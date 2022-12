คุณเคยใช้แอพเพื่อติดตามตำแหน่งหรือไม่? ถ้าใช่ คุณอาจรู้จักแอป GPS มีแอพสำหรับทุกสิ่งในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลแบบอัตโนมัตินี้หรือไม่? ต้องการสูตรหรือไม่? มีแอพสำหรับสิ่งนั้น ต้องตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางหรือไม่? มีแอพสำหรับสิ่งนั้นด้วย ฉันมีความท้าทายในการจัดตารางการชำระเงินรายเดือนของคุณและต้องการความช่วยเหลือหรือไม่? มีแอพสำหรับสิ่งนั้นด้วย

ข้อมูลที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมช่วยให้เข้าถึงโซลูชันเทคโนโลยีสดโดยใช้แอปเหล่านี้ ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่จะมีแอพสำหรับค้นหาตำแหน่งของผู้คน สถานที่ และสิ่งของต่างๆ ทั่วโลก! ป้อนแอปตามตำแหน่งหรือที่เรียกว่าแอป GPS คู่มือนี้จะประนีประนอมกระบวนการและตัวอย่างการพัฒนาแอป GPS ทั้งหมด

GPS ใน Mobile App Development World คืออะไร?

GPS คือ Geolocation หรือ Global Positioning Systems เป็นระบบนำทางวิทยุตามตำแหน่งที่เป็นส่วนสำคัญสำหรับผู้ใช้สำหรับตำแหน่ง เวลา และตำแหน่ง แอปตามตำแหน่ง GPS สามารถพบได้ในระบบข้อมูลแผนที่ดิจิทัลเกือบทุกประเภท และใช้อินเทอร์เฟซการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชัน (API) ที่จำเป็นในการอำนวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างระบบเทคโนโลยี

โดยพื้นฐานแล้ว GPS ซึ่งใช้ API กับเทคโนโลยีการระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์และระบบข้อมูลแผนที่เป็นวิธีที่เราค้นหาเส้นทางไปทั่วโลกในศตวรรษที่ 21 และสำหรับผู้ใช้จำนวนมากที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์จากเทคโนโลยีตำแหน่งทางภูมิศาสตร์และบริการนำทาง แอพ GPS เป็นแอพที่พวกเขาทำไม่ได้หากไม่มี! บริการแผนที่ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์จำนวนมากเหล่านี้มีประโยชน์ในหลากหลายวิธีสำหรับผู้ใช้ GPS ทั่วโลก และเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดโดยแอป Google Maps GPS ยอดนิยม

แอพ GPS ที่ดีที่สุดสำหรับ Android คืออะไร?

Tech Giant, Google ได้สร้าง Google Maps ในชุดโซลูชันแอพ และตอนนี้มันเป็นหนึ่งในแอพที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในหมู่ผู้ใช้ Android อย่างง่ายดาย เนื่องจากมีแผนที่และข้อมูลตามเวลาจริงสำหรับผู้ใช้ อินเทอร์เฟซ Google Maps API นั้นราบรื่น ใช้งานง่าย และโต้ตอบได้มาก ทำให้เป็นหนึ่งในแอประบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่ต้องการมากที่สุด

นอกจากชุดบริการแล้ว Google Maps ยังใช้งานได้ฟรีและรวม API ขั้นสูงเข้ากับแพลตฟอร์มต่างๆ ได้อย่างราบรื่น! นอกจากบริการระบุตำแหน่งแล้ว Google Maps เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับเจ้าของธุรกิจในการนำพาบุคคลไปยังสถานที่ประกอบธุรกิจ เนื่องจาก Google Maps ไม่เพียงให้เทคโนโลยีระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์เท่านั้น แต่ยังแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว เช่น เว็บไซต์ธุรกิจ เบอร์ รูปภาพ และรีวิวจากลูกค้า

