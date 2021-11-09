Вы когда-нибудь использовали приложение для отслеживания местоположения? Если ДА, возможно, вы знаете о приложениях GPS. Есть ли приложение для всего в этом почти автоматизированном мире, управляемом данными? Нужен рецепт? Для этого есть приложение. Нужно проверить погоду, прежде чем отправиться в путь? Для этого тоже есть приложение. У меня возникли проблемы с планированием ежемесячных платежей, и мне нужна помощь? Для этого тоже есть приложение.

Правильные данные в нужное время дают доступ к реальным технологическим решениям с помощью этих приложений. Поэтому неудивительно, что появилось приложение для определения местоположения людей, мест и вещей по всему миру! Введите приложения на основе местоположения, также известные как приложения GPS. Это руководство компрометирует все процессы и примеры разработки приложений GPS.

Что такое GPS в мире разработки мобильных приложений?

GPS — это система геолокации или глобального позиционирования, основанная на местоположении радионавигационная система, которая является неотъемлемой частью пользователей для определения местоположения, времени и позиционирования. Приложения GPS, основанные на местоположении, можно найти практически в каждом типе системы данных цифровых карт, и они используют интерфейс прикладного программирования (API), необходимый для облегчения связи между технологическими системами.

По сути, GPS, который использует API с технологией геолокации и картографической системой данных, — это способ, с помощью которого мы ориентируемся по миру в 21 веке, и для многих пользователей, которым необходим доступ к данным в режиме реального времени из технологий геолокации и навигационных служб. приложение GPS, приложения, без которых они не могут обойтись! Эти многочисленные картографические сервисы геолокации по-разному полезны для пользователей GPS по всему миру, и наиболее ярким примером является популярное приложение Google Maps GPS.

Какое лучшее приложение GPS для Android?

Технический гигант, Google, создал Google Maps в своем наборе решений для приложений, и теперь это одно из самых популярных приложений среди пользователей Android, поскольку оно предоставляет своим пользователям карты и данные на основе местоположения в реальном времени. Интерфейс Google Maps API также удобен, прост в использовании и очень интерактивен, что делает его одним из самых популярных доступных приложений геолокации.

В дополнение к набору услуг Google Maps можно использовать бесплатно, а расширенный API легко интегрируется на различных платформах! В дополнение к службам определения местоположения Карты Google являются отличным инструментом для владельцев бизнеса, позволяющим доставлять людей к месту их работы, поскольку Карты Google не только предоставляют технологию геолокации, но и мгновенно отображают соответствующую информацию, такую как веб-сайт компании, номера, фотографии и отзывы покупателей.

Google Maps API также предоставляет соответствующие данные о дополнительных местоположениях или филиалах вашего бизнеса в различных регионах, что полезно для франчайзи или предпринимателей с несколькими бизнес-учреждениями в географической области.

Использование мобильных приложений геолокации GPS

Чтобы найти места

Наиболее распространенной функциональной функцией приложения GPS является доступ к местоположениям, адресам или картам для своего пользователя. Многие пользователи просто не могут обойтись без сервисов приложений на основе определения местоположения и технологии геолокации приложений, управляемых данными, таких как очень популярное приложение Google Maps. Эти службы навигации на основе местоположения и мобильные приложения чрезвычайно полезны для поиска местоположения адресов, помогают отслеживать более эффективный и экономящий время маршрут, а также предотвращают потерю пользователя.

Приложение Google Maps — одна из самых полезных служб приложений на основе определения местоположения, которую пользователь может установить на свой телефон, когда впервые отправляется в незнакомые места. Это может предотвратить попадание пользователя GPS-карт в опасные или неловкие ситуации, показывая им точные карты и маршруты, чтобы добраться безопасно и вовремя.

В более широком масштабе доступ к картам данных на основе местоположения из API для систем приложений геолокации имеет решающее значение для определенных областей бизнеса. К ним относятся ресторанные услуги, передовая автомобильная промышленность, сервисы Google (такие как API для беспилотных автомобилей Google и приложение Google Maps для пользователей Android) и даже морская, военная и авиационная отрасли. В этих случаях доступ к точным картам данных на основе местоположения из системы API, используемой приложением геолокации, может быть разницей не только между поиском нужных местоположений в нужное время, но и между жизнью и смертью.

