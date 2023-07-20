Uygulama Programlama Arayüzleri (API'ler), modern yazılım geliştirmede çok önemlidir. Uygulamaların veri ve bilgi alışverişinde bulunmasına izin vererek, farklı yazılım bileşenleri arasındaki iletişimin omurgasını oluştururlar. API'ler, geliştiricilerin entegrasyon sürecini kolaylaştırmasına, zamandan tasarruf etmesine ve uygulama oluşturma karmaşıklığını azaltmasına olanak tanır.

Web API'leri, Yerel API'ler ve Çerçeve API'leri dahil olmak üzere çeşitli API'ler vardır. Web geliştirmede, API'ler genellikle sunucu ve istemci arasındaki veya farklı hizmetler arasındaki iletişimi kolaylaştırır. Web geliştirme dünyasında API oluşturmaya yönelik iki popüler yaklaşım GraphQL ve REST'tir (Temsili Durum Aktarımı). Bu makale, REST ve GraphQL API'lerini derinlemesine ele alacak, artılarını ve eksilerini tartışacak ve ihtiyaçlarınıza en uygun API yaklaşımına karar vermenize yardımcı olacaktır.

REST API'lerini anlama

REST, 2000 yılında Roy Fielding tarafından tasarlanan bir mimari stil olan Temsili Durum Aktarımı anlamına gelir. REST API'leri, iletişim protokolü olarak HTTP'yi kullanır ve ölçeklenebilir ve bakımı yapılabilir web hizmetleri oluşturmak için belirli yönergeleri ve kısıtlamaları izler. REST API'leri temel olarak, API aracılığıyla açığa çıkan herhangi bir veri parçası, hizmet veya işlevsellik olabilen kaynaklara odaklanır. Uç endpoints adı verilen benzersiz URL'ler bu kaynakları tanımlar.

REST API yaklaşımı, bu kaynaklarla etkileşim kurmak için GET, POST, PUT ve DELETE gibi standart HTTP yöntemlerine dayanır. Örneğin, bir kitaplığın kitap koleksiyonunu yönetmek için bir uygulama oluşturduğunuzu varsayalım. Aşağıdaki endpoints sahip bir REST API'niz olabilir:

GET /books – Tüm kitapların bir listesini alın

– Tüm kitapların bir listesini alın GET /books/{id} – Kimliğine göre belirli bir kitabı alın

– Kimliğine göre belirli bir kitabı alın POST /books – Koleksiyona yeni bir kitap ekleyin

– Koleksiyona yeni bir kitap ekleyin PUT /books/{id} – Belirli bir kitabın ayrıntılarını güncelleyin

– Belirli bir kitabın ayrıntılarını güncelleyin DELETE /books/{id} – Belirli bir kitabı koleksiyondan kaldırın

REST API'leri ile istemci, bu endpoints HTTP istekleri göndererek sunucuyla iletişim kurar ve sunucu, istenen veri veya yanıt durumuyla yanıt verir.

REST API'lerinin Artıları ve Eksileri

GraphQL API'lerini tartışmaya geçmeden önce, REST API'lerinin güçlü ve zayıf yönlerini anlamak önemlidir. Bu bilgi, projeniz için hangi API yaklaşımını seçeceğiniz konusunda bilinçli bir karar vermenize yardımcı olacaktır.

REST API'lerinin Artıları

Basit ve Anlaşılması Kolay : REST API'lerinin tasarımı, uygulanması ve kullanımı kolaydır. Varsayılan HTTP yöntemlerini kullandıkları ve standart bir kaynak tabanlı yaklaşımı izledikleri için, HTTP'ye aşina olan geliştiriciler REST API'lerini kolaylıkla benimseyebilirler. Önbelleğe Alma Desteği : REST API'leri, endpoints önbelleğe alınabilir olmasına izin verdiği için HTTP önbelleğe alma mekanizmalarından yararlanır. Bu özellik, sunucu yükünü azaltır ve uygulamanızın performansını ve yanıt süresini iyileştirir. Geniş Uyumluluk : Hemen hemen tüm programlama dilleri ve çerçeveleri, REST API'lerini kullanmak için yerleşik desteğe sahiptir. Bu geniş uyumluluk, REST API'lerini mevcut teknoloji yığınınıza entegre etmeyi kolaylaştırır. Durumsuz : REST API'ler durum bilgisizdir, yani istekler arasında müşteriyle ilgili bilgileri depolamazlar. Bu tasarım, ölçeklenebilirliği artırır ve sunucu mantığını basitleştirir.

