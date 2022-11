Prima di addentrarci nei dettagli, è necessario definire cosa sia uno sviluppatore backend. In genere, ogni applicazione web presenta due aspetti: il frontend e il backend. Il frontend comprende le pagine web che si visitano e che comunicano con il browser. Gli sviluppatori di frontend generalmente progettano queste pagine. Mentre nello sviluppo del backend, gli sviluppatori web sono responsabili della scrittura del codice che viene eseguito sul server web. Tuttavia, scrivere codice non è facile. Per prima cosa, bisogna imparare a scrivere codice, anche in un semplice linguaggio HTML. In altre parole, il backend è la tecnica di sviluppo delle connessioni ai dati, spesso chiamata interfaccia del programma applicativo o API. Oggi gli sviluppatori di backend sono diventati la spina dorsale delle applicazioni web. Quasi tutte le aziende cercano sviluppatori backend in grado di scrivere codici professionali in qualsiasi linguaggio. Ci sono 8 competenze fondamentali da apprendere per diventare un efficace sviluppatore web backend.

Abilità 1: scegliere il giusto linguaggio di programmazione

Quando si tratta di programmare applicazioni o applicazioni web, i linguaggi di programmazione backend disponibili non mancano. Scegliere il linguaggio giusto non è facile. Può essere persino impegnativa per un principiante. Di seguito sono elencati i linguaggi più adatti per lo sviluppo di backend.

Java

Java è un linguaggio antico. Presenta caratteristiche eccezionali. Segue principalmente il paradigma di programmazione orientato agli oggetti. Java è stato progettato appositamente per lo sviluppo di backend. Java è un sistema più potente. Viene generalmente scritto in un ambiente di sviluppo integrato (IDE) prima di essere trasformato in bytecode o codice di basso livello che un interprete di programmi può interpretare al posto degli sviluppatori backend umani. Gli sviluppatori di backend usano spesso Java per scrivere codici. Java è anche spesso usato per creare applicazioni di livello aziendale. È un linguaggio di programmazione molto sicuro. Utilizzando Java, i programmatori possono scrivere il codice anche se vengono elaborate più attività contemporaneamente. Anche i programmatori preferiscono scrivere i codici in Java. Può essere utile quando si deve eseguire un programma in poco tempo, eseguendo diversi processi in parallelo.

PHP

PHP è un altro noto linguaggio di programmazione web backend lato server, introdotto ufficialmente nel 1997. Questo linguaggio è generalmente utilizzato per la ricerca di sessioni, lo sviluppo di siti web di commercio elettronico e l'amministrazione di database e applicazioni web.

Python

Python è un altro linguaggio di programmazione web di backend decodificato ad alto livello. Gli sviluppatori backend utilizzano Python per scrivere codici, analizzare dati, automatizzare attività, costruire siti web, applicazioni web e machine learning.

Abilità 2: Conoscenza dei framework back-end

Imparare i linguaggi di programmazione back-end non è sufficiente; è necessario anche perfezionare le proprie competenze con i framework. I framework back-end sono superiori allo sviluppo di applicazioni per numerose aziende. I framework di back-end sono essenziali per gli sviluppatori web per confermare l'efficienza ottimale. Esistono diversi framework, ad esempio

Django

Django è un framework backend open-source. Il suo codice è scritto nel linguaggio di programmazione Python. Django facilita lo sviluppo rapido delle app. È anche adatto allo sviluppo di siti web ricchi di funzionalità e basati su database.

Abilità 3: Conoscenza completa dei database

Per diventare uno dei migliori sviluppatori web backend o scrittori di codice professionisti, è necessario acquisire familiarità con l'impilamento e il recupero dei dati dai database. Un database è un insieme di fogli di calcolo. Ogni database è una tabella che assomiglia a un particolare foglio di calcolo, con dati conservati in righe e colonne. Sebbene gli sviluppatori frontend possano relazionarsi con i database e le interfacce con essi, lo sviluppo web backend è al momento il modo preferito per gestire un approccio vantaggioso ed eccezionale ai dati, compresa la memorizzazione e il recupero. Iniziate con i database di classe sociale e procedete verso i database grafici man mano che la vostra competenza ve lo consente.

Abilità 4: Gestione del server

Ogni sito web funziona con un database. Questi siti web hanno bisogno di un database per gestire i loro utenti. Gli sviluppatori di backend utilizzano un database per conservare i contenuti in una cornice. Questa struttura rende il contenuto facile da recuperare, raccogliere e modificare. Viene eseguito su un personal computer remoto chiamato server. I database comunemente utilizzati sono numerosi, ad esempio Oracle, MySQL, PostgreSQL e SQL Server. È possibile scegliere uno di questi per la gestione del server e acquisire competenze in merito: Nginx, Docker, Kubernetes, New Relic, ecc.

