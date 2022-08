Bevor wir uns mit den Details befassen, müssen wir zunächst definieren, was ein Backend-Entwickler ist. Es gibt normalerweise zwei Aspekte einer Webanwendung – das Frontend und das Backend. Die Vorderseite enthält die Webseiten, die Sie besuchen und in Ihrem Browser kommunizieren. Frontend-Entwickler gestalten diese Seiten im Allgemeinen. Während der Backend-Entwicklung sind Webentwickler dafür verantwortlich, Code zu schreiben, der auf dem Webserver ausgeführt wird. Das Schreiben von Code ist jedoch nicht einfach. Zunächst müssen Sie Fähigkeiten erlernen, wenn Sie Code schreiben möchten, sogar in einfacher HTML-Sprache. Mit anderen Worten, das Backend ist die Technik zum Entwickeln dieser Plugs in den Daten, die häufig als Anwendungsprogrammschnittstelle oder API bezeichnet wird. Heute sind Backend-Entwickler zum Rückgrat von Webanwendungen geworden. Nahezu jedes Unternehmen sucht nach Backend-Entwicklern, die professionell Codes in jeder Sprache schreiben können. Es gibt 8 Top-Fähigkeiten, die Sie lernen müssen, um ein effektiver Backend-Webentwickler zu werden.

Fähigkeit 1: Wählen Sie die richtige Programmiersprache

Wenn es um die Programmierung von Webanwendungen oder Web-Apps geht, mangelt es nicht an verfügbaren Backend-Programmiersprachen. Die Wahl der richtigen Sprache ist nicht einfach. Dies kann sogar für einen Neuling eine Herausforderung sein. Nachfolgend sind die am besten geeigneten Sprachen für die Backend-Entwicklung aufgeführt.

Java

Java ist eine alte Sprache. Es verleiht außergewöhnliche Eigenschaften. Es folgt hauptsächlich dem objektorientierten Programmierparadigma. Java ist speziell für die Backend-Entwicklung konzipiert. Java ist ein leistungsfähigeres System. Es wird im Allgemeinen in einer integrierten Entwicklungsumgebung (IDE) geschrieben, bevor es in Bytecode oder Low-Level-Code erstellt wird, den ein Programminterpreter anstelle von menschlichen Backend-Entwicklern interpretieren kann. Backend-Entwickler verwenden häufig Java, um Codes zu schreiben. Java wird auch häufig verwendet, um umfangreiche Anwendungen auf Unternehmensebene zu erstellen. Es ist eine sehr sichere Programmiersprache. Mit Java können Programmierer den Code schreiben, obwohl mehrere Aufgaben gleichzeitig verarbeitet werden. Programmierer schreiben die Codes auch lieber in Java. Es kann praktisch sein, wenn Sie ein Programm in kürzerer Zeit ausführen müssen, indem Sie verschiedene Prozesse parallel ausführen.

PHP

PHP ist eine weitere bekannte serverseitige Backend-Webprogrammiersprache, die 1997 offiziell eingeführt wurde. Diese Sprache wird im Allgemeinen für Sitzungssuchen, die Entwicklung von E-Commerce-Websites und die Verwaltung von Datenbanken und Webanwendungen verwendet.

Python

Python ist eine weitere High-Level-decodierte Backend-Webprogrammiersprache. Backend-Entwickler verwenden Python, um Codes zu schreiben, Daten zu analysieren, Aufgaben zu automatisieren, Websites, Web-Apps und maschinelles Lernen zu erstellen.

Fähigkeit 2: Kenntnisse von Back-End-Frameworks

Das Erlernen von Backend-Programmiersprachen reicht nicht aus; Möglicherweise müssen Sie auch Ihre Fähigkeiten mit den Frameworks verbessern. Backend-Frameworks sind der Anwendungsentwicklung für zahlreiche Unternehmen überlegen. Backend-Frameworks sind für Webentwickler unerlässlich, um eine optimale Effizienz zu bestätigen. Es gibt zum Beispiel mehrere Frameworks:

Django

Django ist ein Open-Source-Backend-Framework. Sein Code ist in der Programmiersprache Python geschrieben. Django erleichtert die schnelle App-Entwicklung. Es eignet sich auch für die Entwicklung von funktionsreichen datenbankgestützten Websites.

