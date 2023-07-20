تعد واجهات برمجة التطبيقات (APIs) حاسمة في تطوير البرامج الحديثة. إنها العمود الفقري للاتصال بين مكونات البرامج المختلفة ، مما يسمح للتطبيقات بتبادل البيانات والمعلومات. تمكن واجهات برمجة التطبيقات المطورين من تبسيط عملية التكامل وتوفير الوقت وتقليل تعقيد إنشاء التطبيقات.

هناك العديد من واجهات برمجة التطبيقات ، بما في ذلك واجهات برمجة تطبيقات الويب وواجهات برمجة التطبيقات الأصلية وواجهات برمجة التطبيقات. في تطوير الويب ، تسهل واجهات برمجة التطبيقات عادة الاتصال بين الخادم والعميل أو بين الخدمات المختلفة. هناك طريقتان شائعتان لبناء واجهات برمجة التطبيقات في عالم تطوير الويب هما GraphQL و REST (نقل الحالة التمثيلية). ستتعمق هذه المقالة في واجهات برمجة تطبيقات REST و GraphQL ، وتناقش مزاياها وعيوبها وتساعدك على تحديد نهج API الذي يناسب احتياجاتك.

فهم واجهات برمجة تطبيقات REST

REST تعني النقل التمثيلي للدولة ، وهو أسلوب معماري صممه Roy Fielding في عام 2000. تستخدم واجهات برمجة تطبيقات REST HTTP كبروتوكول اتصال ، وتتبع إرشادات وقيودًا محددة لإنشاء خدمات ويب قابلة للتطوير ويمكن صيانتها. تركز REST APIs بشكل أساسي على الموارد ، والتي يمكن أن تكون أي جزء من البيانات أو الخدمة أو الوظيفة التي يتم عرضها من خلال واجهة برمجة التطبيقات. تحدد عناوين URL الفريدة التي تسمى endpoints هذه الموارد.

يعتمد نهج REST API على أساليب HTTP القياسية مثل GET و POST و PUT و DELETE للتفاعل مع هذه الموارد. على سبيل المثال ، افترض أنك تقوم بإنشاء تطبيق لإدارة مجموعة كتب مكتبة. يمكن أن يكون لديك واجهة برمجة تطبيقات REST مع endpoints التالية:

GET /books - استرجع قائمة بجميع الكتب

- استرجع قائمة بجميع الكتب GET /books/{id} - استرجع كتابًا معينًا بمعرفه

- استرجع كتابًا معينًا بمعرفه POST /books - أضف كتابًا جديدًا إلى المجموعة

- أضف كتابًا جديدًا إلى المجموعة PUT /books/{id} - تحديث تفاصيل كتاب معين

- تحديث تفاصيل كتاب معين DELETE /books/{id} - إزالة كتاب معين من المجموعة

باستخدام واجهات برمجة تطبيقات REST ، يتواصل العميل مع الخادم عن طريق إرسال طلبات HTTP إلى endpoints هذه ، ويستجيب الخادم بالبيانات المطلوبة أو حالة الاستجابة.

إيجابيات وسلبيات REST APIs

قبل الشروع في مناقشة واجهات برمجة تطبيقات GraphQL ، من الضروري فهم نقاط القوة والضعف في واجهات برمجة تطبيقات REST. ستساعدك هذه المعرفة على اتخاذ قرار مستنير بشأن نهج API الذي يجب اختياره لمشروعك.

إيجابيات REST APIs

بسيطة وسهلة الفهم : واجهات برمجة تطبيقات REST سهلة التصميم والتنفيذ والاستخدام. نظرًا لأنهم يستخدمون طرق HTTP الافتراضية ويتبعون نهجًا قياسيًا قائمًا على الموارد ، يمكن للمطورين الذين هم على دراية بـ HTTP اعتماد واجهات برمجة تطبيقات REST بسهولة. دعم التخزين المؤقت : تستفيد واجهات برمجة تطبيقات REST من آليات التخزين المؤقت لـ HTTP ، لأنها تسمح endpoints بأن تكون قابلة للتخزين المؤقت. تعمل هذه الميزة على تقليل حمل الخادم وتحسين أداء التطبيق ووقت الاستجابة. توافق واسع : تحتوي جميع لغات البرمجة وأطر العمل تقريبًا على دعم مدمج لاستهلاك واجهات برمجة تطبيقات REST. هذا التوافق الواسع يجعل دمج REST APIs في مكدس التكنولوجيا الحالي الخاص بك أمرًا سهلاً. عديم الحالة : تعد واجهات برمجة تطبيقات REST عديمة الحالة ، مما يعني أنها لا تخزن المعلومات المتعلقة بالعميل بين الطلبات. يعزز هذا التصميم قابلية التوسع ويبسط منطق الخادم.

