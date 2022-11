Voor we in de details duiken, moeten we eerst definiëren wat een backend developer is. Er zijn meestal twee aspecten van elke webapplicatie - de voorkant en de achterkant. De voorkant omvat de webpagina's die u bezoekt en communiceert in uw browser. Frontend-ontwikkelaars ontwerpen die pagina's meestal. Bij de ontwikkeling van de achterkant zijn webontwikkelaars verantwoordelijk voor het schrijven van code die op de webserver wordt uitgevoerd. Het schrijven van code is echter niet eenvoudig. Eerst moet je vaardigheden leren als je code wilt schrijven, zelfs in eenvoudige HTML-taal. Met andere woorden, de backend is de techniek van het ontwikkelen van die aansluitingen op de gegevens, vaak de applicatieprogramma-interface of API genoemd. Tegenwoordig zijn backend-ontwikkelaars de ruggengraat van webapplicaties geworden. Bijna elk bedrijf is op zoek naar backend-ontwikkelaars die professioneel codes kunnen schrijven in om het even welke taal. Er zijn 8 topvaardigheden die je moet leren om een effectieve backend webontwikkelaar te worden.

Vaardigheid 1: Kies de juiste programmeertaal

Als het gaat om het programmeren van webapplicaties of webapps, is er geen gebrek aan beschikbare backend programmeertalen. Het kiezen van de juiste taal is niet eenvoudig. Dit kan zelfs een uitdaging zijn voor een nieuwkomer. Hieronder staan de meest geschikte talen voor backend ontwikkeling.

Java

Java is een oude taal. Het heeft uitzonderlijke eigenschappen. Het volgt voornamelijk het objectgeoriënteerde programmeerparadigma. Java is speciaal ontworpen voor backend-ontwikkeling. Java is een krachtiger systeem. Het wordt meestal geschreven in een geïntegreerde ontwikkelingsomgeving (IDE) voordat het wordt gemaakt in bytecode of low-level code die een programma-interpreter kan interpreteren in plaats van menselijke backend-ontwikkelaars. Backend-ontwikkelaars gebruiken Java vaak om codes te schrijven. Java wordt ook vaak gebruikt om uitgebreide toepassingen op bedrijfsniveau te bouwen. Het is een zeer veilige programmeertaal. Met Java kunnen programmeurs de code schrijven ook al worden er meerdere taken tegelijk verwerkt. Programmeurs geven er ook de voorkeur aan om de codes in Java te schrijven. Het kan handig zijn wanneer je een programma in minder tijd moet uitvoeren door verschillende processen parallel uit te voeren.

PHP

PHP is een andere bekende server-side backend webprogrammeertaal die officieel in 1997 werd geïntroduceerd. Deze taal wordt meestal gebruikt voor het zoeken naar sessies, het ontwikkelen van e-commerce websites en het beheren van databases en webapps.

Python

Python is een andere high-level gedecodeerde backend web programmeertaal. Backend Developers gebruiken Python om codes te schrijven, gegevens te analyseren, taken te automatiseren, websites en webapps te bouwen en machine learning toe te passen.

Vaardigheid 2: Kennis van Back-end Frameworks

Het leren van backend programmeertalen is niet genoeg; je moet misschien ook je vaardigheden met de frameworks oppoetsen. Backend frameworks zijn superieur aan applicatieontwikkeling voor tal van ondernemingen. Backend frameworks zijn essentieel voor webontwikkelaars om optimale efficiëntie te bevestigen. Er zijn verschillende frameworks bijvoorbeeld:

Django

Django is een open-source backend framework. De code is geschreven in de programmeertaal Python. Django vergemakkelijkt snelle app-ontwikkeling. Het is ook geschikt voor de ontwikkeling van database-rijke websites.

Vaardigheid 3: Uitgebreide kennis van databases

Om een van de beste backend webontwikkelaars of professionele code-schrijvers te worden, moet je vertrouwd raken met het stapelen en ophalen van gegevens uit databases. Een database is een verzameling spreadsheets. Elke database is een tabel die lijkt op een bepaalde spreadsheet, met gegevens in rijen en kolommen. Hoewel frontend ontwikkelaars kunnen omgaan met databases en interfaces ermee, is backend webontwikkeling op dit moment de aangewezen manier om een bevoordeelde en uitzonderlijke benadering van die gegevens te hanteren, inclusief opslag en ophalen. Begin met grote sociale klasse databases, en ga verder naar grafiek databases als je vaardigheid het toelaat.

Vaardigheid 4: Serverbehandeling

Elke website draait op een database. Deze websites hebben een database nodig om met hun consumenten om te gaan. Backend ontwikkelaars gebruiken een database om inhoud in een frame te bewaren. Dit frame maakt de inhoud gemakkelijk terug te vinden, te verzamelen en te veranderen. Het draait op een externe personal computer die server wordt genoemd. Een groot aantal databases wordt gewoonlijk gebruikt, bijvoorbeeld Oracle, MySQL, PostgreSQL en SQL Server. U kunt een van deze kiezen voor serverbeheer en er expertise over opdoen: Nginx, Docker, Kubernetes, New Relic, enz.

