随着技术在我们生活中的重要性日益增加，我们中的许多人都在质疑，孩子们应该与技术建立什么样的关系？他们应该使用电脑吗？他们应该玩智能手机吗？他们应该在学校学习编程吗？而编程和编码是否应该被赋予与其他学科相同的重要性？当涉及到儿童和编码时，一个主要的主题是，他们是否应该以及何时应该学习如何编码，以及--还有--他们如何能够学习听起来如此复杂的东西？在这篇文章中，我们将尝试回答这个重要的问题。

什么是编码？

在问自己孩子是否应该以及如何学习编码之前，我们应该对编码有充分的认识。编码意味着写下指令，告诉计算机程序如何运作。这些指令必须用一种特定的语言，即编程语言来写。有很多编程语言（JavaScript、HTML、Python、C++），每种语言都有不同的特点，更适合获得某些类型的结果，并且有不同的复杂程度。

当你点击屏幕上的一个按钮时，会发生一些事情，例如，一个窗口关闭了，这是因为在你使用的程序的源代码中有一些编码，给出了这个指令。"如果关闭按钮被点击，窗口必须被关闭。"然而，如果你访问源代码，你不会看到这些话，因为计算机不会说英语：它们与JavaScript、HTML等对话......如果你想与计算机交流，告诉它该怎么做，我们需要学习它们的语言：编程语言。





就是说，当我们问自己如何教孩子编码时，我们问如何教他们编程语言。对孩子来说，小小年纪就学习这样的技能，是不是太有挑战性和复杂性了？

为什么编码学习适合孩子？



当成年人接触编码学习时，他们主要做两件事：学习一些数学知识，把编程语言当作外语来学习。当然，如果这是唯一可能的方法，代码学习就不适合孩子。然而，编程可以用其他方式来接近。例如，编程与解决问题有很大关系，将复杂的问题分解成简单的问题，并发展计算思维......而所有这些东西都很容易以游戏的方式呈现给孩子。通过正确的方法，儿童可以在5岁时学习编码的基本知识！

我们为什么要教儿童编码？

我们应该尽早教孩子编码的原因有很多，可以归纳为两类：第一类是严格意义上的技术在我们生活中的重要性，以及它在我们生活的各个方面越来越多的存在；第二类是与编码课程如何帮助孩子发展许多其他不同的技能，帮助他们完成学校教育、发展、适应能力和其他领域有关。

技术的重要性



编码可以带来有前途的职业

因为技术是如此无所不在，因为它每天都在新领域找到新的应用，它也每天都在创造新的就业机会。在线编码课程比以往任何时候都更拥挤，因为那些小时候从未学习过编码的成年人现在正试图填补这一空白，以找到一份高薪工作并建立自己的职业生涯。儿童编码让孩子们建立一个基本的技能，可以让他们在未来建立一个良好的职业生涯，而不必像成年人那样努力学习编程语言。

编码提供学术基础

儿童编码课程教孩子们编程语言的基础知识。其中一个主要好处是，这些孩子在成年后学习编程语言的困难会减少。此外，当孩子们学习编码时，他们也发展了额外的技能：解决问题、一些数学、逻辑......而这都有助于使所有领域的研究和学习更容易。

编码让孩子们利用科技

编码让孩子们利用科技，而不是反过来说。在这个世界上，技术、软件和算法无处不在，如果我们不注意，我们的数据就会被收集起来，并在违背我们意愿的情况下被出售，我们需要了解我们使用的技术工具（我们的电脑、智能手机、移动应用程序、我们的智能家居，甚至我们的智能洗衣机和冰箱......）是如何运作的，以及它们运作背后的内容。

儿童代码可以提供基本的知识，因此，即使孩子长大后选择了与编程无关的工作，他或她仍然有能力充分认识到他们周围的世界是如何运作的。

治疗的重要性



提高有用的技能

正如我们所提到的，孩子们的编码可以发展额外的有用技能，甚至在不同于编程和编码的领域：解决问题、逻辑、计算思维......当一个孩子在年轻时学习一些编码，他们在所有的学习领域都有优势。

编码提高创造力

儿童编码促使孩子们创造性地解决问题，以不同于平常的方式思考，并为同一问题找到不同类型的解决方案。儿童编码还能提高创造力，因为编码是一个创造性的过程：编码允许孩子发明、玩耍和创造！

