Antes de nos aprofundarmos nos detalhes, primeiro, precisamos definir o que é um desenvolvedor de back-end. Geralmente, existem dois aspectos de qualquer aplicativo da Web - o front-end e o back-end. A frente inclui as páginas da web que você visita e se comunica em seu navegador. Os desenvolvedores de front-end geralmente projetam essas páginas. Enquanto no desenvolvimento de back-end, os desenvolvedores da Web são responsáveis por escrever o código que é executado no servidor da Web. No entanto, escrever código não é fácil. Primeiro, você precisa aprender habilidades se quiser escrever código, mesmo em linguagem HTML simples. Em outras palavras, o back-end é a técnica de desenvolvimento desses plugs nos dados, frequentemente chamada de interface do programa de aplicativo ou API. Hoje, os desenvolvedores de back-end se tornaram a espinha dorsal dos aplicativos da Web. Quase todas as empresas estão procurando desenvolvedores de back-end que possam escrever códigos profissionalmente em qualquer idioma. Existem 8 habilidades principais que você precisa aprender para se tornar um desenvolvedor web de back-end eficaz.

Habilidade 1: Escolha a Linguagem de Programação Certa

Quando se trata de programar aplicativos da Web ou aplicativos da Web, não há falta de linguagens de programação de back-end disponíveis. Escolher o idioma certo não é fácil. Isso pode até ser um desafio para um recém-chegado. Abaixo estão as linguagens mais adequadas para o desenvolvimento de back-end.

Java

Java é uma linguagem antiga. Apresenta características excepcionais. Ele segue principalmente o paradigma de programação orientada a objetos. Java é especialmente projetado para desenvolvimento de back-end. Java é um sistema mais poderoso. Geralmente é escrito em um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) antes de ser feito em bytecode ou código de baixo nível que um interpretador de programa pode interpretar em vez de desenvolvedores de back-end humanos. Os desenvolvedores de back-end costumam usar Java para escrever códigos. Java também é frequentemente usado para construir aplicativos de nível empresarial extensivos. É uma linguagem de programação muito segura. Usando Java, os programadores podem escrever o código mesmo que várias tarefas estejam sendo processadas simultaneamente. Os programadores também preferem escrever os códigos em Java. Pode ser útil quando você precisa executar um programa em menos tempo executando diferentes processos em paralelo.

PHP

PHP é outra linguagem de programação web backend do lado do servidor bem conhecida, introduzida oficialmente em 1997. Essa linguagem é geralmente empregada para pesquisas de sessão, desenvolvimento de sites de comércio eletrônico e administração de bancos de dados e aplicativos da web.

Pitão

Python é outra linguagem de programação web backend decodificada de alto nível. Os desenvolvedores de back-end usam Python para escrever códigos, analisar dados, automatizar tarefas, criar sites, aplicativos da Web e aprendizado de máquina.

Habilidade 2: Conhecimento de estruturas de back-end

Aprender linguagens de programação de back-end não é suficiente; você também pode precisar aprimorar suas habilidades com os frameworks. As estruturas de back-end são superiores ao desenvolvimento de aplicativos para várias empresas. As estruturas de back-end são essenciais para que os desenvolvedores da Web confirmem a eficiência ideal. Existem vários frameworks, por exemplo:

Django

Django é uma estrutura de backend de código aberto. Seu código é escrito na linguagem de programação Python. O Django facilita o desenvolvimento rápido de aplicativos. Também é adequado para o desenvolvimento de sites baseados em banco de dados ricos em recursos.

Habilidade 3: Conhecimento abrangente de bancos de dados

Para se tornar um dos melhores desenvolvedores web de back-end ou escritores de código profissionais, você precisa se familiarizar com o empilhamento e a recuperação de dados de bancos de dados. Um banco de dados é um conjunto de planilhas. Cada banco de dados é uma tabela que se parece com uma planilha específica, com dados mantidos em linhas e colunas. Embora os desenvolvedores front-end possam se relacionar com bancos de dados e interfaces com eles, o desenvolvimento web de back-end é agora a maneira preferida de lidar com uma abordagem vantajosa e excepcional para esses dados, incluindo armazenamento e recuperação. Comece com ótimos bancos de dados de classe social e prossiga para os bancos de dados de gráficos conforme sua proficiência permitir.

Habilidade 4: Manipulação de Servidores

Todo site é executado em um banco de dados. Esses sites precisam de um banco de dados para lidar com seus consumidores. Os desenvolvedores de back-end usam um banco de dados para manter o conteúdo em um quadro. Esse quadro facilita a recuperação, a coleta e a alteração do conteúdo. Ele é executado em um computador pessoal remoto chamado servidor. Um vasto escopo de bancos de dados é comumente empregado, por exemplo, Oracle, MySQL, PostgreSQL e SQL Server. Você pode escolher um desses para gerenciamento de servidores e adquirir experiência nele: Nginx, Docker, Kubernetes, New Relic, etc.

