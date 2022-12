Con la crescente importanza che la tecnologia sta assumendo nella nostra vita, molti di noi si chiedono che tipo di rapporto debbano avere i bambini con essa. Dovrebbero usare un computer? Dovrebbero giocare con gli smartphone? Dovrebbero imparare la programmazione a scuola? E la programmazione e il coding dovrebbero avere la stessa importanza di altre materie? Uno dei temi principali quando si parla di bambini e coding è se e quando dovrebbero imparare a programmare e, inoltre, come possono imparare qualcosa che sembra così complicato? In questo articolo cercheremo di rispondere a questa importante domanda.

Che cos'è il coding?

Prima di chiederci se e come i nostri figli dovrebbero imparare a codificare, dovremmo conoscere bene il concetto di codifica. Codificare significa scrivere le istruzioni che indicano il funzionamento di un programma informatico. Queste istruzioni devono essere scritte in un linguaggio specifico, un linguaggio di programmazione. Esistono molti linguaggi di programmazione (JavaScript, HTML, Python, C++) e ognuno di essi ha caratteristiche diverse, è più adatto per ottenere determinati tipi di risultati e ha livelli di complessità diversi.

Quando si fa clic su un pulsante sullo schermo e succede qualcosa, ad esempio la chiusura di una finestra, è perché nel codice sorgente del programma che si sta utilizzando c'è una codifica che dà questa istruzione: "se si fa clic sul pulsante di chiusura, la finestra deve essere chiusa". Se si accede al codice sorgente, però, non si vedono queste parole perché i computer non parlano inglese: parlano in JavaScript, HTML e così via... Se vogliamo comunicare con un computer e dirgli cosa fare, dobbiamo imparare la sua lingua: un linguaggio di programmazione.





Detto questo, quando ci chiediamo come insegnare il coding ai bambini, ci chiediamo come insegnare loro i linguaggi di programmazione. Non è troppo impegnativo e complesso per un bambino imparare una tale abilità in giovane età?

Perché l'apprendimento del coding è adatto ai bambini?

Quando gli adulti si avvicinano all'apprendimento del codice, fanno due cose principali: imparano un po' di matematica e affrontano i linguaggi di programmazione come se fossero lingue straniere. Naturalmente, l'apprendimento del codice non sarebbe adatto ai bambini se questo fosse l'unico approccio possibile. Tuttavia, la programmazione può essere affrontata in altri modi. Ad esempio, la programmazione ha molto a che fare con la risoluzione di problemi, con la decostruzione di problemi complessi in problemi semplici e con lo sviluppo del pensiero computazionale... e tutte queste cose sono facili da presentare come un gioco a un bambino. Con il giusto approccio, i bambini possono imparare le basi del coding già all'età di 5 anni!

Perché dovremmo insegnare ai bambini il codice?

Le ragioni per cui dovremmo insegnare a un bambino a codificare il più presto possibile sono molte e possono essere raggruppate in due categorie: la prima è strettamente legata all'importanza della tecnologia nella nostra vita e alla sua crescente presenza in ogni aspetto della nostra vita; la seconda è legata al fatto che i corsi di codifica possono essere utili a un bambino per sviluppare molte altre abilità diverse che possono aiutarlo durante la scuola, lo sviluppo, le capacità di adattamento e altre aree.

L'importanza della tecnologia

Il coding può portare a carriere promettenti

Poiché la tecnologia è così onnipresente e trova ogni giorno nuove applicazioni in nuovi settori, crea ogni giorno anche nuovi posti di lavoro. I corsi di coding online sono più affollati che mai, perché gli adulti che non hanno mai studiato coding da bambini stanno ora cercando di colmare il divario per trovare un lavoro ben retribuito e costruire la propria carriera. Il coding per bambini consente ai ragazzi di acquisire un'abilità essenziale che può permettere loro di costruirsi una buona carriera in futuro, senza dover faticare per studiare i linguaggi di programmazione da adulti.

