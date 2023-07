As interfaces de programação de aplicações (API) são cruciais no desenvolvimento de software moderno. São a espinha dorsal da comunicação entre diferentes componentes de software, permitindo que as aplicações troquem dados e informações. As APIs permitem que os programadores simplifiquem o processo de integração, poupem tempo e reduzam a complexidade da criação de aplicações.

Existem várias APIs, incluindo APIs Web, APIs nativas e APIs de estrutura. No desenvolvimento Web, as APIs geralmente facilitam a comunicação entre o servidor e o cliente ou entre diferentes serviços. Duas abordagens populares para criar APIs no mundo do desenvolvimento Web são GraphQL e REST (Representational State Transfer). Este artigo abordará as APIs REST e GraphQL, discutindo seus prós e contras e ajudando você a decidir qual abordagem de API atende melhor às suas necessidades.

Entendendo as APIs REST

REST significa Representational State Transfer, um estilo de arquitetura projetado por Roy Fielding em 2000. As API REST utilizam o HTTP como protocolo de comunicação e seguem directrizes e restrições específicas para criar serviços Web escaláveis e de fácil manutenção. As API REST centram-se principalmente nos recursos, que podem ser qualquer dado, serviço ou funcionalidade exposta através da API. URLs únicos chamados endpoints identificam esses recursos.

A abordagem da API REST baseia-se em métodos HTTP padrão, como GET, POST, PUT e DELETE, para interagir com esses recursos. Por exemplo, suponha que está a criar uma aplicação para gerir a coleção de livros de uma biblioteca. Você poderia ter uma API REST com o seguinte endpoints:

GET /books - Recupera uma lista de todos os livros

GET /books/{id} - Recupera um livro específico pelo seu ID

POST /books - Adicionar um novo livro à coleção

PUT /books/{id} - Atualizar os detalhes de um livro específico

DELETE /books/{id} - Remover um livro específico da coleção

Com as APIs REST, o cliente comunica com o servidor enviando pedidos HTTP para estes endpoints, e o servidor responde com os dados solicitados ou o estado da resposta.

Prós e contras das APIs REST

Antes de continuarmos a discutir as APIs GraphQL, é essencial entender os pontos fortes e fracos das APIs REST. Esse conhecimento o ajudará a tomar uma decisão informada sobre qual abordagem de API escolher para seu projeto.

Prós das APIs REST

Simples e fácil de entender: As APIs REST são simples de projetar, implementar e usar. Como elas utilizam métodos HTTP padrão e seguem uma abordagem padrão baseada em recursos, os desenvolvedores que estão familiarizados com HTTP podem facilmente adotar as APIs REST. Suporte de cache: As APIs REST tiram partido dos mecanismos de cache HTTP, uma vez que permitem que endpoints seja armazenado em cache. Esta funcionalidade reduz a carga do servidor e melhora o desempenho e o tempo de resposta da sua aplicação. Ampla compatibilidade: Quase todas as linguagens e estruturas de programação têm suporte incorporado para consumir APIs REST. Essa ampla compatibilidade facilita a integração das APIs REST à sua pilha de tecnologia existente. Sem estado: As APIs REST não têm estado, o que significa que não armazenam informações relacionadas com o cliente entre pedidos. Este design melhora a escalabilidade e simplifica a lógica do servidor.

Contras das APIs REST

Obtençãoexcessiva e insuficiente: as APIs REST geralmente retornam muitos ou poucos dados. Os clientes normalmente recebem todos os campos disponíveis para um recurso, mesmo que precisem apenas de um subconjunto dos dados. Essa busca excessiva pode levar a um aumento nos tempos de resposta e no uso da largura de banda. Por outro lado, a sub-busca ocorre quando o cliente tem de efetuar vários pedidos a diferentes endpoints para obter os dados necessários. Menos flexibilidade: As API REST oferecem uma flexibilidade limitada na consulta e manipulação de dados, porque seguem uma abordagem estruturada, baseada em recursos, com endpoints predefinidos. Embora esta abordagem seja mais simples de compreender e implementar, falta-lhe flexibilidade quando os clientes necessitam de consultas mais refinadas ou granulares. Controlede versão: À medida que a sua aplicação cresce e evolui, a gestão de alterações na API REST pode tornar-se um desafio. As práticas de controle de versão da API variam; algumas abordagens podem levar a código duplicado e dores de cabeça de manutenção. Menos eficiente para projetos complexos: As APIs REST podem não ser a melhor escolha para aplicações com requisitos de dados complexos e relações de recursos mais elaboradas. À medida que o número de recursos e relações aumenta, a gestão de vários endpoints e de dados aninhados pode tornar-se impossível de gerir.

