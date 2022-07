Teknolojinin hayatımızda artan önemi ile çoğumuz çocukların onunla nasıl bir ilişkisi olması gerektiğini sorguluyoruz. Bilgisayar kullanmalılar mı? Akıllı telefonlarla oynamalılar mı? Okulda programlama öğrenmeliler mi? Peki programlama ve kodlamaya diğer dersler kadar önem verilmeli mi? Konu çocuklara ve kodlamaya geldiğinde ana temalardan biri, kodlamayı öğrenmeleri gerekip gerekmediği ve - ayrıca - kulağa bu kadar karmaşık gelen bir şeyi nasıl öğrenebilecekleridir. Bu yazımızda bu önemli soruyu yanıtlamaya çalışacağız.

kodlama nedir?

Çocuklarımızın kodlamayı nasıl öğrenmeleri gerektiğini kendimize sormadan önce kodlamayı iyi bilmeliyiz. Kodlama, bir bilgisayar programına nasıl çalışacağını söyleyen talimatları yazmak anlamına gelir. Bu talimatlar belirli bir dilde, bir programlama dilinde yazılmalıdır. Birçok programlama dili mevcuttur (JavaScript, HTML, Python, C++) ve her birinin farklı özellikleri vardır, belirli türde sonuçları elde etmek için daha uygundur ve farklı karmaşıklık seviyelerine sahiptir.

Ekranınızdaki bir düğmeye tıkladığınızda ve bir şey olduğunda, örneğin bir pencere kapanır, bunun nedeni kullandığınız programın kaynak kodunda şu talimatı veren bazı kodlamaların olmasıdır: "kapatma düğmesi tıklanırsa, pencere kapatılmalıdır." Ancak kaynak koduna erişirseniz, bilgisayarlar İngilizce konuşmadığı için bu kelimeleri görmezsiniz: JavaScript, HTML vb. ile konuşurlar… Bir bilgisayarla iletişim kurmak ve ona ne yapacağını söylemek istiyorsanız, onların dilini öğrenmemiz gerekiyor: bir programlama dili.





Bununla birlikte, kendimize çocuklara kodlamayı nasıl öğreteceğimizi sorduğumuzda, onlara programlama dillerini nasıl öğreteceğimizi soruyoruz. Bir çocuğun böyle bir beceriyi küçük yaşta öğrenmesi çok zor ve karmaşık değil mi?

Kodlama öğrenimi neden çocuklar için uygundur?



Yetişkinler kodlama öğrenmeye yaklaştıklarında iki ana şey yaparlar: biraz matematik öğrenmek ve programlama dillerine yabancı dillermiş gibi yaklaşmak. Elbette, tek olası yaklaşım bu olsaydı, kod öğrenimi çocuklar için uygun olmazdı. Bununla birlikte, programlamaya başka şekillerde de yaklaşılabilir. Örneğin, programlamanın problem çözme, karmaşık problemleri basit problemlere ayırma ve bilgi işlemsel düşünme geliştirme ile çok ilgisi vardır… ve tüm bunları bir çocuğa bir oyun olarak sunmak kolaydır. Doğru yaklaşımla çocuklar 5 yaşında kodlamanın temellerini öğrenebilirler!

Çocuklara neden kodlama öğretmeliyiz?

Bir çocuğa kodlamayı mümkün olduğu kadar erken öğretmemiz için birçok neden vardır ve bunlar iki kategoride gruplandırılabilir: birincisi, teknolojinin hayatımızdaki önemi ve hayatımızın her alanında artan varlığıyla sıkı sıkıya ilişkilidir. ; ikincisi, kodlama kurslarının bir çocuğun okul, gelişim, uyum becerileri ve diğer alanlarda onlara yardımcı olabilecek birçok farklı beceri geliştirmesine nasıl yardımcı olabileceği ile ilgilidir.

teknolojinin önemi



Kodlama gelecek vaat eden kariyerlere yol açabilir

Teknoloji her yerde olduğu için, her gün yeni sektörlerde yeni uygulamalar bulduğu için, her gün yeni işler de yaratıyor. Çevrimiçi kodlama kursları her zamankinden daha kalabalık çünkü çocukken hiç kodlama eğitimi almamış yetişkinler artık iyi ücretli işler bulmak ve kariyerlerini inşa etmek için boşluğu doldurmaya çalışıyorlar. Çocuk kodlaması, çocukların, yetişkin olarak programlama dilleri çalışmak zorunda kalmadan gelecekte iyi bir kariyer oluşturmalarına olanak tanıyan temel bir beceri geliştirmelerini sağlar.

Kodlama akademik temeller sağlar

Çocuklar için kodlama kursları, çocuklara programlama dilinin temellerini öğretir. Başlıca faydalarından biri, bu çocukların yetişkin olduklarında programlama dillerini okurken daha az zorluk çekmeleridir. Ayrıca, çocuklar kodlamayı öğrendiklerinde ek beceriler de geliştirirler: problem çözme, biraz matematik, mantık… ve bunların hepsi, tüm çalışma ve öğrenme alanlarında işleri kolaylaştırmaya yardımcı olur.

Kodlama, çocukların teknolojiden yararlanmalarını sağlar

Kodlama, çocukların teknolojilerden yararlanmalarına izin verir, tersi değil. Teknolojinin, yazılımın, algoritmanın her yerde kullanıldığı, dikkat etmezsek verilerimizin kendi irademiz dışında toplanıp satıldığı bir dünyada, kullandığımız teknolojik araçların (bilgisayarımız, akıllı telefonlar, mobil uygulamalarımız, akıllı evlerimiz ve hatta akıllı çamaşır makinemiz ve buzdolabımız…) çalışır ve işlevlerinin arkasında ne vardır.

Çocuk kodu, bir çocuk büyüyüp programlamayla ilgisi olmayan bir iş seçse bile, etrafındaki dünyanın nasıl çalıştığına dair tam bir farkındalığa sahip olabilmesi için temel bir bilgi sağlayabilir.

Propaedeutik önemi



Yararlı becerileri geliştirin

Bahsettiğimiz gibi, çocukların kodlaması, programlama ve kodlamadan farklı alanlarda bile ek yardımcı beceriler geliştirir: problem çözme, mantık, sayısal düşünme… Bir çocuk küçük yaşta kodlama öğrendiğinde, öğrenmenin tüm alanlarında avantajları vardır. .

Kodlama yaratıcılığı artırır

Çocuklar kodlama, çocukları sorunları yaratıcı bir şekilde çözmeye, normalden farklı düşünmeye ve aynı sorun için farklı türde çözümler bulmaya iter. Kodlama yaratıcı bir süreç olduğu için çocukların kodlaması da yaratıcılığı artırır: kodlama bir çocuğun icat etmesine, oynamasına ve yaratmasına olanak tanır!

eğlenceli bir aktivitedir

Bilgisayarlar, ekranlar ve akıllı telefonlar çocukların gözünde sihir parçaları gibi görünüyor. Programlama ve kodlama, çocuklar için sihirli bir dünyanın kapılarını açar ve ellerindeki sihirli değneği dışarı çıkarır. Ayrıca, kodlama yapan çocuklar genellikle oyuncaklardan ve takım oyunlarından yararlanırlar, bu nedenle çocuklar genellikle önemli bir beceriyi öğrendiklerinin farkına bile varmazlar: Bu sadece oynamak gibi hissettirir!

sosyal bir aktivitedir

Birçoğu, kodlamayı, bir kişinin bilgisayar önünde kendi başına yaptığı izole bir etkinlik olarak düşünür. Ancak çocuk kodlaması özellikle çocuklar için tasarlanmış bir aktivitedir. Bu nedenle etkinlikler oyun şeklinde sunulur ve gruplar halinde, çiftler halinde veya bir öğretmenle birlikte gerçekleşir. Takım çalışması, bu yönü nedeniyle çocukların kodlama ile geliştirebilecekleri bir başka beceridir.





Çocuklar için kodlama kursları: nereden başlamalı?



İlk adım



İlk adımları kodlamaya taşırken, çocukların bilgisayar kullanmasına gerek yoktur. Çocuklar ilk kez kodlamayı öğrendiklerinde talimat vermeyi, büyük bir problemi daha küçük problemlere dönüştürmeyi ve adım adım bir hedefe ulaşmayı öğrenirler. Tüm bu küçük görevler oyun şeklinde sağlanır. Çocuklar 5-6 yaşlarında kodlamayı bu şekilde öğrenirler.

İlk programlama dilleri



Çocuklar isterlerse programlama dillerini çok küçük yaşta öğrenirler. Elbette her programlama dili çocukların kodlama kurslarına uygun değildir. Peki, çocukların kod öğrenmesi için uygun programlama dilleri nelerdir?

Kaşımak

Scratch, öğrenilmesi en kolay blok kodlama olarak kabul edilir. Hikaye anlatımına yönelik görsel tabanlı bir blok kodlama platformudur. Çocuklar hikaye anlatımı ve animasyon yoluyla kodlamayı öğrenirler: 2D animasyonlarla mağazalar tasarlayabilirler. Hikayeler etkileşimli de olabilir, böylece çocuklar küçük video oyunlarını bile kodlayabilir.

piton

Python, yetişkinlerin kullandığı bir programlama dilidir (her geliştirici Python ile blok kodlamayı bilir), ancak bu, özellikle zor olduğu anlamına gelmez. Aksine Python öğrenmesi kolay bir programlama dilidir. Çocuklar okumayı öğrenmeye başladıklarında Python öğrenmeye de başlayabilirler. Yetişkinler Python'u birçok alanda (robotik, uygulamalar, yapay zeka) kullanır, ancak çocuklar onu video oyunları ve basit uygulamalar için kullanabilir.