Поиск и отслеживание собственности

Мобильное приложение геолокации GPS также полезно для определения и отслеживания положения человека или имущества. Если произошла кража автомобиля, ранее установленная система приложений GPS на основе местоположения имеет сложные функции и функции геолокации API, которые позволяют отслеживать движения автомобиля в режиме реального времени.

Эта пользовательская функция геолокации на основе API является неотъемлемой частью этого типа приложений на основе местоположения, которые используются охранными компаниями, страховыми агентствами и службами проката автомобилей по всему миру для возврата украденных вещей. API технологии геолокации также полезен для отслеживания перемещений и управления парком в таких областях, как почтовые службы, бесплатные шаттлы и большие парки транспортных средств во многих отраслях, которые зависят от данных о местоположении.

Поиск и отслеживание людей

API для навигационных служб приложений GPS-геолокации, таких как Google Maps «найди мой телефон», имеет функции на основе местоположения и функции, которые получают доступ к данным для определения местоположения пользователя. Таким образом, они позволяют легко восстановить данные в случае кражи и помогают правоохранительным органам отслеживать перемещения преступников в случае похищения людей или других серьезных преступлений. Службы приложений GPS на основе местоположения в некоторых случаях даже использовались для определения местоположения пользователя и отслеживания местоположения многих безответственных подростков или своенравных супругов!

Предоставление данных отслеживания клиентов для предприятий

Мобильные приложения с API с функциями GPS на основе местоположения и технологией геолокации, такие как приложение Groupon Shopping, оказались полезными для предоставления соответствующих данных на основе местоположения, которые дают важную информацию о покупательском поведении и активности пользователей на основе местоположения. Мобильные приложения для покупок и геолокации могут получать доступ к данным о местонахождении большинства покупателей магазина и о том, какие товары они чаще всего покупают в определенных местах.

Доход пользователей приложения из определенного места, услуги, используемые этими пользователями, и даже то, как часто они посещали эти места! Это помогает предпринимателям использовать данные для принятия соответствующих решений по управлению бизнесом на основе местоположения в отношении ценообразования, демографических данных клиентов, программ лояльности и маркетинга.

Оценить время прибытия

В мире, где время и точные данные — это деньги, приложения, основанные на местоположении, никуда не денутся, поскольку их функции API, управляемые данными, делают их весьма полезными для бизнес-моделей, чувствительных ко времени. К ним относятся службы доставки, которые определяют местоположение пользователя и зависят от точного предполагаемого времени прибытия (ETA) персонала службы доставки, чтобы поддерживать надежность и надежность их бизнес-модели.

Такой доступ к данным геолокации также необходим в моделях международной доставки и логистики, поскольку нетерпеливый пользователь отслеживает свои посылки онлайн до тех пор, пока не наступит время их забрать. Не следует забывать об API для сервисов совместного использования мест и транспортных услуг, таких как Uber или государственный парк автобусов или метро, которые перемещают тысячи занятых пользователей из одного места в другое и для которых доступ к точным данным на основе местоположения Данные о расчетном времени прибытия в пути крайне важны!

Поставщики услуг

Функции API геолокации приложения полагаются на данные, чтобы предоставить информацию о доступных поставщиках основных услуг на основе местоположения. Они используют данные о местоположении из передовых систем API, которые позволяют их пользователям выбирать ближайших к ним поставщиков этих услуг. К ним относятся такие службы, как Task Rabbit и Angie's List, которые позволяют вам проверять в приложении не только услуги подрядчика, которые вы хотите задействовать, но и данные о местоположении их пользователей, чтобы найти поставщика услуг, будь то няня, сантехник или ближайший к вам личный помощник.

Отдых и развлечения

Приложениям, основанным на местоположении GPS, есть место в развлекательном мире социальных сетей. Эти социальные приложения встраивают API в свои платформы, которые используют технологию GPS для предоставления доступа к информации для социальных сетей, таких как Tinder. API для приложений на основе местоположения для знакомств и игр получает доступ к обширным данным и службам геолокации, чтобы найти доступных людей поблизости для развлекательных встреч. Такие мобильные GPS-приложения сообщают местоположение и имеют расширенные функции API на основе определения местоположения, которые получают доступ и сопоставляют данные из социальных сетей, демографические данные знакомств и интересы потенциальных пользователей.

