La integridad de la documentación de una API determina su utilidad. Emplee procedimientos estándar cuando escriba la documentación de las APIs REST para crear un manual que sea más sencillo de leer y comprender para todos los lectores. La documentación de las APIs REST permite disponer de una guía de referencia rápida que cubra todo lo que se necesita para aprender sobre la API, incluyendo información sobre procedimientos, categorías, tipos de resultados, parámetros, etc. Este artículo le guiará sobre las APIs REST, cómo escribir documentaciones de APIs REST y consejos y herramientas para escribir documentación.

Acerca de las APIs REST

Las APIs REST facilitan la comunicación entre varias aplicaciones de Internet. Puedes obtener datos de otro programa cuando utilizas una. Puede utilizar la API RESTful en lugar de los métodos convencionales, que tardan más y son menos seguros. Utilizando una API, puede obtener datos de un sistema sin tener que utilizar la interfaz de usuario.

REST es un diseño arquitectónico popular y un enfoque de programación para las plataformas hipermedia en red y otras tecnologías web. Por ejemplo, la API de Instagram devolverá el estado del usuario, la identidad, las conexiones y los tweets compartidos cuando un programador pida obtener un objeto del cliente. Gracias a la integración de la API, esto es factible.

¿Cómo se escribe la documentación de la API?

Una mejor documentación debe servir tanto de guía como de herramienta educativa, permitiendo a los desarrolladores encontrar rápidamente los detalles que necesitan de un vistazo y aprender a incorporar la técnica que están considerando revisando la documentación. Por ello, una documentación adecuada debe ser a la vez concisa y visible, y ofrecer lo siguiente

Una descripción detallada de lo que hace la técnica o el elemento

Llamadas que transmitan detalles cruciales a los desarrolladores, como problemas y precauciones

Una llamada de ejemplo con el contenido del tipo de medio correspondiente

Una lista de verificación de las variables utilizadas por esta técnica, junto con información sobre sus tipos, requisitos particulares de estructuración y si son necesarias.

Un ejemplo de respuesta con el cuerpo del tipo de medio

Ejemplos de scripts en varios lenguajes que contienen todo el código necesario (por ejemplo, Java, .Net, Ruby, etc.)

Instancias del SDK

Demuestran cómo utilizar el SDK de su dialecto para llegar al servicio o procedimiento.

Actividades valiosas para probar y ensayar las solicitudes de la API (Consola de la API, Cuaderno de la API)

Consultas y situaciones con códigos que se suelen cuestionar.

Referencias a sitios web relacionados (otros ejemplos, blogs, etc.)

Los mejores consejos para escribir la documentación de la API RESTful

Planifique su estrategia para escribir la documentación

Al comenzar el proceso de documentación, debe elaborar una estrategia minuciosa. Su probabilidad de éxito aumentará como resultado. Comprenda los lectores para los que crea la documentación antes de documentar las API REST. Podrá elegir fácilmente la plataforma, el estilo y el diseño adecuados para su documentación si es consciente del público al que va dirigida.

Le resultará más fácil producir material relevante que mejore el uso de su API si tiene claros los objetivos y el alcance de la documentación de las APIs REST. Puede organizar la documentación para satisfacer mejor los requisitos del usuario escribiendo las APIs REST teniendo en cuenta sus necesidades.

Recuerde que los consumidores tienen una representación mental de su escenario operativo cuando utilizan sus APIs. Por ejemplo, es probable que los usuarios consideren los documentos de la API como costes, devoluciones, clientes y tarjetas de débito si usted ofrece un método de pago.

Por lo tanto, organizar sus documentos de esa manera resulta lógico. Considere estudiar la documentación de la API de Stripe. Ofrecen una introducción decente antes de agrupar lógicamente las API. GitHub ofrece una sólida ilustración de la documentación de la API RESTful que está bien organizada, con secciones para "información, problemas y miembros de GitHub".

GitHub te permite crear pull requests, ramas y más. La documentación de la API de GitHub es de código abierto. Lo mejor de GitHub es que siempre se esfuerza por mejorar la experiencia de los desarrolladores en aspectos importantes.

Incluir secciones básicas

Una excelente documentación de la API RESTful debe incluir una cierta cantidad de partes. Estas partes básicas son esenciales para mejorar la claridad y aumentar la aceptación de las APIs REST cuando se documentan. Debe tener en cuenta algunos elementos esenciales al documentar las APIs REST.