Google Maps API ยังให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสถานที่เพิ่มเติมหรือสาขาของสถานที่ธุรกิจของคุณในภูมิภาคต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับแฟรนไชส์หรือผู้ประกอบการที่มีสถานประกอบการธุรกิจหลายแห่งในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์

การใช้แอพระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์มือถือ GPS

เพื่อค้นหาสถานที่

คุณลักษณะการทำงานทั่วไปของแอป GPS คือการเข้าถึงตำแหน่ง ที่อยู่ หรือแผนที่สำหรับผู้ใช้ ผู้ใช้จำนวนมากไม่สามารถทำได้หากไม่มีบริการแอปตามตำแหน่งและเทคโนโลยีระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของแอปที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เช่น แอป Google Maps ยอดนิยม บริการนำทางตามตำแหน่งและแอพมือถือเหล่านี้มีประโยชน์อย่างมากในการค้นหาตำแหน่งของที่อยู่ ช่วยติดตามเส้นทางที่มีประสิทธิภาพและประหยัดเวลามากขึ้น และยังป้องกันไม่ให้ผู้ใช้หลงทาง

แอป Google Maps เป็นหนึ่งในบริการแอปตามตำแหน่งที่มีประโยชน์มากที่สุด ซึ่งผู้ใช้สามารถติดตั้งบนโทรศัพท์ของตนได้เมื่อไปในสถานที่แปลก ๆ เป็นครั้งแรก สามารถป้องกันไม่ให้ผู้ใช้แผนที่ GPS เข้าสู่สถานการณ์ที่เป็นอันตรายหรือน่าอายโดยแสดงแผนที่และเส้นทางที่ถูกต้องที่จะมาถึงได้อย่างปลอดภัยและตรงเวลา

ในระดับที่ใหญ่ขึ้น การเข้าถึงแผนที่ข้อมูลตามตำแหน่งจาก API สำหรับระบบแอประบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์มีความสำคัญสำหรับธุรกิจบางประเภท ซึ่งรวมถึงบริการร้านอาหาร อุตสาหกรรมยานยนต์ขั้นสูง บริการของ Google (เช่น API สำหรับรถยนต์ไร้คนขับของ Google และแอป Google Maps สำหรับผู้ใช้ Android) และแม้แต่อุตสาหกรรมการเดินเรือ การทหาร และการบิน ในกรณีเหล่านี้ การเข้าถึงแผนที่ข้อมูลตามตำแหน่งที่แม่นยำจากระบบ API ที่ใช้โดยแอประบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ ไม่เพียงแต่จะค้นหาตำแหน่งที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงชีวิตและความตายด้วย

เพื่อค้นหาและติดตามทรัพย์สิน

แอพระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ด้วย GPS บนมือถือยังมีประโยชน์ในการค้นหาและติดตามตำแหน่งของบุคคลหรือทรัพย์สิน หากมีการโจรกรรมรถยนต์ ระบบแอป GPS ตามตำแหน่งที่ติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้จะมีคุณสมบัติและฟังก์ชันการระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของ API ที่ซับซ้อน ซึ่งช่วยให้สามารถติดตามการเคลื่อนไหวของรถยนต์ในแบบเรียลไทม์

คุณลักษณะผู้ใช้ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่ใช้ API นี้เป็นส่วนสำคัญของแอปตามตำแหน่งประเภทนี้ซึ่งใช้โดยบริษัทรักษาความปลอดภัย ตัวแทนประกันภัย และบริการเช่ารถทั่วโลกเพื่อกู้คืนทรัพย์สินที่ถูกขโมย นอกจากนี้ API เทคโนโลยีการระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ยังมีประโยชน์สำหรับการติดตามการเคลื่อนไหวและการจัดการยานพาหนะในพื้นที่ต่างๆ เช่น บริการไปรษณีย์ รถรับส่งฟรี และยานพาหนะขนาดใหญ่ในหลายอุตสาหกรรมที่ขึ้นอยู่กับข้อมูลตามตำแหน่ง

