Com a importância crescente que a tecnologia está a ter nas nossas vidas, muitos de nós questionamos que tipo de relação os miúdos devem ter com ela? Deverão eles usar um computador? Deverão brincar com smartphones? Deverão aprender programação na escola? E a programação e a codificação devem ter a mesma importância que as outras disciplinas? Um dos temas principais quando se trata de crianças e codificação é se e quando devem aprender a codificar, e - também - como podem aprender algo que soa tão complicado? Neste artigo, tentaremos responder a esta importante questão.

O que é codificação?

Antes de nos perguntarmos se e como os nossos filhos devem aprender a codificar, devemos estar bem cientes da codificação. Codificar significa escrever instruções que dizem a um programa de computador como funcionar. Estas instruções devem ser escritas numa linguagem específica, uma linguagem de programação. Há muitas linguagens de programação disponíveis (JavaScript, HTML, Python, C++), e cada uma tem características diferentes, é mais adequada para obter certos tipos de resultados, e tem diferentes níveis de complexidade.

Quando se clica num botão no ecrã, e algo acontece, por exemplo, uma janela fecha-se, é porque há alguma codificação no código fonte do programa que se está a utilizar que dá esta instrução: "se o botão de fecho for clicado, a janela deve ser fechada". Se aceder ao código fonte, contudo, não verá essas palavras porque os computadores não falam inglês: falam JavaScript, HTML, etc... Se quiser comunicar com um computador e dizer-lhe o que fazer, precisamos de aprender a sua linguagem: uma linguagem de programação.



que dizia, quando nos perguntamos como ensinar codificação a crianças, perguntamos como ensinar-lhes linguagens de programação. Não é demasiado desafiante e complexo para uma criança aprender uma tal habilidade em tenra idade?

Por que razão a aprendizagem de codificação é adequada para crianças?

Quando os adultos se aproximam da aprendizagem de codificação, fazem duas coisas principais: aprendem alguma matemática e abordam as linguagens de programação como se fossem linguagens estrangeiras. Claro que a aprendizagem de códigos não seria adequada para crianças se esta fosse a única abordagem possível. No entanto, a programação pode ser abordada de outras formas. Por exemplo, a programação tem muito a ver com a resolução de problemas, desconstruindo problemas complexos em problemas simples, e desenvolvendo o pensamento computacional... e todas estas coisas são fáceis de apresentar como um jogo para uma criança. Com a abordagem certa, as crianças podem aprender o básico da codificação aos 5!

Por que devemos ensinar as crianças a codificar?

As razões pelas quais devemos ensinar uma criança a codificar o mais cedo possível são muitas, e poderiam ser agrupadas em duas categorias: a primeira está estritamente relacionada com a importância da tecnologia nas nossas vidas e a sua presença crescente em todos os aspectos das nossas vidas; a segunda está relacionada com como os cursos de codificação podem ser úteis para uma criança desenvolver muitas outras competências diferentes que podem ajudá-la através da sua escolaridade, desenvolvimento, capacidade de adaptação e outras áreas.

A importância da tecnologia

>forte>Codificação pode levar a carreiras promissoras>br>Porque a tecnologia é tão omnipresente, porque está a encontrar diariamente novas aplicações em novos sectores, está também a criar novos empregos todos os dias. Os cursos de codificação online estão mais cheios do que nunca porque os adultos que nunca estudaram codificação quando eram crianças estão agora a tentar preencher a lacuna para encontrar um emprego bem remunerado e construir as suas carreiras. A codificação infantil permite às crianças construir uma habilidade essencial que pode permitir-lhes construir uma boa carreira no futuro sem terem de lutar para estudar linguagens de programação como adultos.