سلبيات REST APIs

الإفراط في الجلب وقلة الجلب : غالبًا ما تُرجع واجهات برمجة تطبيقات REST إما بيانات كثيرة جدًا أو قليلة جدًا. يتلقى العملاء عادةً جميع الحقول المتاحة لأحد الموارد ، حتى لو كانوا بحاجة فقط إلى مجموعة فرعية من البيانات. يمكن أن يؤدي هذا الجلب المفرط إلى زيادة أوقات الاستجابة واستخدام النطاق الترددي. على العكس من ذلك ، يحدث الجلب الناقص عندما يتعين على العميل تقديم طلبات متعددة endpoints مختلفة للحصول على البيانات المطلوبة. مرونة أقل : توفر واجهات برمجة تطبيقات REST مرونة محدودة في الاستعلام عن البيانات ومعالجتها لأنها تتبع نهجًا منظمًا يعتمد على الموارد مع endpoints محددة مسبقًا. في حين أن هذا النهج أسهل في الفهم والتنفيذ ، إلا أنه يفتقر إلى المرونة عندما يحتاج العملاء إلى مزيد من الاستعلامات الدقيقة أو الدقيقة. تعيين الإصدار : مع نمو تطبيقك وتطوره ، يمكن أن تصبح إدارة التغييرات في REST API صعبة. تختلف ممارسات إصدار API ؛ يمكن أن تؤدي بعض الأساليب إلى تكرار التعليمات البرمجية وصداع الصيانة. أقل كفاءة للمشاريع المعقدة : قد لا تكون واجهات برمجة تطبيقات REST هي الخيار الأفضل للتطبيقات ذات متطلبات البيانات المعقدة وعلاقات الموارد الأكثر تفصيلاً. مع تزايد عدد الموارد والعلاقات ، يمكن أن تصبح إدارة endpoints المتعددة والبيانات المتداخلة غير قابلة للإدارة.

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تعد معرفة مزايا وقيود REST APIs أمرًا ضروريًا لاختيار نهج API الصحيح لمشروعك. بعد ذلك ، سوف نستكشف واجهات برمجة تطبيقات GraphQL ، ونناقش مزاياها وعيوبها ، ونقارن بين نهجي API.

فهم واجهات برمجة تطبيقات GraphQL

GraphQL هي لغة استعلام لواجهات برمجة التطبيقات تم تطويرها بواسطة Facebook في عام 2015 كاستجابة لقيود REST APIs في التعامل مع متطلبات البيانات المعقدة والمتطورة. بخلاف واجهات برمجة تطبيقات REST ، التي تعتمد على endpoints متعددة ، تستخدم GraphQL endpoint واحدة لطلب البيانات ومعالجتها. تشمل الميزات الرئيسية لـ GraphQL ما يلي:

استعلام مرن: باستخدام GraphQL ، يمكن للعملاء طلب البيانات الدقيقة التي يحتاجونها عن طريق تحديد الحقول المطلوبة في استعلاماتهم. هذا يسمح لهم بتجنب الإفراط في الجلب أو عدم الجلب للبيانات ، مما يقلل من كمية المعلومات غير الضرورية المرسلة بين العميل والخادم.

باستخدام GraphQL ، يمكن للعملاء طلب البيانات الدقيقة التي يحتاجونها عن طريق تحديد الحقول المطلوبة في استعلاماتهم. هذا يسمح لهم بتجنب الإفراط في الجلب أو عدم الجلب للبيانات ، مما يقلل من كمية المعلومات غير الضرورية المرسلة بين العميل والخادم. نظام النوع: يحتوي GraphQL على نظام نوع مدمج يمكّن المطورين من تحديد بنية البيانات. يساعد هذا في ضمان أن العملاء يطلبون بيانات صحيحة ويقدم الخادم استجابات متسقة.

يحتوي GraphQL على نظام نوع مدمج يمكّن المطورين من تحديد بنية البيانات. يساعد هذا في ضمان أن العملاء يطلبون بيانات صحيحة ويقدم الخادم استجابات متسقة. تحديثات في الوقت الفعلي: تدعم GraphQL التحديثات في الوقت الفعلي من خلال الاشتراكات ، مما يسمح للعملاء بتلقي تحديثات البيانات الحية كلما حدثت تغييرات ذات صلة على جانب الخادم.

