cho thiết bị di động để mua sắm và xác định vị trí địa lý có thể truy cập dữ liệu về vị trí người dùng của phần lớn người mua sắm tại cửa hàng và những mặt hàng họ thường mua nhất tại một số địa điểm nhất định.

Nhóm thu nhập của người dùng ứng dụng từ một vị trí cụ thể, các dịch vụ được sử dụng bởi những người dùng đó và thậm chí tần suất họ đã ghé thăm các địa điểm này! Điều này giúp các doanh nhân sử dụng dữ liệu để đưa ra các quyết định quản lý kinh doanh dựa trên vị trí có liên quan về giá cả, nhân khẩu học khách hàng, chương trình khách hàng thân thiết và tiếp thị.

Để ước tính thời gian đến

Trong một thế giới mà thời gian và dữ liệu chính xác là tiền bạc, các ứng dụng dựa trên vị trí luôn tồn tại vì các tính năng API theo hướng dữ liệu khiến chúng trở nên khá hữu ích cho các mô hình kinh doanh nhạy cảm với thời gian. Chúng bao gồm các dịch vụ giao hàng phát hiện vị trí của người dùng và phụ thuộc vào thời gian đến ước tính chính xác (ETA) của nhân viên giao hàng để giữ cho mô hình kinh doanh của họ đáng tin cậy và đáng tin cậy.

Việc truy cập dữ liệu vị trí địa lý như vậy cũng rất cần thiết trong các mô hình vận chuyển và hậu cần quốc tế vì người dùng háo hức theo dõi các bưu kiện của họ trực tuyến cho đến khi đến thời điểm nhận hàng. Không thể quên là API dành cho các dịch vụ vận tải và chia sẻ dựa trên vị trí như Uber hoặc đội xe buýt hoặc tàu điện ngầm do nhà nước sở hữu để di chuyển hàng nghìn người dùng bận rộn từ nơi này đến nơi khác và cho những người đó có quyền truy cập dựa trên vị trí để chính xác Dữ liệu ETA về lộ trình đi làm của họ, là điều cần thiết!

Các nhà cung cấp dịch vụ

Các tính năng API của vị trí địa lý ứng dụng dựa vào dữ liệu để cung cấp thông tin về các nhà cung cấp dịch vụ dựa trên vị trí thiết yếu hiện có. Họ sử dụng dữ liệu dựa trên vị trí từ các hệ thống API nâng cao cho phép người dùng của họ chọn nhà cung cấp các dịch vụ này gần vị trí của họ nhất. Chúng bao gồm các dịch vụ như Task Rabbit và Angie's List cho phép bạn kiểm tra trên ứng dụng, không chỉ các dịch vụ nhà thầu mà bạn muốn tham gia mà còn cả dữ liệu vị trí người dùng của họ, để tìm nhà cung cấp dịch vụ, có thể là người trông trẻ, thợ sửa ống nước hoặc trợ lý cá nhân gần bạn nhất.

Giải trí & Giải trí

Các ứng dụng dựa trên vị trí GPS có một vị trí trong thế giới giải trí của mạng xã hội. Các ứng dụng xã hội này nhúng API vào nền tảng của chúng, sử dụng công nghệ GPS để cung cấp quyền truy cập thông tin cho các mạng xã hội như Tinder. API cho các ứng dụng dựa trên vị trí để hẹn hò và chơi game truy cập vào dữ liệu phong phú và các dịch vụ định vị địa lý để tìm những người có sẵn ở gần cho các cuộc gặp gỡ giải trí. Các ứng dụng GPS dành cho thiết bị di động như vậy cho biết vị trí và có các tính năng API dựa trên vị trí nâng cao để truy cập và tham khảo chéo dữ liệu từ các mạng xã hội, nhân khẩu học hẹn hò và sở thích của người dùng tiềm năng.