เพื่อค้นหาและติดตามผู้คน

API สำหรับบริการการนำทางของแอประบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ด้วย GPS เช่น Google Maps "ค้นหาโทรศัพท์ของฉัน" มีฟังก์ชันและคุณลักษณะตามตำแหน่งซึ่งเข้าถึงข้อมูลเพื่อตรวจจับตำแหน่งของผู้ใช้ ซึ่งช่วยให้กู้คืนได้ง่ายในกรณีที่เกิดการโจรกรรมและช่วยบังคับใช้กฎหมายในการติดตามการเคลื่อนไหวของอาชญากรในกรณีที่มีการลักพาตัวหรือก่ออาชญากรรมร้ายแรงอื่นๆ ในบางกรณี บริการแอพ GPS ตามตำแหน่งถูกใช้เพื่อตรวจจับตำแหน่งของผู้ใช้และติดตามตำแหน่งของวัยรุ่นที่ขาดความรับผิดชอบหรือคู่สมรสที่เอาแต่ใจ!

เพื่อให้ข้อมูลการติดตามลูกค้าสำหรับธุรกิจ

แอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่มี API ที่มีฟังก์ชัน GPS ตามตำแหน่ง และเทคโนโลยีระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ เช่น แอป Groupon Shopping ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประโยชน์ในการให้ข้อมูลตามตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อของและกิจกรรมตามตำแหน่งของผู้ใช้ แอพมือถือสำหรับการช็อปปิ้งและตำแหน่งทางภูมิศาสตร์สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งผู้ใช้ของผู้ซื้อส่วนใหญ่ของร้านค้าและรายการใดที่พวกเขามักจะซื้อในสถานที่เฉพาะ

กลุ่มรายได้ของผู้ใช้แอปจากสถานที่เฉพาะ บริการที่ผู้ใช้เหล่านั้นใช้ และแม้แต่ความถี่ที่พวกเขาได้เยี่ยมชมสถานที่เหล่านี้! ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจจัดการธุรกิจตามสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับราคา ข้อมูลประชากรของลูกค้า โปรแกรมความภักดี และการตลาด

เพื่อประมาณการเวลาที่มาถึง

ในโลกที่เวลาและข้อมูลที่แม่นยำคือเงิน แอพตามตำแหน่งพร้อมใช้ เพราะคุณสมบัติ API ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลทำให้มีประโยชน์มากสำหรับโมเดลธุรกิจที่คำนึงถึงเวลา ซึ่งรวมถึงบริการจัดส่งที่ตรวจจับตำแหน่งของผู้ใช้และขึ้นอยู่กับเวลาที่มาถึงโดยประมาณ (ETA) ที่แม่นยำของเจ้าหน้าที่จัดส่งเพื่อให้รูปแบบธุรกิจของพวกเขาเชื่อถือได้และเชื่อถือได้

การเข้าถึงข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ดังกล่าวยังมีความสำคัญในโมเดลการขนส่งและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ เนื่องจากผู้ใช้ที่กระตือรือร้นติดตามพัสดุของตนทางออนไลน์จนกว่าจะถึงเวลารับพัสดุ ที่ไม่ควรลืมคือ API สำหรับบริการแชร์รถและการขนส่งตามสถานที่ เช่น Uber หรือรถโดยสารของรัฐหรือรถไฟใต้ดินที่เคลื่อนย้ายผู้ใช้ที่ยุ่งหลายพันคนจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง และสำหรับผู้ที่เข้าถึงตามตำแหน่งได้อย่างแม่นยำ ข้อมูล ETA ในการเดินทางเป็นสิ่งสำคัญ!