Vaardigheid 5: Uitgebreide kennis van API (Application Programme Interface)

Internetbrowsers zijn niet de enige systemen van klanten om verbinding te maken met webapps. Elk online bedrijf biedt een mobiele applicatie voor zowel iOS als Android. Volledige en uitgebreide kennis van API is cruciaal voor backend-ontwikkelaars of code-schrijvers. Ongetwijfeld is HTML het beste voor het ontwerpen van inhoud. Er zijn echter geavanceerde en verbeterde configuraties voor gegevens die verschillende projecten zullen gebruiken. JSON en XML zijn de twee meest geaccepteerde posities voor Application Programme Interface informatie. JSON definieert JavaScript Object Notation, terwijl XML extensible Markup Language kenmerkt. De primaire functie van de Application Programme Interface is het leggen van verbindingen tussen verschillende toepassingen. Wanneer iemand een artikel bestelt bij Amazon via de mobiele applicatie, legt hij een relatie met de API van Amazon.

Vaardigheid 6: Kennis van versiebeheersystemen

Het primaire doel van het versiebeheersysteem is om de wijzigingen die backend-ontwikkelaars hebben aangebracht tijdens het schrijven van de code terug te geven. Een VCS houdt ook wijzigingen in codes bij in een aparte database. De broncontrole is ook nuttig voor backend webontwikkelaars. Ze kunnen de fouten terugdraaien die ze mogelijk hebben gemaakt tijdens het schrijven van code. SVN, AWS Code Commit, Mercurial en Git zijn uiterst populaire versiebeheersystemen voor backend-ontwikkelaars. Met deze tools kunnen backend webontwikkelaars problemen voorkomen die zeker allemaal op een bepaald moment in het traject van webontwikkeling zullen komen.

Hoe zijn versiebeheersystemen of broncontrole nuttig?

Dit systeem vormt versies van uw codes. Of u nu slechts één bestand wijzigt of talrijke wijzigingen aanbrengt in uw codebasis, het besef dat u wijzigingen hebt aangebracht mag u niet hebben. Het versiebeheersysteem heeft de mogelijkheid om terug te keren naar een oude versie van uw code en wijzigingen die u hebt aangebracht terug te draaien.

Git

Professionele webontwikkelaars geven altijd de voorkeur aan moderne versiebeheersystemen. Hoewel er veel populaire broncontrolesystemen zijn, is Git een van de meest performante en veilige versiecontrolesystemen. Het is een open-sourced en ondersteund controlesysteem, ontwikkeld door dezelfde ontwikkelaar van het Linux-besturingssysteem. Backend webontwikkelaars met een functioneel code model kunnen efficiënt de volledige geschiedenis opvragen van welke wijzigingen zijn aangebracht, waardoor het eenvoudig is om de code te herzien en te repareren.

Vaardigheid 7: Kennis van Frontend

Wanneer je de basiskennis van backend programmeercode hebt, moet je een basiskennis van frontend code leren. Je hoeft het niet te beheersen; leer de basisvaardigheden en schrijf in de talen zoals HTML en CSS. Als programmeur moet je vaardigheden hebben om gegevens aan computers te leveren voor communicatie en het gebruik van verschillende algoritmen. Je moet ook een goede beheersing hebben van basisprogrammeercodes als je op zoek bent naar een perfect resultaat via codering. Je moet JavaScript beheersen om een professionele backend webontwikkelaar te worden. Dit komt omdat Jscript programmeercode de basis is van frontend ontwikkeling. Ook al werk je aan de backend, programmeertalen als HTML, JavaScript en CSS fungeren als pijler tijdens het schrijven van codes.

JavaScript

JavaScript is een betrouwbare frontend programmeertaal. Frontend ontwikkelaars schrijven codes in deze taal. Deze taal werd 25 jaar geleden, in 1995, geïntroduceerd. JavaScript biedt vele voordelen, waaronder de online beschikbaarheid van meerdere bronnen en rijke interfaces. Hoewel het veel waardevolle functies heeft, heeft het ook enkele beperkingen.

Kenmerken van JavaScript

Zorgvuldig gegevenstype - In JavaScript kun je variabelen efficiënt hergebruiken voor elk gegevenstype. Het betekent dat u geen extra variabele hoeft op te geven voor een ander soort gegevens waarbij de laatste variabele niet in gebruik is. U kunt alle gegevens in een variabele bewaren, bijvoorbeeld als u de tekenreeks "ABC" in variabele x hebt bewaard. Later kunt u elk geheel getal of tentoonstelling in dezelfde variabele bewaren. Dit bespaart geheugen, verbetert de programmeerpraktijk en vermindert het aantal regels code.