Um einer der besten Backend-Webentwickler oder professionellen Codeschreiber zu werden, müssen Sie sich mit dem Stapeln und Abrufen von Daten aus Datenbanken vertraut machen. Eine Datenbank ist eine Sammlung von Tabellenkalkulationen. Jede Datenbank ist eine Tabelle, die wie eine bestimmte Tabellenkalkulation aussieht, mit Daten, die in Zeilen und Spalten gehalten werden. Obwohl Frontend-Entwickler mit Datenbanken und Schnittstellen zu ihnen in Beziehung treten können, ist die Backend-Webentwicklung derzeit der bevorzugte Weg, um einen vorteilhaften und außergewöhnlichen Ansatz für diese Daten zu handhaben, einschließlich Speicherung und Abruf. Beginnen Sie mit großartigen Datenbanken für soziale Klassen und fahren Sie mit Diagrammdatenbanken fort, je nachdem, wie es Ihnen Ihr Können erlaubt.

Fähigkeit 4: Serverhandhabung

Jede Website läuft auf einer Datenbank. Diese Websites benötigen eine Datenbank, um mit ihren Verbrauchern umzugehen. Backend-Entwickler verwenden eine Datenbank, um Inhalte in einem Frame zu halten. Dieser Rahmen erleichtert das Wiederherstellen, Sammeln und Ändern von Inhalten. Es läuft auf einem entfernten PC, der als Server bezeichnet wird. Üblicherweise wird eine Vielzahl von Datenbanken verwendet, z. B. Oracle, MySQL, PostgreSQL und SQL Server. Sie können eine davon für die Serververwaltung auswählen und sich Fachwissen darüber aneignen: Nginx, Docker, Kubernetes, New Relic usw.

Fähigkeit 5: Umfassende Kenntnisse der Anwendungsprogrammschnittstelle (API)

Internetbrowser sind nicht die einzigen Systeme der Kunden, um sich mit Web-Apps zu verbinden. Jedes Online-Unternehmen bietet eine mobile Anwendung für iOS und Android an. Vollständige und umfassende API-Kenntnisse sind für Backend-Entwickler oder Code-Autoren von entscheidender Bedeutung. Zweifellos eignet sich HTML am besten für die Gestaltung von Inhalten. Es gibt jedoch erweiterte und verbesserte Konfigurationen für Daten, die von verschiedenen Projekten verwendet werden. JSON und XML sind die beiden am häufigsten akzeptierten Positionen für Application Program Interface-Informationen. JSON definiert die JavaScript-Objektnotation, während XML die erweiterbare Auszeichnungssprache charakterisiert. Die primäre Funktion der Anwendungsprogrammschnittstelle besteht darin, Verbindungen zwischen verschiedenen Anwendungen herzustellen. Wenn jemand einen Artikel bei Amazon über seine mobile Anwendung bestellt, baut er eine Beziehung mit der API von Amazon auf.

Fähigkeit 6: Kenntnisse des Versionskontrollsystems

Der Hauptzweck des Versionskontrollsystems besteht darin, die Änderungen zurückzugeben, die Backend-Entwickler beim Schreiben des Codes vorgenommen haben. Ein VCS verfolgt auch Änderungen in Codes in einer separaten Datenbank. Die Quellcodeverwaltung ist auch für Backend-Webentwickler hilfreich. Sie können die Fehler rückgängig machen, die sie möglicherweise beim Schreiben von Code gemacht haben. SVN, AWS Code Commit, Mercurial und Git sind äußerst beliebte Versionskontrollsysteme für Backend-Entwickler. Diese Tools ermöglichen es Backend-Webentwicklern, Probleme zu vermeiden, die definitiv alle irgendwann in der Webentwicklungsreise auftreten werden.

Welche Vorteile bieten Versionskontrollsysteme oder Quellcodeverwaltung?

Dieses System bildet Versionen Ihrer Codes. Unabhängig davon, ob Sie nur eine Datei oder zahlreiche Änderungen an Ihrer Codebasis ändern, das Bewusstsein, dass Sie Änderungen vorgenommen haben, dürfen Sie nicht haben. Das Versionskontrollsystem kann möglicherweise zu einer alten Version Ihres Codes zurückkehren und von Ihnen vorgenommene Änderungen zurückziehen.

Git

Professionelle Webentwickler bevorzugen immer moderne Versionskontrollsysteme. Obwohl es viele beliebte Quellcodeverwaltungen gibt, ist Git eines der leistungsstärksten und sichersten Versionskontrollsysteme. Es ist ein Open-Source- und unterstütztes Steuerungssystem, das vom selben Entwickler des Linux-Betriebssystems entwickelt wurde. Backend-Webentwickler mit einem funktionalen Codemodell können den vollständigen Verlauf der vorgenommenen Änderungen effizient abrufen, sodass der Code problemlos überarbeitet und korrigiert werden kann.