ผู้ให้บริการ

คุณลักษณะ API ของตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของแอปอาศัยข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้บริการที่มีอยู่ของบริการตามตำแหน่งที่จำเป็น พวกเขาใช้ข้อมูลตามตำแหน่งจากระบบ API ขั้นสูงที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกผู้ให้บริการเหล่านี้ใกล้ตำแหน่งของพวกเขา ซึ่งรวมถึงบริการต่างๆ เช่น Task Rabbit และ Angie's List ที่ให้คุณตรวจสอบแอปได้ ไม่เพียงแต่สำหรับบริการผู้รับเหมาที่คุณต้องการมีส่วนร่วม แต่ยังรวมถึงข้อมูลตำแหน่งของผู้ใช้ เพื่อค้นหาผู้ให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นพี่เลี้ยงเด็ก ช่างประปา หรือ ผู้ช่วยส่วนตัวใกล้บ้านคุณ

สันทนาการและความบันเทิง

แอพตามตำแหน่ง GPS มีสถานที่ในโลกความบันเทิงของเครือข่ายโซเชียล แอปโซเชียลเหล่านี้ฝัง API ภายในแพลตฟอร์มซึ่งใช้เทคโนโลยี GPS เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลสำหรับเครือข่ายโซเชียล เช่น Tinder API สำหรับแอปตามตำแหน่งสำหรับการออกเดทและการเล่นเกม เข้าถึงข้อมูลมากมายและบริการระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์เพื่อค้นหาบุคคลที่พร้อมใช้งานในบริเวณใกล้เคียงสำหรับการพบปะสังสรรค์ แอพ GPS มือถือดังกล่าวบอกตำแหน่งและมีคุณสมบัติ API ตามตำแหน่งขั้นสูงที่เข้าถึงและข้อมูลอ้างอิงโยงจากเครือข่ายโซเชียล ข้อมูลประชากรการออกเดท และความสนใจของผู้มีโอกาสเป็นผู้ใช้

ระบบ API เหล่านี้มีส่วนสำคัญในการทำให้แอปเหล่านี้ทำงานได้อย่างราบรื่น ทำให้ผู้ใช้ติดต่อกับบุคคลที่เหมาะสมกับความต้องการของตนมากที่สุด สำหรับนักเล่นเกม แผนที่ระบบ geolocation API ของแอปนั้นล้ำหน้ามากจนสามารถช่วยเหลือพวกเขาเมื่อทำภารกิจท้าทายตามเวลาจริง (เช่น Pokémon Go, Dungeons & Dragons เป็นต้น) และระบุตำแหน่งสมาชิกในทีมทั่วโลกแบบเรียลไทม์ ซึ่งรวมถึงเกมยิงมุมมองบุคคลที่หนึ่งตามสถานที่หรือเกมแฟนตาซี เช่น The World of Warcraft ซึ่งเราสามารถรับสมัครสมาชิกในทีมผ่านแอป GPS ตามสถานที่ ภาษา และทักษะ รวมถึงข้อมูลแผนที่ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่ฝังอยู่ใน API .

คุณสร้างแอปพลิเคชัน GPS ได้อย่างไร?

มี 5 ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการพัฒนาแอป GPS

ตอนนี้เราได้ระบุการใช้งานแอพมือถือ GPS ตามตำแหน่งจำนวนมากแล้ว เราต้องพิจารณา: อะไรเป็นปัจจัยในการสร้างแอปพลิเคชัน GPS พร้อมบริการระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ หนึ่งจะสร้างแอป GPS ได้อย่างไร กระบวนการพัฒนาแอพ 5 ขั้นตอนมีอะไรบ้าง?

