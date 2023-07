Lesinterfaces de programmation d'applications (API) sont essentielles au développement des logiciels modernes. Elles constituent l'épine dorsale de la communication entre les différents composants logiciels, permettant aux applications d'échanger des données et des informations. Les API permettent aux développeurs de rationaliser le processus d'intégration, de gagner du temps et de réduire la complexité de la création d'applications.

Il existe différentes API, notamment les API Web, les API natives et les API cadres. Dans le développement web, les API facilitent généralement la communication entre le serveur et le client ou entre différents services. GraphQL et REST (Representational State Transfer) sont deux approches populaires pour la création d'API dans le monde du développement web. Cet article se penche sur les API REST et GraphQL, en discutant de leurs avantages et inconvénients et en vous aidant à choisir l'approche d'API la mieux adaptée à vos besoins.

Comprendre les API REST

REST est l'acronyme de Representational State Transfer, un style architectural conçu par Roy Fielding en 2000. Les API REST utilisent HTTP comme protocole de communication et suivent des lignes directrices et des contraintes spécifiques pour créer des services web évolutifs et faciles à maintenir. Les API REST se concentrent principalement sur les ressources, qui peuvent être n'importe quel élément de données, service ou fonctionnalité exposé par le biais de l'API. Ces ressources sont identifiées par des URL uniques appelées endpoints.

L'approche de l'API REST repose sur des méthodes HTTP standard telles que GET, POST, PUT et DELETE pour interagir avec ces ressources. Par exemple, supposons que vous construisiez une application pour gérer la collection de livres d'une bibliothèque. Vous pourriez avoir une API REST avec l'adresse suivante : endpoints:

GET /books - Récupère une liste de tous les livres

- Récupère une liste de tous les livres GET /books/{id} - Récupère un livre spécifique par son ID

- Récupère un livre spécifique par son ID POST /books - Ajoute un nouveau livre à la collection

- Ajoute un nouveau livre à la collection PUT /books/{id} - Mettre à jour les détails d'un livre spécifique

- Mettre à jour les détails d'un livre spécifique DELETE /books/{id} - Supprimer un livre spécifique de la collection

Avec les API REST, le client communique avec le serveur en envoyant des requêtes HTTP à ces endpoints, et le serveur répond avec les données demandées ou l'état de la réponse.

Avantages et inconvénients des API REST

Avant d'aborder les API GraphQL, il est essentiel de comprendre les forces et les faiblesses des API REST. Ces connaissances vous aideront à prendre une décision éclairée quant à l'approche d'API à choisir pour votre projet.

Avantages des API REST

Simple et facile à comprendre: Les API REST sont simples à concevoir, à mettre en œuvre et à utiliser. Comme elles utilisent des méthodes HTTP par défaut et suivent une approche standard basée sur les ressources, les développeurs qui connaissent bien le protocole HTTP peuvent facilement adopter les API REST. Prise en charge de la mise en cache: Les API REST tirent parti des mécanismes de mise en cache HTTP, car elles permettent à endpoints d'être mis en cache. Cette fonctionnalité réduit la charge du serveur et améliore les performances et le temps de réponse de votre application. Large compatibilité: Presque tous les langages et cadres de programmation disposent d'une prise en charge intégrée pour l'utilisation des API REST. Cette large compatibilité facilite l'intégration des API REST dans votre pile technologique existante. Sans état: Les API REST sont sans état, ce qui signifie qu'elles ne stockent pas d'informations relatives au client entre les requêtes. Cette conception améliore l'évolutivité et simplifie la logique du serveur.