Habilidade 5: Conhecimento abrangente da interface do programa de aplicativos (API)

Os navegadores da Internet não são os únicos sistemas dos clientes para se conectar a aplicativos da web. Toda empresa online fornece um aplicativo móvel para iOS e Android. O conhecimento completo e abrangente da API é crucial para desenvolvedores de back-end ou escritores de código. Sem dúvida, o HTML é melhor para projetar substância. No entanto, existem configurações avançadas e aprimoradas para dados que vários projetos usarão. JSON e XML são as duas posições mais aceitas para informações de Application Program Interface. JSON define JavaScript Object Notation, enquanto XML caracteriza Markup Language extensível. A função principal da Interface do Programa de Aplicativos é fazer conexões entre diferentes aplicativos. Quando alguém encomenda um item da Amazon usando seu aplicativo móvel, estabelece um relacionamento com a API da Amazon.

Habilidade 6: Conhecimento do Sistema de Controle de Versão

O objetivo principal do sistema de controle de versão é retornar as alterações que os desenvolvedores de back-end fizeram enquanto escreviam o código. Um VCS também rastreia as alterações nos códigos em um banco de dados separado. O controle de origem também é útil para desenvolvedores web de back-end. Eles podem reverter os erros que podem ter cometido ao escrever o código. SVN, AWS Code Commit, Mercurial e Git são sistemas de controle de versão extremamente populares para desenvolvedores de back-end. Essas ferramentas permitem que os desenvolvedores da Web de back-end evitem problemas que definitivamente ocorrerão em algum momento da jornada de desenvolvimento da Web.

Como os sistemas de controle de versão ou o controle de origem são benéficos?

Este sistema forma versões de seus códigos. Se você modificar apenas um arquivo ou várias alterações em sua base de código, a consciência de que você mudou é algo que você não deve ter. O sistema de controle de versão tem o potencial de retornar a uma versão antiga do seu código e retirar as alterações que você fez.

Git

Desenvolvedores web profissionais sempre preferem sistemas de controle de versão modernos. Embora existam muitos controles de origem populares, o Git é um dos sistemas de versão de controle mais seguros e de alto desempenho. É um sistema de controle de código aberto e suportado desenvolvido pelo mesmo desenvolvedor do sistema operacional Linux. Os desenvolvedores da web de back-end com um modelo de código funcional podem recuperar com eficiência o histórico completo de quais modificações foram feitas, facilitando a revisão e correção do código.

Habilidade 7: Conhecimento de Frontend

Quando você tem o conhecimento básico do código de programação de back-end, precisa aprender uma compreensão básica do código de front-end. Você não precisa dominá-lo; aprender habilidades básicas e escrever em linguagens como HTML e CSS. Como programador, você deve ter habilidades para fornecer dados a computadores para comunicação e emprego de vários algoritmos. Você também deve ter um bom domínio dos códigos básicos de programação se estiver procurando um resultado perfeito via codificação. Você precisa dominar JavaScript para se tornar um desenvolvedor web de back-end profissional. Isso ocorre porque o código de programação Jscript é a base do desenvolvimento frontend . Embora você esteja trabalhando no backend, linguagens de programação como HTML, JavaScript e CSS funcionarão como um pilar ao escrever códigos.

JavaScript

JavaScript é uma linguagem de programação frontend confiável. Desenvolvedores frontend escrevem códigos nesta linguagem. Essa linguagem foi introduzida inicialmente há 25 anos em 1995. O JavaScript oferece muitos benefícios, incluindo a disponibilidade online de vários recursos e interfaces ricas. Embora tenha muitos recursos valiosos, também tem algumas limitações.

Recursos JavaScript

Tipo de dados diligente — Em JavaScript, você pode reutilizar variáveis de forma eficiente para qualquer tipo de dados. Indica que você não precisa especificar uma variável adicional para outro tipo de dados em que a última variável não esteja em uso. Você pode manter qualquer dado em uma variável, como se tivesse mantido a string "ABC" na variável x. Mais tarde você pode manter qualquer inteiro ou exibição na mesma variável. Dessa forma, economiza memória e melhora a prática de programação e diminui as linhas de código.