Các hệ thống API này không thể thiếu trong việc cho phép các ứng dụng này hoạt động liền mạch, do đó giúp người dùng tiếp xúc với những người phù hợp nhất với sở thích của họ. Đối với game thủ, bản đồ hệ thống API định vị địa lý của ứng dụng tiên tiến đến mức có thể giúp họ khi thực hiện các thử thách nhiệm vụ thời gian thực (tức là Pokémon Go, Dungeons & Dragons, v.v.) và xác định vị trí các thành viên trong nhóm trên toàn cầu trong thời gian thực. Chúng bao gồm các trò chơi bắn súng dựa trên vị trí, góc nhìn thứ nhất hoặc các trò chơi giả tưởng như The World of Warcraft, trong đó người ta có thể tuyển dụng các thành viên trong nhóm thông qua ứng dụng GPS dựa trên vị trí, ngôn ngữ và kỹ năng, trong số các dữ liệu bản đồ có liên quan khác, được nhúng trong API của nó .

Làm thế nào để bạn tạo ứng dụng GPS?

Có 5 giai đoạn liên quan đến quá trình phát triển để tạo một ứng dụng GPS.

Bây giờ chúng ta đã xác định được một số cách sử dụng của ứng dụng di động GPS dựa trên vị trí, chúng ta cần xem xét: Điều gì sẽ xảy ra khi tạo một ứng dụng GPS với các dịch vụ định vị? Làm cách nào để tạo một Ứng dụng GPS? 5 giai đoạn của Quy trình phát triển ứng dụng là gì?

Thiết kế dự án ứng dụng GPS

Để phát triển các dịch vụ ứng dụng GPS dựa trên vị trí bằng cách sử dụng hệ thống API thích hợp, người ta phải xem xét các tính năng quan trọng nhất của ứng dụng đối với người dùng tiềm năng của ứng dụng. Dựa trên chi tiết dự án ứng dụng, bạn sẽ quyết định loại API dựa trên quy mô và phạm vi thiết lập dự án. Ngoài ra, bạn sẽ cần phải thu thập các bản đồ và tài nguyên dữ liệu dựa trên vị trí có liên quan trước khi bắt đầu phát triển hệ thống ứng dụng GPS này.

Các tài nguyên này bao gồm loại công nghệ ứng dụng định vị địa lý nào sẽ được sử dụng, ứng dụng GPS này sẽ được tối ưu hóa cho những nền tảng nào (ví dụ: android, web hoặc iOS), tính khả dụng của các khung công nghệ API hỗ trợ (chẳng hạn như tháp di động, v.v.), và loại nhóm phát triển ứng dụng GPS bạn sẽ cần. Tất nhiên, dữ liệu dựa trên vị trí, chức năng API ma trận khoảng cách và các tính năng được tích hợp vào dịch vụ ứng dụng GPS này sẽ phụ thuộc nhiều vào ngân sách được phân bổ cho dự án này.

Thông số kỹ thuật ứng dụng GPS

Bây giờ người ta đã xác định được các tính năng chức năng ứng dụng dựa trên vị trí có liên quan liên quan đến tài nguyên sẵn có, khung công nghệ, ngân sách và nhóm phát triển ứng dụng GPS, bạn sẽ cần tinh chỉnh các thông số kỹ thuật của ứng dụng dựa trên người dùng mục tiêu cho dịch vụ này. Ứng dụng GPS dựa trên vị trí này có nhúng API chức năng nhất cho ngành nhà hàng không? Nó sẽ sử dụng khung định vị API tĩnh chứ?

Trong các ứng dụng GPS, dữ liệu vị trí địa lý và các tính năng ứng dụng theo dõi thời gian dựa trên vị trí từ thiết kế API sẽ là cực kỳ quan trọng. Bằng cách này, người dùng có thể nhận được bản đồ dữ liệu liên quan về vị trí của tài xế giao hàng khi họ mua hàng hoặc có thể theo dõi ETA của họ bằng ứng dụng định vị. Dịch vụ ứng dụng GPS dựa trên vị trí có được sử dụng cho một công ty chia sẻ chuyến đi không? Trong trường hợp đó, các tính năng API ma trận khoảng cách nên kết hợp khả năng theo dõi thời gian ETA dựa trên vị trí và hệ thống báo cáo người dùng cho phép người dùng gửi báo cáo đến ứng dụng bằng cách đánh giá dịch vụ, vị trí thời gian thực và các dữ liệu hữu ích khác.