Conhecer as vantagens e limitações das APIs REST é essencial para escolher a abordagem de API correta para o seu projeto. Em seguida, exploraremos as APIs GraphQL, discutiremos seus prós e contras e compararemos as duas abordagens de API.

Entendendo as APIs GraphQL

GraphQL é uma linguagem de consulta para APIs desenvolvida pelo Facebook em 2015 como uma resposta às limitações das APIs REST no tratamento de requisitos de dados complexos e em evolução. Ao contrário das APIs REST, que dependem de vários endpoints, o GraphQL usa um único endpoint para solicitar e manipular dados. As principais características do GraphQL incluem:

Consulta flexível: Com o GraphQL, os clientes podem solicitar os dados exactos de que necessitam, especificando os campos desejados nas suas consultas. Isto permite-lhes evitar a obtenção excessiva ou insuficiente de dados, reduzindo a quantidade de informação desnecessária enviada entre o cliente e o servidor.

Sistema de tipos: O GraphQL tem um sistema de tipos incorporado que permite aos programadores definir a estrutura dos dados. Isso ajuda a garantir que os clientes solicitem dados válidos e que o servidor forneça respostas consistentes.

Actualizações em tempo real: O GraphQL suporta actualizações em tempo real através de subscrições, permitindo que os clientes recebam actualizações de dados em tempo real sempre que ocorram alterações relevantes no lado do servidor.

Introspeção: O GraphQL permite que os desenvolvedores consultem o esquema da API, que fornece detalhes sobre os tipos, campos e operações disponíveis. Esse recurso de introspeção simplifica o processo de exploração e compreensão da API.

Em geral, o GraphQL oferece uma abordagem de API mais flexível e poderosa do que o REST, fornecendo controlo refinado sobre os pedidos de dados e reduzindo o número de chamadas de API necessárias para obter ou atualizar dados.

Prós e contras das APIs GraphQL

Como qualquer escolha de tecnologia, as APIs GraphQL têm suas vantagens e desvantagens. É essencial considerar esses prós e contras ao decidir se o GraphQL se alinha com os requisitos do seu projeto.

Prós das APIs GraphQL

Consulta flexível: O GraphQL permite que os clientes solicitem dados específicos, reduzindo a busca excessiva e a busca insuficiente. Essa flexibilidade pode levar a um melhor desempenho, minimizando a quantidade de dados transferidos entre o cliente e o servidor.

O GraphQL permite que os clientes solicitem dados específicos, reduzindo a busca excessiva e a busca insuficiente. Essa flexibilidade pode levar a um melhor desempenho, minimizando a quantidade de dados transferidos entre o cliente e o servidor. Tipagem forte: O sistema de tipos incorporado do GraphQL ajuda a garantir respostas consistentes do servidor e facilita aos programadores a compreensão dos dados com que estão a trabalhar.

O sistema de tipos incorporado do GraphQL ajuda a garantir respostas consistentes do servidor e facilita aos programadores a compreensão dos dados com que estão a trabalhar. Único endpoint : Ao contrário das APIs REST, que exigem vários endpoints , o GraphQL lida com todas as operações por meio de um único ponto de solicitação e resposta. Isso simplifica o desenvolvimento do lado do servidor e permite um versionamento e implantação mais gerenciáveis.

: Ao contrário das APIs REST, que exigem vários , o GraphQL lida com todas as operações por meio de um único ponto de solicitação e resposta. Isso simplifica o desenvolvimento do lado do servidor e permite um versionamento e implantação mais gerenciáveis. Dados em tempo real: As assinaturas GraphQL permitem actualizações de dados em tempo real, o que pode ser crucial para aplicações modernas e dinâmicas que dependem de informações actualizadas.