تدعم GraphQL التحديثات في الوقت الفعلي من خلال الاشتراكات ، مما يسمح للعملاء بتلقي تحديثات البيانات الحية كلما حدثت تغييرات ذات صلة على جانب الخادم. الاستبطان: تسمح GraphQL للمطورين بالاستعلام عن مخطط واجهة برمجة التطبيقات ، والذي يوفر تفاصيل حول الأنواع والحقول والعمليات المتاحة. تعمل ميزة الاستبطان هذه على تبسيط عملية استكشاف وفهم واجهة برمجة التطبيقات.

بشكل عام ، تقدم GraphQL نهجًا أكثر مرونة وقوة لواجهة برمجة التطبيقات من REST ، مما يوفر تحكمًا دقيقًا في طلبات البيانات ويقلل عدد استدعاءات واجهة برمجة التطبيقات المطلوبة لجلب البيانات أو تحديثها.

إيجابيات وسلبيات واجهات برمجة تطبيقات GraphQL

مثل أي خيار تقني ، تمتلك GraphQL API مزايا وعيوب. من الضروري مراعاة هذه الإيجابيات والسلبيات عند تحديد ما إذا كانت GraphQL تتوافق مع متطلبات مشروعك.

إيجابيات واجهات برمجة تطبيقات GraphQL

استعلام مرن: تسمح GraphQL للعملاء بطلب بيانات محددة ، مما يقلل من الإفراط في الجلب وقلة الجلب. يمكن أن تؤدي هذه المرونة إلى أداء أفضل عن طريق تقليل كمية البيانات المنقولة بين العميل والخادم.

تسمح GraphQL للعملاء بطلب بيانات محددة ، مما يقلل من الإفراط في الجلب وقلة الجلب. يمكن أن تؤدي هذه المرونة إلى أداء أفضل عن طريق تقليل كمية البيانات المنقولة بين العميل والخادم. كتابة قوية: يساعد نظام الكتابة المدمج في GraphQL على ضمان استجابات متسقة من الخادم ويسهل على المطورين فهم البيانات التي يعملون معها.

يساعد نظام الكتابة المدمج في GraphQL على ضمان استجابات متسقة من الخادم ويسهل على المطورين فهم البيانات التي يعملون معها. endpoint واحدة: بخلاف واجهات برمجة تطبيقات REST ، التي تتطلب endpoints متعددة ، تتعامل GraphQL مع جميع العمليات من خلال طلب ونقطة استجابة واحدة. هذا يبسط التطوير من جانب الخادم ويسمح بإصدار ونشر أكثر قابلية للإدارة.

بخلاف واجهات برمجة تطبيقات REST ، التي تتطلب متعددة ، تتعامل GraphQL مع جميع العمليات من خلال طلب ونقطة استجابة واحدة. هذا يبسط التطوير من جانب الخادم ويسمح بإصدار ونشر أكثر قابلية للإدارة. البيانات في الوقت الفعلي: تسمح اشتراكات GraphQL بتحديثات البيانات في الوقت الفعلي ، والتي يمكن أن تكون ضرورية للتطبيقات الحديثة والديناميكية التي تعتمد على معلومات محدثة.

سلبيات واجهات برمجة تطبيقات GraphQL

التعقيد: تتمتع GraphQL بمنحنى تعليمي أكثر حدة من واجهات برمجة تطبيقات REST ، مما يجعل تبنيها أكثر صعوبة للمطورين ، خاصة أولئك الذين ليس لديهم خبرة سابقة في التكنولوجيا.

تتمتع GraphQL بمنحنى تعليمي أكثر حدة من واجهات برمجة تطبيقات REST ، مما يجعل تبنيها أكثر صعوبة للمطورين ، خاصة أولئك الذين ليس لديهم خبرة سابقة في التكنولوجيا. لا يوجد تخزين مؤقت أصلي: تفتقر GraphQL إلى الدعم الأصلي للتخزين المؤقت ، مما يجعل من الضروري تنفيذ استراتيجيات التخزين المؤقت المخصصة لتحسين الأداء. هذا يمكن أن يزيد من تعقيد التطوير والصيانة.

تفتقر GraphQL إلى الدعم الأصلي للتخزين المؤقت ، مما يجعل من الضروري تنفيذ استراتيجيات التخزين المؤقت المخصصة لتحسين الأداء. هذا يمكن أن يزيد من تعقيد التطوير والصيانة. دعم أقل لمعالجة الملفات: لا يعد التعامل مع الملفات ، مثل تحميل الملفات الكبيرة أو تنزيلها ، أمرًا مباشرًا في GraphQL كما هو الحال في واجهات برمجة تطبيقات REST ، مما يتطلب حلولاً بديلة أو مكتبات إضافية.

