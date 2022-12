Nu technologie steeds belangrijker wordt in ons leven, vragen velen van ons zich af wat voor relatie kinderen ermee moeten hebben? Moeten ze een computer gebruiken? Moeten ze met smartphones spelen? Moeten ze leren programmeren op school? En moeten programmeren en coderen hetzelfde belang krijgen als andere vakken? Een van de belangrijkste thema's als het gaat om kinderen en codering is of en wanneer ze moeten leren coderen, en - ook - hoe kunnen ze iets leren dat zo ingewikkeld klinkt? In dit artikel proberen we deze belangrijke vraag te beantwoorden.

Wat is coderen?

Voordat we ons afvragen of en hoe onze kinderen moeten leren coderen, moeten we goed weten wat coderen is. Coderen is het opschrijven van instructies die een computerprogramma vertellen hoe het moet functioneren. Deze instructies moeten worden geschreven in een specifieke taal, een programmeertaal. Er zijn vele programmeertalen beschikbaar (JavaScript, HTML, Python, C++), en elke taal heeft verschillende kenmerken, is meer geschikt om bepaalde soorten resultaten te verkrijgen, en heeft verschillende niveaus van complexiteit.

Wanneer je op een knop op je scherm klikt, en er gebeurt iets, bijvoorbeeld een venster sluiten, dan komt dat omdat er in de broncode van het programma dat je gebruikt enige codering staat die deze instructie geeft: "als op de sluitknop wordt geklikt, moet het venster worden gesloten." Maar als je de broncode opent, zie je die woorden niet omdat computers geen Engels spreken: ze praten met JavaScript, HTML, enzovoort... Als je met een computer wilt communiceren en hem wilt vertellen wat hij moet doen, moeten we hun taal leren: een programmeertaal.





Dat gezegd zijnde, vragen we ons af hoe we kinderen codering kunnen leren. Is het niet te uitdagend en complex voor een kind om zo'n vaardigheid op jonge leeftijd te leren?

Waarom is coderen leren geschikt voor kinderen?

Wanneer volwassenen het leren van codes benaderen, doen ze twee belangrijke dingen: wat wiskunde leren en programmeertalen benaderen alsof het vreemde talen zijn. Natuurlijk zou coderen niet geschikt zijn voor kinderen als dit de enige mogelijke aanpak was. Programmeren kan echter ook op andere manieren worden benaderd. Programmeren heeft bijvoorbeeld veel te maken met problemen oplossen, complexe problemen afbreken tot eenvoudige problemen, en computational thinking ontwikkelen... en al deze dingen zijn gemakkelijk als een spel aan een kind voor te stellen. Met de juiste aanpak kunnen kinderen al op 5-jarige leeftijd de basis van coderen leren!

Waarom zouden we kinderen leren coderen?

Er zijn vele redenen waarom we een kind zo vroeg mogelijk moeten leren coderen, en ze kunnen in twee categorieën worden ingedeeld: de eerste houdt strikt verband met het belang van technologie in ons leven en de groeiende aanwezigheid ervan in elk aspect van ons leven; de tweede heeft te maken met hoe coderingscursussen een kind kunnen helpen bij de ontwikkeling van vele andere vaardigheden die hen kunnen helpen bij hun schoolopleiding, hun ontwikkeling, hun aanpassingsvermogen en andere gebieden.

Het belang van techniek

Coderen kan leiden tot veelbelovende carrières

Omdat technologie zo alomtegenwoordig is, omdat ze elke dag nieuwe toepassingen vindt in nieuwe sectoren, creëert ze ook elke dag nieuwe banen. Online coderingscursussen zijn drukker dan ooit omdat volwassenen die als kind nooit coderen hebben gestudeerd, nu proberen het gat te dichten om een goed betaalde baan te vinden en hun carrière op te bouwen. Met kindercodering kunnen kinderen een essentiële vaardigheid opbouwen waarmee ze in de toekomst een goede carrière kunnen opbouwen zonder dat ze als volwassenen hoeven te worstelen om programmeertalen te studeren.