การออกแบบโปรเจ็กต์แอป GPS

ในการพัฒนาบริการแอป GPS ตามตำแหน่งโดยใช้ระบบ API ที่เหมาะสม เราต้องพิจารณาคุณลักษณะที่สำคัญที่สุดของแอปต่อผู้ที่มีโอกาสเป็นผู้ใช้แอป ตามรายละเอียดโปรเจ็กต์แอป คุณจะต้องตัดสินใจประเภทของ API ตามขนาดและขอบเขตของการตั้งค่าโปรเจ็กต์ นอกจากนี้ คุณจะต้องประกอบแผนที่ข้อมูลตามตำแหน่งและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องก่อนเริ่มการพัฒนาระบบแอป GPS นี้

แหล่งข้อมูลเหล่านี้รวมถึงประเภทของเทคโนโลยีแอประบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่จะใช้ แพลตฟอร์มใดที่แอป GPS นี้จะได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับ (เช่น Android เว็บหรือ iOS) ความพร้อมใช้งานของเฟรมเวิร์กเทคโนโลยี API ที่สนับสนุน (เช่นเสาสัญญาณมือถือ ฯลฯ ) และทีมพัฒนาแอป GPS ประเภทใดที่คุณต้องการ แน่นอน ข้อมูลตามตำแหน่ง ฟังก์ชัน API เมทริกซ์ระยะทาง และคุณลักษณะที่รวมอยู่ในบริการแอป GPS นี้จะขึ้นอยู่กับงบประมาณที่จัดสรรไว้สำหรับโครงการนี้เป็นอย่างมาก

ข้อมูลจำเพาะของแอป GPS

เมื่อได้กำหนดคุณลักษณะการทำงานของแอปตามตำแหน่งที่เกี่ยวข้องซึ่งเกี่ยวข้องกับทรัพยากรที่มีอยู่ กรอบทางเทคโนโลยี งบประมาณ และทีมพัฒนาแอป GPS คุณจะต้องปรับแต่งข้อกำหนดของแอปตามผู้ใช้เป้าหมายสำหรับบริการนี้ แอพ GPS ตามตำแหน่งนี้จะฝัง API ที่ใช้งานได้ดีที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมร้านอาหารหรือไม่? จะใช้เฟรมเวิร์กตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของ API แบบคงที่หรือไม่

ในแอป GPS ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์และคุณลักษณะแอปติดตามเวลาตามสถานที่จากการออกแบบ API จะมีความสำคัญสูงสุด ด้วยวิธีนี้ ผู้ใช้สามารถรับแผนที่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับตำแหน่งของคนขับรถส่งของด้วยการซื้อของพวกเขา หรือสามารถติดตาม ETA ของพวกเขาได้โดยใช้แอประบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ บริการแอพ GPS ตามตำแหน่งสำหรับบริษัทแชร์รถหรือไม่? ในกรณีดังกล่าว คุณลักษณะ Distance matrix API ควรรวมความสามารถในการติดตามเวลา ETA ตามสถานที่ และระบบการรายงานผู้ใช้ที่อนุญาตให้ผู้ใช้ส่งรายงานไปยังแอปผ่านการตรวจสอบบริการ ตำแหน่งแบบเรียลไทม์ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ

ข้อควรพิจารณาอื่นๆ อาจรวมถึงว่าแอปตามตำแหน่งบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เหล่านี้ต้องได้รับการพัฒนาโดยเฉพาะเพื่อให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสภาพถนนที่อาจเกิดขึ้นหรือไม่ ตัวอย่างเช่น แอป Google Maps มีคุณลักษณะ API ที่ให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการจราจรที่ผิดปกติภายในพื้นที่ แอป GPS ตามตำแหน่งนี้จะฝัง API ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้แอปรายอื่นในแบบเรียลไทม์หรือไม่

แอปตามตำแหน่ง GPS บนมือถือ เช่น Waze ช่วยให้ผู้ใช้ไม่เพียงได้รับบริการระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์จากแอปนี้เท่านั้น แต่ยังให้ความสามารถในการรายงานสภาพถนนที่จะช่วยเหลือผู้ใช้รายอื่นด้วยรายละเอียดที่เป็นประโยชน์ เช่น ทางลัด ป้ายจราจร , ซ่อมแซมถนนและแม้กระทั่งหลุมบ่อ!

