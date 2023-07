Application Programming Interfaces (API's) zijn cruciaal bij de ontwikkeling van moderne software. Ze vormen de ruggengraat voor de communicatie tussen verschillende softwarecomponenten, waardoor applicaties gegevens en informatie kunnen uitwisselen. Met API's kunnen ontwikkelaars het integratieproces stroomlijnen, tijd besparen en de complexiteit van het bouwen van applicaties verminderen.

Er zijn verschillende API's, waaronder web-API's, native API's en framework-API's. Bij webontwikkeling vergemakkelijken API's gewoonlijk de communicatie tussen server en client of tussen verschillende services. Twee populaire benaderingen voor het bouwen van API's in de wereld van webontwikkeling zijn GraphQL en REST (Representational State Transfer). Dit artikel gaat in op REST en GraphQL API's, bespreekt hun voor- en nadelen en helpt je te beslissen welke API-aanpak het beste past bij jouw behoeften.

REST API's begrijpen

REST staat voor Representational State Transfer, een architectuurstijl die in 2000 is ontworpen door Roy Fielding. REST API's gebruiken HTTP als communicatieprotocol en volgen specifieke richtlijnen en beperkingen om schaalbare en onderhoudbare webservices te creëren. REST API's richten zich voornamelijk op bronnen, die elk stuk data, service of functionaliteit kunnen zijn die via de API wordt vrijgegeven. Unieke URL's genaamd endpoints identificeren deze bronnen.

De REST API benadering vertrouwt op standaard HTTP methodes zoals GET, POST, PUT en DELETE om te communiceren met deze bronnen. Stel bijvoorbeeld dat je een applicatie bouwt om de collectie boeken van een bibliotheek te beheren. Je zou een REST API kunnen hebben met de volgende endpoints:

GET /books - Een lijst van alle boeken ophalen

GET /bookss/{id} - Een specifiek boek ophalen aan de hand van zijn ID

- Een specifiek boek ophalen aan de hand van zijn ID POST /books - Een nieuw boek aan de collectie toevoegen

PUT /bookss/{id} - De gegevens van een specifiek boek bijwerken

DELETE /bookss/{id} - Een specifiek boek uit de collectie verwijderen

Met REST API's communiceert de client met de server door HTTP-verzoeken te sturen naar deze endpoints, en de server antwoordt met de gevraagde gegevens of antwoordstatus.

Voor- en nadelen van REST API's

Voordat we verder gaan met het bespreken van GraphQL API's, is het essentieel om de sterke en zwakke punten van REST API's te begrijpen. Deze kennis zal je helpen om een weloverwogen beslissing te nemen over welke API benadering te kiezen voor je project.

Voordelen van REST API's

Eenvoudig en gemakkelijk te begrijpen: REST API's zijn eenvoudig te ontwerpen, te implementeren en te gebruiken. Omdat ze standaard HTTP methodes gebruiken en een standaard resource-gebaseerde benadering volgen, kunnen ontwikkelaars die bekend zijn met HTTP REST API's gemakkelijk gebruiken. Ondersteuning voor caching: REST API's maken gebruik van HTTP caching mechanismen, omdat endpoints in de cache kan worden opgeslagen. Deze functie vermindert de belasting van de server en verbetert de prestaties en responstijd van je applicatie. Brede compatibiliteit: Bijna alle programmeertalen en frameworks hebben ingebouwde ondersteuning voor het consumeren van REST API's. Deze brede compatibiliteit maakt het integreren van REST API's in je bestaande tech stack eenvoudig. Staatloos: REST API's zijn stateless, wat betekent dat ze geen client-gerelateerde informatie opslaan tussen verzoeken. Dit ontwerp verbetert de schaalbaarheid en vereenvoudigt serverlogica.