Abilità 5: Conoscenza completa dell'interfaccia del programma applicativo (API)

I browser Internet non sono gli unici sistemi di connessione dei clienti con le applicazioni web. Ogni azienda online fornisce un'applicazione mobile per iOS e Android. La conoscenza completa ed esaustiva delle API è fondamentale per gli sviluppatori backend o per chi scrive il codice. Senza dubbio, il linguaggio HTML è il migliore per la progettazione di contenuti. Tuttavia, esistono configurazioni avanzate e migliorate per i dati che vari progetti utilizzeranno. JSON e XML sono le due posizioni più accettate per le informazioni dell'interfaccia del programma applicativo. JSON definisce la JavaScript Object Notation, mentre XML caratterizza l'Extensible Markup Language. La funzione principale dell'interfaccia del programma applicativo è quella di creare connessioni tra applicazioni diverse. Quando qualcuno ordina un articolo da Amazon utilizzando la sua applicazione mobile, stabilisce una relazione con l'API di Amazon.

Abilità 6: Conoscenza del sistema di controllo delle versioni

Lo scopo principale del sistema di controllo delle versioni è quello di restituire le modifiche apportate dagli sviluppatori backend durante la scrittura del codice. Un VCS tiene anche traccia delle modifiche apportate al codice in un database separato. Il controllo dei sorgenti è utile anche per gli sviluppatori web backend. Essi possono correggere gli errori commessi durante la scrittura del codice. SVN, AWS Code Commit, Mercurial e Git sono sistemi di controllo della versione molto diffusi tra gli sviluppatori backend. Questi strumenti consentono agli sviluppatori web backend di prevenire i problemi che sicuramente si presenteranno a un certo punto del percorso di sviluppo web.

In che modo i sistemi di controllo delle versioni o di controllo dei sorgenti sono utili?

Questo sistema forma le versioni dei vostri codici. Sia che si modifichi un solo file, sia che si apportino numerose modifiche al codice di base, la consapevolezza di aver subito un cambiamento è qualcosa di irrinunciabile. Il sistema di controllo delle versioni ha la possibilità di tornare a una vecchia versione del codice e ritirare le modifiche apportate.

Git

Gli sviluppatori web professionisti preferiscono sempre i moderni sistemi di controllo delle versioni. Sebbene esistano molti controlli sorgente popolari, Git è uno dei sistemi di controllo di versione più performanti e sicuri. È un sistema di controllo open-sourced e supportato dallo stesso sviluppatore del sistema operativo Linux. Gli sviluppatori web di backend con un modello di codice funzionale possono recuperare in modo efficiente la cronologia completa delle modifiche apportate, semplificando la revisione e la correzione del codice.

Abilità 7: Conoscenza del frontend

Una volta acquisita la conoscenza di base del codice di programmazione del backend, è necessario apprendere una conoscenza di base del codice del frontend. Non è necessario padroneggiarlo; è sufficiente apprendere le competenze di base e scrivere in linguaggi come HTML e CSS. In qualità di programmatore, dovete essere in grado di fornire dati ai computer per comunicare e utilizzare vari algoritmi. Dovete anche avere una buona padronanza dei codici di programmazione di base se volete ottenere un risultato perfetto attraverso la codifica. Per diventare uno sviluppatore web backend professionista è necessario padroneggiare JavaScript. Questo perché il codice di programmazione Jscript è la base dello sviluppo frontend. Anche se si lavora sul backend, i linguaggi di programmazione come HTML, JavaScript e CSS fungono da pilastro durante la scrittura dei codici.

JavaScript

JavaScript è un linguaggio di programmazione frontend affidabile. Gli sviluppatori di frontend scrivono codici in questo linguaggio. Questo linguaggio è stato introdotto 25 anni fa, nel 1995. JavaScript offre molti vantaggi, tra cui la disponibilità online di molteplici risorse e interfacce ricche. Sebbene abbia molte caratteristiche preziose, presenta anche alcune limitazioni.

Caratteristiche di JavaScript

Tipo di dati diligente - In JavaScript è possibile riutilizzare le variabili in modo efficiente per qualsiasi tipo di dati. Ciò significa che non è necessario specificare una variabile aggiuntiva per un altro tipo di dati se l'ultima variabile non è in uso. È possibile conservare qualsiasi dato in una variabile, ad esempio se si è tenuta la stringa "ABC" nella variabile x. In seguito si può conservare qualsiasi numero intero o mostra nella stessa variabile. In questo modo, si risparmia memoria, si migliora la pratica di programmazione e si riducono le righe di codice.