— Em JavaScript, você pode reutilizar variáveis de forma eficiente para qualquer tipo de dados. Indica que você não precisa especificar uma variável adicional para outro tipo de dados em que a última variável não esteja em uso. Você pode manter qualquer dado em uma variável, como se tivesse mantido a string "ABC" na variável x. Mais tarde você pode manter qualquer inteiro ou exibição na mesma variável. Dessa forma, economiza memória e melhora a prática de programação e diminui as linhas de código. Processamento assíncrono —É o recurso mais valioso do Jscript. . Economiza tempo executando scripts em paralelo. Todas as solicitações funcionam em paralelo, mesmo que um script esteja sendo processado. Empregando JavaScript, uma parte do script não será capaz de bloquear ou permitir que a outra parte do código aguarde a resposta para iniciar.

—É o recurso mais valioso do Jscript. . Economiza tempo executando scripts em paralelo. Todas as solicitações funcionam em paralelo, mesmo que um script esteja sendo processado. Empregando JavaScript, uma parte do script não será capaz de bloquear ou permitir que a outra parte do código aguarde a resposta para iniciar. Leve — JavaScript é uma linguagem de programação de back-end leve usada para gerenciamento de dados no lado do servidor.

HTML

HTML significa Hyper Text Markup Language. Hipertexto significa que a cópia ou página inclui hiperlinks que permitem ao leitor ir para outras páginas do documento. Hoje, o HTML está disponível na versão mais recente, reconhecida como HTML5. HTML é o bloco básico da Internet. É a alma de um site. O HTML define o design das páginas da web ao trabalhar em coerência com os outros dois códigos. Cada página da web precisa de algum HTML. Você tem que aprender as habilidades básicas da linguagem HTML para codificar nela. Como desenvolvedor web de back-end, porém, você não precisa escrever código em HTML; você ainda terá que aprender o conhecimento básico de HTML para poder colocar dados em uma página HTML. Muitos sites são codificados em HTML. Desenvolvedores de front-end criam modelos para colocar os dados usando a linguagem HTML. Eles projetam páginas da web e as tornam funcionais escrevendo códigos em HTML.

CSS Essa linguagem define como os dados serão desenvolvidos em uma página da Web e array padronizado em todos os navegadores. CSS é frequentemente usado por desenvolvedores frontend para escrever códigos para desenvolvimento frontend.

Habilidade 8: Comunicação

A comunicação é a chave para o sucesso em qualquer área. Desenvolver excelentes habilidades de comunicação é altamente necessário para desenvolvedores de back-end, pois eles precisam reunir ideias de gerentes de produto, clientes ou outros membros da equipe. Assim como o aprendizado de habilidades técnicas é essencial para desenvolvedores web de back-end, as habilidades não técnicas também são. Há uma lista de algumas habilidades não técnicas funcionais que um desenvolvedor web de back-end precisa aprender, e a comunicação está no topo dessa lista.

Resumo

O desenvolvimento web de back-end é um campo de profissão em rápido crescimento. No entanto, leva muito tempo para se tornar um desenvolvedor de back-end bem-sucedido. Além disso, você precisa sempre aprimorar seus conhecimentos e estar em contato com a inovação na área de TI, e tudo isso não garante que você seja capaz de desenvolver um bom backend para a aplicação. É um caminho longo e difícil, mas há outra opção para criar não apenas um back-end, mas um aplicativo completo. A plataforma sem código permite o desenvolvimento de aplicativos completos sem nenhum conhecimento de frontend ou backend. Imagine isso: apesar da longa e difícil maneira de aprender todas as informações sobre o back-end, que você precisa ter em mente o tempo todo - você pode aprender a desenvolver aplicativos em uma plataforma sem código e ganhar dinheiro rápido e fácil! Além disso, existem várias plataformas sem código que permitem criar não apenas aplicativos móveis, mas também aplicativos da Web, como AppMaster é uma plataforma sem código que permite desenvolver aplicativos móveis e da Web e escreve automaticamente a documentação técnica da mesma maneira como os desenvolvedores web de back-end fazem.

perguntas frequentes

Quais são as três habilidades mais essenciais para ser um bom desenvolvedor de Backend?

A seguir estão as três coisas mais importantes para ser um bom desenvolvedor de back-end:

Linguagens de programação e estruturas de back-end

Gerenciamento de banco de dados

Conhecimento de Application program Interface (API) e sistemas de controle de versão

O que preciso aprender primeiro, frontend ou backend?

Depende totalmente de você e depende de suas necessidades! Caso você queira se tornar um desenvolvedor de back-end, você não precisa aprender o front-end primeiro: você pode aprender o back-end e depois apenas se familiarizar com o front-end - aprenda o front-end.

Qual idioma é usado principalmente no back-end?

A linguagem Java é usada principalmente no backend. Muitos desenvolvedores da Web escrevem o código em Java para desenvolvimento de back-end porque ele é especialmente projetado para o back-end.

O SQL é back-end ou front-end?

SQL é uma linguagem de programação. Ele é usado para vincular com bancos de dados no back-end.