REST API'lerinin Eksileri

Fazla getirme ve Yetersiz getirme : REST API'leri genellikle çok fazla veya çok az veri döndürür. İstemciler, verilerin yalnızca bir alt kümesine ihtiyaç duysalar bile, genellikle bir kaynak için tüm kullanılabilir alanları alırlar. Bu aşırı alım, artan yanıt sürelerine ve bant genişliği kullanımına yol açabilir. Tersine, istemcinin gerekli verileri elde etmek için farklı endpoints birden çok istekte bulunması gerektiğinde eksik getirme gerçekleşir. Daha Az Esneklik : REST API'leri, önceden tanımlanmış endpoints yapılandırılmış, kaynak tabanlı bir yaklaşım izledikleri için verileri sorgulama ve işleme konusunda sınırlı esneklik sunar. Bu yaklaşımın anlaşılması ve uygulanması daha basit olsa da, istemciler daha ayrıntılı veya ayrıntılı sorgulara ihtiyaç duyduğunda esneklikten yoksundur. Sürüm Oluşturma : Uygulamanız büyüyüp geliştikçe, REST API'deki değişiklikleri yönetmek zor olabilir. API sürüm oluşturma uygulamaları değişiklik gösterir; bazı yaklaşımlar yinelenen kodlara ve bakım sorunlarına yol açabilir. Karmaşık Projeler için Daha Az Verimli : REST API'leri, karmaşık veri gereksinimleri ve daha ayrıntılı kaynak ilişkileri olan uygulamalar için en iyi seçim olmayabilir. Kaynakların ve ilişkilerin sayısı arttıkça, birden çok endpoints ve iç içe geçmiş verileri yönetmek yönetilemez hale gelebilir.

REST API'lerinin avantajlarını ve sınırlamalarını bilmek, projeniz için doğru API yaklaşımını seçmek için çok önemlidir. Ardından, GraphQL API'lerini keşfedeceğiz, artılarını ve eksilerini tartışacağız ve iki API yaklaşımını karşılaştıracağız.

GraphQL API'lerini Anlamak

GraphQL, Facebook tarafından 2015 yılında REST API'lerinin karmaşık ve gelişen veri gereksinimlerini karşılama konusundaki sınırlamalarına yanıt olarak geliştirilen API'ler için bir sorgulama dilidir. Birden çok endpoints dayanan REST API'lerinden farklı olarak GraphQL, verileri istemek ve işlemek için tek bir endpoint kullanır. GraphQL'nin temel özellikleri şunları içerir:

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Esnek sorgulama: GraphQL ile müşteriler, sorgularında istenen alanları belirterek tam olarak ihtiyaç duydukları verileri talep edebilirler. Bu, istemci ile sunucu arasında gönderilen gereksiz bilgi miktarını azaltarak, verilerin gereğinden fazla veya az alınmasını önlemelerine olanak tanır.

GraphQL ile müşteriler, sorgularında istenen alanları belirterek tam olarak ihtiyaç duydukları verileri talep edebilirler. Bu, istemci ile sunucu arasında gönderilen gereksiz bilgi miktarını azaltarak, verilerin gereğinden fazla veya az alınmasını önlemelerine olanak tanır. Tip sistemi: GraphQL, geliştiricilerin verilerin yapısını tanımlamasına olanak tanıyan yerleşik bir tip sistemine sahiptir. Bu, istemcilerin geçerli veriler talep etmesini ve sunucunun tutarlı yanıtlar vermesini sağlamaya yardımcı olur.

GraphQL, geliştiricilerin verilerin yapısını tanımlamasına olanak tanıyan yerleşik bir tip sistemine sahiptir. Bu, istemcilerin geçerli veriler talep etmesini ve sunucunun tutarlı yanıtlar vermesini sağlamaya yardımcı olur. Gerçek zamanlı güncellemeler: GraphQL, abonelikler yoluyla gerçek zamanlı güncellemeleri destekleyerek, sunucu tarafında ilgili değişiklikler meydana geldiğinde istemcilerin canlı veri güncellemelerini almasına olanak tanır.