Inconvénients des API REST

Extraction excessive et insuffisante: les API REST renvoient souvent trop ou trop peu de données. Les clients reçoivent généralement tous les champs disponibles pour une ressource, même s'ils n'ont besoin que d'un sous-ensemble de données. Cet excès de données peut entraîner une augmentation des temps de réponse et de l'utilisation de la bande passante. À l'inverse, on parle de "under-fetching" lorsque le client doit adresser plusieurs requêtes à différents sites endpoints pour obtenir les données requises. Moins de flexibilité: Les API REST offrent une flexibilité limitée dans l'interrogation et la manipulation des données parce qu'elles suivent une approche structurée, basée sur les ressources, avec des endpoints prédéfinis. Si cette approche est plus simple à comprendre et à mettre en œuvre, elle manque de souplesse lorsque les clients ont besoin de requêtes plus fines ou plus granulaires. Versioning: Au fur et à mesure que votre application se développe et évolue, la gestion des modifications de l'API REST peut s'avérer difficile. Les pratiques de versionnement de l'API varient ; certaines approches peuvent entraîner une duplication du code et des maux de tête au niveau de la maintenance. Moins efficace pour les projets complexes: Les API REST ne sont pas forcément le meilleur choix pour les applications dont les besoins en données sont complexes et les relations avec les ressources plus élaborées. Au fur et à mesure que le nombre de ressources et de relations augmente, la gestion de plusieurs endpoints et de données imbriquées peut devenir ingérable.

Try AppMaster today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Il est essentiel de connaître les avantages et les limites des API REST pour choisir la bonne approche API pour votre projet. Nous allons maintenant explorer les API GraphQL, discuter de leurs avantages et de leurs inconvénients, et comparer les deux approches d'API.

Comprendre les API GraphQL

GraphQL est un langage de requête pour les API développé par Facebook en 2015 en réponse aux limites des API REST dans la gestion de données complexes et évolutives. Contrairement aux API REST, qui reposent sur plusieurs endpoints, GraphQL utilise un seul endpoint pour demander et manipuler des données. Les principales caractéristiques de GraphQL sont les suivantes

Requête flexible : Avec GraphQL, les clients peuvent demander les données exactes dont ils ont besoin en spécifiant les champs souhaités dans leurs requêtes. Cela leur permet d'éviter d'extraire trop ou pas assez de données, réduisant ainsi la quantité d'informations inutiles envoyées entre le client et le serveur.

Avec GraphQL, les clients peuvent demander les données exactes dont ils ont besoin en spécifiant les champs souhaités dans leurs requêtes. Cela leur permet d'éviter d'extraire trop ou pas assez de données, réduisant ainsi la quantité d'informations inutiles envoyées entre le client et le serveur. Système de types : GraphQL dispose d'un système de types intégré qui permet aux développeurs de définir la structure des données. Cela permet de s'assurer que les clients demandent des données valides et que le serveur fournit des réponses cohérentes.

GraphQL dispose d'un système de types intégré qui permet aux développeurs de définir la structure des données. Cela permet de s'assurer que les clients demandent des données valides et que le serveur fournit des réponses cohérentes. Mises à jour en temps réel : GraphQL prend en charge les mises à jour en temps réel par le biais d'abonnements, ce qui permet aux clients de recevoir des mises à jour de données en direct chaque fois que des changements pertinents se produisent du côté du serveur.

GraphQL prend en charge les mises à jour en temps réel par le biais d'abonnements, ce qui permet aux clients de recevoir des mises à jour de données en direct chaque fois que des changements pertinents se produisent du côté du serveur. Introspection : GraphQL permet aux développeurs d'interroger le schéma de l'API, qui fournit des détails sur les types, les champs et les opérations disponibles. Cette fonction d'introspection simplifie le processus d'exploration et de compréhension de l'API.

Dans l'ensemble, GraphQL offre une approche d'API plus souple et plus puissante que REST, en permettant un contrôle fin des demandes de données et en réduisant le nombre d'appels d'API nécessaires pour récupérer ou mettre à jour des données.

Avantages et inconvénients des API GraphQL

Comme tout choix technologique, les API GraphQL présentent des avantages et des inconvénients. Il est essentiel de prendre en compte ces avantages et ces inconvénients avant de décider si GraphQL correspond aux exigences de votre projet.

