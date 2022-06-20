مع تزايد أهمية التكنولوجيا في حياتنا ، يتساءل الكثير منا عن نوع العلاقة التي يجب أن تربط الأطفال بها؟ هل يجب عليهم استخدام الكمبيوتر؟ هل يجب أن يلعبوا بالهواتف الذكية؟ هل يجب أن يتعلموا البرمجة في المدرسة؟ وهل يجب إعطاء البرمجة والتشفير نفس الأهمية مثل الموضوعات الأخرى؟ أحد الموضوعات الرئيسية عندما يتعلق الأمر بالأطفال والبرمجة هو ما إذا كان يجب عليهم تعلم كيفية البرمجة ومتى يجب عليهم ذلك ، وكذلك - أيضًا - كيف يمكنهم تعلم شيء يبدو معقدًا للغاية؟ سنحاول في هذا المقال الإجابة عن هذا السؤال المهم.

ما هو الترميز؟

قبل أن نسأل أنفسنا ما إذا كان يجب أن يتعلم أطفالنا كيفية البرمجة ، يجب أن نكون على دراية جيدة بالبرمجة. يعني الترميز تدوين التعليمات التي تخبر برنامج الكمبيوتر بكيفية العمل. يجب كتابة هذه التعليمات بلغة معينة ، لغة برمجة. هناك العديد من لغات البرمجة المتاحة (JavaScript و HTML و Python و C ++) ، ولكل منها خصائص مختلفة ، وهي أكثر ملاءمة للحصول على أنواع معينة من النتائج ، ولها مستويات مختلفة من التعقيد.

عندما تنقر على زر على شاشتك ، ويحدث شيء ما ، على سبيل المثال ، يتم إغلاق نافذة ، وذلك بسبب وجود بعض الترميز في الكود المصدري للبرنامج الذي تستخدمه والذي يعطي هذه التعليمات: "إذا تم النقر فوق زر الإغلاق ، يجب إغلاق النافذة ". ومع ذلك ، إذا قمت بالوصول إلى شفرة المصدر ، فلن ترى هذه الكلمات لأن أجهزة الكمبيوتر لا تتحدث الإنجليزية: فهي تتحدث إلى JavaScript و HTML وما إلى ذلك ... إذا كنت تريد الاتصال بجهاز كمبيوتر وإخباره بما يجب فعله ، نحن بحاجة إلى تعلم لغتهم: لغة برمجة.





بعد قولي هذا ، عندما نسأل أنفسنا عن كيفية تعليم البرمجة للأطفال ، نسأل كيف نعلمهم لغات البرمجة. أليس من الصعب والتعقيد أن يتعلم الطفل مثل هذه المهارة في سن مبكرة؟

لماذا يعتبر تعلم البرمجة مناسبًا للأطفال؟



عندما يقترب البالغون من تعلم البرمجة ، فإنهم يقومون بأمرين رئيسيين: تعلم بعض الرياضيات والتعامل مع لغات البرمجة كما لو كانت لغات أجنبية. بالطبع ، لن يكون تعلم الكود مناسبًا للأطفال إذا كان هذا هو النهج الوحيد الممكن. ومع ذلك ، يمكن التعامل مع البرمجة بطرق أخرى. على سبيل المثال ، البرمجة لها علاقة كبيرة بحل المشكلات ، وتفكيك المشكلات المعقدة إلى مشاكل بسيطة ، وتطوير التفكير الحسابي ... وكل هذه الأشياء يسهل تقديمها على أنها لعبة للطفل. من خلال النهج الصحيح ، يمكن للأطفال تعلم أساسيات البرمجة في سن الخامسة!

لماذا يجب أن نعلم الأطفال كيفية البرمجة؟

الأسباب التي تجعلنا نعلم الطفل كيفية البرمجة في أقرب وقت ممكن كثيرة ، ويمكن تصنيفها في فئتين: الأولى مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بأهمية التكنولوجيا في حياتنا ووجودها المتزايد في كل جانب من جوانب حياتنا ؛ والثاني يتعلق بكيفية أن دورات البرمجة يمكن أن تكون مفيدة للطفل في تطوير العديد من المهارات المختلفة الأخرى التي يمكن أن تساعدهم من خلال التعليم ، والتنمية ، ومهارات التكيف وغيرها من المجالات.

أهمية التكنولوجيا



يمكن أن تؤدي البرمجة إلى وظائف واعدة

نظرًا لأن التكنولوجيا منتشرة في كل مكان ، لأنها تجد تطبيقات جديدة في قطاعات جديدة كل يوم ، فهي أيضًا تخلق وظائف جديدة كل يوم. أصبحت دورات البرمجة عبر الإنترنت مزدحمة أكثر من أي وقت مضى لأن البالغين الذين لم يدرسوا البرمجة أبدًا كأطفال يحاولون الآن سد الفجوة للعثور على وظائف بأجر جيد وبناء حياتهم المهنية. يسمح برمجة الأطفال للأطفال ببناء مهارة أساسية يمكن أن تسمح لهم ببناء مهنة جيدة في المستقبل دون الاضطرار إلى المعاناة في دراسة لغات البرمجة كبالغين.