Nadelen van REST API's

Over-fetchen en onder-fetchen: REST API's retourneren vaak te veel of te weinig gegevens. Klanten ontvangen meestal alle beschikbare velden voor een bron, zelfs als ze slechts een deel van de gegevens nodig hebben. Dit over-fetchen kan leiden tot langere responstijden en een hoger bandbreedtegebruik. Omgekeerd treedt under-fetching op wanneer de client meerdere verzoeken moet doen aan verschillende endpoints om de vereiste gegevens te verkrijgen. Minder flexibiliteit: REST API's bieden beperkte flexibiliteit bij het opvragen en manipuleren van gegevens, omdat ze een gestructureerde, resource-gebaseerde aanpak volgen met vooraf gedefinieerde endpoints . Hoewel deze aanpak eenvoudiger te begrijpen en te implementeren is, ontbreekt het aan flexibiliteit wanneer clients meer verfijnde of granulaire queries nodig hebben. Versiebeheer: Naarmate je applicatie groeit en evolueert, kan het beheren van wijzigingen in de REST API een uitdaging worden. Praktijken voor API versiebeheer variëren; sommige benaderingen kunnen leiden tot dubbele code en hoofdpijn bij onderhoud. Minder efficiënt voor complexe projecten: REST API's zijn mogelijk niet de beste keuze voor applicaties met complexe gegevensvereisten en meer uitgebreide resource relaties. Als het aantal bronnen en relaties groeit, kan het beheren van meerdere endpoints en geneste gegevens onhandelbaar worden.

Het kennen van de voordelen en beperkingen van REST API's is essentieel voor het kiezen van de juiste API benadering voor je project. Vervolgens zullen we GraphQL API's verkennen, hun voor- en nadelen bespreken en de twee API benaderingen vergelijken.

GraphQL API's begrijpen

GraphQL is een querytaal voor API's die in 2015 door Facebook is ontwikkeld als antwoord op de beperkingen van REST API's bij het verwerken van complexe en veranderende gegevensvereisten. In tegenstelling tot REST API's, die vertrouwen op meerdere endpoints, gebruikt GraphQL een enkele endpoint om gegevens op te vragen en te manipuleren. De belangrijkste kenmerken van GraphQL zijn

Flexibele query's: Met GraphQL kunnen klanten precies die gegevens opvragen die ze nodig hebben door de gewenste velden in hun query's op te geven. Hierdoor kunnen ze voorkomen dat ze te veel of te weinig gegevens opvragen, waardoor er minder onnodige informatie tussen de client en de server wordt verzonden.

Met GraphQL kunnen klanten precies die gegevens opvragen die ze nodig hebben door de gewenste velden in hun query's op te geven. Hierdoor kunnen ze voorkomen dat ze te veel of te weinig gegevens opvragen, waardoor er minder onnodige informatie tussen de client en de server wordt verzonden. Typesysteem: GraphQL heeft een ingebouwd type-systeem waarmee ontwikkelaars de structuur van de gegevens kunnen definiëren. Dit helpt ervoor te zorgen dat clients geldige gegevens opvragen en de server consistente antwoorden geeft.

GraphQL heeft een ingebouwd type-systeem waarmee ontwikkelaars de structuur van de gegevens kunnen definiëren. Dit helpt ervoor te zorgen dat clients geldige gegevens opvragen en de server consistente antwoorden geeft. Realtime updates: GraphQL ondersteunt real-time updates door middel van abonnementen, waardoor clients live gegevensupdates kunnen ontvangen wanneer er relevante wijzigingen plaatsvinden aan de serverzijde.

GraphQL ondersteunt real-time updates door middel van abonnementen, waardoor clients live gegevensupdates kunnen ontvangen wanneer er relevante wijzigingen plaatsvinden aan de serverzijde. Introspectie: Met GraphQL kunnen ontwikkelaars het API-schema bevragen, dat details geeft over de beschikbare typen, velden en bewerkingen. Deze introspectiefunctie vereenvoudigt het proces van het verkennen en begrijpen van de API.

Over het geheel genomen biedt GraphQL een flexibelere en krachtigere API-aanpak dan REST, met fijnmazige controle over gegevensaanvragen en een vermindering van het aantal API-aanroepen dat nodig is om gegevens op te halen of bij te werken.