- In JavaScript kun je variabelen efficiënt hergebruiken voor elk gegevenstype. Het betekent dat u geen extra variabele hoeft op te geven voor een ander soort gegevens waarbij de laatste variabele niet in gebruik is. U kunt alle gegevens in een variabele bewaren, bijvoorbeeld als u de tekenreeks "ABC" in variabele x hebt bewaard. Later kunt u elk geheel getal of tentoonstelling in dezelfde variabele bewaren. Dit bespaart geheugen, verbetert de programmeerpraktijk en vermindert het aantal regels code. Async Processing -Het is de meest waardevolle eigenschap van Jscript. . Het bespaart tijd door scripts parallel uit te voeren. Alle verzoeken werken parallel, ook al wordt een script verwerkt. Met behulp van JavaScript is een deel van het script niet bevoegd om te blokkeren of het andere deel van de code te laten wachten op het antwoord.

-Het is de meest waardevolle eigenschap van Jscript. . Het bespaart tijd door scripts parallel uit te voeren. Alle verzoeken werken parallel, ook al wordt een script verwerkt. Met behulp van JavaScript is een deel van het script niet bevoegd om te blokkeren of het andere deel van de code te laten wachten op het antwoord. Lichtgewicht - JavaScript is een lichtgewicht back-end programmeertaal die wordt gebruikt voor gegevensbeheer aan de serverzijde.

HTML

HTML staat voor Hyper Text Markup Language. Hypertext betekent dat de kopie of pagina hyperlinks bevat waarmee de lezer naar andere pagina's in het document kan gaan. Tegenwoordig is HTML beschikbaar in de nieuwste versie, erkend als HTML5. HTML is het basisblok van het internet. Het is de ziel van een website. HTML bepaalt het ontwerp van webpagina's wanneer het in samenhang met de andere twee codes werkt. Elke webpagina heeft wat HTML nodig. Je moet de basisvaardigheden van de HTML-taal leren om erin te kunnen coderen. Als backend webontwikkelaar hoef je echter geen code in HTML te schrijven; je moet toch de basiskennis van HTML leren om gegevens op een HTML-pagina te kunnen zetten. Veel websites zijn gecodeerd in HTML. Frontend-ontwikkelaars maken sjablonen om de gegevens in te zetten met behulp van HTML-taal. Zij ontwerpen webpagina's en maken ze functioneel door codes in HTML te schrijven.

CSDezetaal definieert hoe de gegevens op een webpagina worden ontwikkeld en gestandaardiseerd in alle browsers. CSS wordt vaak gebruikt door frontend-ontwikkelaars om codes te schrijven voor frontend-ontwikkeling.

Vaardigheid 8: Communicatie

Communicatie is de sleutel tot succes op elk gebied. Het ontwikkelen van uitstekende communicatievaardigheden is zeer vereist voor backend-ontwikkelaars, omdat zij ideeën moeten verzamelen van productmanagers, klanten of andere teamleden. Net zoals technische vaardigheden essentieel zijn voor backend webontwikkelaars, zijn niet-technische vaardigheden dat ook. Er is een lijst van een aantal functionele niet-technische vaardigheden die een backend webontwikkelaar moet leren, en communicatie staat hoog op die lijst.

Samenvatting

Backend webontwikkeling is een snelgroeiend vakgebied. Het kost echter veel tijd om een succesvolle backend developer te worden. Ook moet je altijd je kennis verbeteren en in contact blijven met nieuwigheden op IT-gebied, en dit alles is geen garantie dat je in staat bent een goede backend voor de applicatie te ontwikkelen. Het is een lange moeilijke weg, maar er is een andere optie om niet alleen een backend maar een volledige applicatie te maken. Het no-code platform maakt het mogelijk om volledige applicaties te ontwikkelen zonder enige kennis van frontend of backend. Stel je dit voor: ondanks de lange moeilijke weg van het leren van alle informatie over de backend, die je voortdurend in gedachten moet houden - kun je leren hoe je applicaties ontwikkelt op een no-code platform en snel en gemakkelijk geld verdienen! Bovendien zijn er verschillende no-code platforms waarmee je niet alleen mobiele applicaties maar ook webapplicaties kunt maken, zoals AppMaster is een no-code platform waarmee je mobiele en webapplicaties kunt ontwikkelen en automatisch technische documentatie schrijft op dezelfde manier als backend webontwikkelaars dat doen.

Vaak gestelde vragen

Wat zijn de drie meest essentiële vaardigheden om een goede Backend developer te zijn?

Hieronder volgen de drie belangrijkste zaken om een goede backend developer te zijn:

Programmeertalen en Backend frameworks

Databasebeheer

Kennis van Application Program Interface (API) en versiebeheersystemen

Wat moet ik eerst leren, frontend of backend?

Dat is helemaal aan jou en hangt af van je behoeften! Als je een backend-ontwikkelaar wilt worden, hoef je niet eerst de frontend te leren: je kunt de backend leren, en dan gewoon om vertrouwd te zijn met de voorkant - frontend leren.

Welke taal wordt voornamelijk gebruikt in de backend?

De taal Java wordt voornamelijk gebruikt in de backend. Veel webontwikkelaars schrijven de code in Java voor backend ontwikkeling omdat het speciaal ontworpen is voor de backend.

Is SQL backend of frontend?

SQL is een programmeertaal. Het wordt gebruikt om te koppelen met databases aan de backend.