يوفر الترميز الأسس الأكاديمية

دورات البرمجة للأطفال تعلم الأطفال أساسيات لغة البرمجة. تتمثل إحدى الفوائد الرئيسية في أن هؤلاء الأطفال سيواجهون صعوبات أقل في دراسة لغات البرمجة كبالغين. علاوة على ذلك ، عندما يتعلم الأطفال البرمجة ، فإنهم يطورون أيضًا مهارات إضافية: حل المشكلات ، وبعض الرياضيات ، والمنطق ... وكل هذا مفيد في تسهيل الأمور في جميع مجالات الدراسة والتعلم.

تسمح البرمجة للأطفال باستغلال التكنولوجيا

تسمح البرمجة للأطفال باستغلال التقنيات وليس العكس. في عالم تُستخدم فيه التكنولوجيا والبرامج والخوارزميات في كل مكان ، حيث ، إذا لم ننتبه ، يتم جمع بياناتنا وبيعها ضد إرادتنا ، نحتاج إلى أن نكون على دراية بكيفية استخدام أدوات التكنولوجيا (جهاز الكمبيوتر الخاص بنا ، تعمل الهواتف الذكية وتطبيقات الأجهزة المحمولة ومنازلنا الذكية وحتى الغسالة الذكية والثلاجة ...) وما وراء عملها.

يمكن أن يوفر كود الأطفال معرفة أساسية حتى لو نشأ الطفل واختار وظيفة لا علاقة لها بالبرمجة ، فإنه لا يزال قادرًا على إدراك كيفية عمل العالم من حوله بشكل كامل.

أهمية علاجية



تحسين المهارات المفيدة

كما ذكرنا ، يطور برمجة الأطفال مهارات مفيدة إضافية حتى في مجالات مختلفة عن البرمجة والترميز: حل المشكلات ، والتفكير المنطقي والحاسبي ... عندما يتعلم الطفل بعض الترميز في سن مبكرة ، يكون لديهم مزايا في جميع مجالات التعلم .

البرمجة تعزز الإبداع

تدفع البرمجة للأطفال الأطفال إلى حل المشكلات بطريقة إبداعية ، والتفكير بشكل مختلف عن المعتاد ، وإيجاد أنواع مختلفة من الحلول لنفس المشكلة. تعمل برمجة الأطفال أيضًا على تعزيز الإبداع لأن البرمجة هي عملية إبداعية: البرمجة تتيح للطفل الابتكار واللعب والإبداع!

إنه نشاط ممتع

تبدو أجهزة الكمبيوتر والشاشات والهواتف الذكية بمثابة قطع سحرية لعيون الأطفال. البرمجة والترميز تفتح الأبواب في عالم من السحر للأطفال ويخرجون العصا السحرية في أيديهم. علاوة على ذلك ، غالبًا ما يستغل الأطفال في البرمجة الألعاب والألعاب الجماعية ، لذلك لا يدرك الأطفال عادةً أنهم يتعلمون بالفعل مهارة مهمة: إنها تشعر فقط باللعب!

إنه نشاط اجتماعي

يفكر الكثيرون في الترميز كنشاط منعزل يقوم به الشخص بمفرده أمام الكمبيوتر. ومع ذلك ، فإن ترميز الأطفال هو نشاط مصمم خصيصًا للأطفال. لذلك ، يتم تقديم الأنشطة في شكل ألعاب ، ويتم إجراؤها في مجموعات أو في أزواج أو مع مدرس. العمل الجماعي هو مهارة أخرى يمكن للأطفال تطويرها باستخدام البرمجة للأطفال بسبب هذا الجانب.





دورات البرمجة للأطفال: من أين تبدأ؟



الخطوات الأولى



عند نقل الخطوات الأولى إلى البرمجة ، لا يحتاج الأطفال إلى استخدام جهاز كمبيوتر. عندما يتعلم الأطفال البرمجة لأول مرة ، فإنهم يتعلمون كيفية إعطاء التعليمات ، وتبسيط المشكلة الكبيرة إلى مشاكل أصغر ، والوصول إلى الهدف خطوة بخطوة. يتم توفير كل هذه المهام الصغيرة في شكل ألعاب. يتعلم الأطفال البرمجة بهذه الطريقة عندما يبلغون من العمر 5 أو 6 سنوات.

أولى لغات البرمجة



يتعلم الأطفال لغات البرمجة في سن مبكرة جدًا إذا أرادوا ذلك. بالطبع ، ليست كل لغة برمجة مناسبة لدورات البرمجة للأطفال. إذن ، ما هي لغات البرمجة المناسبة للأطفال الذين يتعلمون الكود؟

يخدش

يعتبر Scratch أسهل ترميز جماعي للتعلم. إنها منصة ترميز جماعية قائمة على بصري تهدف إلى سرد القصص. يتعلم الأطفال البرمجة من خلال سرد القصص والرسوم المتحركة: يمكنهم تصميم المتاجر باستخدام الرسوم المتحركة ثنائية الأبعاد. يمكن أيضًا أن تكون القصص تفاعلية ، حتى يتمكن الأطفال من برمجة حتى ألعاب الفيديو الصغيرة.