Voor- en nadelen van GraphQL API's

Zoals elke technologiekeuze hebben GraphQL API's hun voor- en nadelen. Het is essentieel om deze voor- en nadelen in overweging te nemen bij de beslissing of GraphQL past bij de vereisten van je project.

Voordelen van GraphQL API's

Flexibele query's: GraphQL stelt klanten in staat om specifieke gegevens op te vragen, waardoor over-fetching en under-fetching worden verminderd. Deze flexibiliteit kan leiden tot betere prestaties door het minimaliseren van de hoeveelheid gegevens die tussen client en server worden overgedragen.

GraphQL stelt klanten in staat om specifieke gegevens op te vragen, waardoor over-fetching en under-fetching worden verminderd. Deze flexibiliteit kan leiden tot betere prestaties door het minimaliseren van de hoeveelheid gegevens die tussen client en server worden overgedragen. Sterke typografie: GraphQL's ingebouwde type systeem helpt consistente antwoorden van de server te garanderen en maakt het makkelijker voor ontwikkelaars om de gegevens waarmee ze werken te begrijpen.

GraphQL's ingebouwde type systeem helpt consistente antwoorden van de server te garanderen en maakt het makkelijker voor ontwikkelaars om de gegevens waarmee ze werken te begrijpen. Enkele endpoint : In tegenstelling tot REST API's, die meerdere endpoints vereisen, handelt GraphQL alle operaties af via een enkel request en response punt. Dit vereenvoudigt de ontwikkeling aan de serverkant en maakt versiebeheer en implementatie beter beheerbaar.

: In tegenstelling tot REST API's, die meerdere vereisen, handelt GraphQL alle operaties af via een enkel request en response punt. Dit vereenvoudigt de ontwikkeling aan de serverkant en maakt versiebeheer en implementatie beter beheerbaar. Real-time gegevens: GraphQL abonnementen maken real-time gegevensupdates mogelijk, wat cruciaal kan zijn voor moderne, dynamische toepassingen die afhankelijk zijn van actuele informatie.

Nadelen van GraphQL API's

Complexiteit: GraphQL heeft een steilere leercurve dan REST API's, waardoor het voor ontwikkelaars een grotere uitdaging is om te gebruiken, vooral voor ontwikkelaars zonder ervaring met deze technologie.

GraphQL heeft een steilere leercurve dan REST API's, waardoor het voor ontwikkelaars een grotere uitdaging is om te gebruiken, vooral voor ontwikkelaars zonder ervaring met deze technologie. Geen native caching: GraphQL heeft geen native ondersteuning voor caching, waardoor het nodig is om aangepaste cachingstrategieën te implementeren voor optimale prestaties. Dit kan de ontwikkeling en het onderhoud complexer maken.

GraphQL heeft geen native ondersteuning voor caching, waardoor het nodig is om aangepaste cachingstrategieën te implementeren voor optimale prestaties. Dit kan de ontwikkeling en het onderhoud complexer maken. Minder ondersteuning voor bestandsverwerking: Bestandsverwerking, zoals het uploaden of downloaden van grote bestanden, is niet zo eenvoudig in GraphQL als in REST API's, waardoor extra workarounds of bibliotheken nodig zijn.

Bestandsverwerking, zoals het uploaden of downloaden van grote bestanden, is niet zo eenvoudig in GraphQL als in REST API's, waardoor extra workarounds of bibliotheken nodig zijn. Minder volwassen ecosysteem: Hoewel het ecosysteem snel groeit, is GraphQL nog steeds een relatief nieuwe technologie vergeleken met REST, en conforme tooling en bibliotheken zijn niet altijd beschikbaar of even volwassen als die voor REST API's.