Una introducción a la API REST

Cómo obtener las credenciales de usuario

Recursos necesarios para utilizar la API

Mensajes de error al comunicarse con la API

Condiciones de uso

Mantener la integridad y evitar la jerga

La coherencia en el uso de la terminología en todo el texto es otro método útil para la documentación de la API RESTful. Utilice un estilo de escritura coherente, sin incoherencias lingüísticas ni de codificación. Elimine las partes poco claras o difíciles de entender después de revisar a fondo su contenido.

Utilice siempre una terminología y un vocabulario coherentes. Use su imaginación cuando utilice protocolos HTTP, códigos de estado y otros nombres de elementos comunes que puedan dar lugar a malentendidos. Por ejemplo, al describir las APIs REST, el verbo HTTP GET debería utilizarse para consultar datos de un recurso específico. No tendrás que escribir muchas justificaciones si te ciñes a las normas conocidas, y tu documento será más sencillo de leer. También ayudaría que se abstuviera de utilizar un lenguaje técnico excesivo en su descripción de la API. Asegúrese de utilizar un lenguaje sencillo que responda a las necesidades de su público principal.

Añada ilustraciones interactivas

A la mayoría de los desarrolladores les gusta probar lo que han leído en la documentación para determinar si es eficaz. En un lenguaje de programación que la mayoría de los desarrolladores conozcan, incluya programas dinámicos de ejemplo. Esto hará que el desarrollo de la API sea menos complicado.

Incluir ejemplos dinámicos de la API REST es una técnica eficaz para reducir la curva de aprendizaje al utilizar su API. Además, puede incluir información de prueba que los usuarios pueden utilizar para enviar sugerencias y examinar los tipos de respuestas que reciben.

Cuando documente las APIs REST, puede incluir materiales distintos a los ejemplos en vivo. Esto ayudará a los usuarios a sacar el máximo partido de la API más allá de la información ofrecida en las instrucciones. Una guía de configuración de cuentas, marcos de trabajo, herramientas de desarrollo y seminarios son algunos materiales que pueden utilizarse para aumentar la descripción de la API.

Escribir para un puesto de entrada

Los escritores profesionales, y no los desarrolladores, suelen generar la documentación. Esto se debe a que los escritores técnicos se especializan en interpretar conceptos técnicos en un lenguaje comprensible. Sin embargo, muchos escritores técnicos utilizan vocabulario técnico en sus manuales. Cada API se desarrolla con un público específico en mente.

Los documentos de las APIs tienen un amplio público, que incluye a los desarrolladores, los equipos de evaluación y los observadores. Los desarrolladores se comprometen con la documentación. El equipo de juicio, como los ingenieros y los directores de tecnología, comprenden rápidamente si la API es adecuada, y los espectadores, como los escritores técnicos, los periodistas y sus rivales.

Estas personas tienen distintos deberes y talentos y deben estar relajadas mientras ven la documentación de su API REST. En consecuencia, debe centrarse en los consumidores más inexpertos. Aplique las técnicas anteriores cuando documente las APIs REST para garantizar que la documentación de las APIs REST sea comprensible para personas con distintos grados de conocimiento de las APIs.

La mejor herramienta para generar documentación de APIs RESTful

El método por el cual se ha agilizado la documentación técnica utilizando herramientas para APIs Restful. Los redactores técnicos pueden utilizar estas herramientas de documentación de API REST para crear publicaciones técnicas si están familiarizados con la codificación. Dado que el uso de creadores de documentación de API está muy extendido, a continuación se incluyen los productores más famosos que son gratuitos y soportan OpenAPI v3. Los escritores técnicos utilizan estos recursos para producir la documentación de la API REST.

SwaggerHub

SwaggerHub es una plataforma digital de documentación de APIs creada para agilizar y simplificar la documentación de APIs Rest, por lo que es perfecta para equipos y empresas. Usted puede cumplir más rápidamente con las especificaciones de la OpenAPI (OAS), antes conocidas como Swagger, empleando el editor de API.