Contras das APIs GraphQL

Complexidade: O GraphQL tem uma curva de aprendizado mais acentuada do que as APIs REST, o que torna sua adoção mais difícil para os desenvolvedores, especialmente aqueles sem experiência prévia com a tecnologia.

O GraphQL tem uma curva de aprendizado mais acentuada do que as APIs REST, o que torna sua adoção mais difícil para os desenvolvedores, especialmente aqueles sem experiência prévia com a tecnologia. Sem cache nativo: o GraphQL não tem suporte nativo para cache, tornando necessário implementar estratégias de cache personalizadas para otimizar o desempenho. Isso pode aumentar a complexidade do desenvolvimento e da manutenção.

o GraphQL não tem suporte nativo para cache, tornando necessário implementar estratégias de cache personalizadas para otimizar o desempenho. Isso pode aumentar a complexidade do desenvolvimento e da manutenção. Menos suporte para manipulação de arquivos: O manuseio de arquivos, como upload ou download de arquivos grandes, não é tão simples no GraphQL quanto nas APIs REST, exigindo soluções alternativas ou bibliotecas adicionais.

O manuseio de arquivos, como upload ou download de arquivos grandes, não é tão simples no GraphQL quanto nas APIs REST, exigindo soluções alternativas ou bibliotecas adicionais. Ecossistema menos maduro: Embora seu ecossistema esteja crescendo rapidamente, o GraphQL ainda é uma tecnologia relativamente nova em comparação com o REST, e as ferramentas e bibliotecas compatíveis podem nem sempre estar disponíveis ou tão maduras quanto as das APIs REST.

Comparação de desempenho e escalabilidade

O desempenho e a escalabilidade desempenham papéis significativos na determinação da melhor abordagem de API para seu projeto. Vamos comparar as APIs GraphQL e REST em termos desses fatores:

Desempenho

O desempenho em aplicativos orientados por API é geralmente medido em termos de tempo de solicitação-resposta, latência de rede e tamanho da transferência de dados. Enquanto o GraphQL permite que os clientes solicitem dados específicos para minimizar a transferência desnecessária de dados, as APIs REST podem levar à busca excessiva ou insuficiente de dados devido às suas estruturas de resposta fixas. Em cenários em que o cliente precisa buscar dados de vários recursos, as APIs REST podem exigir várias solicitações de ida e volta, enquanto o GraphQL pode obter o mesmo resultado com uma única solicitação.

No entanto, a falta de suporte nativo ao cache do GraphQL pode afetar negativamente o desempenho. Enquanto as APIs REST podem utilizar práticas de cache HTTP padrão, os desenvolvedores devem implementar estratégias de cache personalizadas para APIs GraphQL, o que pode resultar em benefícios de desempenho variáveis.

Escalabilidade

A escalabilidade refere-se à capacidade de uma API de lidar com um número crescente de solicitações e crescer com o tempo. As APIs GraphQL e REST podem aproveitar padrões de arquitetura, como microsserviços ou escalonamento horizontal, para distribuir suas cargas de trabalho em várias máquinas, melhorando sua capacidade de escalonamento.

Enquanto as APIs REST dependem de vários endpoints, levando a problemas de inchaço e complexidade à medida que o sistema cresce, o único endpoint do GraphQL pode simplificar o processo de desenvolvimento e gerenciamento, melhorando potencialmente a escalabilidade geral do aplicativo.

Além disso, como o GraphQL reduz a necessidade de chamadas de API adicionais em cenários complexos, ele pode levar a um uso mais eficiente de recursos e maior escalabilidade. No entanto, a flexibilidade do GraphQL também pode introduzir problemas de desempenho e segurança ao lidar com consultas profundamente aninhadas ou intensivas, afetando a escalabilidade geral.