Avantages des API GraphQL

Requête flexible : GraphQL permet aux clients de demander des données spécifiques, ce qui réduit les recherches excessives et insuffisantes. Cette souplesse peut améliorer les performances en réduisant la quantité de données transférées entre le client et le serveur.

GraphQL permet aux clients de demander des données spécifiques, ce qui réduit les recherches excessives et insuffisantes. Cette souplesse peut améliorer les performances en réduisant la quantité de données transférées entre le client et le serveur. Un typage fort : Le système de type intégré de GraphQL permet de garantir des réponses cohérentes de la part du serveur et facilite la compréhension par les développeurs des données avec lesquelles ils travaillent.

Le système de type intégré de GraphQL permet de garantir des réponses cohérentes de la part du serveur et facilite la compréhension par les développeurs des données avec lesquelles ils travaillent. Une seule adresse endpoint : Contrairement aux API REST, qui nécessitent plusieurs adresses endpoints , GraphQL gère toutes les opérations par le biais d'une seule demande et d'un seul point de réponse. Cela simplifie le développement côté serveur et permet de mieux gérer les versions et le déploiement.

: Contrairement aux API REST, qui nécessitent plusieurs adresses , GraphQL gère toutes les opérations par le biais d'une seule demande et d'un seul point de réponse. Cela simplifie le développement côté serveur et permet de mieux gérer les versions et le déploiement. Données en temps réel : Les abonnements GraphQL permettent de mettre à jour les données en temps réel, ce qui peut s'avérer crucial pour les applications modernes et dynamiques qui dépendent d'informations actualisées.

Inconvénients des API GraphQL

Complexité : La courbe d'apprentissage de GraphQL est plus raide que celle des API REST, ce qui rend son adoption plus difficile pour les développeurs, en particulier ceux qui n'ont pas d'expérience préalable de cette technologie.

La courbe d'apprentissage de GraphQL est plus raide que celle des API REST, ce qui rend son adoption plus difficile pour les développeurs, en particulier ceux qui n'ont pas d'expérience préalable de cette technologie. Pas de mise en cache en natif : GraphQL ne prend pas en charge la mise en cache en natif, ce qui oblige à mettre en œuvre des stratégies de mise en cache personnalisées pour optimiser les performances. Cela peut accroître la complexité du développement et de la maintenance.

GraphQL ne prend pas en charge la mise en cache en natif, ce qui oblige à mettre en œuvre des stratégies de mise en cache personnalisées pour optimiser les performances. Cela peut accroître la complexité du développement et de la maintenance. Moins de prise en charge de la gestion des fichiers : La gestion des fichiers, comme le chargement ou le téléchargement de fichiers volumineux, n'est pas aussi simple dans GraphQL que dans les API REST, ce qui nécessite des solutions de contournement ou des bibliothèques supplémentaires.

La gestion des fichiers, comme le chargement ou le téléchargement de fichiers volumineux, n'est pas aussi simple dans GraphQL que dans les API REST, ce qui nécessite des solutions de contournement ou des bibliothèques supplémentaires. Un écosystème moins mature : Bien que son écosystème se développe rapidement, GraphQL est encore une technologie relativement nouvelle par rapport à REST, et les outils et bibliothèques conformes ne sont pas toujours disponibles ou aussi mûrs que ceux des API REST.

Try AppMaster today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Comparaison des performances et de l'évolutivité

Les performances et l'évolutivité jouent un rôle important dans la détermination de la meilleure approche d'API pour votre projet. Comparons les API GraphQL et REST en fonction de ces facteurs :

Performances

Les performances des applications basées sur les API sont généralement mesurées en termes de temps de réponse aux requêtes, de latence du réseau et de taille du transfert de données. Alors que GraphQL permet aux clients de demander des données spécifiques afin de minimiser les transferts de données inutiles, les API REST peuvent entraîner une extraction excessive ou insuffisante des données en raison de leurs structures de réponse fixes. Dans les scénarios où le client doit récupérer des données à partir de plusieurs ressources, les API REST peuvent nécessiter plusieurs requêtes aller-retour, alors que GraphQL permet d'obtenir le même résultat avec une seule requête.

