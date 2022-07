私たちの生活においてテクノロジーの重要性が増す中、多くの人が、子どもたちはテクノロジーとどのような関係を築くべきなのだろうかと疑問を抱いています。コンピュータを使うべきなのか?スマートフォンで遊ぶべきなのか?学校でプログラミングを学ぶべきでしょうか?そして、プログラミングやコーディングは、他の科目と同じように重要視されるべきなのでしょうか?子供とコーディングに関する主要なテーマの1つは、いつ、どのようにコーディングを学ぶべきか、また、とても複雑に思えることをどのように学べるか、ということです。この記事では、この重要な質問にお答えします。

コーディングとは

子供がコーディングを学ぶべきかどうか、どのように学ぶべきかを考える前に、コーディングについてよく理解しておく必要があります。コーディングとは、コンピュータ・プログラムがどのように機能するかを指示する命令を書き留めることを意味します。これらの命令は、特定の言語、つまりプログラミング言語で書かなければなりません。

画面上のボタンをクリックすると、たとえばウィンドウが閉じるといったことが起こるのは、使用しているプログラムのソースコードに、このような命令を与えるコーディングがあるからです。"閉じるボタンがクリックされたら、ウィンドウを閉じなければならない"。しかし、ソース コードにアクセスしても、これらの言葉は表示されません。なぜなら、コンピューターは英語を話さないからです: JavaScript や HTML などと話します... コンピューターと通信して何をすべきか指示したい場合は、彼らの言語、つまりプログラミング言語を学ぶ必要があります。





そうは言っても、「子どもにコーディングを教えるにはどうするか」というとき、「プログラミング言語はどう教えるか」と問われることがあるのではありませんか。子供が幼少期にそのようなスキルを学ぶのは、あまりにも困難で複雑ではないでしょうか。

なぜコーディング学習は子供に適しているのか

大人がコーディング学習に取り組む場合、主に2つのことを行います。いくつかの数学を学び、プログラミング言語を外国語のようにアプローチすることです。もちろん、これが唯一の可能なアプローチであれば、コード学習は子供には適さないでしょう。しかし、プログラミングは他の方法でアプローチすることもできます。例えば、プログラミングは、問題解決、複雑な問題を単純な問題に分解すること、計算機的思考を身につけること...などと関係がありますが、これらはすべて、子どもにゲームとして見せることが容易なものなのです。適切なアプローチをとれば、子どもは5歳でコーディングの基礎を学ぶことができます!

なぜ子どもにコーディングの方法を教えるべきなのでしょうか? The importance of tech



Coding can lead to promising career

技術は遍在し、日々新しい分野で新しい用途を見出しているので、日々新しい仕事も生み出されているのです。そのため、このような「萌え萌え」現象が起こるのです。

Coding provides academic foundations

Kids coding coursesは、子供たちにプログラミング言語の基礎を教えます。その主な利点の1つは、これらの子供たちが大人になってからプログラミング言語を勉強することの困難さが減ることです。

Coding allows children to exploit tech

Coding allows children to exploit tech and not the other way around.テクノロジー、ソフトウェア、アルゴリズムがあらゆるところで使われ、注意を払わなければ、私たちのデータが収集され、私たちの意思に反して販売される世界では、私たちが使うテクノロジーツール(コンピューター、スマートフォン、モバイルアプリ、スマートホーム、さらにはスマート洗濯機や冷蔵庫...)の仕組みとその機能の背後にあるものを認識する必要があるのです。

キッズコードは、子供が成長してプログラミングとは関係のない仕事を選んだとしても、自分の周りの世界がどのように動いているかを完全に認識できるよう、基礎知識を提供することができます。

Propaedeutic importance



Improve useful skills

これまで述べたように、子供のコーディングは、プログラミングやコーディングとは異なる分野でも、さらに役立つスキルを開発します:問題解決、論理、計算的思考... 子供が若いうちにコーディングを学ぶと、学習のすべての分野で利点があります。

コーディングは創造性を高める

子供のコーディングは、問題を創造的に解決し、通常とは異なる考え方をし、同じ問題に対して異なるタイプの解決策を見出すよう、子供を後押しする。コーディングは、子供が発明し、遊び、創造することを可能にします。

楽しい活動です

コンピュータ、スクリーン、スマートフォンは、子供の目には魔法のかけらのように映ります。プログラミングやコーディングは、子どもたちにとって魔法の世界の扉を開き、魔法の杖を手にするようなものです。

それは社会的な活動です

多くの人が、コーディングは、人がコンピュータの前で一人で行う孤立した活動であると考えます。しかし、キッズコーディングは、特に子供たちのために設計された活動です。したがって、アクティビティはゲームの形で提供され、グループ、カップル、または先生と一緒に行われます。





Coding courses for kids: where to begin from?