Algunas de sus características son

Informes de errores eficaces y autocompletado del lenguaje

Directrices de diseño de API integradas que hacen cumplir continuamente las normas

Sitios web para almacenar y utilizar la sintaxis OAS que es universal en todas las APIs

Seguimiento de problemas y comentarios en tiempo real

Ofrece una excelente experiencia al desarrollador

Redocly

El proceso de documentación de la API REST se automatiza mediante las soluciones de flujos de trabajo de Redocly. Se puede manejar la documentación como el código de un programa utilizando documentos virtualizados, guardándolos en un software de edición especial, estableciendo un procedimiento de auditoría y entregándolos a varias configuraciones. Redocly Los permisos de usuario, la verificación de intentos y otros mecanismos de autenticación de le permiten garantizar aún más que su equipo trabaje de forma eficaz y segura. La capacidad de visualización de Redocly es otra característica única. Para garantizar que tus modificaciones sean evaluadas y debatidas antes de enviarlas al público, puedes previsualizar cada proyecto y las solicitudes de parches.

Stoplight

Utilizando Stoplight's REST API writing utility, puedes construir y servir documentos de la API digitalmente. Utilizando este software, puede generar documentación dinámica de la API REST que puede distribuir interna y externamente al público en general. Puede incorporar artículos sobre cómo hacerlo, manuales de instrucciones y muestras de código creadas en una variedad de lenguajes de programación, como JavaScript, Python y Java.

Puede publicar su documentación en Stoplight, una de las características significativas de nuestra solución de documentación de la API REST. Esto le libera de tener que preocuparse por el funcionamiento de los servidores y simplifica el uso de conectores para gestionar los permisos y hacer un seguimiento de las métricas.

ReadMe

La documentación de su API puede convertirse en un centro dinámico para sus desarrolladores con ReadMe. Pueden crear ejemplos de código de forma automática, modificar el material en el editor ReadMe, integrar una edición recomendada, responder a consultas en el tablón de anuncios y mucho más en este centro.

Una de las ventajas más significativas de ReadMe es que analiza los análisis como las visitas a la página, las solicitudes de la API, los fallos de la API y las consultas a varios sitios web, entre otros, para que pueda ver cómo se utiliza su interfaz de programación de aplicaciones y la documentación de la API REST con el tiempo. Utilizando estas métricas, su equipo puede determinar dónde concentrar sus esfuerzos para mejorar.

apiDoc

Una solución de documentación de la API REST de código abierto llamada apiDoc genera documentación a partir de un código base que contiene detalles de la API. Es compatible con prácticamente todos los lenguajes de programación. Los ingenieros pueden observar lo que se ha modificado entre ediciones de una API porque apiDoc lo permite. Esto facilita la gestión de las actualizaciones de la API de forma limpia, lo que se conoce como versionado de la API.

DapperDox

DapperDox fue desarrollado por escritores de documentación de APIs REST para escritores de documentación de APIs REST con el fin de dar a los escritores la libertad que desean y a los desarrolladores la legibilidad que requieren. Esta solución de documentación de APIs web es ideal para generar una colección coherente de documentación que contenga instrucciones inteligibles y estándares de APIs web, ya que permite a los escritores añadir material pertinente a un sitio de descripción producido. Además, puede hacer referencias cruzadas según sea necesario, describir varios requisitos de la API como un grupo de bienes, y seleccionar temas para formatear sus documentos de manera diferente.

DocGen por LucyBot

Usted puede generar y gestionar la documentación dinámica de la API utilizando LucyBot's DocGen. Este programa crea documentación para cada método y argumento de la API y responde al instante. Puede crear una consola de API para que los creadores y los usuarios puedan realizar solicitudes de API de prueba para examinar, solucionar problemas y comprender su API potencialmente más. También puede crear procesos que muestren a los usuarios exactamente la codificación que deben crear y las etapas que deben seguir para completar un trabajo específico en el lenguaje de software que seleccionen.

AppMaster

A diferencia de otras plataformas AppMaster elimina la necesidad de que un desarrollador cree manualmente la documentación de la API REST y la actualice. La plataforma genera y actualiza automáticamente la documentación de la API REST en formato Swagger (OpenAPI) para cada aplicación y también incluye la interfaz de usuario Swagger en cada aplicación de servidor para facilitar a los desarrolladores de terceros la integración con las aplicaciones generadas. Además, la plataforma AppMaster, al generar la documentación de la API REST, incluye automáticamente las descripciones de los puntos finales y los procesos empresariales relacionados en la descripción de cada punto final, lo que elimina por completo la necesidad de que el desarrollador cree o actualice la documentación.

Palabras finales

Todas las herramientas de documentación de la API que se han tratado en este artículo son capaces de producir una documentación de la API de calidad. Es imposible declarar que un instrumento sea el mejor. Toda la experiencia y los criterios de un software de documentación de API están determinados por las normas, los conceptos, los objetivos y los requisitos de documentación del cliente.