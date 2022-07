Con la creciente importancia que está teniendo la tecnología en nuestras vidas, muchos nos preguntamos ¿qué tipo de relación deben tener los niños con ella? Deben usar un ordenador? Deben jugar con los smartphones? ¿Deben aprender a programar en la escuela? ¿Y se debe dar a la programación y a la codificación la misma importancia que a otras asignaturas? Uno de los temas principales cuando se trata de niños y codificación es si deben aprender a programar y cuándo, y -también- cómo pueden aprender algo que parece tan complicado. En este artículo, intentaremos responder a esta importante pregunta.

¿Qué es la codificación?

Antes de preguntarnos si nuestros hijos deben aprender a codificar y cómo hacerlo, debemos conocer bien la codificación. Codificar significa escribir las instrucciones que indican a un programa informático cómo debe funcionar. Estas instrucciones deben escribirse en un lenguaje específico, un lenguaje de programación. Existen muchos lenguajes de programación (JavaScript, HTML, Python, C++), y cada uno de ellos tiene características diferentes, es más adecuado para obtener determinados tipos de resultados, y tiene diferentes niveles de complejidad.

Cuando se pulsa un botón en la pantalla, y ocurre algo, por ejemplo, que se cierra una ventana, es porque hay una codificación en el código fuente del programa que se está utilizando que da esta instrucción: "si se pulsa el botón de cierre, la ventana debe cerrarse". Sin embargo, si accedes al código fuente, no verás esas palabras porque los ordenadores no hablan inglés: hablan con JavaScript, HTML, etc... Si quieres comunicarte con un ordenador y decirle lo que tiene que hacer, tenemos que aprender su idioma: un lenguaje de programación.





Dicho esto, cuando nos preguntamos cómo enseñar a programar a los niños, nos preguntamos cómo enseñarles lenguajes de programación. ¿No es demasiado desafiante y complejo para un niño aprender una habilidad así a una edad temprana?

¿Por qué el aprendizaje de la codificación es adecuado para los niños?

Cuando los adultos se acercan al aprendizaje de la codificación, hacen dos cosas principales: aprender algo de matemáticas y acercarse a los lenguajes de programación como si fueran lenguas extranjeras. Por supuesto, el aprendizaje de código no sería adecuado para los niños si éste fuera el único enfoque posible. Sin embargo, la programación puede abordarse de otras maneras. Por ejemplo, la programación tiene mucho que ver con la resolución de problemas, la deconstrucción de problemas complejos en otros más sencillos y el desarrollo del pensamiento computacional... y todas estas cosas son fáciles de presentar como un juego a un niño. Con el enfoque adecuado, los niños pueden aprender los fundamentos de la codificación a la edad de 5 años

¿Por qué debemos enseñar a los niños a codificar?

Las razones por las que deberíamos enseñar a un niño a codificar lo antes posible son muchas, y se podrían agrupar en dos categorías: la primera está estrictamente relacionada con la importancia de la tecnología en nuestras vidas y su creciente presencia en todos los aspectos de las mismas; la segunda está relacionada con la forma en que los cursos de codificación pueden ser útiles para que un niño desarrolle muchas otras habilidades diferentes que pueden ayudarle a través de su escolarización, desarrollo, habilidades de adaptabilidad y otras áreas.

La importancia de la tecnología



La codificación puede conducir a prometedoras carreras

Debido a que la tecnología es tan omnipresente, porque cada día encuentra nuevas aplicaciones en nuevos sectores, también crea nuevos puestos de trabajo cada día. Los cursos de codificación en línea están más concurridos que nunca porque los adultos que nunca estudiaron codificación cuando eran niños ahora están tratando de llenar el vacío para encontrar un trabajo bien remunerado y construir sus carreras. La codificación infantil permite a los niños construir una habilidad esencial que puede permitirles construir una buena carrera en el futuro sin tener que luchar para estudiar lenguajes de programación como adultos.

La codificación proporciona bases académicas

Los cursos de codificación infantil enseñan a los niños los fundamentos del lenguaje de programación. Uno de los principales beneficios es que estos niños tendrán menos dificultades para estudiar lenguajes de programación cuando sean adultos. Además, cuando los niños aprenden a programar, también desarrollan habilidades adicionales: resolución de problemas, algo de matemáticas, lógica... y todo esto es útil para facilitar las cosas en todas las áreas de estudio y aprendizaje.

La codificación permite a los niños explotar la tecnología

La codificación permite a los niños explotar la tecnología y no al revés. En un mundo en el que la tecnología, el software y los algoritmos se utilizan en todas partes, en el que, si no prestamos atención, nuestros datos se recogen y se venden en contra de nuestra voluntad, tenemos que ser conscientes de cómo funcionan las herramientas tecnológicas que utilizamos (nuestro ordenador, nuestros smartphones, nuestras aplicaciones móviles, nuestras casas inteligentes, e incluso nuestra lavadora y nevera inteligentes...) y qué hay detrás de su funcionamiento.

El código para niños puede proporcionar un conocimiento básico para que, aunque un niño crezca y escoja un trabajo que no tenga nada que ver con la programación, siga siendo capaz de tener plena conciencia de cómo funciona el mundo que le rodea.

Importancia propedéutica



Mejorar las habilidades útiles

Como hemos mencionado, la codificación de los niños desarrolla habilidades útiles adicionales incluso en áreas diferentes a la programación y la codificación: resolución de problemas, lógica, pensamiento computacional... Cuando un niño aprende algo de codificación a una edad temprana, tiene ventajas en todas las áreas de aprendizaje.