بايثون

Python هي لغة برمجة يستخدمها البالغون (كل مطور يعرف تشفير الكتل باستخدام Python) ، لكن هذا لا يعني أنها صعبة بشكل خاص. على العكس من ذلك ، فإن Python هي لغة برمجة سهلة التعلم. عندما يبدأ الأطفال في تعلم القراءة ، يمكنهم أيضًا البدء في تعلم بايثون. يستخدم الكبار Python في العديد من المجالات (الروبوتات والتطبيقات والذكاء الاصطناعي) ، ولكن يمكن للأطفال استخدامها لألعاب الفيديو والتطبيقات البسيطة.

جافا

تمامًا مثل Python ، تعد Java لغة برمجة نصية سهلة. علاوة على ذلك ، تمامًا مثل Python ، يمكن تعليمها للأطفال في سن القراءة. ومع ذلك ، فإن استخدام المطورين بلغتي البرمجة مختلف. بينما ناقشنا بالفعل الغرض من استخدام Python ، يمكننا تحديد استخدام Java بشكل أكبر لإنشاء تطبيقات الأجهزة المحمولة. جميع الأطفال معتادون اليوم على تطبيقات الأجهزة المحمولة: سيحبون تعلم كيفية إنشاء واحدة ، حتى لو كان تطبيقًا بسيطًا للغاية على الأجهزة المحمولة.

لغة البرمجة

تعد HTML واحدة من أشهر لغات البرمجة لأنها تُستخدم لإنشاء مواقع ويب ونص تشعبي (إلى جانب لغات أخرى). لا تعتبر لغة سهلة التعلم ، ومع ذلك فهي مناسبة لتعلم الكود في سن العاشرة بالفعل! عندما يبدأ الطلاب في تعلم الترميز باستخدام HTML في سن مبكرة ، يمكن للطلاب البدء في استخدام العلامات لعرض المحتوى بشكل مختلف ، وربط الصفحات ، وإنشاء نص تشعبي صغير. ستكون هذه المهارات مفيدة بمجرد أن يكبروا ويصبحوا أكثر تقدمًا.

CSS

نادرًا ما يتم استخدام HTML اليوم بمفردها لإنشاء مواقع الويب. عادةً ما يتم استخدام CSS جنبًا إلى جنب مع HTML. يمكن تعلم CSS أيضًا في سن مبكرة جدًا (حوالي 10 سنوات) على الرغم من اعتبارها لغة برمجة متقدمة. يمكن للأطفال البدء في تعلم CSS الأساسية لمواجهة صعوبات أقل من الكبار عند بدء إنشاء مواقع الويب.

أين تجد دورات البرمجة للأطفال؟



أصبحت علوم وتكنولوجيا الكمبيوتر مواد مدرسية ، تمامًا مثل الرياضيات واللغة الإنجليزية. ومع ذلك ، لا تكون البرامج المدرسية عادةً متقدمة بما يكفي للسماح للطفل بتعلم أساسيات البرمجة. إذن ، أين يمكنك العثور على دورات البرمجة للأطفال خارج المدرسة؟ كما يحدث غالبًا ، يمكن للإنترنت مساعدتك في ذلك: دورات البرمجة عبر الإنترنت عديدة ، ومن بينها ، ستجد العديد من الدورات المناسبة للأطفال. عند تصفح دورات البرمجة عبر الإنترنت ، تأكد من أن الدورة مخصصة للأطفال: نهج تعلم الكود للكبار والأطفال مختلف تمامًا ، وقد يواجه الطفل صعوبة بالغة في متابعة دورة البرمجة عبر الإنترنت للبالغين. لذلك ، لتجنب إهدار أموالك ، ابحث عن دورات البرمجة عبر الإنترنت للأطفال على هذه الأنظمة الأساسية:

Code.org: إنها منصة مواقع ويب مجانية مليئة بالدروس التعليمية.

Swift Playgrounds: تطبيق iOS يعلم مفاهيم الترميز من خلال الألغاز

Algorithm City: تطبيق خاص بالأندرويد يسمح للأطفال بتعلم البرمجة من خلال اللعب.

Tynker: هذا هو الأنسب للأطفال الصغار جدًا.

Coding Safari: هذا مناسب أيضًا للأطفال الصغار.

نصيحة إضافية: كيفية إنشاء تطبيق ترميز للأطفال؟



إذا كنت تفكر في كيفية توفير نظام أساسي يتعلم فيه الأطفال البرمجة ، فسيكون أفضل حل هو إنشاء تطبيق ترميز للأطفال. يحب الأطفال اللعب بهواتف آبائهم الذكية ، وسيسعدهم السماح لهم بقضاء بعض الوقت على أحد التطبيقات ، غير مدركين أنهم يتعلمون كيفية البرمجة. AppMaster.io عبارة عن نظام أساسي يمكن أن يسهل عملك كمطور حتى تتمكن من تزويد الأطفال بتطبيق لتعلم الكود في وقت قصير وتحسين ميزانيتك!