คุณลักษณะของระบบแผนที่ในโซลูชันแอป GPS สำหรับผู้ใช้ทั่วไปมีความเป็นมิตรต่อผู้ใช้เพียงใด? ตัวอย่างเช่น แอปที่มีคุณลักษณะข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ทางเทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยม นอกเหนือจากแผงภาพที่ใช้งานง่ายด้วยอินเทอร์เฟซแอปที่มีสีสันสดใส แบบอักษรที่อ่านง่าย และฟังก์ชันที่ราบรื่น การผสานรวมแพลตฟอร์มเทคโนโลยี และเลย์เอาต์ภาพเป็นข้อดีสำหรับ ผู้ใช้แอพ! แอประบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่พิจารณาคุณลักษณะที่เป็นมิตรกับผู้ใช้เหล่านี้ นอกเหนือจากความง่ายในการนำทางแล้ว จะมีแนวโน้มมากขึ้นที่จะเป็นแอป GPS ที่ผู้ใช้แอป GPS จำนวนมากเลือกใช้

ทีมพัฒนาแอพ GPS

แอปตามตำแหน่ง GPS มีคุณสมบัติผู้ใช้ที่ฝังแผนที่ API ที่ระบุในแนวคิดการออกแบบแอปเริ่มต้น ดังนั้น คุณจะต้องทำสัญญากับทีมพัฒนาโครงการโซลูชันแอปที่มีความสามารถเพื่อสร้างแอปดังกล่าว ทีมเทคโนโลยีนี้จะจัดหาโซลูชันแอประบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่จำเป็นและทรัพยากรของโครงการ และจะประกอบด้วยวิศวกรซอฟต์แวร์แผนที่ API, โปรแกรมเมอร์, นักออกแบบแอป UI / UX Mobile, วิศวกร QA, ผู้ทดสอบประสบการณ์ผู้ใช้ปลายทาง และผู้จัดการโครงการที่มีความสามารถเพื่อรักษาตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของแอป GPS โครงการในการติดตามจนถึงการเปิดตัวหรือการเปิดตัว

เปิดตัว GPS APP

การเปิดตัวครั้งสุดท้ายของการพัฒนาแอประบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์จะเกี่ยวข้องกับการโปรโมตแอประบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ไปยังผู้ชมเป้าหมายซึ่งประกอบด้วยผู้ใช้แอป GPS ที่ต้องการ ผู้ใช้แอประบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์เหล่านี้ประกอบด้วยผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ และผู้ใช้ปลายทางของแอประบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ด้วย กิจกรรมส่งเสริมการขายเกี่ยวกับฟังก์ชันการทำงาน คุณลักษณะ และการใช้งานของโครงการโซลูชันแอปตามตำแหน่งบนอุปกรณ์เคลื่อนที่นี้จะมีประโยชน์ในการให้ผู้ใช้ซื้อแนวคิดก่อนวันเปิดตัวจริง

การใช้แคมเปญการตลาด SEO ที่สามารถแข่งขันกับ Google Maps ได้ด้วยการโปรโมตแอพมือถือตามตำแหน่งอย่างกว้างขวางก็จะเป็นส่วนสำคัญในการรับรองความนิยมของแอพระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์บนมือถือ การเปิดตัวโครงการโซลูชันแอประบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์แบบนุ่มนวลจะเป็นวิธีที่ดีในการทดสอบประสบการณ์ของผู้ใช้และตรวจสอบข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในแผนที่ของแอประบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์

คำติชมแอพ GPS

จากความคิดเห็นของผู้ใช้สำหรับการเปิดตัวแอประบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์บนมือถือ คุณจะมีแนวคิดเกี่ยวกับฟังก์ชันการใช้งานจริงของฟีเจอร์แอปสำหรับผู้ใช้ปลายทาง และยังมีโอกาสที่จะทำการอัปเกรด API ที่จำเป็น การอัปเดตแอป และ แก้ไขข้อบกพร่องที่อาจสร้างปัญหากับคุณลักษณะการทำงานของแอปมือถือตำแหน่งทางภูมิศาสตร์