- In JavaScript è possibile riutilizzare le variabili in modo efficiente per qualsiasi tipo di dati. Ciò significa che non è necessario specificare una variabile aggiuntiva per un altro tipo di dati se l'ultima variabile non è in uso. È possibile conservare qualsiasi dato in una variabile, ad esempio se si è tenuta la stringa "ABC" nella variabile x. In seguito si può conservare qualsiasi numero intero o mostra nella stessa variabile. In questo modo, si risparmia memoria, si migliora la pratica di programmazione e si riducono le righe di codice. Elaborazione asincrona - È la caratteristica più preziosa di Jscript. . Consente di risparmiare tempo eseguendo gli script in parallelo. Tutte le richieste lavorano in parallelo anche se uno script è in fase di elaborazione. Utilizzando JavaScript, una parte dello script non avrà la competenza di bloccarsi o di permettere all'altra porzione di codice di attendere la risposta per iniziare.

- È la caratteristica più preziosa di Jscript. . Consente di risparmiare tempo eseguendo gli script in parallelo. Tutte le richieste lavorano in parallelo anche se uno script è in fase di elaborazione. Utilizzando JavaScript, una parte dello script non avrà la competenza di bloccarsi o di permettere all'altra porzione di codice di attendere la risposta per iniziare. Leggerezza - JavaScript è un linguaggio di programmazione backend leggero, utilizzato per la gestione dei dati sul lato server.

HTML

HTML è l'acronimo di Hyper Text Markup Language. Ipertesto significa che la copia o la pagina include collegamenti ipertestuali che consentono al lettore di passare ad altre pagine del documento. Oggi l'HTML è disponibile nell'ultima versione, riconosciuta come HTML5. L'HTML è il blocco base di Internet. È l'anima di un sito web. L'HTML definisce il design delle pagine web quando lavora in coerenza con gli altri due codici. Ogni pagina web ha bisogno di un po' di HTML. È necessario apprendere le competenze di base del linguaggio HTML per codificarlo. Come sviluppatore web di backend, tuttavia, non è necessario scrivere codice in HTML; è comunque necessario apprendere le conoscenze di base dell'HTML per poter inserire dati in una pagina HTML. Molti siti web sono codificati in HTML. Gli sviluppatori di frontend creano modelli in cui inserire i dati utilizzando il linguaggio HTML. Progettano pagine web e le rendono funzionali scrivendo codici in HTML.

CSSQuestolinguaggio definisce il modo in cui i dati saranno sviluppati su una pagina web e standardizzati su tutti i browser. Il CSS è spesso utilizzato dagli sviluppatori frontend per scrivere codici per lo sviluppo frontend.

Abilità 8: Comunicazione

La comunicazione è la chiave del successo in qualsiasi campo. Per gli sviluppatori backend è necessario sviluppare eccellenti capacità di comunicazione, poiché devono raccogliere idee dai product manager, dai clienti o da altri membri del team. Così come l'apprendimento delle competenze tecniche è essenziale per gli sviluppatori web backend, lo sono anche le competenze non tecniche. Esiste un elenco di competenze non tecniche funzionali che uno sviluppatore web backend deve apprendere, e la comunicazione è in cima a questo elenco.

Sintesi

Lo sviluppo web backend è un settore professionale in rapida crescita. Tuttavia, per diventare uno sviluppatore backend di successo occorre molto tempo. Inoltre, è necessario migliorare sempre le proprie conoscenze ed essere in contatto con le novità del settore IT, e tutto questo non garantisce che siate in grado di sviluppare un buon backend per l'applicazione. La strada è lunga e difficile, ma esiste un'altra possibilità per creare non solo un backend, ma un'applicazione completa. La piattaforma no-code permette di sviluppare applicazioni complete senza alcuna conoscenza di frontend o backend. Immaginate questo: nonostante il lungo e difficile percorso di apprendimento di tutte le informazioni sul backend, che dovete tenere sempre a mente, potete imparare a sviluppare applicazioni su una piattaforma no-code e fare soldi in modo facile e veloce! Inoltre, esistono diverse piattaforme no-code che consentono di creare non solo applicazioni mobili ma anche applicazioni web, come AppMaster, una piattaforma no-code che consente di sviluppare applicazioni mobili e web e di scrivere automaticamente la documentazione tecnica nello stesso modo in cui lo fanno gli sviluppatori web backend.

Domande frequenti

Quali sono le tre competenze essenziali per essere un buon sviluppatore backend?

Di seguito sono elencate le tre cose più importanti per essere un buon sviluppatore backend:

Linguaggi di programmazione e framework backend

Gestione del database

Conoscenza delle interfacce del programma applicativo (API) e dei sistemi di controllo delle versioni.

Cosa devo imparare prima, il frontend o il backend?

Dipende totalmente da voi e dalle vostre esigenze! Se volete diventare uno sviluppatore backend, non è necessario imparare prima il frontend: potete imparare il backend e poi, per avere familiarità con il lato frontale, imparare il frontend.

Quale linguaggio viene utilizzato principalmente nel backend?

Il linguaggio Java è utilizzato principalmente nel backend. Molti sviluppatori web scrivono il codice in Java per lo sviluppo del backend perché è stato progettato appositamente per il backend.

SQL è backend o frontend?

SQL è un linguaggio di programmazione. Viene utilizzato per collegarsi ai database nel backend.