Prestaties en schaalbaarheid vergelijken

Prestaties en schaalbaarheid spelen een belangrijke rol bij het bepalen van de beste API-aanpak voor je project. Laten we GraphQL en REST API's vergelijken op het gebied van deze factoren:

Prestaties

Prestaties in API-gestuurde applicaties worden over het algemeen gemeten in termen van request-response tijd, netwerklatentie en grootte van gegevensoverdracht. Terwijl GraphQL clients in staat stelt om specifieke gegevens op te vragen om onnodige gegevensoverdracht te minimaliseren, kunnen REST API's leiden tot het te veel of te weinig ophalen van gegevens vanwege hun vaste responsstructuren. In scenario's waar de client gegevens van meerdere bronnen moet ophalen, kunnen REST API's meerdere round-trip verzoeken vereisen, terwijl GraphQL hetzelfde resultaat kan bereiken met een enkel verzoek.

Het gebrek aan native caching-ondersteuning van GraphQL kan de prestaties echter negatief beïnvloeden. Terwijl REST API's gebruik kunnen maken van standaard HTTP caching praktijken, moeten ontwikkelaars aangepaste cache strategieën implementeren voor GraphQL API's, wat kan resulteren in wisselende prestatievoordelen.

Schaalbaarheid

Schaalbaarheid verwijst naar het vermogen van een API om een toenemend aantal verzoeken te verwerken en in de loop van de tijd te groeien. Zowel GraphQL als REST API's kunnen gebruik maken van architectuurpatronen, zoals microservices of horizontale schaling, om hun werklast over meerdere machines te verdelen, waardoor ze beter in staat zijn om te schalen.

Terwijl REST API's vertrouwen op meerdere endpoints, wat leidt tot bloating en complexiteitsproblemen als het systeem groeit, kan de enkele endpoint van GraphQL het ontwikkelings- en beheerproces vereenvoudigen, waardoor de algehele schaalbaarheid van applicaties mogelijk verbetert.

Omdat GraphQL de behoefte aan extra API-aanroepen in complexe scenario's vermindert, kan het bovendien leiden tot efficiënter gebruik van bronnen en grotere schaalbaarheid. De flexibiliteit van GraphQL kan echter ook prestatie- en beveiligingsproblemen met zich meebrengen wanneer diep geneste of intensieve query's worden verwerkt, wat de algehele schaalbaarheid beïnvloedt.

Uiteindelijk moet de keuze tussen GraphQL en REST API's worden bepaald door de specifieke vereisten en prestatie-/schaalbaarheidsbehoeften van je project. Hoewel GraphQL aanzienlijke voordelen biedt op het gebied van flexibele query's en realtime mogelijkheden, levert het in bepaalde situaties niet altijd de beste prestaties of schaalbaarheid in vergelijking met REST API's. Als ontwikkelaar is het cruciaal om de afwegingen te maken en een weloverwogen beslissing te nemen om een succesvolle, performante en schaalbare applicatie te maken.

Factoren om te overwegen bij het kiezen van een API-aanpak

Nu je een goed begrip hebt van REST en GraphQL API's, laten we eens kijken naar de essentiële factoren die je moet overwegen bij het kiezen van een API-aanpak voor je applicatie.

Vereisten voor het ophalen van gegevens en flexibiliteit

Houd rekening met de vereisten voor het ophalen van gegevens voor je applicatie en de mate van flexibiliteit die je nodig hebt. GraphQL biedt meer flexibiliteit bij het opvragen van specifieke gegevens en complexe query's, zodat klanten bij elk verzoek kunnen definiëren welke gegevens ze nodig hebben. REST API's kunnen daarentegen resulteren in het over- of ondervragen van gegevens vanwege hun vaste structuur voor bronnen en endpoints.

Leercurve

Een ander aspect om rekening mee te houden is de leercurve voor ontwikkelaars. REST API's volgen standaard HTTP-conventies en zijn doorgaans eenvoudiger voor ontwikkelaars met beperkte ervaring. GraphQL daarentegen heeft een steilere leercurve vanwege de querytaal en het bijbehorende schema. Toch kan het de moeite waard zijn om tijd te investeren in het leren van GraphQL, gezien de mogelijkheid om complexe scenario's voor het ophalen van gegevens te stroomlijnen.

Caching

Caching speelt een essentiële rol bij het verbeteren van de prestaties van applicaties. REST API's hebben een intrinsiek voordeel bij het gebruik van cachingmechanismen, omdat ze zich houden aan HTTP-conventies. Met GraphQL kunnen cachingstrategieën ingewikkelder zijn, wat aangepaste implementatie en extra kennis van de werking van GraphQL vereist.