Importância propedêutica



>p>>forte>Codificação fornece fundamentos académicos>br>Cursos de codificação infantil ensinam às crianças as noções básicas da linguagem de programação. Um dos principais benefícios é que estas crianças terão menos dificuldades em estudar as linguagens de programação como adultos. Além disso, quando as crianças aprendem a codificar, também desenvolvem competências adicionais: resolução de problemas, alguma matemática, lógica... e tudo isto é útil para facilitar as coisas em todas as áreas de estudo e aprendizagem.>p>>forte>Codificação permite às crianças explorar tecnologia>br>Codificação permite às crianças explorar técnicas e não o contrário. Num mundo onde a tecnologia, o software e o algoritmo são utilizados em todo o lado, onde, se não prestarmos atenção, os nossos dados são recolhidos e vendidos contra a nossa vontade, precisamos de estar conscientes de como as ferramentas tecnológicas que utilizamos (o nosso computador, os nossos smartphones, as nossas aplicações móveis, as nossas casas inteligentes, e até a nossa máquina de lavar e frigorífico inteligentes...) funcionam e o que está por detrás do seu funcionamento.>p>Kids code can provide a basic knowledge so that, even if a child grow up and pick up a job that has nothing to do with programming, he or she is still capable of having full awareness of how the world around them works.

>forte>Imprementar competências úteis>br>Como já mencionámos, a codificação infantil desenvolve competências úteis adicionais mesmo em áreas diferentes da programação e codificação: resolução de problemas, lógica, pensamento computacional... Quando uma criança aprende alguma codificação em tenra idade, tem vantagens em todas as áreas de aprendizagem.

>p>>forte>Codificação estimula a criatividade>br> A codificação infantil leva as crianças a resolver problemas de forma criativa, a pensar de forma diferente do habitual, e a encontrar diferentes tipos de soluções para o mesmo problema. A codificação infantil também estimula a criatividade porque a codificação é um processo criativo: a codificação permite que uma criança invente, brinque e crie!>p>> forte>>É uma actividade divertida>br>Computadores, telas e smartphones parecem peças de magia aos olhos das crianças. A programação e a codificação abrem as portas de um mundo de magia para as crianças e a varinha de condão nas suas mãos. Além disso, a codificação infantil explora frequentemente brinquedos e jogos de equipa, pelo que as crianças normalmente nem sequer se apercebem de que estão realmente a aprender uma habilidade importante: só se sente como se estivesse a brincar!>p>>forte>É uma actividade social>br>Muita gente pensa na codificação como uma actividade isolada que uma pessoa faz sozinha em frente de um computador. No entanto, a codificação infantil é uma actividade especificamente concebida para crianças. Por conseguinte, as actividades são fornecidas sob a forma de jogos, e acontecem em grupos, em casais, ou em conjunto com um professor. O trabalho de equipa é outra habilidade que as crianças podem desenvolver com a codificação infantil devido a este aspecto.





Cursos de codificação para crianças: de onde começar?



Primeiro passo

<

Ao mover os primeiros passos para a codificação, as crianças não precisam de utilizar um computador. Quando as crianças aprendem a codificar pela primeira vez, aprendem a dar instruções, a simplificar um grande problema em pequenos, e a alcançar uma meta passo a passo. Todas estas pequenas missões são fornecidas sob a forma de jogos. As crianças aprendem a codificar desta forma quando têm 5 ou 6 anos.

Primeira linguagens de programação

>h3>p>As crianças aprendem linguagens de programação muito jovens, se o desejarem. É claro que nem todas as linguagens de programação são adequadas para cursos de codificação para crianças. Assim, quais são as linguagens de programação adequadas para a aprendizagem de códigos por crianças?

> forte>Scratch>br>Scratch é considerado o bloco de codificação mais fácil de aprender. É uma plataforma de codificação de blocos de base visual destinada à narração de histórias. As crianças aprendem a codificar através da narração e animação: podem criar lojas com animações 2D. As histórias também podem ser interactivas, pelo que as crianças podem codificar até pequenos jogos de vídeo.