Skill 7: Frontend-Kenntnisse

Wenn Sie über die Grundkenntnisse des Backend-Programmiercodes verfügen, müssen Sie sich ein grundlegendes Verständnis des Frontend-Codes aneignen. Sie müssen es nicht beherrschen; Grundkenntnisse erlernen und in Sprachen wie HTML und CSS schreiben. Als Programmierer müssen Sie in der Lage sein, Daten für die Kommunikation und den Einsatz verschiedener Algorithmen an Computer zu liefern. Sie sollten auch grundlegende Programmiercodes beherrschen, wenn Sie per Codierung ein perfektes Ergebnis erzielen möchten. Sie müssen JavaScript beherrschen, um ein professioneller Backend-Webentwickler zu werden. Dies liegt daran, dass Jscript-Programmiercode die Grundlage der Frontend-Entwicklung ist. Obwohl Sie am Backend arbeiten, fungieren Programmiersprachen wie HTML, JavaScript und CSS als Säule beim Schreiben von Codes.

JavaScript

JavaScript ist eine vertrauenswürdige Frontend-Programmiersprache. Frontend-Entwickler schreiben Codes in dieser Sprache. Diese Sprache wurde ursprünglich vor 25 Jahren im Jahr 1995 eingeführt. JavaScript bietet viele Vorteile, einschließlich der Online-Verfügbarkeit mehrerer Ressourcen und umfangreicher Schnittstellen. Obwohl es viele wertvolle Funktionen hat, hat es auch einige Einschränkungen.

JavaScript-Funktionen

Sorgfältiger Datentyp — In JavaScript können Sie Variablen effizient für jeden Datentyp wiederverwenden. Es zeigt an, dass Sie keine zusätzliche Variable für eine andere Art von Daten angeben müssen, wenn die letzte Variable nicht verwendet wird. Sie können beliebige Daten in einer Variablen speichern, z. B. wenn Sie die Zeichenfolge „ABC“ in der Variablen x gespeichert haben. Später können Sie jede ganze Zahl oder Ausstellung in derselben Variablen behalten. Auf diese Weise wird Speicherplatz gespart, die Programmierpraxis verbessert und Codezeilen verringert.

— In JavaScript können Sie Variablen effizient für jeden Datentyp wiederverwenden. Es zeigt an, dass Sie keine zusätzliche Variable für eine andere Art von Daten angeben müssen, wenn die letzte Variable nicht verwendet wird. Sie können beliebige Daten in einer Variablen speichern, z. B. wenn Sie die Zeichenfolge „ABC“ in der Variablen x gespeichert haben. Später können Sie jede ganze Zahl oder Ausstellung in derselben Variablen behalten. Auf diese Weise wird Speicherplatz gespart, die Programmierpraxis verbessert und Codezeilen verringert. Asynchrone Verarbeitung – Dies ist die wertvollste Funktion von Jscript. . Es spart Zeit durch die parallele Ausführung von Skripten. Alle Anfragen arbeiten parallel, obwohl ein Skript abgearbeitet wird. Bei der Verwendung von JavaScript ist ein Teil des Skripts nicht in der Lage, den anderen Teil des Codes zu blockieren oder zuzulassen, bis die Antwort gestartet wird.

– Dies ist die wertvollste Funktion von Jscript. . Es spart Zeit durch die parallele Ausführung von Skripten. Alle Anfragen arbeiten parallel, obwohl ein Skript abgearbeitet wird. Bei der Verwendung von JavaScript ist ein Teil des Skripts nicht in der Lage, den anderen Teil des Codes zu blockieren oder zuzulassen, bis die Antwort gestartet wird. Lightweight – JavaScript ist eine leichtgewichtige Backend-Programmiersprache, die für die Datenverwaltung auf der Serverseite verwendet wird.

