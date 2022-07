Avec l'importance croissante que prend la technologie dans nos vies, nous sommes nombreux à nous interroger sur le type de relation que les enfants doivent avoir avec elle ? Doivent-ils utiliser un ordinateur ? Devraient-ils jouer avec des smartphones ? Doivent-ils apprendre la programmation à l'école ? Et faut-il accorder à la programmation et au codage la même importance qu'aux autres matières ? L'un des principaux thèmes concernant les enfants et le codage est de savoir si et quand ils doivent apprendre à coder, et - aussi - comment apprendre quelque chose qui semble si compliqué ? Dans cet article, nous allons essayer de répondre à cette question importante.

Qu'est-ce que le codage ?

Avant de se demander si et comment nos enfants doivent apprendre à coder, il faut bien connaître le codage. Le codage consiste à écrire des instructions qui indiquent à un programme informatique comment fonctionner. Ces instructions doivent être écrites dans un langage spécifique, un langage de programmation. Il existe de nombreux langages de programmation (JavaScript, HTML, Python, C++), et chacun a des caractéristiques différentes, est plus adapté pour obtenir certains types de résultats, et présente différents niveaux de complexité.

Lorsque vous cliquez sur un bouton sur votre écran, et que quelque chose se passe, par exemple, une fenêtre se ferme, c'est parce qu'il y a un codage dans le code source du programme que vous utilisez qui donne cette instruction : "si le bouton de fermeture est cliqué, la fenêtre doit être fermée". Cependant, si vous accédez au code source, vous ne verrez pas ces mots car les ordinateurs ne parlent pas anglais : ils parlent au JavaScript, au HTML, etc... Si vous voulez communiquer avec un ordinateur et lui dire quoi faire, il faut apprendre son langage : un langage de programmation.





Cela dit, quand on se demande comment enseigner le codage aux enfants, on se demande comment leur apprendre les langages de programmation. N'est-ce pas trop difficile et complexe pour un enfant d'apprendre une telle compétence à un jeune âge ?

Pourquoi l'apprentissage du codage convient-il aux enfants ?



Lorsque les adultes abordent l'apprentissage du codage, ils font deux choses principales : apprendre quelques mathématiques et aborder les langages de programmation comme s'il s'agissait de langues étrangères. Bien sûr, l'apprentissage du code ne serait pas adapté aux enfants si c'était la seule approche possible. Cependant, la programmation peut être abordée d'autres manières. Par exemple, la programmation a beaucoup à voir avec la résolution de problèmes, la décomposition de problèmes complexes en problèmes simples et le développement de la pensée computationnelle... et toutes ces choses sont faciles à présenter à un enfant sous forme de jeu. Avec la bonne approche, les enfants peuvent apprendre les bases du codage dès l'âge de 5 ans !

Pourquoi devrions-nous apprendre aux enfants à coder ?

Les raisons pour lesquelles nous devrions apprendre à un enfant à coder le plus tôt possible sont nombreuses et pourraient être regroupées en deux catégories : la première est strictement liée à l'importance de la technologie dans nos vies et à sa présence croissante dans tous les aspects de notre vie ; la seconde est liée à la façon dont les cours de codage peuvent être utiles à un enfant pour développer de nombreuses autres compétences différentes qui peuvent l'aider au cours de sa scolarité, de son développement, de ses capacités d'adaptation et d'autres domaines.

L'importance de la technologie



Le codage peut mener à des carrières prometteuses

Parce que la technologie est si omniprésente, parce qu'elle trouve chaque jour de nouvelles applications dans de nouveaux secteurs, elle crée aussi chaque jour de nouveaux emplois. Les cours de codage en ligne sont plus fréquentés que jamais, car des adultes qui n'ont jamais étudié le codage dans leur enfance tentent aujourd'hui de combler ce vide pour trouver un emploi bien rémunéré et construire leur carrière. Le codage pour enfants permet aux enfants de construire une compétence essentielle qui peut leur permettre de se construire une bonne carrière à l'avenir sans avoir à lutter pour étudier les langages de programmation à l'âge adulte.