Python>br>Python é uma linguagem de programação que os adultos utilizam (todos os programadores conhecem a codificação de blocos com Python), mas isto não significa que seja particularmente difícil. Pelo contrário, Python é uma linguagem de programação fácil de aprender. Quando as crianças começam a aprender a ler, podem também começar a aprender Python. Os adultos usam Python em muitos campos (robótica, aplicações, inteligência artificial), mas as crianças podem usá-lo para jogos de vídeo e aplicações simples.

>forte>Java>br>Apenas como Python, Java é uma linguagem de programação baseada em texto fácil. Além disso, tal como o Python, pode ser ensinado às crianças em idade de leitura. O uso que os programadores fazem das duas linguagens de programação é, no entanto, diferente. Embora já tenhamos discutido para que é utilizado Python, podemos especificar que Java é mais utilizado para construir aplicações móveis. Todas as crianças estão hoje em dia familiarizadas com aplicações móveis: vão adorar aprender a construir uma, mesmo que seja uma aplicação móvel muito simples.

HTML>br>HTML é uma das linguagens de programação mais conhecidas porque é utilizada para criar websites e hipertexto (juntamente com outras linguagens). Não é considerada uma linguagem fácil de aprender, mas é adequada para a aprendizagem de código já aos 10 anos de idade! Quando começam a aprender a codificar com HTML numa idade jovem, os estudantes podem começar a usar tags para mostrar conteúdos de forma diferente, ligar páginas, e criar pequenos hipertextos. Estas competências serão úteis quando crescerem e se tornarem mais avançadas.

CSS

HTML hoje em dia raramente é utilizado sozinho para criar sítios web. O CSS é normalmente utilizado juntamente com HTML. O CSS, também pode ser aprendido numa idade muito jovem (cerca de 10 anos), apesar de ser considerado uma linguagem de programação avançada. As crianças podem começar a aprender CSS básico para terem menos dificuldades do que os adultos quando começam a criar websites.

Onde encontrar cursos de codificação para crianças?

<

Tynker: esta é a mais adequada para crianças muito pequenas.

Bonus tip: Como criar uma aplicação de codificação para crianças?

<

p>Ciência e tecnologia de computadores estão a tornar-se disciplinas escolares, tal como a Matemática e o Inglês. No entanto, os programas escolares não são normalmente suficientemente avançados para permitir que uma criança aprenda as noções básicas de codificação. Então, onde se podem encontrar cursos de codificação para crianças fora da escola? Como acontece frequentemente, a Internet pode ajudá-lo com isso: os cursos de codificação online são numerosos, e entre eles, encontrará muitos adequados para crianças. Ao navegar por cursos de codificação online, no entanto, assegure-se de que o curso é especificamente para crianças: a abordagem à aprendizagem de códigos para adultos e crianças é extremamente diferente, e uma criança pode ter extrema dificuldade em seguir um curso de codificação online para adultos. Assim, para evitar desperdiçar o seu dinheiro, procure cursos de codificação em linha para crianças nestas plataformas:>ul>##li>Code.org: é uma plataforma de website gratuita cheia de tutoriais.#li>Swift Playgrounds: uma aplicação iOS que ensina conceitos de codificação através de puzzles#li>Algorithm City: é uma aplicação para Android que permite às crianças aprenderem a codificação através da brincadeira.<>li>Coding Safari: esta também é adequada para crianças pequenas.

Se estiver a pensar em como pode fornecer uma plataforma onde as crianças aprendam a codificar, a melhor solução seria criar uma aplicação de codificação para crianças. As crianças adoram brincar com os smartphones dos seus pais, e ficarão felizes por lhes ser permitido passar tempo com uma aplicação, sem saberem que estão a aprender a codificar. AppMaster.io é uma plataforma que pode facilitar o seu trabalho como programador, para que possa fornecer às crianças uma aplicação de aprendizagem de código num curto espaço de tempo e optimizar o seu orçamento!