La codificación potencia la creatividad

La codificación infantil empuja a los niños a resolver problemas de forma creativa, a pensar de forma diferente a la habitual y a encontrar diferentes tipos de soluciones para un mismo problema. La codificación para niños también fomenta la creatividad porque la codificación es un proceso creativo: ¡la codificación permite al niño inventar, jugar y crear!

Es una actividad divertida

Los ordenadores, las pantallas y los smartphones parecen piezas de magia a los ojos de los niños. La programación y la codificación abren las puertas de un mundo mágico para los niños y ponen la varita mágica en sus manos. Además, la codificación infantil suele aprovechar los juguetes y los juegos en equipo, por lo que los niños no suelen darse cuenta de que están aprendiendo una habilidad importante: ¡sólo les parece que están jugando!

Es una actividad social

Muchos piensan que la codificación es una actividad aislada que una persona hace por su cuenta frente a un ordenador. Sin embargo, la codificación para niños es una actividad diseñada específicamente para ellos. Por lo tanto, las actividades se realizan en forma de juegos y se llevan a cabo en grupo, en pareja o junto a un profesor. El trabajo en equipo es otra de las habilidades que los niños pueden desarrollar con la codificación infantil debido a este aspecto.





Cursos de codificación para niños: ¿por dónde empezar?



Primeros pasos



Al dar los primeros pasos en la codificación, los niños no necesitan utilizar un ordenador. Cuando los niños aprenden a codificar por primera vez, aprenden a dar instrucciones, a simplificar un gran problema en otros más pequeños y a alcanzar un objetivo paso a paso. Todas estas pequeñas misiones se ofrecen en forma de juegos. Los niños aprenden a codificar de esta manera cuando tienen 5 o 6 años.

Primeros lenguajes de programación



Los niños aprenden lenguajes de programación muy jóvenes si así lo desean. Por supuesto, no todos los lenguajes de programación son adecuados para los cursos de codificación para niños. Así que, ¿cuáles son los lenguajes de programación adecuados para que los niños aprendan a codificar?

Scratch

Scratch está considerado como la codificación por bloques más fácil de aprender. Es una plataforma de codificación por bloques basada en lo visual y orientada a la narración de historias. Los niños aprenden a codificar a través de la narración y la animación: pueden diseñar tiendas con animaciones 2D. Las historias también pueden ser interactivas, por lo que los niños pueden codificar incluso pequeños videojuegos.

Python

Python es un lenguaje de programación que utilizan los adultos (todo desarrollador conoce la codificación por bloques con Python), pero esto no significa que sea especialmente difícil. Al contrario, Python es un lenguaje de programación fácil de aprender. Cuando los niños empiezan a aprender a leer, también pueden empezar a aprender Python. Los adultos utilizan Python en muchos campos (robótica, aplicaciones, inteligencia artificial), pero los niños pueden utilizarlo para videojuegos y aplicaciones sencillas.

Java

Al igual que Python, Java es un lenguaje de programación fácil basado en texto. Además, al igual que Python, se puede enseñar a niños en edad de leer. Sin embargo, el uso que los desarrolladores hacen de los dos lenguajes de programación es diferente. Mientras que ya hemos hablado de para qué se utiliza Python, podemos especificar que Java se utiliza más para construir aplicaciones móviles. Todos los niños están familiarizados hoy en día con las aplicaciones móviles: les encantará aprender a construir una, aunque sea una aplicación móvil muy sencilla.

HTML

HTML es uno de los lenguajes de programación más conocidos porque se utiliza para crear páginas web e hipertexto (junto con otros lenguajes). ¡No se considera un lenguaje fácil de aprender, sin embargo, es adecuado para el aprendizaje de código a la edad de 10 años ya! Cuando empiezan a aprender a codificar con HTML a una edad temprana, los alumnos pueden empezar a utilizar etiquetas para mostrar el contenido de forma diferente, conectar páginas y crear pequeños hipertextos. Estas habilidades serán útiles una vez que crezcan y se vuelvan más avanzados.

CSS

El HTML hoy en día rara vez se utiliza solo para crear sitios web. El CSS se suele utilizar junto con el HTML. El CSS también puede aprenderse a una edad muy temprana (alrededor de los 10 años) a pesar de ser considerado un lenguaje de programación avanzado. Los niños pueden empezar a aprender CSS básico para tener menos dificultades que los adultos cuando empiecen a crear sitios web.

¿Dónde encontrar cursos de codificación para niños?

La informática y la tecnología se están convirtiendo en asignaturas escolares, al igual que las matemáticas y el inglés. Sin embargo, los programas escolares no suelen ser lo suficientemente avanzados como para que un niño aprenda los fundamentos de la codificación. Entonces, ¿dónde se pueden encontrar cursos de codificación para niños fuera de la escuela? Como suele ocurrir, Internet puede ayudarte con eso: los cursos de codificación online son numerosos, y entre ellos, encontrarás muchos adecuados para niños. Sin embargo, cuando busques cursos de codificación en línea, asegúrate de que el curso sea específicamente para niños: el enfoque del aprendizaje de código para adultos y niños es extremadamente diferente, y un niño puede tener dificultades extremas para seguir un curso de codificación en línea para adultos. Así que, para no malgastar tu dinero, busca cursos de codificación online para niños en estas plataformas: