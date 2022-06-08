С ростом значения технологий в нашей жизни многие из нас задаются вопросом, какие отношения с ними должны быть у детей? Должны ли они пользоваться компьютером? Должны ли они играть со смартфонами? Должны ли они изучать программирование в школе? И следует ли придавать программированию и кодированию такое же значение, как и другим предметам? Одна из главных тем, когда речь заходит о детях и кодировании, - это вопрос о том, следует ли им учиться кодировать и когда, а также - как они могут научиться чему-то, что кажется таким сложным? В этой статье мы постараемся ответить на этот важный вопрос.

Что такое кодирование?

Прежде чем задавать себе вопрос о том, стоит ли нашим детям учиться кодированию и как это делать, мы должны хорошо знать, что такое кодирование. Кодирование означает написание инструкций, которые указывают компьютерной программе, как функционировать. Эти инструкции должны быть написаны на определенном языке, языке программирования. Существует множество языков программирования (JavaScript, HTML, Python, C++), и каждый из них имеет свои характеристики, больше подходит для получения определенных результатов и имеет разные уровни сложности.

Когда вы нажимаете на кнопку на экране, и что-то происходит, например, окно закрывается, это потому, что в исходном коде используемой вами программы есть кодировка, которая дает такую инструкцию: "если нажата кнопка закрытия, окно должно быть закрыто". Однако если вы откроете исходный код, вы не увидите этих слов, потому что компьютеры не говорят по-английски: они говорят на JavaScript, HTML и так далее... Если вы хотите общаться с компьютером и говорить ему, что делать, нам нужно выучить их язык: язык программирования.





Так вот, когда мы спрашиваем себя, как научить детей кодированию, мы спрашиваем, как научить их языкам программирования. Не слишком ли это сложно и трудно для ребенка в раннем возрасте?

Почему обучение кодированию подходит для детей?



Когда взрослые подходят к обучению кодированию, они делают две основные вещи: изучают математику и подходят к языкам программирования как к иностранным. Конечно, обучение кодированию не подходит для детей, если бы это был единственный возможный подход. Однако к программированию можно подойти и по-другому. Например, программирование имеет много общего с решением проблем, декомпозицией сложных задач на простые, развитием вычислительного мышления... и все эти вещи легко представить ребенку в виде игры. При правильном подходе дети могут освоить основы кодирования в возрасте 5 лет!

Почему мы должны учить детей кодированию?

Причин, по которым мы должны научить ребенка кодировать как можно раньше, много, и их можно разделить на две категории: первая связана с важностью технологий в нашей жизни и их растущим присутствием в каждом аспекте нашей жизни; вторая связана с тем, как курсы кодирования могут помочь ребенку развить множество других различных навыков, которые могут помочь ему в учебе, развитии, адаптации и других областях.

Важность технологий



Кодинг может привести к перспективной карьере

Поскольку технологии настолько вездесущи, поскольку они каждый день находят новое применение в новых отраслях, они также каждый день создают новые рабочие места. Онлайн-курсы кодирования сейчас как никогда переполнены, потому что взрослые, которые никогда не изучали кодирование в детстве, теперь пытаются восполнить пробел, чтобы найти хорошо оплачиваемую работу и построить свою карьеру. Детский кодинг позволяет детям приобрести важный навык, который может позволить им построить хорошую карьеру в будущем, не испытывая трудностей с изучением языков программирования во взрослом возрасте.

Кодинг закладывает академические основы

На курсах детского кодинга дети изучают основы языка программирования. Одним из главных преимуществ является то, что эти дети будут испытывать меньше трудностей с изучением языков программирования, когда станут взрослыми. Более того, когда дети учатся кодить, они также развивают дополнительные навыки: решение проблем, некоторые математические навыки, логику... а это все помогает облегчить все сферы учебы и обучения.

Кодинг позволяет детям использовать технологии

Кодинг позволяет детям использовать технологии, а не наоборот. В мире, где технологии, программное обеспечение и алгоритмы используются повсеместно, где, если мы не будем обращать внимания, наши данные собирают и продают против нашей воли, мы должны знать, как работают технологические инструменты, которыми мы пользуемся (наш компьютер, наши смартфоны, наши мобильные приложения, наши умные дома и даже наша умная стиральная машина и холодильник...), и что стоит за их функционированием.

Детский код может дать базовые знания, так что, даже если ребенок вырастет и выберет работу, не связанную с программированием, он все равно будет иметь полное представление о том, как работает мир вокруг него.

Пропедевтическое значение



Улучшение полезных навыков

Как мы уже говорили, кодинг развивает у детей дополнительные полезные навыки даже в областях, не связанных с программированием и кодингом: решение проблем, логика, вычислительное мышление... Когда ребенок осваивает кодинг в раннем возрасте, он получает преимущества во всех областях обучения.

Кодирование повышает креативность

Кодирование детей побуждает их решать проблемы творчески, думать иначе, чем обычно, и находить разные варианты решения одной и той же проблемы. Кодирование для детей также повышает творческий потенциал, потому что кодирование - это творческий процесс: кодирование позволяет ребенку изобретать, играть и творить!

Это увлекательное занятие

Компьютеры, экраны и смартфоны в глазах детей выглядят как кусочки волшебства. Программирование и кодинг открывают перед детьми двери в мир волшебства и выпускают волшебную палочку в их руки. Кроме того, в детском кодинге часто используются игрушки и командные игры, поэтому дети обычно даже не осознают, что на самом деле учатся важному навыку: это похоже на игру!

Это социальная деятельность

Многие считают кодинг изолированным занятием, которым человек занимается в одиночку перед компьютером. Однако детский кодинг - это занятие, специально разработанное для детей. Поэтому занятия проводятся в форме игр, в группах, в парах или вместе с учителем. Командная работа - еще один навык, который дети могут развить в процессе детского кодинга, поскольку именно этот аспект.





Курсы кодинга для детей: с чего начать?



Первые шаги



При первых шагах к кодингу детям не обязательно использовать компьютер. Когда дети впервые учатся кодировать, они учатся давать инструкции, упрощать большую проблему на более мелкие и достигать цели шаг за шагом. Все эти маленькие задания даются в форме игр. Дети учатся кодировать таким образом в возрасте 5-6 лет.

Первые языки программирования



Дети изучают языки программирования очень рано, если хотят этого. Конечно, не каждый язык программирования подходит для детских курсов кодирования. Итак, какие языки программирования подходят для изучения кода детьми?

Scratch

Scratch считается самым простым для изучения блочным кодированием. Это платформа для кодирования блоков, основанная на визуальном восприятии и нацеленная на рассказывание историй. Дети учатся кодировать с помощью рассказов и анимации: они могут создавать магазины с 2D-анимацией. Истории также могут быть интерактивными, поэтому дети могут кодить даже небольшие видеоигры.

Python

Python - это язык программирования, который используют взрослые (каждый разработчик знает блок-кодинг на Python), но это не значит, что он особенно сложен. Напротив, Python - легкий для изучения язык программирования. Когда дети начинают учиться читать, они также могут начать изучать Python. Взрослые используют Python во многих областях (робототехника, приложения, искусственный интеллект), а дети могут использовать его для видеоигр и простых приложений.

Java

Как и Python, Java - это простой текстовый язык программирования. Более того, как и Python, его можно преподавать детям читающего возраста. Однако разработчики используют эти два языка программирования по-разному. Хотя мы уже обсудили, для чего используется Python, можно уточнить, что Java больше используется для создания мобильных приложений. Сегодня все дети знакомы с мобильными приложениями: им понравится учиться создавать такие приложения, даже если это будет очень простое мобильное приложение.

HTML

HTML - один из самых известных языков программирования, поскольку он используется для создания веб-сайтов и гипертекста (наряду с другими языками). Этот язык не считается легким для изучения, однако он подходит для изучения кода уже в возрасте 10 лет! Начав изучать кодирование на HTML в раннем возрасте, ученики могут начать использовать теги для различного отображения содержимого, соединения страниц и создания небольших гипертекстов. Эти навыки пригодятся им, когда они вырастут и станут более продвинутыми.

CSS

Сегодня HTML редко используется самостоятельно для создания веб-сайтов. CSS обычно используется вместе с HTML. CSS тоже можно выучить в очень раннем возрасте (около 10 лет), несмотря на то, что он считается продвинутым языком программирования. Дети могут начать изучать основы CSS, чтобы иметь меньше трудностей, чем взрослые, когда они начнут создавать веб-сайты.

Где найти курсы кодирования для детей?



Компьютерные науки и технологии становятся такими же школьными предметами, как математика и английский. Однако школьные программы, как правило, недостаточно развиты, чтобы позволить ребенку изучить основы кодирования. Так где же найти курсы кодирования для детей вне школы? Как это часто бывает, Интернет может помочь вам в этом: онлайн-курсы кодирования многочисленны, и среди них вы найдете много подходящих для детей. Однако, просматривая онлайн-курсы кодинга, убедитесь, что курс предназначен именно для детей: подход к изучению кода у взрослых и детей совершенно разный, и ребенку может быть крайне сложно пройти онлайн-курс кодинга для взрослых. Поэтому, чтобы не тратить деньги впустую, ищите онлайн-курсы кодирования для детей на следующих платформах:

Code.org: это бесплатный веб-сайт-платформа с множеством учебных пособий.

Swift Playgrounds: приложение для iOS, обучающее кодированию через головоломки.

Algorithm City: это приложение для Android, которое позволяет детям изучать кодирование через игру.

Tynker: это приложение больше всего подходит для очень маленьких детей.

Coding Safari: оно также подходит для маленьких детей.

Бонусный совет: как создать приложение для кодирования для детей?



Если вы думаете о том, как создать платформу, где дети будут учиться кодированию, лучшим решением будет создание детского приложения для кодирования. Дети любят играть со смартфонами своих родителей, и они будут рады, если им разрешат проводить время за приложением, не подозревая, что они учатся кодировать. AppMaster.io - это платформа, которая может облегчить вашу работу как разработчика, чтобы вы смогли предоставить детям приложение для изучения кода в короткие сроки и оптимизировать свой бюджет!