Эти системы API являются неотъемлемой частью обеспечения беспрепятственной работы этих приложений, что позволяет пользователям контактировать с людьми, наиболее подходящими для их предпочтений. Для геймеров карты систем API геолокации приложений настолько продвинуты, что они могут помочь им при выполнении квестовых задач в реальном времени (например, Pokémon Go, Dungeons & Dragons и т. д.) и определять местонахождение членов команды по всему миру в режиме реального времени. К ним относятся основанные на местоположении шутеры от первого лица или фэнтезийные игры, такие как World of Warcraft, в которых можно набирать членов команды через приложение GPS на основе местоположения, языка и навыков, а также других соответствующих картографических данных, встроенных в его API. .

Как сделать приложение GPS?

Процесс разработки приложения GPS состоит из 5 этапов.

Теперь, когда мы определили некоторые из многочисленных вариантов использования мобильного приложения GPS, основанного на местоположении, нам необходимо рассмотреть: Что входит в создание приложения GPS с услугами геолокации? Как создать приложение GPS? Каковы 5 этапов процесса разработки приложений?

Дизайн проекта приложения GPS

Чтобы разработать службы приложений GPS на основе местоположения с использованием соответствующей системы API, необходимо рассмотреть наиболее важные функции приложения для потенциальных пользователей приложения. Основываясь на деталях проекта приложения, вы должны выбрать тип API в зависимости от масштаба и объема настройки проекта. Кроме того, вам нужно будет собрать соответствующие карты данных и ресурсы на основе местоположения до начала разработки этой системы приложений GPS.

Эти ресурсы включают в себя, какой тип технологий приложения геолокации будет использоваться, для каких платформ будет оптимизировано это приложение GPS (например, Android, Интернет или iOS), доступность поддерживающих технологических платформ API (таких как вышки сотовой связи и т. д.), а также какой тип команды разработчиков приложений GPS вам понадобится. Конечно, данные о местоположении, функциональность API-интерфейса матрицы расстояний и функции, включенные в эту службу приложений GPS, будут сильно зависеть от бюджета, выделенного для этого проекта.

Характеристики GPS-приложения

Теперь, когда вы определили соответствующие функции приложения на основе местоположения в отношении доступных ресурсов, технологической базы, бюджета и команды разработчиков приложения GPS, вам необходимо точно настроить спецификации приложения на основе целевого пользователя для этой услуги. Будет ли это GPS-приложение на основе определения местоположения включать наиболее функциональный API для ресторанной индустрии? Будет ли он использовать статическую структуру геолокации API?

В приложениях GPS данные геолокации и функции отслеживания времени на основе местоположения из дизайна API будут иметь первостепенное значение. Таким образом, пользователь может получить соответствующие карты данных о местонахождении водителя доставки со своей покупкой или иметь возможность отслеживать свое ожидаемое время прибытия с помощью приложения геолокации. Будет ли служба приложения GPS на основе местоположения использоваться для компании по совместному использованию поездок? В этом случае функции API матрицы расстояний должны включать возможности отслеживания времени ETA на основе местоположения и систему отчетов пользователей, которая позволяет пользователям отправлять отчеты в приложение в виде обзора службы, местоположения в реальном времени и других полезных данных.

Другие соображения могут включать в себя, должны ли эти мобильные приложения на основе определения местоположения быть специально разработаны для предоставления точных данных в режиме реального времени о потенциальных дорожных условиях. Например, приложение Google Maps имеет функцию API, которая предоставляет актуальные данные в режиме реального времени о необычном трафике в этом районе. Будет ли в этом GPS-приложении на основе определения местоположения встроен API, который позволит пользователям в режиме реального времени предоставлять полезную обратную связь другим пользователям приложения?

Мобильные приложения GPS, основанные на местоположении, такие как, например, Waze, позволяют пользователям не только получать услуги геолокации из этого приложения, но также дают возможность сообщать о дорожных условиях, которые помогут другим пользователям с полезной информацией, такой как ярлыки, остановки движения. , ремонт дорог и даже выбоины!

Насколько удобными для обычного пользователя являются функции картографической системы в приложениях GPS? Например, приложение, которое имеет отличные технологические функции данных геолокации в дополнение к удобной визуальной панели с ярким интерфейсом приложения, легко читаемыми шрифтами и бесшовной функциональностью, интеграцией с технической платформой и визуальным макетом, является плюсом для пользователь приложения! Приложение геолокации, которое учитывает эти удобные для пользователя функции, в дополнение к простоте навигации, с большей вероятностью станет предпочтительным приложением GPS для многих пользователей приложений GPS.

