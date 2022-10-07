Целостность документации API определяет, насколько она полезна. Используйте стандартные процедуры при написании документации к REST API, чтобы создать руководство, более простое для чтения и понимания всеми читателями. Краткое справочное руководство, охватывающее все, что вам необходимо узнать об API, включая информацию о процедурах, категориях, видах результатов, параметрах и многом другом, становится возможным благодаря документации REST API. Эта статья расскажет вам о REST API, о том, как писать документацию REST API, а также о советах и инструментах для написания документации.

О REST API

REST API упрощают взаимодействие различных интернет-приложений друг с другом. Вы можете получать данные из другой программы, используя одну из них. Вы можете использовать RESTful API вместо обычных методов, которые занимают больше времени и менее безопасны. Используя API, вы можете получать данные из системы без участия пользовательского интерфейса.

REST - это популярный архитектурный дизайн и подход к программированию для сетевых гипермедийных платформ и других веб-технологий. Например, API Instagram вернет статус пользователя, его личность, связи и общие твиты, когда программист попросит получить объект клиента. Благодаря интеграции API это вполне осуществимо.

Как писать документацию по API?

Лучшая документация должна служить как руководством, так и образовательным инструментом, позволяя разработчикам быстро находить нужные им детали и узнавать, как внедрить рассматриваемую ими технику, изучив документацию. Таким образом, адекватная документация должна быть одновременно краткой и наглядной, предлагая следующее:

Подробное описание того, что делает техника или предмет

Вызовы, которые передают разработчикам важные детали, такие как проблемы и предостережения

Пример вызова с содержимым соответствующего медиатипа

Контрольный список переменных, используемых данной техникой, вместе с информацией об их видах, особых требованиях к структурированию и необходимости их использования.

Пример ответа с медиатипом body

Образцы скриптов на нескольких языках, содержащие весь необходимый код (например, Java, .Net, Ruby и т.д.)

Экземпляры SDK

Они демонстрируют, как использовать SDK для своего диалекта, чтобы обратиться к службе или процедуре.

Ценные действия для тестирования и опробования запросов API (API Console, API Notebook).

Часто задаются вопросы и ситуации с кодами.

Ссылки на связанные сайты (другие примеры, блоги и т.д.)

Лучшие советы по написанию документации RESTful API

Планируйте стратегию написания документации

Приступая к процессу написания документации, вы должны тщательно продумать стратегию. В результате ваша вероятность успеха возрастет. Прежде чем приступить к документированию REST API, поймите, для каких читателей вы создаете документацию. Вы сможете легко выбрать правильную платформу, стиль и макет для своей документации, если будете знать свою целевую аудиторию.

Вам будет легче подготовить нужный материал, который улучшит использование вашего API, если вы четко представляете себе цели и объем документирования REST API. Вы можете организовать документацию так, чтобы она лучше соответствовала требованиям пользователей, если будете писать REST API с их учетом.

Помните, что потребители мысленно представляют сценарий работы, когда используют ваши API. Например, пользователи, скорее всего, будут рассматривать в документации API затраты, возвраты, клиентов и дебетовые карты, если вы предлагаете способ оплаты.

Поэтому организация ваших документов таким образом делает их логичными. Рассмотрите возможность изучения документации для API Stripe. Они дают достойное введение в логическую группировку API. GitHub предлагает убедительную иллюстрацию документации RESTful API, которая хорошо организована, с разделами "Информация GitHub, проблемы и участники".

GitHub позволяет создавать запросы на извлечение, ветки и многое другое. Документация по API GitHub является открытым исходным кодом. Самое лучшее в GitHub то, что он всегда стремится улучшить опыт разработчиков важными способами.

Включите основные разделы

Отличная документация RESTful API должна включать определенное количество частей. Такие основные разделы необходимы для повышения ясности и улучшения принятия REST API при документировании. При документировании REST API следует учитывать несколько основных элементов.