Coding biedt academische fundamenten

Kindercoderingscursussen leren kinderen de basis van programmeertaal. Een van de belangrijkste voordelen is dat deze kinderen als volwassenen minder moeite zullen hebben met het studeren van programmeertalen. Bovendien ontwikkelen kinderen die leren coderen ook extra vaardigheden: probleemoplossend vermogen, een beetje wiskunde, logica... en dit is allemaal nuttig om het gemakkelijker te maken op alle studie- en leergebieden.

Dankzij codering kunnen kinderen technologie benutten

Dankzij codering kunnen kinderen technologie exploiteren en niet andersom. In een wereld waar technologie, software en algoritmen overal worden gebruikt, waar, als we niet opletten, onze gegevens tegen onze wil worden verzameld en verkocht, moeten we ons bewust zijn van hoe de technologie-instrumenten die we gebruiken (onze computer, onze smartphones, onze mobiele apps, onze slimme huizen, en zelfs onze slimme wasmachine en koelkast...) werken en wat er achter hun werking zit.

Kindercode kan zorgen voor een basiskennis zodat, zelfs als een kind opgroeit en een baan kiest die niets met programmeren te maken heeft, hij of zij toch in staat is zich volledig bewust te zijn van hoe de wereld om hen heen werkt.

Pedagogisch belang

Nuttige vaardigheden verbeteren

Zoals we al zeiden, ontwikkelt coderen bij kinderen aanvullende nuttige vaardigheden, zelfs op andere gebieden dan programmeren en coderen: probleemoplossing, logica, computational thinking... Als een kind op jonge leeftijd leert coderen, heeft het voordelen op alle leergebieden.

Coderen stimuleert de creativiteit

Kindercodering stimuleert kinderen om problemen creatief op te lossen, om anders te denken dan gewoonlijk en om verschillende soorten oplossingen te vinden voor hetzelfde probleem. Coderen voor kinderen stimuleert ook de creativiteit omdat coderen een creatief proces is: coderen stelt een kind in staat om uit te vinden, te spelen en te creëren!

Het is een leuke activiteit

Computers, schermen en smartphones lijken in de ogen van kinderen op stukjes magie. Programmeren en coderen openen de deuren in een wereld van magie voor kinderen en de toverstaf in hun handen. Bovendien maken kinderen bij het coderen vaak gebruik van speelgoed en teamspelletjes, zodat de kinderen meestal niet eens beseffen dat ze eigenlijk een belangrijke vaardigheid aan het leren zijn: het voelt alleen maar als spelen!

Het is een sociale activiteit

Velen zien coderen als een geïsoleerde activiteit die iemand in zijn eentje voor de computer doet. Kindercodering is echter een activiteit die speciaal voor kinderen is ontworpen. Daarom worden activiteiten aangeboden in de vorm van spelletjes, en ze gebeuren in groepen, in koppels, of samen met een leraar. Teamwerk is een andere vaardigheid die kinderen kunnen ontwikkelen met kindercodering vanwege dit aspect.

Coding cursussen voor kinderen: waar te beginnen?

De eerste stappen

Bij de eerste stappen in het coderen hoeven kinderen geen computer te gebruiken. Wanneer kinderen voor het eerst leren coderen, leren ze hoe ze instructies kunnen geven, een groot probleem kunnen vereenvoudigen in kleinere, en stap voor stap een doel kunnen bereiken. Al deze kleine opdrachten worden gegeven in de vorm van spelletjes. Kinderen leren op deze manier coderen als ze 5 of 6 jaar oud zijn.

Eerste programmeertalen

Kinderen leren al heel jong programmeertalen als ze dat willen. Natuurlijk is niet elke programmeertaal geschikt voor kindercursussen coderen. Dus, wat zijn de programmeertalen die geschikt zijn om kinderen te leren coderen?

Scratch

Scratch wordt beschouwd als de gemakkelijkste blokcodering om te leren. Het is een visueel gebaseerd platform voor blokcodering, gericht op verhalen vertellen. Kinderen leren coderen via verhalen en animatie: ze kunnen winkels ontwerpen met 2D-animaties. Verhalen kunnen ook interactief zijn, zodat kinderen zelfs kleine videospelletjes kunnen coderen.