لا يعد التعامل مع الملفات ، مثل تحميل الملفات الكبيرة أو تنزيلها ، أمرًا مباشرًا في GraphQL كما هو الحال في واجهات برمجة تطبيقات REST ، مما يتطلب حلولاً بديلة أو مكتبات إضافية. نظام بيئي أقل نضجًا: على الرغم من أن نظامها البيئي ينمو بسرعة ، لا تزال GraphQL تقنية جديدة نسبيًا مقارنةً بـ REST ، وقد لا تكون الأدوات والمكتبات المتوافقة دائمًا متاحة أو ناضجة مثل تلك الخاصة بواجهات REST API.

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مقارنة الأداء وقابلية التوسع

يلعب الأداء وقابلية التوسع أدوارًا مهمة في تحديد أفضل نهج لواجهة برمجة التطبيقات لمشروعك. دعنا نقارن واجهات برمجة تطبيقات GraphQL و REST من حيث هذه العوامل:

أداء

يتم قياس الأداء في التطبيقات التي تعتمد على واجهة برمجة التطبيقات بشكل عام من حيث وقت استجابة الطلب وزمن انتقال الشبكة وحجم نقل البيانات. بينما تسمح GraphQL للعملاء بطلب بيانات محددة لتقليل نقل البيانات غير الضروري إلى الحد الأدنى ، فقد تؤدي واجهات برمجة تطبيقات REST إلى الإفراط في الجلب أو عدم الجلب للبيانات بسبب هياكل الاستجابة الثابتة الخاصة بهم. في السيناريوهات التي يحتاج فيها العميل إلى جلب البيانات من مصادر متعددة ، قد تتطلب واجهات برمجة تطبيقات REST طلبات متعددة ذهابًا وإيابًا ، بينما يمكن أن تحقق GraphQL نفس النتيجة بطلب واحد.

ومع ذلك ، فإن افتقار GraphQL لدعم التخزين المؤقت الأصلي يمكن أن يؤثر سلبًا على الأداء. بينما يمكن لواجهات برمجة تطبيقات REST استخدام ممارسات التخزين المؤقت القياسية لـ HTTP ، يجب على المطورين تنفيذ استراتيجيات ذاكرة التخزين المؤقت المخصصة لواجهات برمجة تطبيقات GraphQL ، مما قد ينتج عنه مزايا أداء مختلفة.

قابلية التوسع

تشير قابلية التوسع إلى قدرة واجهة برمجة التطبيقات على التعامل مع عدد متزايد من الطلبات والنمو بمرور الوقت. يمكن لكل من واجهات برمجة تطبيقات GraphQL و REST الاستفادة من الأنماط المعمارية ، مثل الخدمات المصغرة أو القياس الأفقي ، لتوزيع أعباء العمل عبر أجهزة متعددة ، وتحسين قدرتها على التوسع.

بينما تعتمد واجهات برمجة تطبيقات REST على endpoints متعددة ، مما يؤدي إلى مشاكل الانتفاخ والتعقيد مع نمو النظام ، يمكن endpoint الفردية لـ GraphQL تبسيط عملية التطوير والإدارة ، مما قد يؤدي إلى تحسين قابلية التطبيق بشكل عام.

بالإضافة إلى ذلك ، نظرًا لأن GraphQL تقلل من الحاجة إلى استدعاءات إضافية لواجهة برمجة التطبيقات في سيناريوهات معقدة ، فقد تؤدي إلى استخدام موارد أكثر كفاءة وقابلية أكبر للتوسع. ومع ذلك ، يمكن أن تؤدي مرونة GraphQL أيضًا إلى تقديم مشكلات تتعلق بالأداء والأمان عند التعامل مع الاستعلامات المتداخلة أو المكثفة بعمق ، مما يؤثر على قابلية التوسع بشكل عام.

في النهاية ، يجب أن يكون الاختيار بين GraphQL و REST APIs مدفوعًا بالمتطلبات المحددة لمشروعك واحتياجات الأداء / قابلية التوسع. بينما توفر GraphQL مزايا ملحوظة في الاستعلام عن المرونة وإمكانيات الوقت الفعلي ، إلا أنها قد لا تقدم دائمًا أفضل أداء أو قابلية للتوسع مقارنةً بواجهات REST API في مواقف معينة. بصفتك مطورًا ، من الأهمية بمكان تقييم المفاضلات واتخاذ قرار مستنير لإنشاء تطبيق ناجح وفعال وقابل للتطوير.