Các cân nhắc khác có thể bao gồm liệu các ứng dụng dựa trên vị trí dành cho thiết bị di động này có được phát triển đặc biệt để cung cấp dữ liệu thời gian thực chính xác về các điều kiện đường tiềm năng hay không. Ví dụ: ứng dụng Google Maps có tính năng API cung cấp dữ liệu cập nhật theo thời gian thực về giao thông bất thường trong khu vực. Ứng dụng GPS dựa trên vị trí này có nhúng một API cho phép người dùng cung cấp phản hồi hữu ích trong thời gian thực cho những người dùng ứng dụng khác không?

Các ứng dụng dựa trên vị trí trên thiết bị di động GPS, chẳng hạn như Waze, cho phép người dùng không chỉ nhận được dịch vụ định vị địa lý từ ứng dụng này mà còn được cung cấp khả năng báo cáo về tình trạng đường sẽ hỗ trợ người dùng khác với các chi tiết hữu ích như lối tắt, điểm dừng giao thông , sửa chữa đường và thậm chí cả ổ gà!

Mức độ thân thiện với người dùng của các tính năng của hệ thống bản đồ trong các giải pháp ứng dụng GPS cho người dùng bình thường như thế nào? Ví dụ: một ứng dụng có các tính năng dữ liệu định vị địa lý công nghệ tuyệt vời ngoài bảng điều khiển trực quan thân thiện với người dùng với giao diện ứng dụng sáng màu, phông chữ dễ đọc và chức năng liền mạch, tích hợp nền tảng công nghệ và bố cục trực quan là một điểm cộng cho người dùng ứng dụng! Một ứng dụng định vị địa lý xem xét các tính năng thân thiện với người dùng này, ngoài việc dễ điều hướng, sẽ có nhiều khả năng là ứng dụng GPS được nhiều người dùng ứng dụng GPS lựa chọn.

Nhóm phát triển ứng dụng GPS

Các ứng dụng dựa trên vị trí GPS có các tính năng người dùng nhúng các bản đồ API được chỉ định trong ý tưởng thiết kế ứng dụng ban đầu và vì vậy bạn sẽ cần phải ký hợp đồng với nhóm phát triển dự án giải pháp ứng dụng có năng lực để xây dựng nó. Nhóm công nghệ này sẽ cung cấp các giải pháp ứng dụng định vị địa lý cần thiết và tài nguyên dự án và sẽ bao gồm các kỹ sư phần mềm bản đồ API, lập trình viên, nhà thiết kế ứng dụng UI / UX Mobile, kỹ sư QA, người kiểm tra trải nghiệm người dùng cuối và người quản lý dự án có năng lực để duy trì các giải pháp ứng dụng GPS định vị dự án theo dõi cho đến khi triển khai hoặc khởi chạy.

Khởi chạy ứng dụng GPS

Lần triển khai cuối cùng của việc phát triển ứng dụng định vị địa lý sẽ liên quan đến việc quảng bá ứng dụng định vị địa lý cho đối tượng mục tiêu bao gồm những người dùng dịch vụ ứng dụng GPS dự kiến. Những người dùng ứng dụng định vị địa lý này bao gồm nhiều doanh nhân trong các ngành khác nhau và cả những người dùng cuối của ứng dụng định vị địa lý. Hoạt động quảng cáo xung quanh chức năng, tính năng và cách sử dụng của dự án giải pháp ứng dụng dựa trên vị trí dành cho thiết bị di động này sẽ hữu ích trong việc thu hút người dùng mua khái niệm của nó trước ngày ra mắt thực tế.

Sử dụng một chiến dịch tiếp thị SEO thậm chí có thể sánh ngang với Google Maps bằng cách quảng bá rộng rãi ứng dụng di động dựa trên vị trí cũng sẽ không thể thiếu trong việc đảm bảo sự phổ biến của ứng dụng định vị trên điện thoại di động. Việc khởi chạy mềm dự án giải pháp ứng dụng định vị địa lý dành cho thiết bị di động sẽ là một cách tuyệt vời để kiểm tra trải nghiệm người dùng và kiểm tra mọi lỗi tiềm ẩn trong bản đồ của ứng dụng định vị địa lý.