Введение в REST API

Как получить учетные данные пользователя

Ресурсы, необходимые для использования API

Сообщения об ошибках при взаимодействии с API

Условия использования

Сохраняйте целостность и избегайте жаргона

Последовательность в использовании терминологии по всему тексту - еще один полезный прием для документации RESTful API. Используйте последовательный стиль написания, свободный от языковых и кодовых несоответствий. Удалите все неясные или трудные для понимания фрагменты после тщательной вычитки вашего контента.

Всегда используйте последовательную терминологию и словарные стандарты. Используйте свое воображение при использовании протоколов HTTP, кодов состояния и других распространенных названий элементов, которые могут привести к недопониманию. Например, при описании REST API для запроса данных с указанного ресурса следует использовать HTTP-глагол GET. Вам не придется писать много обоснований, если вы будете придерживаться известных норм, и ваш документ будет легче читать. Будет полезно, если вы также воздержитесь от чрезмерного использования технического языка в описании API. Убедитесь, что используете понятный язык, отвечающий требованиям вашей основной аудитории.

Добавьте интерактивные иллюстрации

Большинству разработчиков нравится проверять прочитанное в документации, чтобы определить ее эффективность. В язык программирования, с которым знакомо большинство разработчиков, включите динамические примеры программ. Это сделает разработку API менее сложной.

Включение динамических примеров REST API - это эффективная техника, позволяющая снизить кривую обучения при использовании вашего API. Кроме того, вы можете включить тестовую информацию, которую пользователи могут использовать для подачи предложений и изучения типов ответов, которые они получают.

При документировании REST API вы можете включать материалы, отличные от живых примеров. Это поможет пользователям максимально эффективно использовать API помимо информации, предлагаемой в инструкциях. Руководство по настройке учетной записи, фреймворки, инструменты разработки и семинары - вот некоторые материалы, которые можно использовать для дополнения описания API.

Писать для должности начального уровня

Профессиональные писатели, а не разработчики, часто создают документацию. Это связано с тем, что технические писатели специализируются на интерпретации технических концепций в понятный язык. Однако многие технические писатели используют в своих руководствах техническую лексику. Каждый API разрабатывается с учетом специфики аудитории.

Документация по API имеет широкую аудиторию, включая разработчиков, команды судей и наблюдателей. Разработчики работают с документацией. Судейская команда, например, инженеры и технические директора, быстро понимающие, подходит ли API, и зрители, например, технические писатели, репортеры и ваши конкуренты.

У этих людей свои обязанности и таланты, и они должны быть спокойны при просмотре документации по REST API. В результате вам следует сосредоточиться на самых неопытных потребителях. Применяйте описанные выше приемы при документировании REST API, чтобы гарантировать, что документация REST API будет понятна людям с разной степенью знаний в области API.

Лучший инструмент для создания документации RESTful API

Метод, с помощью которого техническая документация была оптимизирована с использованием инструментов для Restful API. Технические писатели могут использовать эти инструменты для создания документации REST API для создания технических публикаций, если они знакомы с кодированием. Поскольку использование создателей документации API широко распространено, ниже приведены наиболее известные производители, которые являются бесплатными и поддерживают OpenAPI v3. Технические писатели используют эти ресурсы для создания документации REST API.

SwaggerHub

SwaggerHub Это цифровая платформа документации API, созданная для упрощения и ускорения работы с документацией Rest API, что делает ее идеальной для команд и предприятий. Вы можете быстрее выполнить спецификации OpenAPI (OAS), ранее называвшиеся Swagger, используя редактор API.

Вот некоторые из его особенностей:

Эффективные отчеты об ошибках и автодополнение языка

Интегрированные руководства по проектированию API, которые постоянно обеспечивают соблюдение стандартов

Веб-сайты для хранения и использования синтаксиса OAS, который является универсальным для всех API

Отслеживание проблем в реальном времени и комментарии

Обеспечивает превосходный опыт разработчиков

Redocly

Процесс документирования REST API автоматизирован с помощью решений Redocly'Workflows. Вы можете работать с документацией, как с программным кодом, используя виртуализированные документы, сохраняя их в специальном программном обеспечении, устанавливая процедуру аудита и доставляя их на различные установки. Redocly'разрешения пользователей, проверка попыток и другие механизмы аутентификации позволяют вам дополнительно гарантировать эффективную и безопасную совместную работу вашей команды. Возможность отображения Redocly - еще одна уникальная особенность. Чтобы гарантировать, что ваши изменения будут оценены и обсуждены перед отправкой в открытый доступ, вы можете предварительно просматривать каждый проект и запросы на исправления.