Em última análise, a escolha entre as APIs GraphQL e REST deve ser orientada pelos requisitos específicos do seu projeto e pelas necessidades de desempenho/escalabilidade. Embora o GraphQL ofereça vantagens notáveis em termos de flexibilidade de consulta e recursos em tempo real, ele pode nem sempre oferecer o melhor desempenho ou escalabilidade em comparação com as APIs REST em determinadas situações. Como desenvolvedor, é crucial avaliar as compensações e tomar uma decisão informada para criar um aplicativo bem-sucedido, com desempenho e escalonável.

Fatores a serem considerados na escolha de uma abordagem de API

Agora que você tem uma sólida compreensão das APIs REST e GraphQL, vamos explorar os fatores essenciais que você deve considerar ao escolher uma abordagem de API para seu aplicativo.

Requisitos de obtenção de dados e flexibilidade

Considere os requisitos de obtenção de dados para a sua aplicação e o nível de flexibilidade de que necessita. O GraphQL oferece mais flexibilidade na solicitação de dados específicos e consultas complexas, permitindo que os clientes definam os dados de que precisam em cada solicitação. Em contraste, as APIs REST podem resultar em excesso ou falta de obtenção de dados devido à sua estrutura fixa para recursos e endpoints.

Curva de aprendizagem

Outro aspeto a considerar é a curva de aprendizagem para os programadores. As APIs REST seguem as convenções HTTP padrão e são normalmente mais fáceis para desenvolvedores com experiência limitada. O GraphQL, por outro lado, tem uma curva de aprendizagem mais acentuada devido à sua linguagem de consulta e esquema envolvidos. No entanto, investir tempo na aprendizagem do GraphQL pode valer a pena, dada a sua capacidade de simplificar cenários complexos de obtenção de dados.

Armazenamento em cache

O armazenamento em cache desempenha um papel essencial na melhoria do desempenho das aplicações. As APIs REST têm uma vantagem intrínseca em aproveitar os mecanismos de cache, graças à sua adesão às convenções HTTP. Com o GraphQL, as estratégias de armazenamento em cache podem ser mais complexas, exigindo implementação personalizada e conhecimento adicional de como o GraphQL opera.

Evolução e controle de versão da API

À medida que seu aplicativo cresce e evolui, é crucial pensar em como é fácil garantir a compatibilidade com versões anteriores e gerenciar alterações em sua API. As APIs REST geralmente exigem controle de versão na forma de URIs diferentes para cada versão, o que pode levar a uma maior sobrecarga de manutenção. O GraphQL, com seu sistema tipado baseado em esquema e a capacidade de depreciar campos, oferece um caminho mais suave para a evolução da API sem quebrar os clientes existentes.

Desempenho e escalabilidade

Leve em consideração as implicações de desempenho e escalabilidade da abordagem de API escolhida. Enquanto o REST pode se beneficiar do armazenamento em cache para aumentar o desempenho, o GraphQL reduz o número de chamadas de API necessárias, permitindo que os clientes solicitem apenas os dados de que precisam. Além disso, o agrupamento do lado do servidor e as consultas diferidas podem otimizar ainda mais o desempenho do GraphQL. Avalie as compensações, tendo em conta as necessidades específicas da sua aplicação.

Comunidade e ecossistema

Uma comunidade ativa e um próspero ecossistema de programadores oferecem acesso a recursos de aprendizagem, ferramentas e bibliotecas que podem ajudar no processo de implementação. O ecossistema da API REST é vasto, com inúmeras bibliotecas e ferramentas que tornam o trabalho com APIs REST relativamente simples. O GraphQL, embora mais novo, tem registado um rápido crescimento em popularidade e tem um ecossistema cada vez maior de ferramentas, bibliotecas e recursos de aprendizagem. Avalie os recursos disponíveis para cada abordagem de API e como eles se alinham com sua pilha de tecnologia e experiência de equipe.

Conclusão

A escolha da melhor abordagem de API - GraphQL ou REST - para a sua aplicação depende de vários factores, incluindo requisitos de obtenção de dados, flexibilidade, curva de aprendizagem, armazenamento em cache, evolução da API, desempenho, escalabilidade e suporte da comunidade. As APIs GraphQL e REST têm prós e contras, e a melhor escolha depende, em última análise, das necessidades específicas do seu projeto.