Phản hồi về ứng dụng GPS

Dựa trên phản hồi của người dùng về việc khởi chạy ứng dụng định vị địa lý trên thiết bị di động, bạn sẽ có ý tưởng về chức năng trong thế giới thực của các tính năng ứng dụng cho người dùng cuối và cũng có cơ hội thực hiện các nâng cấp API cần thiết, cập nhật ứng dụng và sửa bất kỳ lỗi nào có thể gây ra sự cố với các tính năng chức năng của ứng dụng dành cho thiết bị di động định vị địa lý của bạn.

Có lẽ dữ liệu vị trí địa lý của ứng dụng trong ứng dụng GPS cần được sắp xếp hợp lý hơn hoặc API của nó được cải tiến tốt hơn để giao diện với thiết bị di động Android, IOS hoặc thậm chí các nền tảng dựa trên web (chẳng hạn như Google Maps) mà không gặp các vấn đề về chức năng ứng dụng như chùn bước hoặc di chuyển chậm. Google Maps là một trong những giải pháp ứng dụng định vị được sử dụng nhiều nhất được người dùng trên khắp thế giới ưa thích vì lý do này! Ứng dụng của bạn càng hoạt động trơn tru thì càng có nhiều khả năng người dùng muốn sử dụng các dịch vụ ứng dụng định vị địa lý của nó thường xuyên hơn.

Chi phí bao nhiêu để tạo một ứng dụng GPS?

Chi phí phát triển của API cho ứng dụng bản đồ GPS định vị địa lý di động, với tất cả các dịch vụ dữ liệu, tính năng và chức năng liên quan mà người dùng cuối mong đợi một ứng dụng GPS hiện đại sẽ có, sẽ khác nhau. Việc phát triển ứng dụng vị trí địa lý phụ thuộc vào chức năng mà người dùng yêu cầu từ các tính năng của ứng dụng. Điều đó có nghĩa là nếu bạn muốn tạo ứng dụng định vị với sản phẩm có thể thay đổi tối thiểu hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động có bản đồ ít nâng cao hơn và các tính năng API tĩnh, thì bạn sẽ:

Thanh toán cho nhóm phát triển ứng dụng định vị địa lý của bạn ở mức thấp hơn của quy mô bắt đầu với mức khoảng 28 USD mỗi giờ cho mỗi người trong nhóm phát triển ứng dụng.

Hãy nhớ rằng nếu bạn cung cấp cho người dùng của mình mức tối thiểu khi bắt tay vào dự án giải pháp ứng dụng định vị địa lý trên thiết bị di động, bạn có thể không nhận được lợi tức đầu tư từ người dùng cao như bạn sẽ làm nếu bạn tích hợp các tính năng chức năng định vị địa lý của ứng dụng.

Đầu tư vào đội ngũ chuyên gia dự án và giải pháp ứng dụng định vị GPS có kiến thức và có năng lực sẽ đảm bảo rằng bạn nhận được lợi tức lớn từ khoản đầu tư của mình vào việc tạo ứng dụng bản đồ chức năng với các tính năng API nâng cao và giao diện người dùng trực quan. Để có được một ứng dụng định vị được xây dựng phù hợp, chẳng hạn như trên quy mô của ứng dụng Google Maps phổ biến sẽ yêu cầu ngân sách phù hợp với quy mô của dự án này.

Ở cấp cao hơn, các nhà phát triển và quản lý dự án sẽ tính phí khởi điểm lên đến 75 USD mỗi giờ cho mỗi người trong nhóm phát triển.

Tuy nhiên, việc đầu tư vào một API bản đồ được xây dựng hoàn chỉnh sẽ rất đáng giá, vì ứng dụng di động định vị địa lý GPS của bạn sẽ nhận được lợi tức đầu tư cao hơn. Với đội ngũ phát triển ứng dụng có tay nghề cao, ngân sách khả thi và khái niệm ứng dụng di động định vị địa lý API tuyệt vời, bạn có thể tìm đường vào thế giới tạo dịch vụ di động GPS!