Toutefois, l'absence de prise en charge native de la mise en cache par GraphQL peut avoir un impact négatif sur les performances. Alors que les API REST peuvent utiliser les pratiques de mise en cache HTTP standard, les développeurs doivent mettre en œuvre des stratégies de mise en cache personnalisées pour les API GraphQL, ce qui peut se traduire par des avantages variables en termes de performances.

Évolutivité

L'évolutivité fait référence à la capacité d'une API à gérer un nombre croissant de demandes et à se développer au fil du temps. Les API GraphQL et REST peuvent tirer parti de modèles architecturaux, tels que les microservices ou la mise à l'échelle horizontale, pour répartir leurs charges de travail sur plusieurs machines, ce qui améliore leur capacité d'évolution.

Alors que les API REST s'appuient sur plusieurs sites endpoints, ce qui entraîne des problèmes de gonflement et de complexité au fur et à mesure que le système se développe, le site unique endpoint de GraphQL peut simplifier le processus de développement et de gestion, ce qui peut améliorer l'évolutivité globale de l'application.

En outre, comme GraphQL réduit le besoin d'appels d'API supplémentaires dans les scénarios complexes, il peut conduire à une utilisation plus efficace des ressources et à une plus grande évolutivité. Cependant, la flexibilité de GraphQL peut également poser des problèmes de performance et de sécurité lors du traitement de requêtes intensives ou profondément imbriquées, ce qui a un impact sur l'évolutivité globale.

En fin de compte, le choix entre les API GraphQL et REST doit être guidé par les exigences spécifiques de votre projet et vos besoins en termes de performances et d'évolutivité. Si GraphQL offre des avantages notables en termes de flexibilité des requêtes et de capacités en temps réel, il n'offre pas toujours les meilleures performances ou l'évolutivité la plus élevée par rapport aux API REST dans certaines situations. En tant que développeur, il est essentiel d'évaluer les compromis et de prendre une décision éclairée pour créer une application performante et évolutive.

Facteurs à prendre en compte lors du choix d'une approche API

Maintenant que vous avez une bonne compréhension des API REST et GraphQL, explorons les facteurs essentiels à prendre en compte lors du choix d'une approche API pour votre application.

Exigences en matière de collecte de données et flexibilité

Tenez compte des exigences de votre application en matière de collecte de données et du niveau de flexibilité dont vous avez besoin. GraphQL offre une plus grande souplesse dans la demande de données spécifiques et de requêtes complexes, permettant aux clients de définir les données dont ils ont besoin dans chaque requête. En revanche, les API REST peuvent entraîner une extraction excessive ou insuffisante des données en raison de leur structure fixe pour les ressources et endpoints.

Courbe d'apprentissage

Un autre aspect à prendre en compte est la courbe d'apprentissage pour les développeurs. Les API REST suivent les conventions HTTP standard et sont généralement plus faciles à utiliser pour les développeurs peu expérimentés. GraphQL, en revanche, présente une courbe d'apprentissage plus prononcée en raison du langage de requête et du schéma qu'il implique. Néanmoins, il peut être intéressant d'investir du temps dans l'apprentissage de GraphQL, étant donné sa capacité à rationaliser des scénarios complexes de récupération de données.

Try AppMaster today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Mise en cache

La mise en cache joue un rôle essentiel dans l'amélioration des performances des applications. Les API REST ont un avantage intrinsèque dans l'exploitation des mécanismes de mise en cache, grâce à leur adhésion aux conventions HTTP. Avec GraphQL, les stratégies de mise en cache peuvent être plus complexes, nécessitant une mise en œuvre personnalisée et des connaissances supplémentaires sur le fonctionnement de GraphQL.