这是一项有趣的活动

计算机、屏幕和智能手机在孩子眼里就像一件件魔法。编程和编码为孩子们打开了魔法世界的大门，拿出了他们手中的魔法棒。此外，儿童编码经常利用玩具和团队游戏，所以孩子们通常甚至没有意识到他们实际上正在学习一项重要的技能：它只感觉像在玩！

这是一项社会活动

许多人认为编码是一个人在电脑前独自完成的孤立的活动。然而，儿童编码是一项专门为儿童设计的活动。因此，活动是以游戏的形式提供的，而且是以小组、情侣或与老师一起进行。由于这方面的原因，团队合作是孩子们可以通过儿童编码培养的另一项技能。





儿童编码课程：从哪里开始？



第一步



当向编码迈出第一步时，儿童不需要使用电脑。当孩子们第一次学习编码时，他们会学习如何发出指令，将一个大问题简化成小问题，并一步一步地达到目标。所有这些小任务都以游戏的形式提供。孩子们在5、6岁的时候就开始以这种方式学习编程。

第一种编程语言



如果孩子们愿意，他们会在很小的时候学习编程语言。当然，不是每一种编程语言都适合孩子们的编码课程。那么，有哪些编程语言适合孩子学习代码呢？

Scratch

Scratch被认为是最容易学习的块状编码。它是一个基于视觉的块状编码平台，旨在讲故事。孩子们通过讲故事和动画来学习编码：他们可以用2D动画来设计商店。故事也可以是互动的，所以孩子们甚至可以对小型视频游戏进行编码。

Python

Python是一种成年人使用的编程语言（每个开发人员都知道用Python进行块状编码），但这并不意味着它特别难。相反，Python是一种容易学习的编程语言。当儿童开始学习阅读时，他们也可以开始学习Python。成人在许多领域（机器人、应用程序、人工智能）使用Python，但孩子们可以将其用于视频游戏和简单的应用程序。

Java

就像Python，Java是一种简单的基于文本的编程语言。此外，就像Python一样，它也可以教给阅读年龄的孩子。然而，开发人员对这两种编程语言的使用是不同的。虽然我们已经讨论了Python的用途，但我们可以明确指出，Java更多用于构建移动应用程序。今天所有的孩子都熟悉移动应用程序：他们会喜欢学习如何建立一个，即使是一个非常简单的移动应用程序。

HTML

HTML是最知名的编程语言之一，因为它被用来创建网站和超文本（和其他语言一起）。它并不被认为是一种容易学习的语言，然而，它在10岁的时候就已经适合学习代码了!当他们在很小的时候就开始用HTML学习编码，学生可以开始使用标签来显示不同的内容，连接页面，并创建小型超文本。

CSS

今天，HTML很少被单独用于创建网站。CSS通常与HTML一起使用。尽管CSS被认为是一种高级编程语言，但也可以在很小的时候（10岁左右）学习。孩子们可以开始学习基本的CSS，以便在开始创建网站时比成年人有更少的困难。

哪里可以找到孩子的编码课程？



计算机科学和技术正在成为学校科目，就像数学和英语一样。然而，学校课程通常不够先进，无法让孩子学习编码基础知识。那么，在哪里可以找到学校以外的孩子的编码课程？通常情况下，互联网可以帮助你：在线编码课程有很多，在这些课程中，你会发现很多适合儿童的课程。然而，在浏览在线编码课程时，要确保该课程是专门为儿童开设的：成人和儿童学习代码的方法极为不同，孩子在学习成人的在线编码课程时可能会有极大的困难。因此，为了避免浪费你的钱，请在这些平台上搜索适合儿童的在线编码课程：

Code.org：这是一个免费的网站平台，充满了教程。

Swift Playgrounds：一个iOS应用程序，通过拼图来教授编码概念

Algorithm City：这是一个Android的应用程序，让儿童通过游戏学习编码。

Tynker：这是最适合非常小的孩子的。

Coding Safari：这也适合小的孩子。

奖励提示：如何为儿童创建一个编码应用程序？



如果你在考虑如何提供一个孩子学习编码的平台，最好的解决方案是创建一个儿童编码应用程序。孩子们喜欢玩他们父母的智能手机，他们会很高兴被允许花时间在一个应用程序上，不知道他们正在学习如何编码。AppMaster.io是一个可以减轻你作为开发者的工作的平台，这样你就可以在短时间内为孩子们提供一个学习代码的应用程序，并优化你的预算！