Le codage fournit des bases académiques

Les cours de codage pour enfants enseignent aux enfants les bases du langage de programmation. L'un des principaux avantages est que ces enfants auront moins de difficultés à étudier les langages de programmation à l'âge adulte. De plus, lorsque les enfants apprennent à coder, ils développent également des compétences supplémentaires : résolution de problèmes, un peu de mathématiques, de logique... et tout cela est utile pour faciliter les choses dans tous les domaines d'étude et d'apprentissage.

Le codage permet aux enfants d'exploiter les technologies

Le codage permet aux enfants d'exploiter les technologies et non l'inverse. Dans un monde où la technologie, les logiciels et l'algorithme sont utilisés partout, où, si nous ne faisons pas attention, nos données sont collectées et vendues contre notre gré, nous devons être conscients de la façon dont les outils technologiques que nous utilisons (notre ordinateur, nos smartphones, nos applications mobiles, nos maisons intelligentes, et même notre machine à laver et notre réfrigérateur intelligents...) fonctionnent et de ce qui se cache derrière leur fonctionnement.

Le code pour enfants peut fournir des connaissances de base afin que, même si un enfant grandit et choisit un métier qui n'a rien à voir avec la programmation, il soit toujours capable d'avoir une pleine conscience du fonctionnement du monde qui l'entoure.

Importance propédeutique



Améliorer les compétences utiles

Comme nous l'avons mentionné, le codage des enfants développe des compétences utiles supplémentaires même dans des domaines différents de la programmation et du codage : résolution de problèmes, logique, pensée computationnelle... Lorsqu'un enfant apprend un peu de codage à un jeune âge, il a des avantages dans tous les domaines d'apprentissage.

Le codage stimule la créativité

Le codage pour enfants pousse les enfants à résoudre des problèmes de manière créative, à penser différemment de ce qui est habituel et à trouver différents types de solutions pour un même problème. Le codage pour enfants stimule également la créativité car le codage est un processus créatif : le codage permet à l'enfant d'inventer, de jouer et de créer !

C'est une activité amusante

Les ordinateurs, les écrans et les smartphones ressemblent à des morceaux de magie aux yeux des enfants. La programmation et le codage ouvrent les portes d'un monde magique aux enfants et leur permettent de tenir la baguette magique entre leurs mains. En outre, le codage des enfants exploite souvent des jouets et des jeux d'équipe, de sorte que les enfants ne se rendent généralement pas compte qu'ils apprennent en fait une compétence importante : ils ont seulement l'impression de jouer !

C'est une activité sociale

Beaucoup pensent que le codage est une activité isolée qu'une personne fait seule devant un ordinateur. Cependant, le kid's coding est une activité spécifiquement conçue pour les enfants. Les activités sont donc proposées sous forme de jeux et se déroulent en groupe, en couple ou avec un enseignant. Le travail d'équipe est une autre compétence que les enfants peuvent développer avec le codage pour enfants grâce à cet aspect.





Cours de codage pour enfants : par où commencer ?



Premières étapes



Pour faire les premiers pas dans le codage, les enfants n'ont pas besoin d'utiliser un ordinateur. Lorsque les enfants apprennent à coder pour la première fois, ils apprennent à donner des instructions, à simplifier un gros problème en petits problèmes et à atteindre un objectif étape par étape. Toutes ces petites missions sont fournies sous la forme de jeux. Les enfants apprennent à coder de cette manière dès l'âge de 5 ou 6 ans.

Premiers langages de programmation



Les enfants apprennent les langages de programmation très jeunes s'ils le souhaitent. Bien sûr, tous les langages de programmation ne sont pas adaptés aux cours de codage pour enfants. Alors, quels sont les langages de programmation adaptés à l'apprentissage du code par les enfants ?

Scratch

Scratch est considéré comme le codage par blocs le plus facile à apprendre. Il s'agit d'une plateforme de codage par blocs basée sur le visuel et visant à raconter des histoires. Les enfants apprennent à coder par le biais de la narration et de l'animation : ils peuvent concevoir des magasins avec des animations 2D. Les histoires peuvent également être interactives, de sorte que les enfants peuvent coder même de petits jeux vidéo.