Il coding fornisce basi accademiche

I corsi di coding per bambini insegnano ai bambini le basi del linguaggio di programmazione. Uno dei principali vantaggi è che questi bambini avranno meno difficoltà a studiare i linguaggi di programmazione da adulti. Inoltre, quando i bambini imparano a codificare, sviluppano anche altre abilità: risoluzione di problemi, matematica, logica... e tutto ciò è utile per facilitare le cose in tutti gli ambiti di studio e apprendimento.

Il coding permette ai bambini di sfruttare la tecnologia

Il coding permette ai bambini di sfruttare la tecnologia e non il contrario. In un mondo in cui la tecnologia, il software e gli algoritmi sono utilizzati ovunque e in cui, se non prestiamo attenzione, i nostri dati vengono raccolti e venduti contro la nostra volontà, dobbiamo essere consapevoli di come funzionano gli strumenti tecnologici che utilizziamo (il nostro computer, i nostri smartphone, le nostre app mobili, le nostre case intelligenti e persino la nostra lavatrice e il nostro frigorifero intelligenti...) e di cosa c'è dietro il loro funzionamento.

Il codice per bambini può fornire una conoscenza di base in modo che, anche se un bambino cresce e sceglie un lavoro che non ha nulla a che fare con la programmazione, sia comunque in grado di avere piena consapevolezza di come funziona il mondo che lo circonda.

Importanza propedeutica

Migliorare le competenze utili

Come abbiamo detto, il coding dei bambini sviluppa ulteriori competenze utili anche in ambiti diversi dalla programmazione e dal coding: risoluzione dei problemi, logica, pensiero computazionale... Quando un bambino impara il coding in giovane età, ha vantaggi in tutte le aree di apprendimento.

Il coding stimola la creatività

Il coding spinge i bambini a risolvere i problemi in modo creativo, a pensare in modo diverso dal solito e a trovare diversi tipi di soluzioni per lo stesso problema. Il coding per bambini stimola anche la creatività perché il coding è un processo creativo: il coding permette al bambino di inventare, giocare e creare!

È un'attività divertente

Computer, schermi e smartphone sembrano pezzi di magia agli occhi dei bambini. La programmazione e il coding aprono ai bambini le porte di un mondo di magia e fanno uscire la bacchetta magica dalle loro mani. Inoltre, il coding per bambini spesso sfrutta giocattoli e giochi di squadra, per cui i bambini di solito non si rendono nemmeno conto che stanno imparando un'abilità importante: sembra solo di giocare!

È un'attività sociale

Molti pensano al coding come a un'attività isolata che una persona fa da sola davanti a un computer. Tuttavia, il kid's coding è un'attività pensata appositamente per i bambini. Pertanto, le attività sono fornite sotto forma di giochi e si svolgono in gruppo, in coppia o insieme a un insegnante. Il lavoro di squadra è un'altra abilità che i bambini possono sviluppare con il coding per bambini.

Corsi di coding per bambini: da dove cominciare?

I primi passi

Per muovere i primi passi nel coding, i bambini non hanno bisogno di usare un computer. Quando i bambini imparano a codificare per la prima volta, imparano a dare istruzioni, a semplificare un grande problema in altri più piccoli e a raggiungere un obiettivo passo dopo passo. Tutte queste piccole missioni sono fornite sotto forma di giochi. I bambini imparano a programmare in questo modo all'età di 5 o 6 anni.

I primi linguaggi di programmazione

I bambini imparano i linguaggi di programmazione molto presto, se lo desiderano. Naturalmente, non tutti i linguaggi di programmazione sono adatti ai corsi di codifica per bambini. Quindi, quali sono i linguaggi di programmazione adatti ai bambini per imparare il codice?

Scratch

Scratch è considerato il coding a blocchi più facile da imparare. È una piattaforma di codifica a blocchi basata sulla visualizzazione e finalizzata alla narrazione di storie. I bambini imparano a codificare attraverso la narrazione e l'animazione: possono progettare negozi con animazioni 2D. Le storie possono anche essere interattive, quindi i bambini possono codificare anche piccoli videogiochi.