Python

Python is een programmeertaal die volwassenen gebruiken (elke ontwikkelaar kent blokcodering met Python), maar dat betekent niet dat het bijzonder moeilijk is. Integendeel, Python is een makkelijke programmeertaal om te leren. Wanneer kinderen beginnen met leren lezen, kunnen ze ook beginnen met het leren van Python. Volwassenen gebruiken Python op vele gebieden (robotica, apps, kunstmatige intelligentie), maar kinderen kunnen het gebruiken voor videospelletjes en eenvoudige apps.

Java

Net als Python is Java een eenvoudige tekstgebaseerde programmeertaal. Bovendien kan het, net als Python, worden geleerd aan kinderen in de leesleeftijd. Het gebruik dat ontwikkelaars van de twee programmeertalen maken is echter verschillend. Terwijl we al hebben besproken waarvoor Python wordt gebruikt, kunnen we aangeven dat Java meer wordt gebruikt om mobiele apps te bouwen. Alle kinderen zijn tegenwoordig vertrouwd met mobiele apps: ze zullen graag leren hoe je er een bouwt, ook al is het een heel eenvoudige mobiele app.

HTML

HTML is een van de bekendste programmeertalen omdat het wordt gebruikt om websites en hypertekst te maken (samen met andere talen). Het wordt niet beschouwd als een gemakkelijke taal om te leren, maar toch is het geschikt om al op 10-jarige leeftijd code te leren! Als ze op jonge leeftijd beginnen te leren coderen met HTML, kunnen leerlingen tags gaan gebruiken om inhoud anders weer te geven, pagina's met elkaar te verbinden en kleine hypertekst te maken. Deze vaardigheden zullen van pas komen als ze opgroeien en verder gevorderd zijn.

CSS

HTML wordt tegenwoordig zelden alleen gebruikt om websites te maken. CSS wordt meestal naast HTML gebruikt. Ook CSS kan op zeer jonge leeftijd (ongeveer 10 jaar) worden geleerd, hoewel het wordt beschouwd als een geavanceerde programmeertaal. Kinderen kunnen beginnen met het leren van basis CSS om minder problemen te hebben dan volwassenen wanneer ze beginnen met het maken van websites.

Waar vind je coderingscursussen voor kinderen?

Informatica en technologie worden schoolvakken, net als wiskunde en Engels. Maar schoolprogramma's zijn meestal niet geavanceerd genoeg om een kind de basis van codering te leren. Waar vind je dan coderingscursussen voor kinderen buiten de school? Zoals zo vaak kan het internet u daarbij helpen: online coderingscursussen zijn talrijk, en daaronder zijn er veel die geschikt zijn voor kinderen. Wanneer u door online codeercursussen bladert, moet u er echter op letten dat de cursus specifiek voor kinderen is: de benadering van code leren voor volwassenen en kinderen is uiterst verschillend, en een kind kan grote moeite hebben om een online codeercursus voor volwassenen te volgen. Dus, om je geld niet te verspillen, zoek naar online codeercursussen voor kinderen op deze platforms:

Code.org: het is een gratis websiteplatform vol met tutorials.

Swift Playgrounds: een iOS-app die coderingsconcepten aanleert via puzzels.

Algorithm City: dit is een app voor Android waarmee kinderen spelenderwijs leren coderen.

Tynker: dit is het meest geschikt voor hele kleine kinderen.

Coding Safari: dit is ook geschikt voor kleine kinderen.

Bonustip: Hoe maak je een codeer-app voor kinderen?

Als je erover nadenkt hoe je een platform kunt bieden waar kinderen leren coderen, is de beste oplossing om een coderingsapp voor kinderen te maken. Kinderen spelen graag met de smartphones van hun ouders, en ze zullen blij zijn als ze tijd mogen besteden aan een app, zonder dat ze weten dat ze leren coderen. AppMaster.io is een platform dat uw werk als ontwikkelaar kan verlichten, zodat u kinderen in korte tijd een code-leer-app kunt bieden en uw budget kunt optimaliseren!