最初のステップ



コーディングへの最初のステップの移動時に、子供はコンピューターを使用しなくてもよいのです。初めてコードを学ぶとき、子どもたちは、指示を与える方法、大きな問題を小さな問題に単純化する方法、そして段階的にゴールに到達する方法を学びます。こうした小さなミッションはすべて、ゲームという形で提供されます。

First programming languages



望めば、子どもは非常に若いうちにプログラミング言語を学ぶことができます。もちろん、すべてのプログラミング言語が子供のコーディングコースに適しているわけではありません。

Scratch

Scratch は、学ぶのが最も簡単なブロック・コーディングと考えられています。これは、ストーリーテリングを目的としたビジュアルベースのブロックコーディングプラットフォームです。ストーリーテリングやアニメーションを通してコーディングを学び、2Dアニメーションでお店をデザインすることができます。

Python

Python は大人が使うプログラミング言語ですが(開発者は皆 Python でブロックコーディングをしています)、だからといって特別難しいというわけではありません。それどころか、Pythonは習得しやすいプログラミング言語です。子供が字を覚え始めたら、Pythonの学習も始められます。

Java

Pythonと同様に、Javaもテキストベースの簡単なプログラミング言語です。

Javaは、Pythonと同様に、テキストベースの簡単なプログラミング言語です。しかし、開発者がこの2つのプログラミング言語を使って行うことは異なります。Pythonが何に使われるかはすでに説明しましたが、Javaはモバイルアプリを作るのによく使われると明記できます。

HTML

HTML は、Web サイトやハイパーテキスト(他の言語も含む)の作成に使用されるため、最もよく知られたプログラミング言語の 1 つです。それは学ぶことが容易な言語と考えられていない、まだそれはすでに10歳でコード学習に向いている!若いうちからHTMLでコーディングの学習を始めると、タグを使ってコンテンツをさまざまに表示したり、ページをつなげたり、小さなハイパーテキストを作成したりすることができるようになります。

CSS

今日、HTMLはウェブサイトを作成するために単独で使用されることはほとんどありません。CSSはHTMLと一緒に使われるのが普通です。

Where to find coding courses for kids?



コンピュータサイエンスとテクノロジーは、数学や英語と同じように学校の教科になりつつあります。しかし、学校のプログラムは、通常、子供がコーディングの基本を学べるほど高度ではありません。では、学校以外の場所で子供向けのコーディングコースを見つけることはできるでしょうか?よくあることですが、インターネットはそれを助けることができます:オンラインコーディングコースは数多くあり、その中で、子供に適したものを多く見つけることができます。大人と子供のコード学習へのアプローチは非常に異なっており、子供は大人のためのオンラインコーディングコースに従うことが非常に困難になる可能性があります。

Code.org: チュートリアルが満載の無料ウェブサイトプラットフォームです。

Swift Playgrounds: パズルを通してコーディングコンセプトを学ぶiOSアプリ

Algorithm City: Android用のアプリで、子供が遊びを通してコーディングを学べるようにします。

Tynker: これは非常に小さな子供に最も適しています。

Coding Safari: これも小さな子供に適しています。

Bonus tip: 子供用のコーディング アプリを作成するには?



子供がコーディングを学ぶプラットフォームを提供する方法について考えている場合、最善の解決策は子供向けのコーディング アプリを作成することになります。子供は親のスマートフォンで遊ぶのが大好きなので、コーディングの方法を学んでいるとは知らずに、アプリに時間を費やすことを許されるのは嬉しいことでしょう。AppMaster.ioは、開発者としての作業を軽減することができるプラットフォームであり、短期間で子供たちにコード学習アプリを提供し、予算を最適化することができます!