API-evolutie en versiebeheer

Als je applicatie groeit en evolueert, is het cruciaal om na te denken over hoe eenvoudig het is om achterwaartse compatibiliteit te garanderen en wijzigingen in je API te beheren. REST API's vereisen vaak versiebeheer in de vorm van verschillende URI's voor elke versie, wat kan leiden tot meer onderhoudsoverhead. GraphQL, met zijn schema-gebaseerde getypeerde systeem en de mogelijkheid om velden af te schrijven, biedt een soepeler pad voor API-evolutie zonder bestaande clients te breken.

Prestaties en schaalbaarheid

Houd rekening met de implicaties voor prestaties en schaalbaarheid van de gekozen API-aanpak. Terwijl REST kan profiteren van caching om de prestaties te verbeteren, vermindert GraphQL het aantal vereiste API-aanroepen door clients alleen de gegevens aan te laten vragen die ze nodig hebben. Daarnaast kunnen server-side batching en uitgestelde queries de prestaties van GraphQL verder optimaliseren. Beoordeel de afwegingen en houd daarbij rekening met de specifieke behoeften van uw toepassing.

Gemeenschap en ecosysteem

Een actieve community en een bloeiend ecosysteem voor ontwikkelaars bieden toegang tot leermiddelen, tools en bibliotheken die kunnen helpen bij het implementatieproces. Het REST API ecosysteem is enorm, met talloze bibliotheken en tools die het werken met REST API's relatief eenvoudig maken. GraphQL, hoewel jonger, heeft een snelle groei in populariteit doorgemaakt en heeft een steeds groeiend ecosysteem van tools, bibliotheken en leermiddelen. Evalueer de beschikbare bronnen voor elke API-benadering en hoe goed ze aansluiten bij de technologiestack en de expertise van je team.

API's integreren met AppMaster

AppMaster is een krachtig no-code platform waarmee ontwikkelaars snel backend-, web- en mobiele applicaties kunnen bouwen, terwijl ze eenvoudig kunnen integreren met zowel GraphQL- als REST-API's. Met behulp van AppMaster's visuele BP Designer kunt u moeiteloos business logica creëren, datamodellen bouwen en visueel API's verbinden met componenten binnen uw applicaties, waardoor het applicatieontwikkelingsproces aanzienlijk wordt versneld.

AppMasterDankzij de flexibele aanpak kun je het beste van beide API-werelden - GraphQL en REST - combineren, afhankelijk van je specifieke projectvereisten. Hun platform ondersteunt het kiezen van verschillende API-benaderingen voor verschillende use cases binnen dezelfde applicatie, wat zorgt voor een hoge mate van flexibiliteit en aanpasbaarheid.

Bovendien genereert AppMaster echte applicaties die op locatie of in de cloud kunnen worden gehost. Het elimineert technische schulden door applicaties opnieuw te genereren wanneer de vereisten worden gewijzigd, waardoor het zeer schaalbaar en kosteneffectief is en geschikt voor veel klanten - van kleine bedrijven tot ondernemingen.

Conclusie

Het kiezen van de beste API-benadering - GraphQL of REST - voor je toepassing hangt af van verschillende factoren, waaronder vereisten voor het ophalen van gegevens, flexibiliteit, leercurve, caching, API-evolutie, prestaties, schaalbaarheid en ondersteuning door de community. GraphQL en REST API's hebben voor- en nadelen, en de beste keuze hangt uiteindelijk af van de specifieke behoeften van je project.

AppMasterHet krachtige no-code platform van is ontworpen om je te helpen snel en naadloos API's - GraphQL of REST - te integreren in je applicaties, terwijl het de flexibiliteit biedt om je API-aanpak aan te passen op basis van projectvereisten. Met AppMaster kun je het applicatieontwikkelingsproces versnellen, de technische schuld verminderen en schaalbare, efficiënte oplossingen bouwen.