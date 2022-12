Wraz z rosnącym znaczeniem, jakie technologia ma w naszym życiu, wielu z nas zastanawia się, jaki związek z nią powinny mieć dzieci? Czy powinny korzystać z komputera? Czy powinny bawić się smartfonami? Czy powinny uczyć się programowania w szkole? I czy programowanie i kodowanie powinno mieć taką samą wagę jak inne przedmioty? Jednym z głównych tematów, jeśli chodzi o dzieci i kodowanie, jest to, czy i kiedy powinny nauczyć się kodować, a także - jak mogą nauczyć się czegoś, co brzmi tak skomplikowanie? W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na to ważne pytanie.

Czym jest kodowanie?

Zanim zadamy sobie pytanie, czy i jak nasze dzieci powinny nauczyć się kodować, powinniśmy dobrze poznać pojęcie kodowania. Kodowanie oznacza zapisywanie instrukcji, które mówią programowi komputerowemu, jak ma funkcjonować. Instrukcje te muszą być napisane w określonym języku, języku programowania. Dostępnych jest wiele języków programowania (JavaScript, HTML, Python, C++), a każdy z nich ma inne cechy, jest bardziej odpowiedni do uzyskania pewnych typów wyników i ma różny poziom złożoności.

Kiedy klikasz przycisk na ekranie i coś się dzieje, na przykład zamyka się okno, to dlatego, że w kodzie źródłowym programu, z którego korzystasz, znajduje się pewne kodowanie, które wydaje taką instrukcję: "jeśli kliknięty zostanie przycisk zamykania, okno musi zostać zamknięte". Jeśli jednak uzyskasz dostęp do kodu źródłowego, nie zobaczysz tych słów, ponieważ komputery nie mówią po angielsku: rozmawiają w języku JavaScript, HTML i tak dalej... Jeśli chcesz komunikować się z komputerem i powiedzieć mu, co ma robić, musimy nauczyć się ich języka: języka programowania.





To powiedziawszy, kiedy zadajemy sobie pytanie, jak uczyć dzieci kodowania, pytamy, jak uczyć je języków programowania. Czy nie jest to zbyt trudne i skomplikowane dla dziecka, aby nauczyć się takiej umiejętności w młodym wieku?

Dlaczego nauka kodowania jest odpowiednia dla dzieci?

Kiedy dorośli podchodzą do nauki kodowania, robią dwie główne rzeczy: uczą się trochę matematyki i podchodzą do języków programowania jak do języków obcych. Oczywiście nauka kodowania nie byłaby odpowiednia dla dzieci, gdyby to było jedyne możliwe podejście. Do programowania można jednak podejść w inny sposób. Na przykład programowanie ma wiele wspólnego z rozwiązywaniem problemów, rozkładaniem złożonych problemów na proste i rozwijaniem myślenia obliczeniowego... a wszystkie te rzeczy łatwo przedstawić dziecku w formie gry. Przy odpowiednim podejściu, dzieci mogą nauczyć się podstaw kodowania już w wieku 5 lat!

Dlaczego powinniśmy uczyć dzieci kodowania?

Powodów, dla których powinniśmy uczyć dziecko kodowania tak wcześnie, jak to możliwe, jest wiele i można je pogrupować w dwie kategorie: pierwszy jest ściśle związany ze znaczeniem technologii w naszym życiu i jej rosnącą obecnością w każdym aspekcie naszego życia; drugi jest związany z tym, jak kursy kodowania mogą być pomocne dla dziecka w rozwijaniu wielu innych różnych umiejętności, które mogą pomóc mu w trakcie nauki w szkole, rozwoju, umiejętności adaptacyjnych i innych obszarach.

Znaczenie technologii

Kodowanie może prowadzić do obiecujących karier

Ponieważ technologia jest tak wszechobecna, ponieważ codziennie znajduje nowe zastosowania w nowych sektorach, codziennie tworzy również nowe miejsca pracy. Kursy kodowania online są bardziej zatłoczone niż kiedykolwiek, ponieważ dorośli, którzy nigdy nie uczyli się kodowania jako dzieci, teraz próbują wypełnić lukę, aby znaleźć dobrze płatną pracę i zbudować swoją karierę. Kodowanie dla dzieci pozwala dzieciom zbudować istotną umiejętność, która może pozwolić im na zbudowanie dobrej kariery w przyszłości bez konieczności zmagania się z nauką języków programowania jako dorośli.