GraphQL, abonelikler yoluyla gerçek zamanlı güncellemeleri destekleyerek, sunucu tarafında ilgili değişiklikler meydana geldiğinde istemcilerin canlı veri güncellemelerini almasına olanak tanır. Introspection: GraphQL, geliştiricilerin mevcut türler, alanlar ve işlemler hakkında ayrıntılar sağlayan API şemasını sorgulamasına olanak tanır. Bu iç gözlem özelliği, API'yi keşfetme ve anlama sürecini basitleştirir.

Genel olarak GraphQL, REST'ten daha esnek ve güçlü bir API yaklaşımı sunarak veri istekleri üzerinde ayrıntılı kontrol sağlar ve verileri getirmek veya güncellemek için gereken API çağrılarının sayısını azaltır.

GraphQL API'lerinin Artıları ve Eksileri

Herhangi bir teknoloji seçimi gibi, GraphQL API'lerinin de avantajları ve dezavantajları vardır. GraphQL'in projenizin gereksinimleriyle uyumlu olup olmadığına karar verirken bu artıları ve eksileri dikkate almak önemlidir.

GraphQL API'lerinin Artıları

Esnek sorgulama: GraphQL, istemcilerin belirli verileri talep etmesine izin vererek fazla ve eksik getirmeyi azaltır. Bu esneklik, istemci ile sunucu arasında aktarılan veri miktarını en aza indirerek daha iyi performans sağlayabilir.

GraphQL, istemcilerin belirli verileri talep etmesine izin vererek fazla ve eksik getirmeyi azaltır. Bu esneklik, istemci ile sunucu arasında aktarılan veri miktarını en aza indirerek daha iyi performans sağlayabilir. Güçlü yazım: GraphQL'in yerleşik yazım sistemi, sunucudan tutarlı yanıtlar alınmasına yardımcı olur ve geliştiricilerin üzerinde çalıştıkları verileri anlamalarını kolaylaştırır.

GraphQL'in yerleşik yazım sistemi, sunucudan tutarlı yanıtlar alınmasına yardımcı olur ve geliştiricilerin üzerinde çalıştıkları verileri anlamalarını kolaylaştırır. Tek endpoint : Birden çok endpoints gerektiren REST API'lerinden farklı olarak GraphQL, tüm işlemleri tek bir istek ve yanıt noktası aracılığıyla gerçekleştirir. Bu, sunucu tarafı geliştirmeyi basitleştirir ve daha yönetilebilir sürüm oluşturma ve dağıtıma izin verir.

Birden çok gerektiren REST API'lerinden farklı olarak GraphQL, tüm işlemleri tek bir istek ve yanıt noktası aracılığıyla gerçekleştirir. Bu, sunucu tarafı geliştirmeyi basitleştirir ve daha yönetilebilir sürüm oluşturma ve dağıtıma izin verir. Gerçek zamanlı veriler: GraphQL abonelikleri, güncel bilgilere dayanan modern, dinamik uygulamalar için çok önemli olabilecek gerçek zamanlı veri güncellemelerine izin verir.

GraphQL API'lerinin Eksileri

Karmaşıklık: GraphQL, REST API'lerinden daha dik bir öğrenme eğrisine sahiptir, bu da geliştiricilerin, özellikle teknolojiyle önceden deneyimi olmayanların benimsemesini daha zor hale getirir.

GraphQL, REST API'lerinden daha dik bir öğrenme eğrisine sahiptir, bu da geliştiricilerin, özellikle teknolojiyle önceden deneyimi olmayanların benimsemesini daha zor hale getirir. Yerel önbelleğe alma yok: GraphQL, önbelleğe alma için yerel destekten yoksundur, bu da optimize edilmiş performans için özel önbelleğe alma stratejilerinin uygulanmasını gerekli kılar. Bu, geliştirme ve bakım karmaşıklığını artırabilir.