Команда разработчиков GPS-приложений

Приложения, основанные на местоположении GPS, имеют пользовательские функции, в которые встроены карты API, указанные в исходной концепции дизайна приложения, поэтому для его создания вам потребуется заключить контракт с компетентной командой разработчиков проекта приложений. Эта техническая команда предоставит необходимые решения для приложений геолокации и ресурсы проекта и будет состоять из инженеров-программистов карт API, программистов, дизайнеров мобильных приложений пользовательского интерфейса / UX, инженеров по контролю качества, тестировщиков взаимодействия с конечными пользователями и способных менеджеров проектов для поддержки приложений GPS для геолокации. проект на пути к его развертыванию или запуску.

Запуск GPS-приложения

Окончательное развертывание разработки приложения геолокации будет включать продвижение приложения геолокации среди целевой аудитории, состоящей из предполагаемых пользователей службы приложений GPS. Среди пользователей приложения геолокации множество предпринимателей в различных отраслях, а также конечные пользователи приложения геолокации. Рекламная деятельность, связанная с функциональностью, функциями и использованием этого проекта решений для мобильных приложений на основе местоположения, была бы полезна для того, чтобы пользователи согласились с его концепцией до фактической даты запуска.

Использование маркетинговой кампании SEO, которая могла бы даже конкурировать с Google Maps за счет обширного продвижения мобильного приложения на основе местоположения, также было бы неотъемлемой частью обеспечения популярности мобильного приложения геолокации. Мягкий запуск проекта решений для мобильного приложения геолокации был бы отличным способом протестировать пользовательский опыт и проверить наличие возможных ошибок в картах приложения геолокации.

Отзыв о GPS-приложении

Основываясь на отзывах пользователей о запуске мобильного геолокационного приложения, вы получите представление о реальной функциональности функций приложения для конечных пользователей, а также сможете сделать необходимые обновления API, обновления приложения и исправьте любые ошибки, которые могут создать проблему с функциями вашего мобильного приложения геолокации.

Возможно, данные геолокации приложения в приложении GPS должны быть лучше оптимизированы, или его API должен быть улучшен для взаимодействия с мобильными платформами Android, IOS или даже веб-платформами (такими как Google Maps) без проблем с функциональностью приложения, таких как вздрагивание или перемещение. медленный. По этой причине Google Maps является одним из наиболее часто используемых приложений для геолокации, предпочитаемых пользователями во всем мире! Чем более плавно работает ваше приложение, тем больше вероятность того, что пользователи захотят использовать его службы геолокации как можно чаще.

Сколько стоит создать приложение GPS?

Стоимость разработки API для мобильного приложения геолокации GPS-карт со всеми соответствующими службами данных, функциями и функциями, которые конечные пользователи ожидают иметь в современном приложении GPS, будет варьироваться. Разработка приложения геолокации зависит от функциональности, которая требуется пользователю от функций приложения. Это означает, что если вы предпочитаете создать приложение для геолокации с минимальным вариативным продуктом или мобильное приложение с менее продвинутыми картами и статическими функциями API, то вам следует:

Оплата вашей команде разработчиков приложений геолокации в нижней части шкалы начинается примерно с 28 долларов США в час на человека в команде разработчиков приложений.

Имейте в виду, что если вы предоставите своему пользователю самый минимум при запуске проекта решений для мобильного приложения для геолокации, вы можете не получить такой высокой отдачи от своих инвестиций от пользователей, как если бы вы интегрировали функции геолокации приложения.

Инвестирование в знающую и способную команду разработчиков приложений GPS-геолокации и специалистов по проектам гарантирует, что вы получите большую отдачу от своих инвестиций в создание функционального картографического приложения с расширенными функциями API и интуитивно понятным пользовательским интерфейсом. Для создания правильно построенного приложения геолокации, такого как популярное приложение Google Maps, потребуется бюджет, соответствующий масштабу этого проекта.

На более высоком уровне разработчики и менеджеры проектов будут взимать начальную ставку до 75 долларов США в час за человека в команде разработчиков.

Тем не менее, инвестиции в полностью встроенный API карт окупятся, так как ваше мобильное приложение геолокации GPS получит более высокую отдачу от ваших инвестиций. С квалифицированной командой разработчиков приложений, приемлемым бюджетом и отличной концепцией мобильного приложения геолокации API вы можете найти свой путь в мир создания мобильных услуг GPS!