عوامل يجب مراعاتها عند اختيار نهج API

الآن بعد أن أصبح لديك فهم قوي لواجهات برمجة تطبيقات REST و GraphQL ، دعنا نستكشف العوامل الأساسية التي يجب أن تأخذها في الاعتبار عند اختيار نهج API لتطبيقك.

متطلبات جلب البيانات والمرونة

ضع في اعتبارك متطلبات جلب البيانات لتطبيقك ومستوى المرونة الذي تحتاجه. توفر GraphQL مرونة أكبر في طلب بيانات محددة واستعلامات معقدة ، مما يسمح للعملاء بتحديد البيانات التي يحتاجون إليها في كل طلب. في المقابل ، قد تؤدي واجهات برمجة تطبيقات REST إلى الإفراط في الجلب أو عدم الجلب للبيانات بسبب هيكلها الثابت للموارد endpoints.

منحنى التعلم

هناك جانب آخر يجب مراعاته وهو منحنى التعلم للمطورين. تتبع واجهات برمجة تطبيقات REST اصطلاحات HTTP القياسية وعادة ما تكون أسهل للمطورين ذوي الخبرة المحدودة. من ناحية أخرى ، تتمتع GraphQL بمنحنى تعليمي أكثر حدة بسبب لغة الاستعلام والمخطط المتضمن. ومع ذلك ، فإن استثمار الوقت في تعلم GraphQL يمكن أن يكون مفيدًا ، نظرًا لقدرتها على تبسيط سيناريوهات جلب البيانات المعقدة.

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التخزين المؤقت

يلعب التخزين المؤقت دورًا أساسيًا في تحسين أداء التطبيقات. تتمتع واجهات برمجة تطبيقات REST بميزة جوهرية في الاستفادة من آليات التخزين المؤقت ، وذلك بفضل التزامها باتفاقيات HTTP. باستخدام GraphQL ، يمكن أن تكون استراتيجيات التخزين المؤقت أكثر تعقيدًا ، وتتطلب تنفيذًا مخصصًا ومعرفة إضافية بكيفية عمل GraphQL.

تطور API وتعيين الإصدار

مع نمو تطبيقك وتطوره ، من الضروري التفكير في مدى سهولة ضمان التوافق مع الإصدارات السابقة وإدارة التغييرات في واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بك. غالبًا ما تتطلب واجهات برمجة تطبيقات REST تعيين الإصدار في شكل URIs مختلفة لكل إصدار ، مما قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الصيانة. توفر GraphQL ، من خلال نظامها المكتوب المستند إلى المخطط والقدرة على إهمال الحقول ، مسارًا أكثر سلاسة لتطور واجهة برمجة التطبيقات دون كسر العملاء الحاليين.

الأداء وقابلية التوسع

ضع في الاعتبار آثار الأداء وقابلية التوسع لنهج API الذي اخترته. بينما يمكن أن تستفيد REST من التخزين المؤقت لزيادة الأداء ، تقلل GraphQL عدد استدعاءات واجهة برمجة التطبيقات المطلوبة من خلال السماح للعملاء بطلب البيانات التي يحتاجون إليها فقط. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يؤدي التجميع من جانب الخادم والاستعلامات المؤجلة إلى تحسين أداء GraphQL بشكل أكبر. قم بتقييم المفاضلات ، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات المحددة لتطبيقك.

المجتمع والنظام البيئي

يوفر المجتمع النشط والنظام البيئي المزدهر للمطورين الوصول إلى موارد التعلم والأدوات والمكتبات التي يمكن أن تساعد في عملية التنفيذ. نظام REST API واسع ، مع العديد من المكتبات والأدوات التي تجعل العمل مع REST APIs بسيطًا نسبيًا. على الرغم من أن GraphQL أصغر سنًا ، إلا أنها شهدت نموًا سريعًا في شعبيتها ولديها نظام بيئي متزايد من الأدوات والمكتبات وموارد التعلم. قم بتقييم الموارد المتاحة لكل نهج API ومدى توافقها مع مجموعة التكنولوجيا لديك وخبرة الفريق.

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خاتمة

يعتمد اختيار أفضل نهج لواجهة برمجة التطبيقات - GraphQL أو REST - لتطبيقك على عوامل مختلفة ، بما في ذلك متطلبات جلب البيانات والمرونة ومنحنى التعلم والتخزين المؤقت وتطور واجهة برمجة التطبيقات والأداء وقابلية التوسع ودعم المجتمع. تتمتع واجهات برمجة تطبيقات GraphQL و REST بإيجابيات وسلبيات ، ويعتمد الخيار الأفضل في النهاية على الاحتياجات المحددة لمشروعك.

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