Python

Python est un langage de programmation que les adultes utilisent (tout développeur connaît le codage par blocs avec Python), mais cela ne signifie pas qu'il est particulièrement difficile. Au contraire, Python est un langage de programmation facile à apprendre. Lorsque les enfants commencent à apprendre à lire, ils peuvent également commencer à apprendre Python. Les adultes utilisent Python dans de nombreux domaines (robotique, applications, intelligence artificielle), mais les enfants peuvent l'utiliser pour des jeux vidéo et des applications simples.

Java

Comme Python, Java est un langage de programmation textuel facile. De plus, tout comme Python, il peut être enseigné aux enfants en âge de lire. L'utilisation que les développeurs font de ces deux langages de programmation est cependant différente. Si nous avons déjà évoqué l'utilisation de Python, nous pouvons préciser que Java est davantage utilisé pour créer des applications mobiles. Tous les enfants sont aujourd'hui familiers avec les applications mobiles : ils aimeront apprendre à en construire une, même s'il s'agit d'une application mobile très simple.

HTML

Le HTML est l'un des langages de programmation les plus connus car il est utilisé pour créer des sites web et des hypertextes (avec d'autres langages). Il n'est pas considéré comme un langage facile à apprendre, pourtant il est adapté à l'apprentissage du code à l'âge de 10 ans déjà ! Lorsqu'ils commencent à apprendre le codage avec le HTML à un jeune âge, les élèves peuvent commencer à utiliser des balises pour afficher le contenu différemment, connecter des pages et créer de petits hypertextes. Ces compétences leur seront utiles lorsqu'ils grandiront et deviendront plus avancés.

CSS

HTML aujourd'hui est rarement utilisé seul pour créer des sites Web. CSS est généralement utilisé aux côtés de HTML. CSS, également, peut être appris à un très jeune âge (environ 10 ans), malgré le fait qu'il soit considéré comme un langage de programmation avancé. Les enfants peuvent commencer à apprendre les bases du CSS pour avoir moins de difficultés que les adultes lorsqu'ils commencent à créer des sites Web.

Où trouver des cours de codage pour les enfants ?



L'informatique et la technologie deviennent des matières scolaires, au même titre que les mathématiques et l'anglais. Cependant, les programmes scolaires ne sont généralement pas assez avancés pour permettre à un enfant d'apprendre les bases du codage. Alors, où trouver des cours de codage pour enfants en dehors de l'école ? Comme souvent, Internet peut vous y aider : les cours de codage en ligne sont nombreux, et parmi eux, vous en trouverez beaucoup qui conviennent aux enfants. Toutefois, lorsque vous parcourez les cours de codage en ligne, assurez-vous que le cours est spécifiquement destiné aux enfants : l'approche de l'apprentissage du code pour les adultes et les enfants est extrêmement différente, et un enfant peut avoir de grandes difficultés à suivre un cours de codage en ligne pour adultes. Ainsi, pour éviter de gaspiller votre argent, recherchez des cours de codage en ligne pour enfants sur ces plateformes :

Code.org : il s'agit d'une plateforme de sites Web gratuits regorgeant de tutoriels.

Swift Playgrounds : une application iOS qui enseigne les concepts de codage par le biais de puzzles

Algorithm City : il s'agit d'une application pour Android qui permet aux enfants d'apprendre le codage par le jeu.

Tynker : c'est la plus adaptée aux très petits enfants.

Coding Safari : elle est également adaptée aux petits enfants.

Conseil bonus : Comment créer une application de codage pour les enfants ?



Si vous réfléchissez à la façon dont vous pouvez fournir une plateforme où les enfants apprennent le codage, la meilleure solution serait de créer une application de codage pour enfants. Les enfants aiment jouer avec les smartphones de leurs parents, et ils seront heureux d'être autorisés à passer du temps sur une application, sans savoir qu'ils apprennent à coder. AppMaster.io est une plateforme qui peut faciliter votre travail en tant que développeur afin que vous puissiez être en mesure de fournir aux enfants une application d'apprentissage du code en peu de temps et d'optimiser votre budget!