Évolution et versionnement de l'API

Au fur et à mesure que votre application se développe et évolue, il est essentiel de réfléchir à la facilité avec laquelle vous pouvez assurer la rétrocompatibilité et gérer les modifications de votre API. Les API REST nécessitent souvent un versioning sous la forme d'URI différents pour chaque version, ce qui peut entraîner une augmentation des frais de maintenance. GraphQL, avec son système de typage basé sur un schéma et sa capacité à déprécier les champs, offre un chemin plus fluide pour l'évolution de l'API sans interrompre les clients existants.

Performances et évolutivité

Prenez en considération les implications en termes de performances et d'évolutivité de l'approche d'API que vous avez choisie. Alors que REST peut bénéficier de la mise en cache pour améliorer les performances, GraphQL réduit le nombre d'appels d'API nécessaires en permettant aux clients de ne demander que les données dont ils ont besoin. En outre, la mise en lot côté serveur et les requêtes différées peuvent encore optimiser les performances de GraphQL. Évaluez les compromis en gardant à l'esprit les besoins spécifiques de votre application.

Communauté et écosystème

Une communauté active et un écosystème de développeurs florissant permettent d'accéder à des ressources d'apprentissage, des outils et des bibliothèques qui peuvent faciliter le processus de mise en œuvre. L'écosystème des API REST est vaste, avec de nombreuses bibliothèques et outils qui rendent le travail avec les API REST relativement simple. GraphQL, bien que plus jeune, a vu sa popularité croître rapidement et dispose d'un écosystème d'outils, de bibliothèques et de ressources d'apprentissage qui ne cesse de se développer. Évaluez les ressources disponibles pour chaque approche d'API et déterminez dans quelle mesure elles correspondent à votre pile technologique et à l'expertise de votre équipe.

Intégrer les API avec AppMaster

AppMaster est une puissante plateforme sans code qui permet aux développeurs de créer rapidement des applications dorsales, web et mobiles, tout en s'intégrant facilement aux API GraphQL et REST. En utilisant le concepteur visuel BP de AppMaster, vous pouvez sans effort créer une logique commerciale, élaborer des modèles de données et connecter visuellement les API aux composants de vos applications, ce qui accélère considérablement le processus de développement de l'application.

AppMasterLa souplesse de l'approche d'EMCS vous permet de combiner le meilleur des deux mondes d'API - GraphQL et REST - en fonction des exigences spécifiques de votre projet. Leur plateforme permet de choisir différentes approches d'API pour différents cas d'utilisation au sein d'une même application, ce qui garantit des niveaux élevés de flexibilité et d'adaptabilité.

De plus, AppMaster génère des applications réelles qui peuvent être hébergées sur site ou dans le nuage. Il élimine la dette technique en régénérant les applications à partir de zéro chaque fois que les exigences sont modifiées, ce qui le rend hautement évolutif, rentable et adapté à de nombreux clients - des petites entreprises aux entreprises.

Conclusion

Le choix de la meilleure approche API - GraphQL ou REST - pour votre application dépend de plusieurs facteurs, notamment les besoins en matière de collecte de données, la flexibilité, la courbe d'apprentissage, la mise en cache, l'évolution de l'API, les performances, l'évolutivité et le soutien de la communauté. Les API GraphQL et REST présentent des avantages et des inconvénients, et le meilleur choix dépend en fin de compte des besoins spécifiques de votre projet.

AppMasterLa puissante plateforme no-code d'EMC est conçue pour vous aider à intégrer rapidement et de manière transparente des API - qu'elles soient GraphQL ou REST - dans vos applications, tout en offrant la flexibilité nécessaire pour adapter votre approche des API en fonction des exigences de votre projet. Avec AppMaster, vous pouvez accélérer le processus de développement d'applications, réduire la dette technique et construire des solutions évolutives et efficaces.