บางทีข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของแอปภายในแอป GPS จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น หรือ API ของข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ android, IOS หรือแม้แต่แพลตฟอร์มบนเว็บ (เช่น Google Maps) โดยไม่มีปัญหาด้านการทำงานของแอป เช่น สะดุ้งหรือเคลื่อนไหวด้วย ช้า. Google Maps เป็นหนึ่งในโซลูชันแอประบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่ผู้ใช้ทั่วโลกต้องการมากที่สุดด้วยเหตุผลนี้! ยิ่งแอปของคุณทำงานได้อย่างราบรื่นมากเท่าใด ผู้ใช้ก็จะยิ่งต้องการใช้บริการแอประบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์บ่อยเท่าที่เป็นไปได้

การสร้างแอพ GPS มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?

ต้นทุนการพัฒนา API สำหรับแอปแผนที่ GPS ระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์บนมือถือ พร้อมบริการข้อมูล คุณสมบัติ และฟังก์ชันการทำงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ผู้ใช้ปลายทางคาดหวังว่าแอป GPS สมัยใหม่จะมีจะแตกต่างกันไป การพัฒนาแอป Geolocation ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันที่ผู้ใช้ต้องการจากคุณลักษณะของแอป นั่นหมายความว่า หากคุณต้องการสร้างแอประบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ด้วยผลิตภัณฑ์ตัวแปรขั้นต่ำหรือแอปมือถือที่มีแผนที่ขั้นสูงน้อยกว่า และคุณสมบัติ API แบบคงที่ คุณจะ:

การจ่ายเงินให้กับทีมพัฒนาแอประบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของคุณที่ระดับล่างสุดเริ่มต้นที่ประมาณ 28 ดอลลาร์สหรัฐต่อชั่วโมงต่อคนในทีมพัฒนาแอป

โปรดทราบว่าหากคุณให้ผู้ใช้ของคุณมีขั้นต่ำเปล่าเมื่อเริ่มต้นโครงการโซลูชันแอประบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์บนมือถือ คุณอาจไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนสูงจากผู้ใช้เท่ากับที่คุณทำหากคุณผสานรวมคุณลักษณะฟังก์ชันการระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของแอป

การลงทุนในทีมโซลูชันแอประบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของ GPS ที่มีความรู้และมีความสามารถ และผู้เชี่ยวชาญด้านโครงการจะช่วยรับประกันว่าคุณจะได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนของคุณในการสร้างแอปแผนที่ที่ใช้งานได้พร้อมฟีเจอร์ API ขั้นสูงและอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานง่าย การได้แอประบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่สร้างขึ้นอย่างเหมาะสม เช่น แอป Google Maps ยอดนิยมที่มีขนาดเท่ากับแอปยอดนิยมนั้นต้องใช้งบประมาณที่สอดคล้องกับขนาดของโครงการนี้

ในระดับที่สูงขึ้น นักพัฒนาและผู้จัดการโครงการจะเรียกเก็บเงินในอัตราเริ่มต้นสูงถึง 75 เหรียญสหรัฐต่อชั่วโมงต่อคนในทีมพัฒนา

อย่างไรก็ตาม การลงทุนใน API แผนที่ที่สร้างขึ้นอย่างสมบูรณ์จะคุ้มค่า เนื่องจากแอป GPS ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงขึ้น ด้วยทีมพัฒนาแอพที่มีทักษะ งบประมาณที่เป็นไปได้ และแนวคิดแอพมือถือ API geolocation ที่ยอดเยี่ยม คุณสามารถหาทางเข้าสู่โลกของการสร้างบริการ GPS สำหรับมือถือได้!