GraphQL, önbelleğe alma için yerel destekten yoksundur, bu da optimize edilmiş performans için özel önbelleğe alma stratejilerinin uygulanmasını gerekli kılar. Bu, geliştirme ve bakım karmaşıklığını artırabilir. Dosya işleme için daha az destek: Büyük dosyaları karşıya yükleme veya indirme gibi dosya işleme, GraphQL'de REST API'lerdeki kadar basit değildir ve ek geçici çözümler veya kitaplıklar gerektirir.

Büyük dosyaları karşıya yükleme veya indirme gibi dosya işleme, GraphQL'de REST API'lerdeki kadar basit değildir ve ek geçici çözümler veya kitaplıklar gerektirir. Daha az olgun ekosistem: Ekosistemi hızla büyüyor olsa da GraphQL, REST'e kıyasla hala nispeten yeni bir teknolojidir ve uyumlu araçlar ve kitaplıklar her zaman REST API'leri için mevcut veya olgun olmayabilir.

Performans ve Ölçeklenebilirliği Karşılaştırma

Performans ve ölçeklenebilirlik, projeniz için en iyi API yaklaşımını belirlemede önemli roller oynar. GraphQL ve REST API'lerini şu faktörler açısından karşılaştıralım:

Verim

API tabanlı uygulamalardaki performans genellikle istek-yanıt süresi, ağ gecikmesi ve veri aktarım boyutu açısından ölçülür. GraphQL, müşterilerin gereksiz veri aktarımını en aza indirmek için belirli verileri talep etmesine izin verirken, REST API'leri, sabit yanıt yapıları nedeniyle verilerin fazla veya eksik alınmasına neden olabilir. İstemcinin birden çok kaynaktan veri alması gereken senaryolarda, REST API'ler birden çok gidiş-dönüş isteği gerektirebilirken, GraphQL tek bir istekle aynı sonucu elde edebilir.

Ancak, GraphQL'nin yerel önbelleğe alma desteğinin olmaması performansı olumsuz etkileyebilir. REST API'leri standart HTTP önbelleğe alma uygulamalarını kullanabilirken, geliştiricilerin GraphQL API'leri için değişen performans avantajlarıyla sonuçlanabilecek özel önbellek stratejileri uygulaması gerekir.

ölçeklenebilirlik

Ölçeklenebilirlik, bir API'nin artan sayıda isteği işleme ve zaman içinde büyüme yeteneğini ifade eder. Hem GraphQL hem de REST API'leri, iş yüklerini birden fazla makineye dağıtmak için mikro hizmetler veya yatay ölçeklendirme gibi mimari kalıplardan yararlanarak ölçeklendirme yeteneklerini geliştirebilir.

REST API'leri, sistem büyüdükçe şişkinlik ve karmaşıklık sorunlarına yol açan birden çok endpoints dayanırken, GraphQL'nin tek endpoint geliştirme ve yönetim sürecini basitleştirerek genel uygulama ölçeklenebilirliğini potansiyel olarak iyileştirebilir.

Ek olarak, GraphQL karmaşık senaryolarda ek API çağrılarına olan ihtiyacı azalttığı için daha verimli kaynak kullanımına ve daha fazla ölçeklenebilirliğe yol açabilir. Bununla birlikte, GraphQL'nin esnekliği, derinlemesine iç içe geçmiş veya yoğun sorguları işlerken performans ve güvenlik endişelerini de beraberinde getirerek genel ölçeklenebilirliği etkileyebilir.

Sonuç olarak, GraphQL ve REST API'leri arasındaki seçim, projenizin özel gereksinimlerine ve performans/ölçeklenebilirlik gereksinimlerine göre yapılmalıdır. GraphQL, sorgulama esnekliği ve gerçek zamanlı yeteneklerde dikkate değer avantajlar sunarken, belirli durumlarda REST API'lerine kıyasla her zaman en iyi performansı veya ölçeklenebilirliği sağlamayabilir. Bir geliştirici olarak, başarılı, performanslı ve ölçeklenebilir bir uygulama oluşturmak için ödünleşimleri değerlendirmek ve bilinçli bir karar vermek çok önemlidir.

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Bir API Yaklaşımı Seçerken Dikkate Alınması Gereken Faktörler

Artık REST ve GraphQL API'leri hakkında sağlam bir anlayışa sahip olduğunuza göre, uygulamanız için bir API yaklaşımı seçerken göz önünde bulundurmanız gereken temel faktörleri inceleyelim.