HTML

HTML steht für Hyper Text Markup Language. Hypertext bedeutet, dass die Kopie oder Seite Hyperlinks enthält, die es dem Leser ermöglichen, zu anderen Seiten im Dokument zu wechseln. Heute ist HTML in der neuesten Version verfügbar, die als HTML5 erkannt wird. HTML ist der Grundbaustein des Internets. Es ist die Seele einer Website. HTML definiert das Design von Webseiten, wenn es in Kohärenz mit den anderen beiden Codes arbeitet. Jede Webseite benötigt etwas HTML. Sie müssen die Grundkenntnisse der HTML-Sprache erlernen, um darin zu programmieren. Als Backend-Webentwickler müssen Sie jedoch keinen Code in HTML schreiben; Sie müssen sich noch die Grundkenntnisse von HTML aneignen, um Daten auf einer HTML-Seite platzieren zu können. Viele Websites sind in HTML kodiert. Frontend-Entwickler erstellen Vorlagen, um die Daten in HTML-Sprache einzufügen. Sie entwerfen Webseiten und machen sie funktionsfähig, indem sie Codes in HTML schreiben.

CSS Diese Sprache definiert, wie die Daten auf einer Webseite und einem standardisierten Array über alle Browser hinweg entwickelt werden. CSS wird häufig von Frontend-Entwicklern verwendet, um Codes für die Frontend-Entwicklung zu schreiben.

Fähigkeit 8: Kommunikation

Kommunikation ist in jedem Bereich der Schlüssel zum Erfolg. Die Entwicklung exzellenter Kommunikationsfähigkeiten ist für Backend-Entwickler sehr wichtig, da sie Ideen von Produktmanagern, Kunden oder anderen Teammitgliedern sammeln müssen. Genauso wie das Erlernen technischer Fähigkeiten für Backend-Webentwickler unerlässlich ist, sind es auch nicht-technische Fähigkeiten. Es gibt eine Liste mit einigen funktionalen, nicht-technischen Fähigkeiten, die ein Backend-Webentwickler erlernen muss, und Kommunikation steht ganz oben auf dieser Liste.

Zusammenfassung

Die Backend-Webentwicklung ist ein schnell wachsendes Berufsfeld. Es braucht jedoch viel Zeit, um ein erfolgreicher Backend-Entwickler zu werden. Außerdem müssen Sie Ihr Wissen ständig verbessern und mit Novation im IT-Bereich in Kontakt bleiben, und all dies garantiert nicht, dass Sie in der Lage sind, ein gutes Backend für die Anwendung zu entwickeln. Es ist ein langer, schwieriger Weg, aber es gibt eine andere Möglichkeit, nicht nur ein Backend, sondern eine vollständige Anwendung zu erstellen. Die No-Code-Plattform ermöglicht die Entwicklung vollständiger Anwendungen ohne Kenntnisse über Frontend oder Backend. Stellen Sie sich Folgendes vor: Trotz des langen, harten Weges, alle Informationen über das Backend zu lernen, die Sie ständig im Auge behalten müssen, können Sie lernen, wie Sie Anwendungen auf einer No-Code-Plattform entwickeln und schnell und einfach Geld verdienen! Darüber hinaus gibt es mehrere No-Code-Plattformen, mit denen Sie nicht nur mobile Anwendungen, sondern auch Webanwendungen erstellen können, z. B. AppMaster ist eine No-Code-Plattform , mit der Sie mobile und Webanwendungen entwickeln und auf die gleiche Weise automatisch technische Dokumentation schreiben können wie es Backend-Webentwickler tun.

Häufig gestellte Fragen

Was sind die drei wichtigsten Fähigkeiten, um ein guter Backend-Entwickler zu sein?

Im Folgenden sind die drei wichtigsten Dinge, um ein guter Backend-Entwickler zu sein:

Programmiersprachen und Backend-Frameworks

Datenbankmanagement

Kenntnisse in Anwendungsprogrammschnittstellen (API) und Versionskontrollsystemen

Was muss ich zuerst lernen, Frontend oder Backend?

Es liegt ganz bei Ihnen und hängt von Ihren Bedürfnissen ab! Falls Sie Backend-Entwickler werden möchten, müssen Sie nicht zuerst das Frontend lernen: Sie können das Backend lernen und sich dann nur mit der Vorderseite vertraut machen - Frontend lernen.

Welche Sprache wird hauptsächlich im Backend verwendet?

Die Java-Sprache wird hauptsächlich im Backend verwendet. Viele Webentwickler schreiben den Code für die Backend-Entwicklung in Java, da dieser speziell für das Backend konzipiert ist.

Ist SQL Backend oder Frontend?

SQL ist eine Programmiersprache. Es wird verwendet, um mit Datenbanken im Backend zu verknüpfen.