Stoplight

Используя утилиту Stoplight'REST API writing utility, вы можете создавать и предоставлять API-документы в цифровом виде. Используя это программное обеспечение, вы можете создавать динамическую документацию REST API, которую вы можете распространять внутри и среди широкой публики. Вы можете включать в нее статьи, инструкции и примеры кода, созданные на различных языках программирования, таких как JavaScript, Python и Java.

Вы можете разместить свою документацию на Stoplight - одной из важных особенностей нашего решения для документирования REST API. Это освобождает вас от забот об операционных серверах и упрощает использование коннекторов для обработки разрешений и отслеживания метрик.

ReadMe

С помощью ReadMe ваша документация по API может стать динамическим центром для ваших разработчиков. Они могут автоматически создавать примеры кода, изменять материал в редакторе ReadMe, интегрировать рекомендуемую правку, отвечать на вопросы в дискуссионном форуме и многое другое в этом центре.

Одним из наиболее значимых преимуществ ReadMe является то, что он анализирует такие аналитические показатели, как посещения страниц, запросы API, отказы API, запросы к различным веб-сайтам и т.д. Таким образом, вы можете видеть, как со временем используется ваш интерфейс прикладного программирования и документация REST API. Используя эти показатели, ваша команда может определить, на чем сосредоточить свои усилия для улучшения.

apiDoc

Решение для документирования REST API с открытым исходным кодом под названием apiDoc генерирует документацию из кодовой базы, содержащей детали API. Оно совместимо практически со всеми языками программирования. Инженеры могут наблюдать за тем, что было изменено между выпусками API, поскольку apiDoc позволяет это делать. Это облегчает чистую обработку обновлений API, часто известную как версионность API.

DapperDox

DapperDox был разработан авторами документации RESTful API для авторов документации REST API, чтобы дать авторам свободу, которую они хотят, а разработчикам - читабельность, которую они требуют. Это решение для создания документации веб-API идеально подходит для создания целостной коллекции документации, содержащей понятные инструкции и стандарты веб-API, поскольку оно позволяет писателям добавлять соответствующие материалы на создаваемый сайт описания. Кроме того, при необходимости вы можете делать перекрестные ссылки, описывать различные требования API как группу товаров и выбирать темы для различного форматирования документов.

DocGen по LucyBot

Вы можете генерировать и управлять динамической документацией API с помощью LucyBot's DocGen. Эта программа создает документацию для каждого метода и аргумента API и мгновенно отвечает на них. Вы можете создать API-консоль, чтобы позволить создателям и пользователям выполнять пробные API-запросы для изучения, устранения неполадок и более глубокого понимания вашего API. Вы также можете создать процессы, которые покажут пользователям, какие именно коды они должны создать и какие этапы они должны пройти, чтобы выполнить определенную работу на выбранном ими языке программного обеспечения.

AppMaster

В отличие от других платформ, AppMaster устраняет необходимость для разработчика вручную создавать документацию REST API и обновлять ее. Платформа автоматически генерирует и обновляет документацию REST API в формате Swagger (OpenAPI) для каждого приложения, а также включает Swagger UI в каждое серверное приложение, чтобы сторонним разработчикам было проще интегрироваться с генерируемыми приложениями. Кроме того, платформа AppMaster при генерации документации REST API автоматически включает описания эндпоинтов и связанных с ними бизнес-процессов в описание каждой конечной точки, полностью избавляя разработчика от необходимости создавать или обновлять документацию.

Заключительные слова

Все инструменты API doc, рассмотренные в этой статье, способны создавать качественную документацию по API. Невозможно объявить какой-то один инструмент самым лучшим. Весь опыт и критерии программы для документирования API определяются стандартами, концепциями, целями и требованиями заказчика к документации.