Java

Tıpkı Python gibi, Java da kolay metin tabanlı bir programlama dilidir. Ayrıca, tıpkı Python gibi, okuma çağındaki çocuklara da öğretilebilir. Bununla birlikte, geliştiricilerin iki programlama dilinden yaptığı kullanım farklıdır. Python'un ne için kullanıldığını zaten tartışmış olsak da, Java'nın daha çok mobil uygulamalar oluşturmak için kullanıldığını belirtebiliriz. Bugün tüm çocuklar mobil uygulamalara aşinadır: Çok basit bir mobil uygulama olsa bile nasıl bir uygulama oluşturulacağını öğrenmeye bayılacaklar.

HTML

HTML, web siteleri ve hiper metin (diğer dillerle birlikte) oluşturmak için kullanıldığı için en bilinen programlama dillerinden biridir. Öğrenmesi kolay bir dil olarak görülmese de 10 yaşında kod öğrenmeye uygun! Küçük yaşta HTML ile kodlamayı öğrenmeye başladıklarında, öğrenciler içeriği farklı şekilde görüntülemek, sayfaları birbirine bağlamak ve küçük köprü metni oluşturmak için etiketleri kullanmaya başlayabilirler. Bu beceriler, büyüdüklerinde ve daha gelişmiş olduklarında faydalı olacaktır.

CSS

Günümüzde HTML, web siteleri oluşturmak için nadiren tek başına kullanılmaktadır. CSS genellikle HTML ile birlikte kullanılır. CSS de ileri bir programlama dili olarak kabul edilmesine rağmen çok genç yaşta (10 civarında) öğrenilebilir. Çocuklar, web siteleri oluşturmaya başladıklarında yetişkinlerden daha az zorluk yaşamak için temel CSS öğrenmeye başlayabilir.

Çocuklar için kodlama kursları nerede bulunur?



Bilgisayar bilimi ve teknolojisi, tıpkı Matematik ve İngilizce gibi okul dersleri haline geliyor. Ancak, okul programları genellikle bir çocuğun kodlamanın temellerini öğrenmesine izin verecek kadar gelişmiş değildir. Peki, okul dışında çocuklar için kodlama kurslarını nerede bulabilirsiniz? Sıklıkla olduğu gibi, İnternet bu konuda size yardımcı olabilir: çevrimiçi kodlama kursları çoktur ve bunların arasında çocuklar için uygun pek çok kurs bulacaksınız. Bununla birlikte, çevrimiçi kodlama kurslarına göz atarken, kursun özellikle çocuklar için olduğundan emin olun: yetişkinler ve çocuklar için kod öğrenimi yaklaşımı son derece farklıdır ve bir çocuk, yetişkinler için bir çevrimiçi kodlama kursunu takip etmekte aşırı zorluk çekebilir. Bu nedenle, paranızı boşa harcamamak için aşağıdaki platformlarda çocuklar için çevrimiçi kodlama kursları arayın:

Code.org: öğreticilerle dolu ücretsiz bir web sitesi platformudur.

Swift Playgrounds: Bulmacalar aracılığıyla kodlama kavramlarını öğreten bir iOS uygulaması

Algoritma Şehri: Çocukların oyun yoluyla kodlamayı öğrenmelerini sağlayan bir Android uygulamasıdır.

Tynker: Bu çok küçük çocuklar için en uygun olanıdır.

Kodlama Safarisi: Bu aynı zamanda küçük çocuklar için de uygundur.

Bonus ipucu: Çocuklar için bir kodlama uygulaması nasıl oluşturulur?



Çocukların kodlama öğreneceği bir platformu nasıl sağlayabileceğinizi düşünüyorsanız, en iyi çözüm bir çocuk kodlama uygulaması oluşturmak olacaktır. Çocuklar ebeveynlerinin akıllı telefonlarıyla oynamayı severler ve kodlamayı öğrendiklerinin farkında olmadan bir uygulamada zaman geçirmelerine izin verilmesinden mutlu olacaklardır. AppMaster.io, bir geliştirici olarak işinizi kolaylaştıracak bir platformdur, böylece çocuklarınıza kısa sürede bir kod öğrenme uygulaması sunabilir ve bütçenizi optimize edebilirsiniz!