Kodowanie zapewnia podstawy akademickie

Kursy kodowania dla dzieci uczą dzieci podstaw języka programowania. Jedną z głównych korzyści jest to, że te dzieci będą miały mniej trudności w studiowaniu języków programowania jako dorośli. Ponadto, gdy dzieci uczą się kodować, rozwijają także dodatkowe umiejętności: rozwiązywanie problemów, trochę matematyki, logiki... a to wszystko ułatwia naukę we wszystkich dziedzinach nauki i studiowania.

Kodowanie pozwala dzieciom korzystać z technologii

Kodowanie pozwala dzieciom wykorzystywać tech, a nie odwrotnie. W świecie, w którym technologia, oprogramowanie i algorytm są wykorzystywane wszędzie, gdzie, jeśli nie zwracamy uwagi, nasze dane są zbierane i sprzedawane wbrew naszej woli, musimy być świadomi, jak działają narzędzia technologiczne, z których korzystamy (nasz komputer, nasze smartfony, nasze aplikacje mobilne, nasze inteligentne domy, a nawet nasza inteligentna pralka i lodówka...) i co stoi za ich funkcjonowaniem.

Kids code może zapewnić podstawową wiedzę, dzięki której, nawet jeśli dziecko dorośnie i wybierze pracę, która nie ma nic wspólnego z programowaniem, nadal będzie w stanie mieć pełną świadomość tego, jak działa otaczający je świat.

Znaczenie propedeutyczne

Doskonalenie przydatnych umiejętności

Jak już wspomnieliśmy, kodowanie u dzieci rozwija dodatkowe pomocne umiejętności nawet w obszarach innych niż programowanie i kodowanie: rozwiązywanie problemów, logika, myślenie obliczeniowe... Kiedy dziecko uczy się trochę kodowania w młodym wieku, ma korzyści we wszystkich obszarach nauki.

Kodowanie zwiększa kreatywność

Kodowanie dla dzieci zmusza je do kreatywnego rozwiązywania problemów, do myślenia w inny sposób niż zwykle i do znajdowania różnych rodzajów rozwiązań tego samego problemu. Kodowanie dla dzieci zwiększa również kreatywność, ponieważ kodowanie jest procesem twórczym: kodowanie pozwala dziecku wymyślać, bawić się i tworzyć!

To zabawne zajęcie

Komputery, ekrany i smartfony wyglądają jak kawałki magii dla oczu dzieci. Programowanie i kodowanie otwierają dzieciom drzwi do świata magii i otwierają magiczną różdżkę w ich rękach. Co więcej, dzieci kodujące często wykorzystują zabawki i gry zespołowe, więc dzieci zazwyczaj nawet nie zdają sobie sprawy, że tak naprawdę uczą się ważnej umiejętności: to tylko wrażenie zabawy!

Jest to aktywność społeczna

Wiele osób myśli o kodowaniu jako o odizolowanej czynności, którą osoba wykonuje samodzielnie przed komputerem. Jednak kid's coding to zajęcia zaprojektowane specjalnie dla dzieci. Dlatego zajęcia są dostarczane w formie gier i odbywają się w grupach, w parach lub razem z nauczycielem. Praca zespołowa to kolejna umiejętność, którą dzieci mogą rozwijać dzięki kid coding ze względu na ten aspekt.

Kursy kodowania dla dzieci: od czego zacząć?

Pierwsze kroki

Stawiając pierwsze kroki w kodowaniu, dzieci nie muszą korzystać z komputera. Kiedy dzieci uczą się kodować po raz pierwszy, uczą się, jak wydawać polecenia, upraszczać duży problem na mniejsze i krok po kroku dochodzić do celu. Wszystkie te małe misje są dostarczane w formie gier. Dzieci uczą się kodować w ten sposób, gdy mają 5 lub 6 lat.

Pierwsze języki programowania

Dzieci uczą się języków programowania bardzo młodo, jeśli tylko chcą. Oczywiście nie każdy język programowania nadaje się na kursy kodowania dla dzieci. Jakie są więc języki programowania odpowiednie do nauki kodowania przez dzieci?

Scratch

Scratch jest uważany za najłatwiejsze do nauczenia się kodowanie blokowe. Jest to wizualnie oparta platforma kod owania blokowego ukierunkowana na opowiadanie historii. Dzieci uczą się kodowania poprzez opowiadanie historii i animację: mogą projektować sklepy z animacjami 2D. Historie mogą być również interaktywne, więc dzieci mogą kodować nawet małe gry wideo.