Veri Alma Gereksinimleri ve Esneklik

Uygulamanız için veri getirme gereksinimlerini ve ihtiyaç duyduğunuz esneklik düzeyini göz önünde bulundurun. GraphQL, belirli verileri ve karmaşık sorguları talep etmede daha fazla esneklik sunarak müşterilerin her istekte ihtiyaç duydukları verileri tanımlamasına olanak tanır. Buna karşılık, REST API'leri, kaynaklar ve endpoints için sabit yapıları nedeniyle verilerin fazla alınmasına veya az alınmasına neden olabilir.

Öğrenme eğrisi

Dikkate alınması gereken bir diğer husus, geliştiriciler için öğrenme eğrisidir. REST API'leri standart HTTP kurallarını izler ve sınırlı deneyime sahip geliştiriciler için genellikle daha kolaydır. Öte yandan GraphQL, içerdiği sorgulama dili ve şeması nedeniyle daha dik bir öğrenme eğrisine sahiptir. Bununla birlikte, karmaşık veri alma senaryolarını kolaylaştırma yeteneği göz önüne alındığında, GraphQL'yi öğrenmeye zaman ayırmak faydalı olabilir.

Önbelleğe almak

Önbelleğe alma, uygulamaların performansını artırmada önemli bir rol oynar. REST API'leri, HTTP kurallarına bağlılıkları sayesinde önbelleğe alma mekanizmalarından yararlanma konusunda içsel bir avantaja sahiptir. GraphQL ile önbelleğe alma stratejileri, özel uygulama ve GraphQL'in nasıl çalıştığına dair ek bilgi gerektirerek daha karmaşık olabilir.

API Gelişimi ve Sürüm Oluşturma

Uygulamanız büyüdükçe ve geliştikçe, geriye dönük uyumluluk sağlamanın ve API'nizdeki değişiklikleri yönetmenin ne kadar kolay olduğunu düşünmek çok önemlidir. REST API'leri genellikle her sürüm için farklı URI'ler biçiminde sürüm oluşturmayı gerektirir ve bu da bakım yükünün artmasına neden olabilir. GraphQL, şema tabanlı yazma sistemi ve alanları kullanımdan kaldırma yeteneği ile mevcut istemcileri bozmadan API gelişimi için daha sorunsuz bir yol sunar.

Performans ve Ölçeklenebilirlik

Seçtiğiniz API yaklaşımının performans ve ölçeklenebilirlik sonuçlarını göz önünde bulundurun. REST, performansı artırmak için önbelleğe alma işleminden faydalanabilirken, GraphQL, istemcilerin yalnızca ihtiyaç duydukları verileri talep etmelerine izin vererek gerekli API çağrılarının sayısını azaltır. Ek olarak, sunucu tarafı toplu işleme ve ertelenmiş sorgular, GraphQL performansını daha da optimize edebilir. Uygulamanızın özel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ödünleşimleri değerlendirin.

Topluluk ve Ekosistem

Aktif bir topluluk ve gelişen bir geliştirici ekosistemi, uygulama sürecine yardımcı olabilecek öğrenme kaynaklarına, araçlara ve kitaplıklara erişim sunar. REST API ekosistemi, REST API'leriyle çalışmayı nispeten basit hale getiren çok sayıda kitaplık ve araçla çok geniştir. GraphQL, daha genç olmasına rağmen popülaritesinde hızlı bir büyüme gördü ve araçlar, kitaplıklar ve öğrenme kaynaklarından oluşan sürekli büyüyen bir ekosisteme sahip. Her bir API yaklaşımı için mevcut kaynakları ve bunların teknoloji yığınınız ve ekip uzmanlığınızla ne kadar uyumlu olduğunu değerlendirin.

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Çözüm

Uygulamanız için en iyi API yaklaşımını (GraphQL veya REST) ​​seçmek, veri getirme gereksinimleri, esneklik, öğrenme eğrisi, önbelleğe alma, API gelişimi, performans, ölçeklenebilirlik ve topluluk desteği gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. GraphQL ve REST API'lerinin artıları ve eksileri vardır ve en iyi seçim nihai olarak projenizin özel ihtiyaçlarına bağlıdır.

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