Python

Python è un linguaggio di programmazione utilizzato dagli adulti (ogni sviluppatore conosce la codifica a blocchi con Python), ma questo non significa che sia particolarmente difficile. Al contrario, Python è un linguaggio di programmazione facile da imparare. Quando i bambini iniziano a imparare a leggere, possono anche iniziare a imparare Python. Gli adulti usano Python in molti campi (robotica, applicazioni, intelligenza artificiale), ma i bambini possono usarlo per videogiochi e semplici applicazioni.

Java

Proprio come Python, Java è un linguaggio di programmazione semplice e basato sul testo. Inoltre, proprio come Python, può essere insegnato ai bambini in età di lettura. L'uso che gli sviluppatori fanno dei due linguaggi di programmazione è però diverso. Mentre abbiamo già parlato dell'uso di Python, possiamo specificare che Java è più utilizzato per costruire applicazioni mobili. Oggi tutti i bambini hanno familiarità con le app per dispositivi mobili: ameranno imparare a costruirne una, anche se si tratta di un'app mobile molto semplice.

HTML

L'HTML è uno dei linguaggi di programmazione più conosciuti perché viene utilizzato per creare siti web e ipertesti (insieme ad altri linguaggi). Non è considerato un linguaggio facile da imparare, eppure è adatto all'apprendimento del codice già a 10 anni! Quando iniziano a imparare il codice con l'HTML in giovane età, gli studenti possono iniziare a usare i tag per visualizzare i contenuti in modo diverso, collegare le pagine e creare piccoli ipertesti. Queste abilità saranno utili una volta cresciuti e diventati più avanzati.

I CSS

Oggi l'HTML è raramente utilizzato da solo per creare siti web. Il CSS viene solitamente utilizzato insieme all'HTML. Anche i CSS possono essere appresi in età molto giovane (intorno ai 10 anni), nonostante siano considerati un linguaggio di programmazione avanzato. I bambini possono iniziare a imparare i CSS di base per avere meno difficoltà degli adulti quando iniziano a creare siti web.

Dove trovare corsi di codifica per bambini?

L'informatica e la tecnologia stanno diventando materie scolastiche, proprio come la matematica e l'inglese. Tuttavia, i programmi scolastici di solito non sono abbastanza avanzati da permettere a un bambino di imparare le basi del coding. Quindi, dove si possono trovare corsi di coding per bambini al di fuori della scuola? Come spesso accade, Internet può aiutarvi: i corsi di coding online sono numerosi e tra questi ne troverete molti adatti ai bambini. Quando navigate tra i corsi di coding online, però, assicuratevi che il corso sia specifico per bambini: l'approccio all'apprendimento del codice per adulti e bambini è estremamente diverso, e un bambino può avere estrema difficoltà a seguire un corso di coding online per adulti. Quindi, per evitare di sprecare i vostri soldi, cercate i corsi di coding online per bambini su queste piattaforme:

Code.org: è una piattaforma web gratuita ricca di tutorial.

Swift Playgrounds: un'applicazione per iOS che insegna i concetti di codifica attraverso i puzzle.

Algorithm City: è un'app per Android che permette ai bambini di imparare il coding attraverso il gioco.

Tynker: è la più adatta ai bambini molto piccoli.

Coding Safari: anche questa è adatta ai bambini piccoli.

Suggerimento bonus: come creare un'app di coding per bambini?

Se state pensando a come fornire una piattaforma dove i bambini imparano il coding, la soluzione migliore è creare un'app di coding per bambini. I bambini amano giocare con gli smartphone dei genitori e saranno felici di poter passare il tempo su un'app, ignari del fatto che stanno imparando a codificare. AppMaster.io è una piattaforma che può facilitare il vostro lavoro di sviluppatori, in modo che possiate fornire ai bambini un'app per l'apprendimento del codice in breve tempo e ottimizzando il vostro budget!