Python

Python to język programowania, którego używają dorośli (każdy programista zna kodowanie blokowe za pomocą Pythona), ale to nie znaczy, że jest szczególnie trudny. Wręcz przeciwnie, Python jest łatwym do nauczenia się językiem programowania. Kiedy dzieci zaczynają naukę czytania, mogą również rozpocząć naukę Pythona. Dorośli używają Pythona w wielu dziedzinach (robotyka, aplikacje, sztuczna inteligencja), ale dzieci mogą go używać do gier wideo i prostych aplikacji.

Java

Podobnie jak Python, Java jest łatwym tekstowym językiem programowania. Co więcej, podobnie jak Python, może być nauczana przez dzieci w wieku czytelniczym. Zastosowanie, jakie robią programiści z tych dwóch języków programowania, jest jednak inne. Podczas gdy omówiliśmy już, do czego służy Python, możemy określić, że Java jest bardziej wykorzystywana do budowania aplikacji mobilnych. Wszystkie dzieci są dziś zaznajomione z aplikacjami mobilnymi: chętnie nauczą się, jak je zbudować, nawet jeśli będzie to bardzo prosta aplikacja mobilna.

HTML

HTML jest jednym z najbardziej znanych języków programowania, ponieważ jest używany do tworzenia stron internetowych i hipertekstu (wraz z innymi językami). Nie jest uważany za łatwy język do nauki, jednak nadaje się do nauki kodu już w wieku 10 lat! Rozpoczynając naukę kodowania z HTML w młodym wieku, uczniowie mogą zacząć używać znaczników do wyświetlania treści w różny sposób, łączenia stron i tworzenia małych hipertekstów. Te umiejętności będą przydatne, gdy dorosną i staną się bardziej zaawansowani.

CSS

HTML dzisiaj rzadko jest używany samodzielnie do tworzenia stron internetowych. CSS jest zwykle używany razem z HTML. CSS również można się nauczyć w bardzo młodym wieku (około 10 lat), mimo że jest uważany za zaawansowany język programowania. Dzieci mogą zacząć uczyć się podstaw CSS, by mieć mniej trudności niż dorośli, gdy zaczną tworzyć strony internetowe.

Gdzie znaleźć kursy kodowania dla dzieci?

Informatyka i technologia stają się przedmiotami szkolnymi, tak jak matematyka i angielski. Jednak programy szkolne zazwyczaj nie są na tyle zaawansowane, aby dziecko mogło nauczyć się podstaw kodowania. Gdzie zatem można znaleźć kursy kodowania dla dzieci poza szkołą? Jak to często bywa, internet może Ci w tym pomóc: kursy kodowania online są liczne, a wśród nich znajdziesz wiele odpowiednich dla dzieci. Przeglądając kursy kodowania online, upewnij się jednak, że kurs jest przeznaczony specjalnie dla dzieci: podejście do nauki kodu dla dorosłych i dzieci jest skrajnie różne, a dziecko może mieć ogromne trudności z podążaniem za kursem kodowania online dla dorosłych. Dlatego, aby nie zmarnować pieniędzy, szukaj kursów kodowania online dla dzieci na tych platformach:

Code.org: to darmowa platforma internetowa pełna tutoriali.

Swift Playgrounds: aplikacja na iOS, która uczy koncepcji kodowania poprzez zagadki

Algorithm City: to aplikacja na Androida, która pozwala dzieciom uczyć się kodowania poprzez zabawę.

Tynker: jest to najbardziej odpowiednie dla bardzo małych dzieci.

Coding Safari: to jest również odpowiednie dla małych dzieci.

Wskazówka bonusowa: Jak stworzyć aplikację do kodowania dla dzieci?

Jeśli zastanawiasz się, jak możesz zapewnić platformę, na której dzieci uczą się kodowania, najlepszym rozwiązaniem byłoby stworzenie aplikacji do kodowania dla dzieci. Dzieci uwielbiają bawić się smartfonami swoich rodziców i z pewnością ucieszą się, gdy pozwolą im spędzić czas na aplikacji, nieświadome, że uczą się kodowania. AppMaster.io to platforma, która może ułatwić Twoją pracę jako dewelopera, dzięki czemu będziesz w stanie zapewnić dzieciom aplikację do nauki kodowania w krótkim czasie i zoptymalizować swój budżet!